1. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:

Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 13 de febrero del 2026 hasta las 23:59 horas el día 28 de febrero del 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

2. Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 150 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

3. DETALLE DE LA PROMOCIÓN:

Descuentos de hasta 10% adicional por la compra de referencias seleccionadas de los combos de productos Lavadora + Secadora, Washtower + Nevecon, Neveras + Microondas, Lavadora + nevera, Washtower + parlante, Lavadora + Parlante y para los clientes que compren exclusivamente en www.lg.com/co.

El cupón de descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago y no es acumulable con otros cupones de descuento.

4. REFERENCIAS SELECCIONADAS:

La promoción es válida única y exclusivamente para los siguientes productos.

CATEGORIA REFERENCIA % DESCUENTO

LA PAREJA PERFECTA.

FEBRERO 13 AL 28 Lavadora + Secadora WM25BFXS.DF22BFX 10% Lavadora + Secadora WM25VFXS.DF22SFX 10% Washtower + Nevecón WK25BS6.GS66SXT 10% Washtower + Nevecón WK25VS6.GS66SXS 10% Nevecón + Microondas GM22SGT.MS0936G 8% Nevecón + Microondas GM78SGT.MS0936G 8% Nevecón + Microondas LS77SXT.MH7032J 10% Nevecón + Microondas GS66SPY.MS0936G 8% Nevecón + Microondas GS51MPD.MS2032G 8% Nevera + Microondas GB37SPV.MS2032G 5% Nevera + Microondas VT34KPM.MS2032G 5% Nevera + Microondas VT40SPYC.MS2032G 5% Lavadora + Secadora WM22VV2.DF22VV 10% Lavadora + Nevera WT19MVT.VT34KPM 5% Washtower + Nevecón WK25BS6.LS77SXT 10% Washtower + Parlante WK25VS6.BOUNCE 10% Washtower + Parlante WK14BS6.BOUNCE 10% Lavadora + Parlante WO20EGN.GRABLG 8% Lavadora + Parlante WT19MVT.GRABLG 5% Nevecón + Parlante GM78SGP.XG8T 8%

BENEFICIO DE CREDITO SIN INTERESES: El beneficio de tres (3) cuotas sin intereses aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un monto mínimo, igual o superior a tres millones de pesos (COP$3.000.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) y el beneficio de seis (6) cuotas sin intereses aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un monto mínimo, igual o superior a cinco millones de pesos (COP$5.000.000). Las compras deberán realizarse dentro del período de la actividad y cumplir con los montos mínimos de compra anunciados y pagando con tarjetas de crédito de las siguientes compañías de financiamiento:

DAVIVIENDA

SCOTIABANK COLPATRIA

BANCO DE BOGOTÁ

AV VILLAS

RAPPICARD

BANCO POPULAR

BBVA

ITAÚ

BANCO DE OCCIDENTE

NU COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

TUYA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO: Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca)

TARJETA CODENSA

Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados.

6. PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS:

La tienda virtual de LG - https://www.lg.com/co/

7. CUBRIMIENTO:

La cobertura de la Actividad aplicará para todas las compras realizadas a través del sitio web oficial https://www.lg.com/co/ y será válida en todo el territorio de la República de Colombia, en aquellos lugares donde LG tenga disponibilidad de entrega de productos.

Ver términos y condiciones de entrega 24 horas: Términos y Condiciones de Entrega 24 Horas LG Colombia | LG CO

DESTINO DEPARTAMENTO TIEMPO ESTIMADO EN DIAS HABILES BOGOTA CUNDINAMARCA 2-5 CAJICA CUNDINAMARCA 2-5 CHIA CUNDINAMARCA 2-5 COTA CUNDINAMARCA 2-5 FACATATIVA CUNDINAMARCA 5 FUNZA CUNDINAMARCA 2-5 LA CALERA CUNDINAMARCA 5 MADRID CUNDINAMARCA 2-5 MOSQUERA CUNDINAMARCA 2-5 SOACHA CUNDINAMARCA 2-5 SOPO CUNDINAMARCA 5 TENJO CUNDINAMARCA 5 TOCANCIPA CUNDINAMARCA 5 ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA 5 CALDAS ANTIOQUIA 6 LA ESTRELLA ANTIOQUIA 6 GUATAVITA CUNDINAMARCA 6 GIRARDOT CUNDINAMARCA 7 ANAPOIMA CUNDINAMARCA 7 EL COLEGIO CUNDINAMARCA 7 AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 7 GIRARDOTA ANTIOQUIA 8 BELLO ANTIOQUIA 8 ENVIGADO ANTIOQUIA 8 GUARNE ANTIOQUIA 8 ITAGUI ANTIOQUIA 8 MEDELLIN ANTIOQUIA 8 RIONEGRO ANTIOQUIA 8 SABANETA ANTIOQUIA 8 MARINILLA ANTIOQUIA 8 RETIRO ANTIOQUIA 8 ARMENIA QUINDIO 9 GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA 9 CALI VALLE DEL CAUCA 9 DOSQUEBRADAS RISARALDA 9 PALMIRA VALLE DEL CAUCA 9 PEREIRA RISARALDA 9 TULUA VALLE DEL CAUCA 9 YUMBO VALLE DEL CAUCA 9 JAMUNDI VALLE DEL CAUCA 9 BARRANQUILLA ATLANTICO 10 GALAPA ATLANTICO 10 PUERTO COLOMBIA ATLANTICO 10 SOLEDAD ATLANTICO 10 DUITAMA BOYACA 10 LA DORADA CALDAS 10 MANIZALES CALDAS 10 SOGAMOSO BOYACA 10 TUNJA BOYACA 10 BARBOSA ANTIOQUIA 10 SABANALARGA ATLANTICO 10 BOYACA BOYACA 10 VILLAMARIA CALDAS 10 BARRANCABERMEJA SANTANDER 11 ESPINAL TOLIMA 11 IBAGUE TOLIMA 11 BUCARAMANGA SANTANDER 11 FLORIDABLANCA SANTANDER 11 GIRON SANTANDER 11 NEIVA HUILA 11 PIEDECUESTA SANTANDER 11 PITALITO HUILA 11 MARIQUITA TOLIMA 11 BARBOSA SANTANDER 11 ROVIRA TOLIMA 11 MELGAR TOLIMA 11 GARZON HUILA 11 RIVERA HUILA 11 PALERMO HUILA 11 SAN GIL SANTANDER 11 ACACIAS META 12 AGUAZUL CASANARE 12 BOSCONIA CESAR 12 CARTAGENA BOLIVAR 12 CERETE CORDOBA 12 EL BANCO MAGDALENA 12 EL CERRITO VALLE DEL CAUCA 12 FUNDACION MAGDALENA 12 GRANADA META 12 JUAN DE ACOSTA ATLANTICO 12 LORICA CORDOBA 12 MAGANGUE BOLIVAR 12 MALAMBO ATLANTICO 12 MONTERIA CORDOBA 12 PLANETA RICA CORDOBA 12 ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA 12 SAHAGUN CORDOBA 12 SANTA MARTA MAGDALENA 12 SANTO TOMAS ATLANTICO 12 VALLEDUPAR CESAR 12 VILLAVICENCIO META 12 YOPAL CASANARE 12 PASTO NARIÑO 13 IPIALES NARIÑO 13 RIOHACHA LA GUAJIRA 13 SINCELEJO SUCRE 13 SAN MARCOS SUCRE 13

8. GENERALES:

8.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

8.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

8.3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

8.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

8.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

8.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

8.7. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

9. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/