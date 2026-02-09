VIGENCIA ACTIVIDAD : Los vendedores de Piso y Mayoreo, que pertenezcan a los clientes del Canal Tradicional y que estén inscritos al plan de incentivos LG Cash (véanse *Cliente Seleccionados” **) que más puntos acumulen (Tabla de Puntaje***) por la venta de productos LG TV (65” en adelante) & LG AV de las Referencias seleccionadas (En adelante las *Referencias establecidas de acuerdo al plan de LG Cash ) en el canal de Mayoreo y en los **Puntos De Venta Autorizados de forma presencial , durante las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 1º de Febrero de 2026 y hasta las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 30 de Junio de 2026 (En adelante el ***Periodo de la Actividad).

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y REDENCIÓN DE INCENTIVOS :

2.1. Aplica para los vendedores de Piso y Mayoreo, que pertenezcan a los clientes del Canal Tradicional y que estén inscritos al plan de incentivos LG Cash (véanse *Cliente Seleccionados” **) que más puntos acumulen (Tabla de Puntaje***) por la venta de productos LG TV (65” en adelante) y de las referencias establecidas de LG AV, en los canales de mayoreo y tiendas físicas de los clientes seleccionados, recibe como incentivo

Las tallas del kit motero estarán sujetas exclusivamente a la disponibilidad de inventario existente al momento de la entrega del premio. En consecuencia, LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la talla entregada no se ajuste a las preferencias, medidas o necesidades del ganador.

Lo anterior no podrá interpretarse, en ninguna circunstancia, como un incumplimiento en la entrega del premio, ni dará lugar a cambios, reposiciones, compensaciones o reclamaciones adicionales por este concepto.

La actividad aplica por ventas realizadas en el canal de Mayoreo o en las tiendas físicas del Canal Tradicional (clientes seleccionados con inventario disponible de las referencias establecidas e inscritos en el plan LG Cash)

UNIDADES DEL INCENTIVO DISPONIBLES: Total 10 unidades disponibles (10 Motos + 10 Kits Moteros) , los cuales se entregarán así: 5 unidades por las ventas de los meses de febrero y marzo y 5 unidades por las ventas de los meses de abril, mayo y junio.

Cada venta de productos TV o AV LG ayudará a sumar puntos (Revisar tabla de puntaje***).

Aplica por las ventas de producto LG de los modelos seleccionados (*Referencias establecidas de acuerdo con el plan de LG Cash) realizadas durante el período de la actividad.

Se realizará liquidación bimestral con 5 ganadores en la primera entrega y trimestral con 5 ganadores en la segunda entrega, para un total de 10 ganadores durante el primer semestre de 2026.

En cada periodo (febrero y marzo) y (abril, mayo y junio) se entregarán 5 Motos + Kit Motero así: 3 motos + Kit Motero para los vendedores de los principales clientes mayoristas y 2 Motos + Kit Motero para los clientes restantes (Revisar listado de clientes participantes*), en total, con ocasión a la actividad se entregarán 6 motos + Kit Motero para los vendedores de los principales clientes mayoristas (en total 7 clientes) y 4 motos para los clientes restantes (19 clientes).

La premiación del periodo de febrero y marzo se realizará la segunda semana de abril 2026 y la premiación del periodo de abril, mayo y junio se realizará la segunda semana de julio 2026, mientras se reciben las respectivas bases de ventas facilitadas por cada cliente participante y se hace la liquidación del incentivo.

2.2. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DEL “INCENTIVO” POR LA VENTA DE LAS *REFERENCIAS ESTABLECIDAS:

Las entregas se realizarán únicamente en las vitrinas del proveedor seleccionado para la actividad promocional, ubicadas en las siguientes ciudades: ciudades principales: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pereira.

El ganador deberá presentarse personalmente en la vitrina para realizar todos los trámites relacionados con la matrícula y entrega de la motocicleta. En caso de que el ganador no se encuentre en alguna de estas ciudades, deberá acercarse a la vitrina más cercana. Los costos asociados al transporte y traslado serán asumidos directamente por el ganador.

