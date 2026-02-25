RESPONSABLE DE LA CTIVIDAD: LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LG)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Las personas que adquieran un televisor marca LG de las * Referencias establecidas podrán solicitar el VIP Service Gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV.

*Referencias establecidas para VIP Service Gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV:

OLED65B5PSA, OLED77B5PSA, OLED83B5PSA, OLED55C5PSA, OLED65C5PSA, OLED77C5PSA, OLED83C5PSA, 100QNED86AS.AWC, 98QNED89TSA.AWCQ, 75QNED85ASG, 86QNED85ASG, 75QNED80ASA, 75QNED82ASG, 75QNED80ASA, 86QNED80ASA, 86QNED82ASG, 75NANO80ASA, 86NANO80ASA, 86UA8050PSA, OLED55C4PSA, OLED65C4PSA, OLED77C4PSA, OLED83C4PSA, OLED77C3PSA, OLED77B4PSA, OLED83B4PSA, 75QNED85SRA, 75QNED85TSA, 75QNED90SQA, 86QNED85SRA, 86QNED80TSA, 86QNED99TSA, 75NANO77SRA, 75NANO80TSA, 86NANO77SRA, 86NANO80TSA, 86UA8050PSA.AWCQ, 75UA8050PSA.AWC, 75UA8000PSB.AWC75UR8750PSA, 75UR7800PSB, 75UT8050PSB, 75UT8000PSB, 86UR8750PSA, 86UT8050PSB. OLED55C3PSA, 75QNED99TSA, 86QNED73.

1 TÉRMINOS Y CONDICIONES

Nombre de la actividad: Instalación VIP gratuita para LG TV de las referencias seleccionadas. Periodo de la actividad: Entre las 00:00 (GMT -5 Colombia) horas del 26 de febrero del 2026 y hasta las 23:59 (GMT -5 Colombia) horas del 30 de julio del 2026 (en adelante, el “Periodo de la Actividad Promocional”). Descripción del VIP Gratuito: Corresponderá al servicio de instalación sin costo de LG TV (Referencias Seleccionadas) en las modalidades descritas a continuación:

Instalación a mesa: Utilizando la base incluida en la caja del televisor con excepción de las referencias OLED65G4PSA, OLED77G4PSA, OLED55G5PSA, OLED65G5PSA y OLED77G5PSA (solo se instalan a pared)

Instalación a pared: Para modelos que lo permitan, el técnico llevará la base a pared al momento de la instalación (Soporte tipo fijo a pared)

Cuenta con un plazo de 25 días calendario, a partir de la fecha de compra, para solicitar el servicio de instalación gratuita del producto. Conectividad de dispositivos externos: Incluye la configuración y guía de uso inicial de los dispositivos que se conecten al televisor.

1. Consideraciones importantes:

Tabla descriptiva de instalación por modelo

La base será instalada exclusivamente por el personal autorizado de LG. (Soporte tipo fijo a pared)

No se permite realizar cambios de base ni seleccionar instalación a mesa para luego solicitar la base a pared:

Serie Modelo Tipo de instalación LG OLED serie G OLED65G4PSA Solo se puede realizar instalación a pared. La base a pared viene incluida en la caja del producto. OLED77G4PSA OLED55G5PSA OLED65G5PSA OLED77G5PSA Otros LG TV OLED65B5PSA,OLED77B5PSA, OLED83B5PSA, OLED55C5PSA, OLED65C5PSA, OLED77C5PSA, OLED83C5PSA, 100QNED86AS.AWC, 98QNED89TSA.AWCQ, 75QNED85ASG, 86QNED85ASG, 75QNED80ASA, 75QNED82ASG, 75QNED80ASA, 86QNED80ASA, 86QNED82ASG, 75NANO80ASA, 86NANO80ASA, 86UA8050PSA, OLED55C4PSA, OLED65C4PSA, OLED77C4PSA, OLED83C4PSA, OLED77C3PSA, OLED77B4PSA, OLED83B4PSA, 75QNED85SRA, 75QNED85TSA, 75QNED90SQA, 86QNED85SRA, 86QNED80TSA, 86QNED99TSA, 75NANO77SRA, 75NANO80TSA, 86NANO77SRA, 86NANO80TSA, 86UA8050PSA.AWCQ, 75UA8050PSA.AWC, 75UA8000PSB.AWC75UR8750PSA, 75UR7800PSB, 75UT8050PSB, 75UT8000PSB, 86UR8750PSA, 86UT8050PSB. OLED55C3PSA, 75QNED99TSA; 86QNED73 Puede escoger si se realiza instalación a mesa (el producto incluye base a mesa) o instalación directamente en pared (si escoge este tipo de instalación, el técnico lleva a su hogar la base a pared al momento de la instalación). (Soporte tipo fijo a pared)

