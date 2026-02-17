About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

PROMOCIÓN PACKAGE DEAL
(COMPRAS POR PAQUETES) LG

Aviso02/17/2026
Imprimir

    Vigencia: Del 1 de marzo al 21 de diciembre del 2026

    1. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:


    Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de marzo de 2026 hasta las 23:59 horas del 31 de diciembre de 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

    2. UNIDADES DISPONIBLES DE REFERENCIAS SELECCIONADAS:


    400 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co y pueden variar durante el periodo de la actividad.

     

    3. DETALLE DE LA PROMOCIÓN:


     Los descuentos progresivos se otorgan según el volumen de compra y aplican de la siguiente manera:

    • Compra de 2 productos: 5% de descuento.
    • Compra de 3 productos: 10% de descuento.
    • Compra de 4 a 6 productos: 12% de descuento.

    Condiciones de aplicación

    • El descuento es válido únicamente para las referencias seleccionadas incluidas en la tabla anexa.
    • La oferta es exclusiva para compras realizadas a través de lg.com/co.
    • El cupón de descuento se aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas.


    4. REFERENCIAS SELECCIONADAS:



    La actividad es válida única y exclusivamente para los siguientes productos.

    Tipo de Producto

    Referencia

    Aire Acondicionado

    O122H1.SD1

    Aire Acondicionado

    V121WIN.SJ0

    Aire Acondicionado

    V122WIN.SJ0

    Aire Acondicionado

    VR122C7.PQT

    Aire Acondicionado

    VR182C7.PQT

    Aire Acondicionado

    VR242C7.PQT

    Aire Acondicionado

    VA092C1.SS1

    Aire Acondicionado

    VA122C1.SS1

    Aire Acondicionado

    VA182C1.SS1

    Aire Acondicionado

    VA242C1.SS1

    Aire Acondicionado

    VV122C5.UJ1

    Aire Acondicionado

    VV092C5.SJ1

    Aire Acondicionado

    VV122C5.SJ1

    Aire Acondicionado

    VV182C5.SK1

    Aire Acondicionado

    VV242C5.SK1

    audífonos inalámbricos

    BUDSLITE.AMEXLBK

    audífonos inalámbricos

    BUDS.AMEXLBK

    Parlante Bluettoth

    STAGE301.ACOLLBK

    Torre de Sonido

    RNC5.DCOLLLK

    Parlante Bluettoth

    BOUNCE.ACOLLBK

    Parlante Bluettoth

    GRAB.ACOLLBK

    Parlante Bluettoth

    XG8T.DCOLLLK

    Barra de Sonido

    S70TR.ACOLLLK

    Torre de Sonido

    RNC9.DCOLLLK

    Barra de Sonido

    S60TR.ACOLLLK

    Parlante Bluettoth

    XL7T.DCOLLLK

    Torre de Sonido

    RNC7.DCOLLLK

    Barra de Sonido

    SH5A.DCOLLLK

    Barra de Sonido

    S40T.DCOLLLK

    Barra de Sonido

    S90TY.DCOLLLK

    Parlante Bluettoth

    XG2TBK.CCOLLLK

    Barra de Sonido

    S20A.CCOLLLK

    Estufa

    LRGZ5253S.CSTFLGC

    Horno Microondas

    MH1596DIR.BBKELAT

    Horno Microondas

    MS0936GIR.BBKELAT

    Horno Microondas

    MS3032JAS.BBKELAT

    Horno Microondas

    MH7032JAS.BBKELAT

    Estufa

    LRGL5843S.BSTFLGC

    Horno Microondas