Adquisición y Traspaso de las Motocicletas:

Las motocicletas serán adquiridas por LG Electronics Colombia Limitada ante el proveedor seleccionado para la actividad promocional. No obstante, el proceso de traspaso, registro y demás trámites relacionados con la documentación del vehículo será gestionado directamente por dicho proveedor ante la autoridad de movilidad correspondiente, con el fin de que la titularidad de cada motocicleta sea inscrita a nombre de cada Ganador.

Requisitos del Ganador para el Traspaso y Registro:

La motocicleta únicamente podrá ser matriculada a nombre del ganador.

La persona a cuyo nombre se matricule el vehículo deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Realizar ventas en el *Periodo de la Actividad, de las *Referencias establecidas de acuerdo con el plan de LG Cash. Contar con registro como persona natural en el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT. Los ganadores deberán contar con los documentos exigidos por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para la inscripción del vehículo, así como con licencia de conducción vigente, cuya fecha de vencimiento no podrá ser inferior a tres (3) años a partir de la entrega del premio. No presentar multas de tránsito vigentes. Ser mayor de edad (18 años o más). Residir en Colombia. En caso de ser extranjero, contar con cédula de extranjería vigente.

Seguro Obligatorio (SOAT), gastos de matrícula y otros gastos



El premio incluye la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) con una vigencia de un (1) año, el cual será tramitado juntamente con la entrega de la motocicleta.

La entrega incluye SOAT y matrícula. El proveedor seleccionado por LGE para la actividad promocional asumirá el pago del SOAT correspondiente al primer año, una vez la motocicleta haya sido facturada a nombre del ganador. Cualquier gasto adicional no especificado expresamente en estos términos y condiciones, incluyendo transporte fuera de las ciudades autorizadas, será asumido por el ganador.

No incluye: gastos posteriores como mantenimiento, combustible, comparendos, traspasos futuros, seguros adicionales o accesorios no especificados.

Condiciones adicionales al premio:

No se permite el cambio de referencia ni de color. El premio no es canjeable por dinero u otro premio. La motocicleta únicamente podrá ser matriculada a nombre del ganador.

Cualquier gasto adicional no especificado expresamente en estos términos y condiciones, incluyendo transporte fuera de las ciudades autorizadas, será asumido por el ganador.

La entrega de la motocicleta está sujeta a los tiempos administrativos, de facturación y matrícula correspondientes, los cuales podrán variar según la ciudad y la disponibilidad operativa.

El proveedor seleccionado para la actividad promocional notificará al organizador en caso de detectarse fraude, información falsa o incumplimiento de estos términos y condiciones. Así las cosas, el organizador se reserva el derecho de descalificar al ganador.

2.3. Cantidad disponible de incentivos:

En cada Q se entregarán 5 Motos + Kit Motero así: 3 motos + Kit Motero para los vendedores de los principales clientes mayoristas y 2 Motos + Kit Motero para los clientes restantes (Revisar listado de clientes participantes*), en total, con ocasión a la actividad se entregarán 6 motos + Kit Motero para los vendedores de los principales clientes mayoristas (en total 7 clientes) y 4 motos para los clientes restantes (19 clientes). Total 10 unidades disponibles (10 Motos + 10 Kits Moteros)

2.4. Tabla de Puntaje ***: Los vendedores de Piso y Mayoreo, que pertenezcan a los clientes del Canal Tradicional y que estén inscritos al plan de incentivos LG Cash (véanse *Cliente Seleccionados” **) acumularán puntos (Tabla de Puntaje***) por la venta de productos LG TV (65” en adelante) & LG AV de las Referencias seleccionadas, de acuerdo con las siguientes tablas:

Puntaje por Unidad AV Modelo Puntaje por Unidad STAGE301 80 RNC5 80 RNC7 100 RNC9 120

2.5. Mecánica y criterios de selección:

Los ganadores serán los 10 vendedores que alcancen los mejores resultados conforme a la métrica establecida por LG, que podrá considerar:

Unidades vendidas de productos LG TV & AV de las referencias establecidas.

Cumplimiento de metas asignadas.

Ventas efectivamente facturadas y no anuladas.