2. COBERTURA

La cobertura de la actividad aplicará para las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia y su periferia cercana, según el producto correspondiente (Ver tabla cobertura), hasta 60 km de distancia por trayecto desde el Centro de Servicio Autorizado de cada ciudad –ASC, ESC, LGC- hasta el domicilio donde será instalado el producto.

4.1 Si el lugar donde se realizará la instalación se ubica a una distancia mayor de 60 km desde el centro de servicio autorizado asignado, el desplazamiento tendrá un costo por cada kilómetro adicional. Este costo será asumido y negociado directamente entre el comprador y el centro de servicio. El precio debe ser confirmado por el cliente antes de agendar la visita del servicio técnico.

4.2 El Servicio de Instalación sin costo podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, motivo por el cual LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. tiene la facultad de negar el servicio técnico si se pone en riesgo la seguridad e integridad del personal técnico.

Instalación de TV AGUACHICA CARTAGO MEDELLÍN ARAUCA CAUCASIA NEIVA BARRANCABERMEJA CÚCUTA SESQUILÉ BARRANQUILLA FLORENCIA TULUÁ BOGOTÁ GIRARDOT VALLEDUPAR BUCARAMANGA IBAGUÉ VILLAVICENCIO CALI LA DORADA YOPAL CARTAGENA SOLO PERÍMETRO URBANO (NO POBLACIONES) PEREIRA MANIZALES

4.4. Las compras podrán realizarse a través de la tienda virtual de LG (lg.com/co), así como en las tiendas físicas y en los “puntos de venta autorizados” de LG en la república de Colombia: ALKOSTO, KTRONIX, ALKOMPRAR, ÉXITO, OLÍMPICA, JUMBO, METRO, FALABELLA, AGAVAL S.A., ALCA, ALMACÉN BC, ARPESOD, ASYCO, BENJAMÍN ESTEBAN, CEVECO, COLOMBIA G.C., COLSUBSIDIO, COMERCIAL ELECTROMUEBLES LTDA., COMERCIALIZADORA BEST BUY S.A.S., COOMULTRASAN, CREDIOFERTAS, DISTRIBUIDORA ELECTROJAPONES S.A., ELECTRO A.O., ELECTROBELLO, ELECTROCOL, ELECTROFERIA, ELECTROJAPONESA, FANTASÍA ELECTRÓNICA S.A.S., FLAMINGO, GELMAR, GMJ HOGAR S.A.S., HICEL, HOGAR Y MODA, HVC, IBG, INNOVAR, INVERSIONES DUQUIN S.A.S., INVERSIONES MERPES, JAD COMERCIALIZADORA S.A.S., JALBOR, JL Y RB S.A.S., LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.S., LAGOBO, MEICO, MERCALDAS, MULTIELECTRO, NAVARRO OSPINA, RESTREPO GONZÁLEZ, SED, SOCOL, SUPERMERCADOS MERCACENTRO, SURTICREDITOS, TEXCOMERCIAL - TEXCO S.A.S.

2.2 La instalación de televisores de más de 55 pulgadas fuera de la periferia urbana podrá requerir mano de obra adicional. El costo de este servicio será determinado de manera independiente por cada Centro de Servicio Autorizado. Adicionalmente, los gastos asociados a peajes y desplazamientos correrán por cuenta del cliente.