    MS1536GIR.BBKFLAT

    Horno Microondas

    MS2032GAS.BBKELAT

    Estufa

    LRGL5847S.BSTFLGC

    Lava Vajillas

    LDFN3432T.ASTELAT

    Lava Vajillas

    LDTS5552S.ASSELAT

    Monitor

    24U421A-B.CWPQ

    Monitor

    27U421A-B.CWPQ

    Monitor

    24GS65F-B.AWP

    Monitor

    27GS65F-B.AWP

    Monitor

    27G610A-B.AWPQ

    Monitor

    24MS550-B.AWP

    Monitor

    32MR50C-B.AWPQ

    Monitor

    32GX850A-B.AWP

    Monitor

    27US500-W.AWH

    Monitor

    27US500-W.AWP

    Monitor

    34WQ650-W.AWP

    Monitor

    32GS60QC-B.AWPQ

    Projector

    PF510Q.AWC

    Monitor

    32GN55R-B.AWP

    Monitor

    32U720SA-W.AWC

    Monitor

    34GS95QE-B.AWP

    Monitor

    34WR55QC-B.AWP

    Monitor

    34WR55QK-B.AWP

    Projector

    PF610P.AWC

    Monitor

    24GS50F-B.AWPQ

    Monitor

    27GS60QC-B.AWPQ

    Monitor

    98TR3DK-B.MUWQ

    Monitor

    27U511SA-W.AWC

    Monitor

    49WQ95C-W.AWP

    Monitor

    32UR550K-B.AWP

    Monitor

    34G600A-B.AWP

    Televisor

    32LR600BPSC.AWCQ

    Nevera

    VT32KPY.APYCCLM

    Nevera

    VT38KPM.AEPCCLM

    Nevecón

    GM92SXV.AEVCCLM

    Nevecón

    GM95SXV.AEVCCLM

    Nevecón

    GS51BPP.AHSCCLM

    Nevecón

    GM78SGP.APZCCLM

    Nevecón

    GS77SPP.APZCCLM

    Nevera

    GB41WPT.AMCCCLM

    Nevera

    VT40APYC.APYCCLM

    Nevera

    VT40SPM.AEPCCLM

    Nevera

    VT34WGPX.APZCCLM

    Nevecón

    GS51MPD.AHBCCLM

    Nevecón

    GS66SXSC.ABSCCLM

    Nevera

    GB41WPP.APZCCLM

    Nevera

    GB45SPP.APZCCLM

    Nevera

    GB45WPT.AMCCCLM

    Nevecón

    GM22SGT.AMCCCLM

    Nevecón

    GM78BGP.APZCCLM

    Nevecón

    LM22SGP.APZCCLM

    Nevecón

    LS77SXTC.AMCCCLM

    Nevera

    VT34KPM.AEPCCLM

    Nevera

    VT45APYC.APYCCLM

    Nevera

    GB34WPM.AEPCCLM

    Nevecón

    GS66SPY.APYCCLM

    Nevecón

    GS66BPM.AEPCCLM

    Nevecón

    GM78SGT.AMCCCLM

    Nevecón

    GS66SXTC.AMCCCLM

    Nevera

    VT22BPY.APYCCLM

    Nevecón

    GB37SPV.AEVCCLM

    Nevecón

    GS66SPM.AEPCCLM

    Nevecón

    GM57SXM.AEPCCLM

    Televisor

    75QNED85ASG.AWC

    Televisor

    50UA7500PSA.AWC

    Televisor

    50UA7300PSB.AWCQ

    Televisor

    55UA7300PSB.AWCQ

    Televisor

    65UA7300PSB.AWCQ

    Televisor

    OLED83C5PSA.AWC

    Televisor

    OLED77G5PSA.AWC

    Televisor

    OLED55C5PSA.AWC

    Televisor

    OLED55G5PSA.AWC

    Televisor

    86QNED85ASG.AWC

    Televisor

    65QNED85ASG.AWC

    Televisor

    65QNED70ASA.AWC

    Televisor

    55NANO80ASA.AWC

    Televisor

    65UA8050PSA.AWC

    Televisor

    55UA8050PSA.AWC

    Televisor

    50UA8050PSA.AWC

    Televisor

    86UA8050PSA.AWCQ

    Televisor

    55QNED85ASG.AWC

    Televisor

    OLED65G5PSA.AWC

    Televisor

    OLED77C5PSA.AWC

    Televisor

    OLED77B5PSA.AWC

    Televisor

    75QNED80ASA.AWC

    Televisor

    OLED55B5PSA.AWC

    Televisor

    65NANO80ASA.AWC

    Televisor

    65QNED80ASA.AWC

    Televisor

    86NANO80ASA.AWC

