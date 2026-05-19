La actividad promocional iniciará el 15 de mayo del 2026 y finalizará el 15 de junio del 2026 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics Colombia (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad promocional denominada “la segunda cerveza la invita LG” (en adelante, la “Actividad Promocional”). Esta actividad promocional será válida exclusivamente a nivel nacional.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y EL PREMIO:

La actividad promocional consta de responder una pregunta (en adelante trivia) con respecto a los productos de LGE, la persona que conteste de manera correcta la trivia será acreedor de uno los cupones disponibles a partir del día 16 de junio de 2026 a las 8:00 am en la página web de LG Family Club https: //lgfamilyclub.com/co/, en la sección de eventos exclusivos y finalizará el día 17 de junio a las 3:00 pm de 2026.

en la página web de LG Family Club https: //lgfamilyclub.com/co/, en la sección de eventos exclusivos y finalizará el día Se seleccionarán solo 176 personas que se hayan registrado y usuarios ya inscritos Disponibles las personas que respondan correctamente la trivia, deben cumplir el horario y fechas donde se realizarán las preguntas. En la base de datos interna (Salesforce). La hora de participación será validada conforme al registro automático en la plataforma Salesforce, herramienta tecnológica empleada por LGE para estos efectos. No se aceptarán reclamos por diferencias de horario percibidas por el usuario.

personas que se hayan registrado y usuarios ya inscritos Disponibles las personas que respondan correctamente la trivia, deben cumplir el horario y fechas donde se realizarán las preguntas. En la base de datos interna (Salesforce). La hora de participación será validada conforme al registro automático en la plataforma Salesforce, herramienta tecnológica empleada por LGE para estos efectos. No se aceptarán reclamos por diferencias de horario percibidas por el usuario. El(los) ganador(es) será(n) contactado(as) por correo electrónico o mensaje de whatsapp. Durante el contacto, se les notificara a los participantes que resulten beneficiados deberán reclamar personalmente el cupón dentro de los horarios y fechas establecidos en los presentes términos y condiciones.

El(los) ganador(es) deberá(n) redimir el cupón dentro del plazo límite establecido.

El(los) ganador(es) recibirá(n) un (1) cupón de consumo (físico), el cual deberá ser presentado físicamente en las tiendas autorizadas de EL IRISH THE PUB SAS ubicados en la ciudad de Bogotá D.C. (República de Colombia).

El cupón será redimible cuando se realice la compra de la primera pinta de cerveza en EL IRISH THE PUB SAS, en ese momento solicitar la segunda pinta de cerveza, gratis.

LGE no sume gastos de traslado, transportes, viáticos, hoteles de los ganadores que residan en Bogotá o afuera de la ciudad de Bogotá D.C. Debido a lo anterior los ganadores por su riesgo y cuenta asumen los costos de traslado en las tiendas autorizadas de EL IRISH THE PUB SAS. LGE no asumirá ningún costo de transporte ni gastos asociados. Solo podrán acceder al premio personas que residan en Bogotá y/o puedan asistir por sus propios medios, y/o con sus propios recursos puedan acceder al beneficio que será entregado en las tiendas autorizadas EL IRISH THE PUB SAS dentro del “Periodo de la Actividad”.





2. CONDICIONES PARA EL RECLAMO DEL BONO DE CONSUMO:

El cupón deberá ser reclamado de manera presencial por los ganadores en la siguiente dirección: Cra 11#94ª-34 Bogotá- Colombia.

Fecha de participación y habilitación de la pregunta : Del 16 de junio del 2026 a las 8:00 am hasta el 17 de junio del 2026 hasta las 3:00pm

a las hasta el hasta las La entrega de los cupones de consumo se realizara únicamente el día miercoles 25 de junio de 1:00pm a 4:00pm y el jueves 26 de junio del 2026 de 1:00pm a 4:00pm ( la entrega de los cupones se realizará en las fechas y horarios aquí establecidos, no se realizarán entregas fuera de estos horarios, o en fines de semana)

( la entrega de los cupones se realizará en las fechas y horarios aquí establecidos, no se realizarán entregas fuera de estos horarios, o en fines de semana) Se les comunicará por medio del correo electrónico o mensaje de whatsapp, la dirección del punto de entrega y las condiciones para reclamar el bono de consumo (la entrega del cupón estará sujeta a la correcta notificación de la llegada por este medio)

En caso de no presentarse en los horarios establecidos se entenderá como renuncia al bono, sin lugar a reprogramación o compensación por este evento.

el bono de consumo otorgado (físico) será redimible únicamente por la compra de la primera cerveza y la segunda cerveza, redimiendo el cupón sale gratis, en los puntos de venta de EL IRISH THE PUB SAS .

. El participante reconoce y acepta que No podrá solicitar cambios, sustituciones, ni variaciones del producto, incluyendo: tipo de cerveza, sabor, marca o presentación, la redención estará sujeta a la disponibilidad y condiciones establecidas por cada punto EL IRISH PUB SAS, en ningún caso el bono (físico) será canjeable por dinero en efectivo, ni por otros productos diferentes al especificado.

en ningún caso el bono (físico) será canjeable por dinero en efectivo, ni por otros productos diferentes al especificado. Es responsabilidad exclusiva de la persona verificar la correcta recepción de la comunicación, incluyendo la revisión de la carpeta de correo no deseado (spam), el bono (físico) dentro del período de vigencia establecido.

El bono tiene una vigencia de redención en los puntos de venta autorizados de EL IRISH PUB SAS hasta el 31 de julio del 2026, si el bono es redimido por fuera del plazo aquí señalado, LG no se hace responsable por compensaciones, pagos o indemnizaciones por esta novedad .