Al cierre de cada periodo de corte definido para la vigencia del presente concurso, el equipo de GTM realizará la consolidación y validación del reporte de sell out por punto de venta (POS), con el fin de verificar las ventas efectivamente registradas por cada vendedor participante. Con base en dicha información, se procederá a la asignación y sumatoria de puntos correspondientes conforme a la tabla oficial de puntuación establecida para los modelos participantes. Una vez efectuada la validación y acumulación total de puntos, se determinará el ranking final y se declararán los cinco (5) vendedores con mayor puntaje como ganadores de las motocicletas, de acuerdo con los presentes términos y condiciones. La información reportada y validada por el equipo de GTM será considerada como la única fuente oficial para la determinación de resultados. El equipo de GTM LG verificará la información antes de confirmar ganadores. Cualquier intento de fraude o manipulación podrá descalificar al participante.

2.6. Elección y notificación de ganadores

LG publicará y/o comunicará los nombres de los 10 ganadores dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre de la actividad. Los ganadores podrán ser notificados por correo electrónico o llamada telefónica.

Si un ganador no responde dentro de los 2 días hábiles o no cumple con los requisitos, LG podrá seleccionar un suplente.

**CLIENTES SELECCIONADOS: La Actividad se desarrollará en los siguientes distribuidores autorizados y/o en sus canales de mayoreo , aplica para sus vendedores activos e inscritos al plan de incentivos “LG Cash”:

GENERALES:

La actividad de incentivos estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” La actividad promocional solo tendrá cobertura en los *Clientes Seleccionados, como incentivo para sus vendedores legalmente inscritos y vinculados al plan LG Cash que sean reportados en las respectivas bases mensuales de venta compartidas por cada cliente. Los clientes seleccionados deberán compartir sus bases de ventas los 5 primeros días hábiles de cada mes vencido, para liquidación del incentivo LG Cash y homologación del puntaje ganado por cada vendedor en sus respectivas ventas mensuales, si no cumple con este ítem se entenderá que acepta no incluir a sus vendedores en las liquidaciones de incentivos. Los Incentivos establecidos no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos y condiciones. El ganador asumirá cualquier gasto adicional no incluido en estos Términos (multas, trámites posteriores, seguros extra, etc.), Impuestos o retenciones de ley que puedan generarse por la recepción del premio como ganancia ocasional, de acuerdo con la normativa tributaria aplicable. LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGEhttps://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. LG Electronics Colombia Limitada se reserva la facultad de modificar la entrega del incentivo por uno de naturaleza similar o diferente. Cualquier cambio será informado oportunamente.

El servicio de mantenimiento será prestado por talleres autorizados por la marca Honda ofrecidos a nivel nacional. Las condiciones específicas serán las establecidas por el fabricante o concesionario. LG no es responsable por garantías, fallas mecánicas, mantenimientos o servicios posteriores.

El incentivo Kit Motero contará con la garantía anunciada por el proveedor al momento de su entrega, sujeta a las condiciones establecidas en la política de garantía de la marca. Para efectos de esta actividad, LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, actúa únicamente como otorgante del premio, sin asumir responsabilidad alguna por la garantía legal, comercial o de funcionamiento del incentivo. Cualquier reclamación relacionada con la garantía deberá ser tramitada directamente ante el Proveedor o los canales de servicio autorizados por la marca. Declaro, entiendo y acepto que las experiencias derivadas y vividas durante la entrega podrán documentar a través de videos, fotos o cualquier otro material audio visual y/o gráfico elaborados para LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, por lo que autoriza que el material de documentación en el que aparezca, sea utilizado por LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA en las redes sociales, en páginas web o en cualquier tipo de publicación escrita, gráfica o audiovisual y por ende cedo de manera permanente e irrevocable los derechos de uso y divulgación de dicho material a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA por tiempo ilimitado y expresamente renuncio a cualquier tipo de reclamación por el uso que la misma haga de dicho contenido o material siempre y cuando no sea contrario a la ley, la moral y las buenas costumbres. La participación en la actividad implica la aceptación total de estos Términos y Condiciones.

Autorización para el tratamiento de datos personales Ley 1581 de 2012

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/