    Televisor

    OLED65B5PSA.AWC

    Televisor

    OLED65C5PSA.AWC

    Televisor

    75NANO80ASA.AWC

    Televisor

    43NANO80ASA.AWC

    Televisor

    55QNED80ASA.AWC

    Televisor

    43LM6370PDB.AWC

    Televisor

    OLED42C5PSA.AWC

    Televisor

    43UA7300PSB.AWCQ

    Televisor

    50NANO80ASA.AWC

    Televisor

    55UA7500PSA.AWC

    Televisor

    65UA7500PSA.AWC

    Televisor

    65UA8000PSB.AWC

    Televisor

    43UA7500PSA.AWC

    Televisor

    75UA8050PSA.AWC

    Televisor

    OLED48C5PSA.AWC

    Televisor

    OLED55C5ESA.AWC

    Nevera

    VT24BPY.APYCCLM

    Lavadora

    WT16MVTB.ABMECOL

    Nevera

    VT26BPY.APYCCLM

    Lavadora

    WO16EGNTS6P.AEGECOL

    Washtower

    WK25VS6.ASSECOL

    Lavadora

    WP15BAR.DBMECOL

    Lavadora

    WT13DPBK.DSFECOL

    Lavadora

    WT18MVTB.ABMECOL

    Lavadora

    WT13BPB.DBMECOL

    Lavadora

    WP8WMR.ABWPCOL

    Secadora

    DF22VV2R.ASSECOL

    Lavadora

    WM22VV26R.ASSECOL

    Washtower

    WK14BS6R.APBECOL

    Lavadora

    WD12MVC5S6.AMBECOL

    Lavadora

    WT23EGTX6.AEGECOL

    Lavadora

    WO20EGNTS6P.AEGECOL

    Lavadora

    WD14BVC2S6.ABLECOL

    Lavadora

    WT19MV6.ABMECOL

    Nevera

    VT40APM.AEPCCLM

    Lavadora

    WT19DVTB.ASFECOL

    Lavadora

    WT19DV6.ASFECOL

    Washtower

    WK25BS6.ABLECOL

    Lavadora

    WT19MVTB.ABMECOL

    Lavadora

    WT9ELR.DESECOL

    Washtower

    WK22VS6P.ASSECOL

    Lavadora

    WD14VVC4S6.APTECOL

    Lavadora

    WM25BFXS.ABLECOL

    Lavadora

    WM25VFXS.ASSECOL

    Nevecón

    GS66GPY.APYCCLM

    Secadora

    DF20VV2W.ASSELAT

    Secadora

    DF22BFXS6BK.ABLECOL

    Secadora

    DF22SFXS6BK.ASSECOL

    Lavadora

    WD22BV2S6BR.ABLECOL

    Lavadora

    WT25MT6HK.ABMECOL

    Lavadora

    WD22VV2S6BR.ASSECOL

    Lavadora

    WM20VV26W.ASSECOL

    Lavadora

    WP13LGAC.DLGECOL

    Monitor

    29U511A-B.AWP

    Monitor

    34U530A-W.AWP

    Televisor

    55QNED70ASA.AWC

    Televisor

    50QNED70ASA.AWC

    Televisor

    60UA7500PSA.AWC

    Televisor

    55UA8000PSB.AWC

    Televisor

    75UA8000PSB.AWC

    Lavadora

    WD16EGNTS6P.AEGECOL

    Nevera

    VT24BPM.AEPCCLM

    Nevera

    VT26KPM.AEPCCLM

    Televisor

    70UR7410PSA.AWC

    Televisor

    50QNED82ASG.AWC

    Televisor

    OLED65C5ESA.AWC

    Televisor

    OLED77C5ESA.AWC

    Televisor

    43QNED82ASG.AWC

    Lavadora

    WD20EGNTS6P.AEGECOL

    Projector

    HU710PB.AWC

    Projector

    PU600U.AWC

    Lavadora

    WT21VV6.ASSECOL

    Televisor

    27ART10AKPL.AWC

    Monitor

    29U531A-W.AWP

    Monitor

    34U511A-B.AWP

    Monitor

    24U411A-B.AWPQ

    Televisor

    60UA8050PSA.AWC

    Televisor

    100QNED86AS.AWC

    Televisor

    50UA8000PSB.AWC

    Monitor

    22U401A-B.AWPQ

    Monitor

    27U411A-B.AWPQ

    Monitor

    24G411A-B.AWP

    Monitor

    27G411A-B.AWP

    Monitor

    27GX704A-B.AWP

    Monitor

    34GX900A-B.AWP

    Nevera

    VT32KPM.AEPCCLM

    Televisor