3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

3.1. ELEGIBILIDAD

Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más) y domiciliadas en Bogotá D.C. Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción

3.2. CONDICIONES TÉCNICAS

Es requisito contar con acceso a Internet, registrarse por primera vez o estar registrado en LG Family Club.

3.3. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.





4. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN





Para participar, debe registrarse en LG Family Club y unirse a la comunidad siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web: https://lgfamilyclub.com/co/

Hacer clic en “Regístrate”.

Aceptar la política de tratamiento de datos personales.

Aceptar los términos y condiciones.

Confirmar el registro por correo electrónico.

Activar la cuenta en Family Club y completar el perfil.

-Ve a la sección de Eventos Exclusivos la cual se encuentra en la parte superior, selecciona

La actividad promocional para participar e inscríbete.

- El participante debe estar atento a su correo electrónico (bandeja de entrada o spam) ya que a este se le enviara la dirección donde debe reclamar de manera presencial el bono.

Para participantes previamente registrados

Ingresar al sitio web: https://lgfamilyclub.com/co/

Hacer clic en “iniciar sesión”.

Ve a la sección de Eventos Exclusivos la cual se encuentra en la parte superior, selecciona La actividad promocional para participar.

El participante debe estar atento a su correo electrónico (bandeja de entrada o spam) para enviar la dirección para reclamar presencial el bono de consumo (físico).





5. TIENDAS PARTICIPANTES

Las tiendas participantes son:

Punto de venta ubicación Zona T Cra. 12a #83-48, Bogotá, Colombia Bogotá USAQUÉN Cra. 6a #117-45, Bogotá, Colombia Bogotá QUINTA CAMACHO Cra. 10a #70-48, Bogotá, Colombia Bogotá LA CANDELARIA Cra. 3 #12-37, Bogotá, Colombia Bogotá CEDRITOS Cra. 7c Bis #139-82, Bogotá, Colombia Bogotá GRAN ESTACIÓN Ac 26 #62-46 Local 151 Bogotá PEPE SIERRA Av.Calle116#18-12, Bogotá, Colombia Bogotá Parque de la 93 Cra 12 #93-43 Bogotá CHAPINERO Cra 7 #61-65 Bogotá PLAZA DE LAS AMERICAS Cra 71d #6-94 Local 2648C Bogotá SAN FELIPE Calle 78 # 23-55, Bogotá, Colombia Bogotá

6. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES

La actividad promocional aplicara únicamente nuevos usuarios registrados y previamente registrados en LGFamilyClub.com/co/, se dará el premio a las primeras 176 personas que hayan respondido correctamente la trivia .

- Cada persona solo puede participar una vez. Intentos múltiples resultarán en descalificación.

-El ganador será notificado dentro de 72 horas o 4 días hábiles, sin interferir las fechas de entrega de los cupones, (si termina la actividad promocional un viernes, se contacta al ganador el lunes, si llega a ser festivo entonces el día siguiente), serán notificados por correo electrónico. Si el ganador no responde en un plazo de un día después de la notificación, perderá el derecho a recibirlo y serán seleccionará otras personas, según el orden establecido en la base de datos de Salesforce.

Una vez redimido el bono de consumo, este quedará automáticamente invalidado y no podrá utilizarse nuevamente

El premio es intransferible, no reembolsable y no se puede canjear por dinero en efectivo o por cualquier otro producto o servicio.

Una vez LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA entregue el bono de consumo (físico) al persona, la custodia y el cuidado del mismo serán responsabilidad exclusiva del consumidor. LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA no se hará responsable por la pérdida, o cualquier otro inconveniente relacionado con el código una vez haya sido entregado al ganador.



7. PREMIOS Y REDENCIÓN



El premio consiste en un bono de consumo (físico) de un solo uso, después de comprar la primera pinta cerveza, recibe la segunda pinta cerveza gratis, La entrega del bono de consumo (físico) se realizará en las fechas aquí establecidas una vez se confirme a la validación del cumplimiento de la respuesta correcta de la trivia. El bono de consumo no es transferible ni redimible en dinero. Suplantaciones, uso indebido o vencimiento del cupón serán responsabilidad del ganador.





CONTACTO Y VALIDACIÓN DEL GANADOR





Los ganadores serán contactados mediante correo electrónico o mensaje de whatsapp en un plazo máximo de 4 días hábiles.

En caso de que el ganador no responda dentro del plazo establecido, LG Electronics Colombia se reserva el derecho de contactar al participante siguiente, quien deberá cumplir con los mismos requisitos en el mismo término. El incumplimiento en tiempo y forma genera pérdida automática del derecho al premio.

Si ninguno de los seleccionados cumple con las condiciones, el premio podrá ser declarado desierto o cancelado por decisión de LG Electronics Colombia, sin lugar a reclamaciones.



9. CONDICIONES GENERALES

Cada participante podrá ganar una sola vez durante el período de la actividad.

El bono de consumo (físico) no podrá ser reemplazado por dinero en efectivo ni será transferible a terceros.

LG Electronics Colombia no se hace responsable por pérdidas, robos, daños o mal uso del bono de consumo una vez entregado al ganador.

La participación en esta actividad implica la aceptación total de estos Términos y Condiciones.

Cualquier intento de fraude o incumplimiento de las condiciones dará lugar a la descalificación inmediata del participante.



10. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN



LG Electronics Colombia Limitada se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:

Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.

Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG Electronics Colombia, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.

En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics Colombia no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.



11. REGISTRO BASE DE DATOS.





Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de

Datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consulta Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/