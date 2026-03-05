VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 09 de marzo del 2026 hasta las 23:59 horas el día 22 de marzo del 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 150 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.





DETALLE DE LA PROMOCIÓN:

Descuentos entre un 10% y hasta un 15% exclusivo para LG Members y por la compra de las *referencias seleccionadas contenida en la tabla en los presente términos y condiciones. Aplica única y exclusivamente para las compras realizadas a través de www.lg.com/co.

El cupón de descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago y no es combinable con otros cupones de descuento.

Obsequios Disponibles:

Se entregarán treinta (30) cestos de ropa sucia por compra de las primeras (30) “lavadoras” adquiridas dentro del periodo de la actividad y de las *referencias seleccionadas y 30 exprimidores de jugo por compra de las primeras 30 “neveras” adquiridas dentro del periodo de la actividad de las *referencias seleccionadas.

Los obsequios están limitados a una unidad por cliente y se entregarán por orden de compra hasta agotar existencias.

Condiciones de los Obsequios: Los obsequios no son transferibles ni canjeables por dinero en efectivo.





*TABLA REFERENCIAS SELECCIONADAS

Tipo de Producto Referencia DCTO CAMPAÑA HOUSEFIT EXCLUSIVO LG MEMBERS Nevecón GM92SXV.AEVCCLM -15% Nevecón GS66SXSC.ABSCCLM -15% Nevera GB34WPM.AEPCCLM -10% Nevera GS66SXTC.AMCCCLM -15% Nevera GB37SPV.AEVCCLM -10% Nevecón GM57SXM.AEPCCLM -15% Centro de lavado WK25VS6.ASSECOL -10% Centro de lavado WK14BS6R.APBECOL -10% Lavadora WD12MVC5S6.AMBECOL -10% Lavadora WO20EGNTS6P.AEGECOL -10% Lavadora WD14BVC2S6.ABLECOL -10% Centro de lavado WK22VS6P.ASSECOL -10% Lavadora WD14VVC4S6.APTECOL -10% Lavadora WD16EGNTS6P.AEGECOL -10% Lavadora WD20EGNTS6P.AEGECOL -10% Lavadora WD20EWNTS6P.AGWECOL -10%

De otra parte, aplica un beneficio para LG Members por compra de diferentes productos de las *referencias seleccionadas, con las tarjetas de créditos de las entidades “financieras aliadas” cuotas sin intereses por los siguientes valores:

VALOR DE COMPRA *REFERENCIAS SELECCIONADAS CUOTAS SIN INTERES Desde COP 3.000.000 y hasta COP 4.999.999 3 Desde COP 5.000.000 en adelante 6

Las compras deberán realizarse dentro del período de la actividad y cumplir con los montos mínimos de compra anunciados y pagando con tarjetas de crédito de las siguientes entidades financieras aliadas:

DAVIVIENDA

SCOTIABANK COLPATRIA

BANCO DE BOGOTÁ

AV VILLAS

RAPPICARD

BANCO POPULAR

BBVA

ITAÚ

BANCO DE OCCIDENTE

NU COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

TUYA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO: Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca)

TARJETA CODENSA

Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados.

CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.

GENERALES:

6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

6.3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

6.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

6.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

6.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

6.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

6.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .





7. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/