    65QNED73ASA.AWC

    Televisor

    86QNED73ASA.AWC

    Televisor

    50UA8055PSA.AWC

    Televisor

    55QNED73ASA.AWC

    Televisor

    75QNED73ASC.AWC

    Televisor

    75UA8055PSA.AWC

    Lavadora

    WD20EWNTS6P.AGWECOL

    Lavadora

    WT22NBTX6P.ANBECOL

    Lavadora

    WT23NBTX6.ANBECOL

    Lavadora

    WT23NBTX6P.ANBECOL

    Lavadora

    WT25EGTX6.AEGECOL

    Monitor

    32U720SA-W.AWT

    Monitor

    32U880SA.AWC

    Monitor

    32U889SA-W.AWC

    Monitor

    86TR3DK-B.YUWQ

    Televisor

    50QNED80ASA.AWC

    Nevecón

    GM49MPY.APYCCLM

    Nevecón

    GM90WPY.APYCCLM

    Nevecón

    GM90BPY.APYCCLM

    Nevera

    GT29WPY.APYCCLM

    Nevera

    GC30BGW.ADACCLM

    Lavadora

    WH25BFXS6B.ABLECOL

    Lavadora

    WT20NBTX6T.ANBECOL

    Lavadora

    WT20PBTX6T.APBECOL

    Lavadora

    WT17OVTB.ANBECOL

    Lavadora

    WT15OBTX6.DNBECOL

    Lavadora

    WT13NVTB.DNBECOL

    Lavadora

    WP8DGAXR.DDGECOL

    Estufa

    LFDFD4441T.ASTELAT

    Televisor

    OLED55C6PSA.AWC

    Televisor

    75QNED85BSG.AWC

    Televisor

    55QNED85BSG.AWC

    Televisor

    OLED65C6PSA.AWC

    Televisor

    OLED55G6PSA.AWC

    Televisor

    OLED77G6PSA.AWC

    Televisor

    OLED77C6PSA.AWC

    Televisor

    OLED77B6PSA.AWC

    Televisor

    OLED65G6PSA.AWC

    Televisor

    OLED65B6PSA.AWC

    Televisor

    OLED55B6PSA.AWC

    Televisor

    OLED48C6PSA.AWC

    Televisor

    86MRGB85BSC.AWC

    Televisor

    75MRGB85BSC.AWC

    Televisor

    65MRGB85BSC.AWC

    Televisor

    55MRGB85BSC.AWC

    Televisor

    75QNED70BSA.AWC

    Televisor

    65QNED80BSG.AWC

    Televisor

    50QNED80BSG.AWC

    Televisor

    65LX7BPSA.AWCQ

    Televisor

    50QNED70BSA.AWC

    Televisor

    75QNED80BSG.AWC

    Televisor

    55LX7BPSA.AWCQ

    Televisor

    100QNED85BS.AWC



    5. PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS:


    La tienda virtual de LG - https://www.lg.com/co/



    6. CUBRIMIENTO:


    La cobertura de la Actividad aplicará para todas las compras realizadas a través del sitio web oficial https://www.lg.com/co/ y será válida en todo el territorio de la República de Colombia, en aquellos lugares donde LG tenga disponibilidad de entrega de productos.

    Ver términos y condiciones de entrega 24 horas: Términos y Condiciones de Entrega 24 Horas LG Colombia | LG CO

     

    DESTINO

    DEPARTAMENTO

    TIEMPO ESTIMADO EN DIAS HABILES

    BOGOTA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    CAJICA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    CHIA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    COTA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    FACATATIVA

    CUNDINAMARCA

    5

    FUNZA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    LA CALERA

    CUNDINAMARCA

    5

    MADRID

    CUNDINAMARCA

    2-5

    MOSQUERA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    SOACHA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    SOPO

