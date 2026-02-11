About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTIVIDAD LA PAREJA PERFECTA LG

Aviso02/11/2026
Imprimir

    Vigencia: Del 13 de febrero al 28 de febrero del 2026

    1. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:

    Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 13 de febrero del 2026 hasta las 23:59 horas el día 28 de febrero del 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

     

    2. Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 150 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

    3. DETALLE DE LA PROMOCIÓN:

    Descuentos de hasta 10% adicional por la compra de referencias seleccionadas de los combos de productos Lavadora + Secadora, Washtower + Nevecon, Neveras + Microondas, Lavadora + nevera, Washtower + parlante, Lavadora + Parlante y para los clientes que compren exclusivamente en www.lg.com/co.

     

    El cupón de descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago y no es acumulable con otros cupones de descuento.

     

    4. REFERENCIAS SELECCIONADAS:

     

    La promoción es válida única y exclusivamente para los siguientes productos.

     

    CATEGORIA

    REFERENCIA

    % DESCUENTO
    LA PAREJA PERFECTA.
    FEBRERO 13 AL 28

    Lavadora + Secadora

    WM25BFXS.DF22BFX

    10%

    Lavadora + Secadora

    WM25VFXS.DF22SFX

    10%

    Washtower + Nevecón

    WK25BS6.GS66SXT

    10%

    Washtower + Nevecón

    WK25VS6.GS66SXS

    10%

    Nevecón + Microondas

    GM22SGT.MS0936G

    8%

    Nevecón + Microondas

    GM78SGT.MS0936G

    8%

    Nevecón + Microondas

    LS77SXT.MH7032J

    10%

    Nevecón + Microondas

    GS66SPY.MS0936G

    8%

    Nevecón + Microondas

    GS51MPD.MS2032G

    8%

    Nevera + Microondas

    GB37SPV.MS2032G

    5%

    Nevera + Microondas

    VT34KPM.MS2032G

    5%

    Nevera + Microondas

    VT40SPYC.MS2032G

    5%

    Lavadora + Secadora

    WM22VV2.DF22VV

    10%

    Lavadora + Nevera

    WT19MVT.VT34KPM

    5%

    Washtower + Nevecón

    WK25BS6.LS77SXT

    10%

    Washtower + Parlante

    WK25VS6.BOUNCE

    10%

    Washtower + Parlante

    WK14BS6.BOUNCE

    10%

    Lavadora + Parlante

    WO20EGN.GRABLG

    8%

    Lavadora + Parlante

    WT19MVT.GRABLG

    5%

    Nevecón + Parlante

    GM78SGP.XG8T

    8%

     

     

    1. BENEFICIO DE CREDITO SIN INTERESES: El beneficio de tres (3) cuotas sin intereses aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un monto mínimo, igual o superior a tres millones de pesos (COP$3.000.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) y el beneficio de seis (6) cuotas sin intereses aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un monto mínimo, igual o superior a cinco millones de pesos (COP$5.000.000). Las compras deberán realizarse dentro del período de la actividad y cumplir con los montos mínimos de compra anunciados y pagando con tarjetas de crédito de las siguientes compañías de financiamiento:

     

    DAVIVIENDA

    SCOTIABANK COLPATRIA

    BANCO DE BOGOTÁ

    AV VILLAS

    RAPPICARD

    BANCO POPULAR

    BBVA

    ITAÚ

    BANCO DE OCCIDENTE

    NU COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

    TUYA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO: Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca)

    TARJETA CODENSA

    Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados. 

     

    6. PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS:

    La tienda virtual de LG - https://www.lg.com/co/

    7. CUBRIMIENTO:

    La cobertura de la Actividad aplicará para todas las compras realizadas a través del sitio web oficial https://www.lg.com/co/ y será válida en todo el territorio de la República de Colombia, en aquellos lugares donde LG tenga disponibilidad de entrega de productos.

    Ver términos y condiciones de entrega 24 horas: Términos y Condiciones de Entrega 24 Horas LG Colombia | LG CO

     

    DESTINO

    DEPARTAMENTO

    TIEMPO ESTIMADO EN DIAS HABILES

    BOGOTA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    CAJICA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    CHIA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    COTA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    FACATATIVA

