VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas del segmento de nevecones de la marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de mayo de 2026 hasta las 23:59 horas del día 31 de mayo de 2026 (En adelante, el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

DETALLE DE LA PROMOCIÓN: Descuentos de hasta el quince por ciento (15%) de descuento exclusivo para LG Members aplicable a la compra de las referencias seleccionadas contenidas en la tabla descrita en los presentes términos y condiciones.

Adicionalmente, por la compra de los productos seleccionados, el consumidor recibirá un obsequio..Aplica única y exclusivamente para compras realizadas a través de lg.com/co.

Cada referencia contará con el descuento aplicado durante la vigencia de la campaña. Los obsequios se entregarán hasta agotar existencias y las cantidades disponibles por cada referencia corresponden a diez (10) unidades. La disponibilidad de los productos y obsequios podrá variar sin previo aviso.

Las referencias seleccionadas se encuentran sujetas a disponibilidad de inventario, el cual es variable y se actualiza constantemente en función de la demanda, rotación de producto y procesos logísticos. En consecuencia, la disponibilidad podrá cambiar en cualquier momento durante la vigencia de la actividad, sin que ello implique obligación de garantizar un número determinado de unidades. La visualización del producto como disponible en el sitio web no garantiza su existencia al momento de finalizar la compra, la cual estará sujeta a validación de inventario en tiempo real.

BENEFICIO DE CUOTAS SIN INTERES. El beneficio aplicará, incluso cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre que realice la compra por un valor igual o superior a dos millones quinientos mil pesos (COP$2.500.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra establecidos.

Las cuotas con 0% de interés aplica para las compras de productos de la marca LG con un precio de venta al público con las siguientes condiciones: para compras por un valor mínimo, igual o superior a dos millones quinientos mil de pesos (COP$2.500.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) contarán con el beneficio de 3 cuotas sin intereses; para compras por un valor mínimo, igual o superior a cinco millones de pesos (COP$5.000.000) y hasta nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$9.999.999) contarán con el beneficio de 3 o 6 cuotas sin intereses a elección del consumidor y para compras por valor igual o superior a diez millones de pesos (COP$10.000.000) contarán con el beneficio de 3, 6 o 12 cuotas sin interés a elección del consumidor.





Este beneficio de cuotas sin interés aplica únicamente para compras diferidas a 3, 6, y 12 cuotas pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Nu Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca), Lulo Banck y Tarjeta Condesa, que sean procesadas a través de la plataforma Mercadopago según el banco seleccionado.

VALOR DE COMPRA *REFERENCIAS SELECCIONADAS CUOTAS SIN INTERES Desde COP 2.500.000 y hasta COP 4.999.999 3 Desde COP 5.000.000 y hasta COP$9.999.999 3 o 6 Desde COP 10.000.000 y en adelante 3, 6 o 12

En consecuencia, las compras realizadas a un número diferente de cuotas no serán elegibles para este beneficio.

Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados.

CATEGORÍAS QUE APLICAN:

Neveras y nevecones

Lavadoras y secadoras

Equipos de audio

Lava vajillas

Televisores

Estufas .

. Washtower .

. Monitores .

. Equipos de audio

PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

CUBRIMIENTO: La cobertura de la actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.

Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma de Mercadopago según el listado de los bancos arriba señalados.

CUBRIMIENTO: La Actividad será válida para compras efectuadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre que el lugar de entrega se encuentre dentro de la cobertura logística de LG.