    CUNDINAMARCA

    5

    TENJO

    CUNDINAMARCA

    5

    TOCANCIPA

    CUNDINAMARCA

    5

    ZIPAQUIRA

    CUNDINAMARCA

    5

    CALDAS

    ANTIOQUIA

    6

    LA ESTRELLA

    ANTIOQUIA

    6

    GUATAVITA

    CUNDINAMARCA

    6

    GIRARDOT

    CUNDINAMARCA

    7

    ANAPOIMA

    CUNDINAMARCA

    7

    EL COLEGIO

    CUNDINAMARCA

    7

    AGUA DE DIOS

    CUNDINAMARCA

    7

    GIRARDOTA

    ANTIOQUIA

    8

    BELLO

    ANTIOQUIA

    8

    ENVIGADO

    ANTIOQUIA

    8

    GUARNE

    ANTIOQUIA

    8

    ITAGUI

    ANTIOQUIA

    8

    MEDELLIN

    ANTIOQUIA

    8

    RIONEGRO

    ANTIOQUIA

    8

    SABANETA

    ANTIOQUIA

    8

    MARINILLA

    ANTIOQUIA

    8

    RETIRO

    ANTIOQUIA

    8

    ARMENIA

    QUINDIO

    9

    GUADALAJARA DE BUGA

    VALLE DEL CAUCA

    9

    CALI

    VALLE DEL CAUCA

    9

    DOSQUEBRADAS

    RISARALDA

    9

    PALMIRA

    VALLE DEL CAUCA

    9

    PEREIRA

    RISARALDA

    9

    TULUA

    VALLE DEL CAUCA

    9

    YUMBO

    VALLE DEL CAUCA

    9

    JAMUNDI

    VALLE DEL CAUCA

    9

    BARRANQUILLA

    ATLANTICO

    10

    GALAPA

    ATLANTICO

    10

    PUERTO COLOMBIA

    ATLANTICO

    10

    SOLEDAD

    ATLANTICO

    10

    DUITAMA

    BOYACA

    10

    LA DORADA

    CALDAS

    10

    MANIZALES

    CALDAS

    10

    SOGAMOSO

    BOYACA

    10

    TUNJA

    BOYACA

    10

    BARBOSA

    ANTIOQUIA

    10

    SABANALARGA

    ATLANTICO

    10

    BOYACA

    BOYACA

    10

    VILLAMARIA

    CALDAS

    10

    BARRANCABERMEJA

    SANTANDER

    11

    ESPINAL

    TOLIMA

    11

    IBAGUE

    TOLIMA

    11

    BUCARAMANGA

    SANTANDER

    11

    FLORIDABLANCA

    SANTANDER

    11

    GIRON

    SANTANDER

    11

    NEIVA

    HUILA

    11

    PIEDECUESTA

    SANTANDER

    11

    PITALITO

    HUILA

    11

    MARIQUITA

    TOLIMA

    11

    BARBOSA

    SANTANDER

    11

    ROVIRA

    TOLIMA

    11

    MELGAR

    TOLIMA

    11

    GARZON

    HUILA

    11

    RIVERA

    HUILA

    11

    PALERMO

    HUILA

    11

    SAN GIL

    SANTANDER

    11

    ACACIAS

    META

    12

    AGUAZUL

    CASANARE

    12

    BOSCONIA

    CESAR

    12

    CARTAGENA

    BOLIVAR

    12

    CERETE

    CORDOBA

    12

    EL BANCO

    MAGDALENA

    12

    EL CERRITO

    VALLE DEL CAUCA

    12

    FUNDACION

    MAGDALENA

    12

    GRANADA

    META

    12

    JUAN DE ACOSTA

    ATLANTICO

    12

    LORICA

    CORDOBA

    12

    MAGANGUE

    BOLIVAR

    12

    MALAMBO

    ATLANTICO

    12

    MONTERIA

    CORDOBA

    12

    PLANETA RICA

    CORDOBA

    12

    ROLDANILLO

    VALLE DEL CAUCA

    12

    SAHAGUN

    CORDOBA

    12

    SANTA MARTA

    MAGDALENA

    12

    SANTO TOMAS

    ATLANTICO

    12

    VALLEDUPAR

    CESAR

    12

    VILLAVICENCIO

    META

    12

    YOPAL

    CASANARE

    12

    PASTO

    NARIÑO

    13

    IPIALES

    NARIÑO

    13

    RIOHACHA

    LA GUAJIRA

    13

    SINCELEJO

    SUCRE

    13

    SAN MARCOS

    SUCRE

    13

    7. BENEFICIO DE CREDITO SIN INTERESES:


    El beneficio de tres (3) cuotas sin intereses aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un monto mínimo, igual o superior a tres millones de pesos (COP$3.000.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) y el beneficio de seis (6) cuotas sin intereses aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un monto mínimo, igual o superior a cinco millones de pesos (COP$5.000.000). Las compras deberán realizarse dentro del período de la actividad y cumplir con los montos mínimos de compra anunciados y pagando con tarjetas de crédito de las siguientes compañías de financiamiento:  

    DAVIVIENDA 

    SCOTIABANK COLPATRIA  

    BANCO DE BOGOTÁ 

    AV VILLAS 

    RAPPICARD 

    BANCO POPULAR 

    BBVA 

    ITAÚ 

    BANCO DE OCCIDENTE 

    NU COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 

    TUYA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO: Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca)

    TARJETA CODENSA

    Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados. 



    8. CATEGORIAS PARTICIPANTES: neveras, lavadoras, estufas, secadoras, lava vajillas, nevecones, televisores, monitores, equipos de audio, audífonos y aires acondicionados marca LG de las referencias seleccionadas.


    9. GENERALES:

    9.1. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

    9.2. En caso de presentarse una solicitud de devolución o retractos no se aceptan parciales, el cliente deberá devolver la totalidad de los productos comprados dentro del paquete de la promoción. Conoce más a cerca de la política de cambios de la tienda LG en el siguiente enlace https://www.lg.com/co/return-policy/

    9.3. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

    9.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

    9.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

    9.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

    9.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

    6.89.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .


    10. REGISTRO BASE DE DATOS    .

     

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

    Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

    Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

    De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

     

     

     

     

     

    Volver a la lista