2.3 El Servicio de Instalación sin costo podría tener restricciones territoriales en eventos de caso fortuito o fuerza mayor, motivo por el cual LG tiene la facultad de negar el servicio técnico si se pone en riesgo la seguridad e integridad del personal técnico.

2.4. El servicio de instalación VIP sin costo de las *referencias establecidas y dentro de los lugares de cobertura** puede verse afectado e imposibilitado por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.





3. BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD

Las personas que deseen beneficiarse de los privilegios asociados al VIP gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV de las (*Referencias Seleccionadas), deberán cumplir con los siguientes requisitos: Ser mayor de edad (18 años), residir en el territorio de la República de Colombia y en las ciudades de **cobertura. • Adquirir las *referencias establecidas y en los “puntos de venta autorizados” y dentro del “Periodo de la Actividad”.





4. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL VIP GRATUITO:

4.1 Servicio de Instalación sin costo para LG TV de las Referencias seleccionadas.

4.2 Las personas que deseen beneficiarse de los privilegios asociados al VIP gratuito: Servicio de Instalación sin costo por adquisición de las *referencias establecidas, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) La asignación del servicio de instalación sin costo para la *Referencia establecida, se hará únicamente cuando el consumidor solicite a través de la línea de atención al cliente de LG 018000910 683 y demás líneas de atención establecidas en (https://www.lg.com/co/soporte/contactenos). b) Cuando el consumidor se comunique a esta línea, se asignará un Centro de Servicio Autorizado de la marca LG de acuerdo con las ciudades de **coberturas señaladas en los presentes términos y condiciones, para programar el servicio de instalación, sujeto a términos y condiciones. c) La instalación de la *referencias establecidas será realizada en el lugar de ubicación definitiva, previa solicitud de visita con mínimo cuarenta y ocho (48) horas de anterioridad a la fecha estimada de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683. d) La fecha y la hora estimada de visita del técnico del centro de servicio autorizado de LG al domicilio del consumidor serán confirmadas por el Centro de Servicio Autorizado y estará sujeto a la disponibilidad del centro de servicio. El agendamiento de la visita de instalación se efectuará de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm y los días sábado de 08:00 am a 03:00 pm y acorde con la disponibilidad de los funcionarios del Centro de Servicio Autorizado. e) Tener en cuenta que LG no se hará responsable de reprogramación del servicio de instalación si en el lugar de ubicación del producto adquirido se presentan restricciones de ingreso por situaciones ajenas al centro de servicio autorizado, tales como a restricciones de ingreso del personal autorizado en el lugar de instalación. f) Si el consumidor no solicita el servicio de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683, LG no se hace responsable por el ingreso al domicilio del consumidor, de personal no identificado y/o no autorizado. g) La programación del servicio de instalación solo será exitosa si se entregan los siguientes datos: nombre completo del comprador o consumidor final del producto, dos (2) números de teléfono fijo o celular, dirección y copia de la factura de venta (documentos que deberán ser exhibidos al técnico autorizado de la marca LG durante la realización de la visita). h) El cliente/consumidor debe contar con las adecuaciones para la instalación del producto, el producto debe estar ubicado en el lugar donde se hará la instalación y debe tener la factura de compra en los “puntos de venta autorizados” . i) El cliente debe verificar que el Tipo de Pared donde se instalará el televisor, pueda soportar su peso, en el caso de las Referencias Seleccionadas que puedan tener este tipo de instalació No se instalará en paredes de drywall sin refuerzos, ya que podrían no ser lo suficientemente resistentes. j) El lugar donde se va a instalar el TV debe contar con espacio suficiente alrededor de este, para permitir una adecuada circulación de aire. Esto ayudará a prevenir el sobrecalentamiento del equipo, y garantizará su funcionamiento ó k) El cliente debe asegurar de tener acceso a tomas de corriente cercana al lugar donde el TV será Es importante evitar el uso de extensiones, multitomas o adaptadores que no sean adecuados, ya que podrían afectar la seguridad y el rendimiento del televisor. l) La instalación del TV no se podrá realizar debajo de un aire acondicionado, ya que esto puede generar riesgos de condensación que podrían dañar el TV o la pared donde se encuentre instalado.