ORIGEN DESTINO DEPARTAMENTO DIAS DE ENTREGA BOGOTA BOGOTA, D.C. CUNDINAMARCA 3 BOGOTA MOSQUERA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA FUNZA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA CHIA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA MADRID CUNDINAMARCA 3 BOGOTA SOACHA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA CAJICA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA COTA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA TENJO CUNDINAMARCA 3 BOGOTA GIRARDOTA ANTIOQUIA 5 BOGOTA ARMENIA QUINDIO 5 BOGOTA DUITAMA BOYACA 5 BOGOTA ESPINAL TOLIMA 5 BOGOTA IBAGUE TOLIMA 5 BOGOTA MANIZALES CALDAS 5 BOGOTA SOGAMOSO BOYACA 5 BOGOTA TUNJA BOYACA 5 BOGOTA VILLAVICENCIO META 5 BOGOTA BELLO ANTIOQUIA 5 BOGOTA CALI VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA DOSQUEBRADAS RISARALDA 5 BOGOTA ENVIGADO ANTIOQUIA 5 BOGOTA GUARNE ANTIOQUIA 5 BOGOTA ITAGUI ANTIOQUIA 5 BOGOTA MEDELLIN ANTIOQUIA 5 BOGOTA PALMIRA VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA PEREIRA RISARALDA 5 BOGOTA RIONEGRO ANTIOQUIA 5 BOGOTA SABANETA ANTIOQUIA 5 BOGOTA YUMBO VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA JAMUNDI VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA CALDAS ANTIOQUIA 5 BOGOTA LA ESTRELLA ANTIOQUIA 5 BOGOTA BARBOSA ANTIOQUIA 5 BOGOTA ACACIAS META 5 BOGOTA GIRARDOT CUNDINAMARCA 5 BOGOTA FACATATIVA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA TOCANCIPA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA MARIQUITA TOLIMA 5 BOGOTA ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA LA CALERA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA EL COLEGIO CUNDINAMARCA 5 BOGOTA SOPO CUNDINAMARCA 5 BOGOTA VILLAMARIA CALDAS 5 BOGOTA MELGAR TOLIMA 5 BOGOTA AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 5 BOGOTA MARINILLA ANTIOQUIA 5 BOGOTA RETIRO ANTIOQUIA 5 BOGOTA LA DORADA CALDAS 7 BOGOTA GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA 7 BOGOTA TULUA VALLE DEL CAUCA 7 BOGOTA LORICA CORDOBA 10 BOGOTA MONTERIA CORDOBA 10 BOGOTA PASTO NARIÑO 10 BOGOTA SAHAGUN CORDOBA 10 BOGOTA VALLEDUPAR CESAR 10 BOGOTA BARRANCABERMEJA SANTANDER 10 BOGOTA BARRANQUILLA ATLANTICO 10 BOGOTA CARTAGENA BOLIVAR 10 BOGOTA GALAPA ATLANTICO 10 BOGOTA MAGANGUE BOLIVAR 10 BOGOTA PUERTO COLOMBIA ATLANTICO 10 BOGOTA RIOHACHA LA GUAJIRA 10 BOGOTA SANTA MARTA MAGDALENA 10 BOGOTA SINCELEJO SUCRE 10 BOGOTA SOLEDAD ATLANTICO 10 BOGOTA CERETE CORDOBA 10 BOGOTA BUCARAMANGA SANTANDER 10 BOGOTA FLORIDABLANCA SANTANDER 10 BOGOTA GIRON SANTANDER 10 BOGOTA NEIVA HUILA 10 BOGOTA PIEDECUESTA SANTANDER 10 BOGOTA PITALITO HUILA 10 BOGOTA YOPAL CASANARE 10 BOGOTA LORICA CORDOBA 10 BOGOTA SABANALARGA ATLANTICO 10 BOGOTA GUATAVITA CUNDINAMARCA 10 BOGOTA ANAPOIMA CUNDINAMARCA 10 BOGOTA EL CERRITO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA GRANADA META 10 BOGOTA BARBOSA SANTANDER 10 BOGOTA ROVIRA TOLIMA 10 BOGOTA BOYACA BOYACA 10 BOGOTA GRANADA META 10 BOGOTA AGUAZUL CASANARE 10 BOGOTA GARZON HUILA 10 BOGOTA RIVERA HUILA 10 BOGOTA EL CERRITO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA PALERMO HUILA 10 BOGOTA SAN GIL SANTANDER 10 BOGOTA BOSCONIA CESAR 10 BOGOTA SAN MARCOS SUCRE 10 BOGOTA PLANETA RICA CORDOBA 10 BOGOTA MALAMBO ATLANTICO 10 BOGOTA JUAN DE ACOSTA ATLANTICO 10 BOGOTA EL BANCO MAGDALENA 10 BOGOTA FUNDACION MAGDALENA 10 BOGOTA SANTO TOMAS ATLANTICO 10 BOGOTA POPAYAN VALLE DEL CAUCA 10

GENERALES:

6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

6.3. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

6.4. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

6.5. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

6.6. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

6.7. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/