1. VIGENCIA LG BLACK FRIDAY: Por compras virtuales de modelos seleccionados marca LG de las *Referencias establecidas, y realizadas entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 23 de Noviembre 2023. (En adelante el “Periodo de la Actividad”), o hasta agotar existencias, únicamente a través de la página web de LG ( www.lg.com/co)

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES: Por compra de las siguientes *Referencias establecidas en lg.com/co, recibe un (1) horno microondas LG modelo MH1596CIR, conforme a lo establecido en los presentes términos y condiciones:

PRODUCTO *Referencias establecidas Refrigeradores Marca LG LM85SXD LM57SXT LS66SGP LM78SXT Lavadoras Marca LG WD20VV2S6R WD22BV2S6BR

3. **PUNTOS DE VENTA AUTORIZADO: La Actividad Promocional y dentro del Periodo de la Actividad se desarrollará únicamente a través de LG.COM/CO, dentro de la República de Colombia.

4. INCENTIVOS DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: Corresponderán a un total de diez (10) hornos microondas LG modelo MH1596CIR. Las especificaciones técnicas del incentivo la podrán encontrar en https://www.lg.com/co/coccion/microondas/mh1596cir/

5. CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad será la misma informada al momento de la compra a través de lg.com/co

6. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE LOS “INCENTIVOS” POR COMPRA DE LAS REFERENCIAS ESTABLECIDAS

Las personas que adquieran dentro del “Periodo de la Actividad” y en lg.com/co las *Referencias Establecidas, podrán tener un (1) horno microondas LG modelo MH1596CIR conforme a los siguientes términos y condiciones:

6.1 Deberá enviar un correo a luisa.merino@lge.com adjuntando la evidencia de compra del producto LG. El comprador posteriormente, debe realizar el diligenciamiento y firma de formato Habeas Data. enlace6.2. Solo participarán personas naturales, ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia;

6.3. Recuerde que solamente se hará la entrega del incentivo al comprador registrado en la factura de compra, siempre y cuando esto se encuentre identificado en la factura;

6.4 Recuerde que tendrá como fecha máxima el día 15 de diciembre de 2023 para enviar al correo luisa.merino@lge.com la evidencia de compra y el formato de habeas data. Si vencido el plazo aquí establecido no se recibe el correo conforme a los requisitos aquí establecidos o no cumple con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que ha desistido de reclamar el respectivo incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LG Electronics Colombia Limitada Nit.830.065.063-4.

7. Recuerde que para mayor aclaración de los presentes términos y condiciones puede consultarlos en la siguiente dirección electrónica: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/

8. Cantidades disponibles de incentivos: Por compra de las *Referencias establecidas, se activarán una cantidad determinada para entrega del incentivo horno microondas LG modelo MH1596CIR, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización aquí establecida, o por decisión unilateral de LGE o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra:

PRODUCTO CANTIDAD LM85SXD.ASBCCL1 1 LM57SXT.AMCCCLM 2 LS66SGP.APZCCLM 2 WD20VV2S6R.ASSECOL 3 WD22BV2S6BR.ABLECOL 2

9. GENERALES:

9.1. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.

9.2. La actividad promocional solo tendrá cobertura en LG.COM/CO;

9.3. La compra de las *Referencias establecidas e incentivos estarán sujetos a la disponibilidad de cantidades establecidas en los presentes términos y condiciones;

9.4. Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en LG.COM/CO las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LGE ;

9.5. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en LG.COM/CO y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”;

9.6. Los incentivos establecidos no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto;

9.7. LGE no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

9.8. LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.

9.9. LG Electronics Colombia Limitada se reserva la facultad de modificar la entrega del incentivo por uno de naturaleza similar o diferente.

9.10. Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas y premios no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

9.11. LGE no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

9.12. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

9.13. Para efectos de garantía del incentivo horno microondas LG modelo MH1596CIR entregado deberá presentarse, según lo establecido en “Información de la garantía” publicados en https://www.lg.com/co/soporte/informacion-de-la-garantia/

9.14. El incentivo hornos microondas LG modelo MH1596CIR será enviado por medio de transportadora Servientrega al domicilio indicado por el comprador en formato habeas data. LGE asumirá el costo del envío hasta el segundo despacho (en caso que el primero presente novedad en la entrega), de presentarse un tercer despacho, el costo será asumido por el comprador.

9.15. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LGE a: miguel.tafur@lge.com

10. REGISTRO BASE DE DATOS. Con el fin de identificar fácilmente a los compradores de la Actividad Promocional, los compradores deberán diligenciar un formato que estará disponible en la página web https://www.lg.com/co, motivo por el que los participantes y compradores autorizan expresamente a LGE a usar sus datos para alimentar la base de datos que permitirá identificar fácilmente la entrega de incentivos a los que hayan lugar, así como también identificar a los consumidores cuando se comunican con la línea de atención al comprador 018000 910683 de LGE, y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012 de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia Ltda., disponible en www.lge.com para la programación y envío del incentivo a su domicilio.