4.3 Si existe la necesidad de integrar el producto instalado con otros equipos, este servicio debe ser negociado entre el Centro de Servicio y el Cliente, y no está cubierto dentro del servicio que se ofrece en esta actividad.

4.4 El servicio de Instalación sin costo para LG TV de las (*Referencias Seleccionadas) solo podrá realizarse únicamente a través de centros de servicio autorizados de LG.

4.5 El VIP gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV (*Referencias Seleccionadas no será canjeable por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro medio diferente al previamente establecido.

4.6 El VIP gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV (*Referencias Seleccionadas*) estará a cargo de LG.

4.7 LGE no se hace responsable de reprogramación del servicio de instalación, si en el lugar de ubicación del producto adquirido se presentan restricciones de ingreso al personal autorizado debido a pandemia o situaciones ajenas a LG, o si las condiciones civiles y/o técnicas no son las idóneas para realizar el VIP gratuito: Servicio De Instalación sin costo para LG TV (*Referencias Seleccionadas), lo cual debe ser explicado detalladamente en el punto de venta autorizado donde el consumidor / cliente adquirió el producto.

4.8 Una vez se haya realizado la comunicación del consumidor / cliente, dos (2) funcionarios de los Centros de Servicio Autorizado de la marca LGE visitarán el lugar donde se encuentra situado el producto adquirido de la marca LG, dentro de un periodo aproximado de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la recepción de la solicitud. La asignación de (los) funcionario(s) autorizados de la marca LG dependerá de la disponibilidad de técnicos que exista al momento de recibir la solicitud.

4.9 LG instalará, sin costo alguno para el consumidor / cliente, el producto que sea adquirido dentro de esta actividad, teniendo en cuenta que los técnicos realizarán el siguiente proceso:

a) Inspección del producto con el fin de revisar que llegó en óptimas condiciones y que no tuvo ninguna novedad de avería en el traslado. b) Retiro completo del embalaje, accesorios y manual del producto. Montaje del producto en la base de pared (Soporte tipo fijo a pared) c) Solo los modelos OLED SERIE G incluyen la base de pared como accesorio dentro de la caja del producto. Si el modelo NO es serie G, la base será llevada por el técnico al momento de realizarse el servicio. La instalación debe realizarse sobre una superficie totalmente plana y que cumpla con las condiciones de resistencia e idoneidad necesarias. Solo aplica para los modelos OLED G (Revisar Tabla descriptiva de instalación por modelo) d) Funcionamiento Inicial del producto, sintonización de canales TDT. e) Las obras civiles que se requieran para efectuar la instalación del televisor en la pared deberán ser gestionados y pagados directamente por el consumidor / cliente. f) La instalación se realizará en una pared maciza o de ladrillo donde no pasen cables, o materiales como drywall o superficies huecas con la resistencia adecuada. g) Cobertura que aplica la instalación: Si el cliente se encuentra en zonas donde no se cubre la instalación como: pueblos, fincas, sitios rurales, que estén fuera de la cobertura establecida, el cliente deberá costear el valor del flete del desplazamiento. El centro del servicio realizará la respectiva cotización con el fin del que el cliente tenga conocimiento previo de cuanto sería el valor adicional. h) Altura del lugar de instalación de la base debe ser menor a 2 metros con relación al piso. i) El servicio de instalación no incluye la configuración o instalación de dispositivos o accesorios externos (tales como modems, videojuegos, barras de sonido, teatros en casa, etc) j) Explicación al consumidor / cliente sobre las funcionalidades básicas del LG TV. k) El costo de instalación de los productos adquiridos en las ciudades de **cobertura establecidas, será asumida en su integridad por LG, para lo cual un funcionario de LG se comunicará con el consumidor / cliente con el propósito de definir las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se prestará el servicio. l) La instalación de los productos marca LG solamente será efectuada por funcionarios de los Centros de Servicio Autorizado de la marca LG, Centros de Servicio Autorizado que solamente pueden ser contactados a través de la línea de atención al cliente de LG 018000 910683.