    CUNDINAMARCA

    5

    FUNZA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    LA CALERA

    CUNDINAMARCA

    5

    MADRID

    CUNDINAMARCA

    2-5

    MOSQUERA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    SOACHA

    CUNDINAMARCA

    2-5

    SOPO

    CUNDINAMARCA

    5

    TENJO

    CUNDINAMARCA

    5

    TOCANCIPA

    CUNDINAMARCA

    5

    ZIPAQUIRA

    CUNDINAMARCA

    5

    CALDAS

    ANTIOQUIA

    6

    LA ESTRELLA

    ANTIOQUIA

    6

    GUATAVITA

    CUNDINAMARCA

    6

    GIRARDOT

    CUNDINAMARCA

    7

    ANAPOIMA

    CUNDINAMARCA

    7

    EL COLEGIO

    CUNDINAMARCA

    7

    AGUA DE DIOS

    CUNDINAMARCA

    7

    GIRARDOTA

    ANTIOQUIA

    8

    BELLO

    ANTIOQUIA

    8

    ENVIGADO

    ANTIOQUIA

    8

    GUARNE

    ANTIOQUIA

    8

    ITAGUI

    ANTIOQUIA

    8

    MEDELLIN

    ANTIOQUIA

    8

    RIONEGRO

    ANTIOQUIA

    8

    SABANETA

    ANTIOQUIA

    8

    MARINILLA

    ANTIOQUIA

    8

    RETIRO

    ANTIOQUIA

    8

    ARMENIA

    QUINDIO

    9

    GUADALAJARA DE BUGA

    VALLE DEL CAUCA

    9

    CALI

    VALLE DEL CAUCA

    9

    DOSQUEBRADAS

    RISARALDA

    9

    PALMIRA

    VALLE DEL CAUCA

    9

    PEREIRA

    RISARALDA

    9

    TULUA

    VALLE DEL CAUCA

    9

    YUMBO

    VALLE DEL CAUCA

    9

    JAMUNDI

    VALLE DEL CAUCA

    9

    BARRANQUILLA

    ATLANTICO

    10

    GALAPA

    ATLANTICO

    10

    PUERTO COLOMBIA

    ATLANTICO

    10

    SOLEDAD

    ATLANTICO

    10

    DUITAMA

    BOYACA

    10

    LA DORADA

    CALDAS

    10

    MANIZALES

    CALDAS

    10

    SOGAMOSO

    BOYACA

    10

    TUNJA

    BOYACA

    10

    BARBOSA

    ANTIOQUIA

    10

    SABANALARGA

    ATLANTICO

    10

    BOYACA

    BOYACA

    10

    VILLAMARIA

    CALDAS

    10

    BARRANCABERMEJA

    SANTANDER

    11

    ESPINAL

    TOLIMA

    11

    IBAGUE

    TOLIMA

    11

    BUCARAMANGA

    SANTANDER

    11

    FLORIDABLANCA

    SANTANDER

    11

    GIRON

    SANTANDER

    11

    NEIVA

    HUILA

    11

    PIEDECUESTA

    SANTANDER

    11

    PITALITO

    HUILA

    11

    MARIQUITA

    TOLIMA

    11

    BARBOSA

    SANTANDER

    11

    ROVIRA

    TOLIMA

    11

    MELGAR

    TOLIMA

    11

    GARZON

    HUILA

    11

    RIVERA

    HUILA

    11

    PALERMO

    HUILA

    11

    SAN GIL

    SANTANDER

    11

    ACACIAS

    META

    12

    AGUAZUL

    CASANARE

    12

    BOSCONIA

    CESAR

    12

    CARTAGENA

    BOLIVAR

    12

    CERETE

    CORDOBA

    12

    EL BANCO

    MAGDALENA

    12

    EL CERRITO

    VALLE DEL CAUCA

    12

    FUNDACION

    MAGDALENA

    12

    GRANADA

    META

    12

    JUAN DE ACOSTA

    ATLANTICO

    12

    LORICA

    CORDOBA

    12

    MAGANGUE

    BOLIVAR

    12

    MALAMBO

    ATLANTICO

    12

    MONTERIA

    CORDOBA

    12

    PLANETA RICA

    CORDOBA

    12

    ROLDANILLO

    VALLE DEL CAUCA

    12

    SAHAGUN

    CORDOBA

    12

    SANTA MARTA

    MAGDALENA

    12

    SANTO TOMAS

    ATLANTICO

    12

    VALLEDUPAR

    CESAR

    12

    VILLAVICENCIO

    META

    12

    YOPAL

    CASANARE

    12

    PASTO

    NARIÑO

    13

    IPIALES

    NARIÑO

    13

    RIOHACHA

    LA GUAJIRA

    13

    SINCELEJO

    SUCRE

    13

    SAN MARCOS

    SUCRE

    13

    8. GENERALES:

    8.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

     

    8.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

    8.3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

    8.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

    8.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

    8.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

    8.7. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

    9. REGISTRO BASE DE DATOS.

     

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

    Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

    Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

    De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

     

     

     

     

     

     

     

     

    Volver a la lista