5. GENERALES



5.1. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.

5.2. La actividad promocional tendrá cobertura únicamente en los puntos de venta de los hipermercados autorizados.

5.3. La compra de las *Referencias Establecidas y los premios estará sujeta a la disponibilidad de inventario de cada hipermercado autorizado.

5.4. Los precios de venta al público anunciados para las Referencias Establecidas que hacen parte de esta actividad promocional son definidos directamente por cada hipermercado autorizado.

5.5. Podrán participar en la actividad promocional los usuarios y/o consumidores que adquieran en los hipermercados autorizados las Referencias Establecidas, dentro del “Periodo de la Actividad”, correspondientes a electrodomésticos importados legalmente al territorio de la República de Colombia por LG.

5.6. Al momento de adquirir las Referencias Establecidas en los hipermercados autorizados y dentro del “Periodo de la Actividad”, los usuarios y/o consumidores aceptan expresamente estos términos y condiciones de la actividad promocional.

5.7. Las Referencias Establecidas y el beneficio de VIP gratuito (servicio de instalación sin costo para LG TV en Referencias Seleccionadas) no son canjeables por dinero en efectivo, abonos a cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito, ni por ningún otro producto.

5.8. LG. no se hace responsable por los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada hipermercado autorizado para la adquisición de las Referencias Establecidas. Es responsabilidad del consumidor verificar los términos y condiciones aplicables a medios de pago, transporte y entrega establecidos por el hipermercado autorizado al momento de efectuar la compra, ya sea de forma presencial o virtual.

5.9. LG no asumirá costos, gastos ni beneficios adicionales distintos a los expresamente establecidos en estos términos y condiciones. LG no se hace responsable por la entrega del producto adquirido, la cual debe estar previamente pactada con el distribuidor autorizado.

5.10. Exención de garantía: cualquier daño ocasionado durante la instalación por terceros no autorizados por LG eximirá al producto de la garantía. Se recomienda que la instalación sea realizada exclusivamente por personal autorizado para conservar la garantía vigente.

5.11. El cliente deberá verificar que la instalación sea realizada por un centro de servicio autorizado y cuente con una orden oficial emitida por LG., identificada con número de servicio.

5.12. En caso de requerirse atención por garantía sobre las *Referencias Establecidas, esta deberá tramitarse a través de los canales de atención al cliente de los hipermercados autorizados o por medio de la línea de atención de LG, conforme a lo indicado en el certificado de garantía o en el sitio web: https://www.lg.com/co.

5.13. LG se reserva el derecho de modificar, aclarar o adicionar estos términos y condiciones en cualquier momento. Cualquier modificación será publicada en el sitio web oficial https://www.lg.com/co o a través de un medio idóneo, y se entenderá notificada a los consumidores con dicha publicación. Para mayor información, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente: 01 8000 910 683.

5.14. Consultas: para cualquier duda relacionada con esta actividad promocional, podrá contactarse con LG al correo electrónico: laura.pinerosperez@lge.com.





6. REGISTRO EN BASE DE DATOS





Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG, mediante el presente documento, para que mis datos personales sean recopilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y, en general, tratados de forma manual o automatizada por parte de LG y/o por sus empresas matrices, filiales o vinculadas. Los datos personales objeto de tratamiento podrán ser utilizados para las siguientes finalidades:

Ejecutar plenamente las obligaciones derivadas del vínculo jurídico principal. Permitir a LG el cobro de cualquier obligación pendiente.

Transmitir o transferir nacional o internacionalmente los datos personales para efectos de cumplimiento contractual.

Comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales. Verificar y actualizar la información del titular mediante comparación con bases de datos internas o externas, incluyendo operadores de informació Realizar análisis estadísticos, de gestión y/o inteligencia de negocios.

Las demás finalidades legítimas descritas en la Política de Tratamiento de Información de LG.

Como titular de los datos personales, reconozco que tengo derecho a ejercer los derechos establecidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, entre ellos: