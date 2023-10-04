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Actividad Hot Sales, Instalación Gratuita WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG:
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1.1 servicio de instalación gratuita de la WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG solo se prestará en las siguientes ciudades de Colombia: Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá (Periferia Cercana al perímetro urbano), Bucaramanga, Cali (Periferia Cercana al perímetro urbano), Cartagena, Ibagué, Medellín (Periferia Cercana al perímetro urbano), Neiva, Pasto, Pereira, Pitalito, Santa Marta, Villavicencio, siempre y cuando los clientes se encuentren ubicados en las ciudades anteriormente relacionadas. El servicio de instalación sin costo podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, razón por la cual LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA (En adelante LGE) sugiere al consumidor / cliente leer detalladamente los términos y condiciones de esta actividad. Se debe mencionar que, para efectos de esta actividad promocional, el perímetro urbano se encuentra definido como el lugar donde se encuentra establecida la ciudad y el área circundante a cualquier ciudad, el cual no puede superar los 30 kilómetros.
-
2. *REFERENCIAS ESTABLECIDAS PARA INSTALACIÓN GRATUITA:
|
SUBLINEA
|
MODELO
|
WashTower
|
WK22VS6P
|
WashTower
|
WK22WS6
|
Combo Lavadora + Secadora
|
WM22BV2S6BR+DF22BV2SR
|
Combo Lavadora + Secadora
|
WT23VT6HA+DT25VTGP2
3. **ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AUTORIZADOS: Las *Referencias Establecidas deberán ser adquiridas dentro del Periodo de la Actividad en los siguientes **Establecimientos de comercio autorizados:
|
CADENA
|
PUNTO DE VENTA
|
CIUDAD
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR FLORIDA
|
MEDELLIN
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR MAYORCA
|
MEDELLIN
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR MOLINOS
|
MEDELLIN
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX ARKADIA
|
MEDELLIN
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX EL TESORO
|
MEDELLIN
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX POBLADO MEDELLÍN
|
MEDELLIN
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR BELLO #2
|
MEDELLIN
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR CC AVENTURA MED
|
MEDELLIN
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR SAN DIEGO
|
MEDELLIN
|
EXITO
|
EXITO ARANJUEZ
|
MEDELLIN
|
EXITO
|
EXITO COLOMBIA
|
MEDELLIN
|
EXITO
|
EXITO DEL ESTE
|
MEDELLIN
|
EXITO
|
EXITO LA CENTRAL
|
MEDELLIN
|
EXITO
|
EXITO LAURELES
|
MEDELLIN
|
EXITO
|
EXITO POBLADO
|
MEDELLIN
|
EXITO
|
EXITO SAN ANTONIO
|
MEDELLIN
|
EXITO
|
EXITO SANDIEGO
|
MEDELLIN
|
EXITO
|
EXITO UNICENTRO MEDELLIN
|
MEDELLIN
|
FALABELLA
|
ARKADIA
|
MEDELLIN
|
FALABELLA
|
SANTAFE
|
MEDELLIN
|
FALABELLA
|
SNDIEGO
|
MEDELLIN
|
JUMBO
|
JUMBO DE LA 65
|
MEDELLIN
|
JUMBO
|
JUMBO LAS VEGAS
|
MEDELLIN
|
JUMBO
|
JUMBO PREMIUM PLAZA
|
MEDELLIN
|
JUMBO
|
JUMBO SANTAFE
|
MEDELLIN
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER MEDELLIN INDUSTRIALES
|
MEDELLIN
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER MEDELLIN MOLINOS
|
MEDELLIN
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER MEDELLIN SAN JUAN
|
MEDELLIN
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO 170
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO AVENIDA 68
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO CARRERA 30
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO EL EDÉN
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO VENECIA
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX CALLE 94
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX CENTRO MAYOR
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX CRA 15
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX SALITRE
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX SUBA
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO OUTLET
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
CENTRO SERVICIO EXTERIOR
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX 20 DE JULIO
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX NQS
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
KTRONIX PLAZA DE LAS AMÉRICAS
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX TITÁN
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
OUTLET ALKOSTO VENECIA
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO ALAMOS (CV)BOGOTA
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO AMERICAS
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO BOSA
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO CALLE 80
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO CHAPINERO
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO CIUDAD TUNAL
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO DIVERPLAZA
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO FLORESTA (CAF)
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO GRAN ESTACION (CV)BOGOTA
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO LA COLINA
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO LA FELICIDAD
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO MALL PLAZA NQS
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO NORTE
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO PLAZA SALITRE
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO SAN MARTIN
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO SUBA
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO UNICENTRO BOGOTA
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO VEINTE DE JULIO (CAF)
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO VILLA MAYOR
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO WOW - EXITO COUNTRY
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
C.MAYOR
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
COLINA
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
DIVER
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
EXHAYUEL
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
GALERIAS
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
HAYUELOS
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
LAFELIC
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
LINEABCA
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
PLAZA
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
SANTA FE
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
SUBA
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
TITAN
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
UNICENTR
|
BOGOTA
|
FALABELLA
|
VEMPRESA
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
JUMBO 20 DE JULIO
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
JUMBO AUTOSUR
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
JUMBO BULEVAR NIZA
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
JUMBO CALLE 170
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
JUMBO CALLE 80
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
JUMBO CARRERA 30
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
JUMBO HAYUELOS
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
JUMBO SANTA ANA
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
JUMBO SANTA FE
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
JUMBO SUBA
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
METRO ALQUERIA
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
METRO BOSA
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
METRO TINTALITO
|
BOGOTA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER BOGOTA MALLPLAZA NQS
|
BOGOTA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER BOGOTA NORTE
|
BOGOTA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER BOGOTA SUR
|
BOGOTA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER CALLE 80
|
BOGOTA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER CALLE 80 BOGOTA
|
BOGOTA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER CEDRITOS BOGOTA
|
BOGOTA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER DORADO
|
BOGOTA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER DORADO BOGOTA
|
BOGOTA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER SUBA
|
BOGOTA
|
OLIMPICA
|
SAO 405 PLAZA DE LAS AMERICAS
|
BOGOTA
|
OLIMPICA
|
SAO 423 CHAPINERO
|
BOGOTA
|
OLIMPICA
|
SAO 432 PORTAL DE LA 80
|
BOGOTA
|
OLIMPICA
|
SAO CENTRO DE REMATE 732 BOG
|
BOGOTA
|
OLIMPICA
|
SAO OUTLET 1003
|
BOGOTA
|
OLIMPICA
|
STO 433 VILLACENTRO
|
BOGOTA
|
OLIMPICA
|
STO 601 GRAN PLAZA
|
BOGOTA
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO VILLAVICENCIO
|
VILLAVICENCIO
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX VILLAVICENCIO
|
VILLAVICENCIO
|
EXITO
|
EXITO LA SABANA VILLAVICENCIO
|
VILLAVICENCIO
|
EXITO
|
EXITO UNICENTRO VILLAVICENCIO
|
VILLAVICENCIO
|
EXITO
|
EXITO VILLAVICENCIO CENTRO
|
VILLAVICENCIO
|
FALABELLA
|
PRIMAVER
|
VILLAVICENCIO
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER VCIO FUNDADORES
|
VILLAVICENCIO
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER VILLAVICENCIO
|
VILLAVICENCIO
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO BARRANQUILLA
|
BARRANQUILLA
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR BARRANQUILLA ÚNICO
|
BARRANQUILLA
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX BARRANQUILLA
|
BARRANQUILLA
|
EXITO
|
EXITO BARRANQUI.METROPOLITANO
|
BARRANQUILLA
|
EXITO
|
EXITO BARRANQUILLA
|
BARRANQUILLA
|
EXITO
|
EXITO BUENA VISTA (CV) BLLA
|
BARRANQUILLA
|
EXITO
|
EXITO CALLE 77 (CV) BLLA
|
BARRANQUILLA
|
EXITO
|
EXITO MURILLO (CV)BARRANQUILLA
|
BARRANQUILLA
|
EXITO
|
EXITO PANORAMA CL30 (CV) BQLLA
|
BARRANQUILLA
|
EXITO
|
EXITO SAN FRANCISCO (CV) BLLA
|
BARRANQUILLA
|
FALABELLA
|
ALLEGRA
|
BARRANQUILLA
|
FALABELLA
|
BUENAVIS
|
BARRANQUILLA
|
FALABELLA
|
VCOUNTRY
|
BARRANQUILLA
|
JUMBO
|
JUMBO ALTOS DEL PRADO
|
BARRANQUILLA
|
JUMBO
|
JUMBO AMERICANO
|
BARRANQUILLA
|
JUMBO
|
JUMBO BUENAVISTA
|
BARRANQUILLA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER BARRANQUILLA CALLE 30
|
BARRANQUILLA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER BARRANQUILLA CENTRO
|
BARRANQUILLA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER BARRANQUILLA NORTE
|
BARRANQUILLA
|
OLIMPICA
|
SAO 053 PORTAL DEL PRADO
|
BARRANQUILLA
|
OLIMPICA
|
SAO 067 PARQUE ALEGRA
|
BARRANQUILLA
|
OLIMPICA
|
SAO 093 CR 46
|
BARRANQUILLA
|
OLIMPICA
|
SAO 094 VILLA CAROLINA
|
BARRANQUILLA
|
OLIMPICA
|
STO 059 EL GOLF
|
BARRANQUILLA
|
OLIMPICA
|
STO 085 CALLE 85
|
BARRANQUILLA
|
EXITO
|
EXITO CARTAGENA
|
CARTAGENA
|
EXITO
|
EXITO CASTELLANA CARTAGENA (CV
|
CARTAGENA
|
EXITO
|
EXITO MATUNA CARTAGENA (CV)
|
CARTAGENA
|
EXITO
|
EXITO SAN DIEGO CARTAGENA (CV)
|
CARTAGENA
|
FALABELLA
|
ELCASTI
|
CARTAGENA
|
JUMBO
|
JUMBO CARIBE PLAZA
|
CARTAGENA
|
JUMBO
|
JUMBO EL CASTILLO
|
CARTAGENA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER CARTAGENA LA POPA
|
CARTAGENA
|
OLIMPICA
|
SAO 105 LA PLAZUELA
|
CARTAGENA
|
OLIMPICA
|
SAO 112 SAN FELIPE
|
CARTAGENA
|
OLIMPICA
|
STO 103 BOCAGRANDE
|
CARTAGENA
|
EXITO
|
EXITO BUENA VISTA SANTA MARTA
|
SANTA MARTA
|
JUMBO
|
JUMBO SANTA MARTA
|
SANTA MARTA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER SANTA MARTA
|
SANTA MARTA
|
OLIMPICA
|
SAO 203 SANTAMARTA
|
SANTA MARTA
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR IBAGUÉ
|
IBAGUE
|
EXITO
|
EXITO IBAGUE
|
IBAGUE
|
FALABELLA
|
ACQUA
|
IBAGUE
|
JUMBO
|
METRO IBAGUE
|
IBAGUE
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER IBAGUE
|
IBAGUE
|
OLIMPICA
|
SAO 384 IBAGUE LA ESTACION
|
IBAGUE
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR NEIVA
|
NEIVA
|
EXITO
|
EXITO NEIVA CENTRO
|
NEIVA
|
EXITO
|
EXITO SAN PEDRO NEIVA
|
NEIVA
|
JUMBO
|
METRO NEIVA
|
NEIVA
|
JUMBO
|
METRO SANTA LUCIA
|
NEIVA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER NEIVA
|
NEIVA
|
OLIMPICA
|
SAO 380 NEIVA
|
NEIVA
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO PEREIRA
|
PEREIRA
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR DOSQUEBRADAS-PEREIRA
|
PEREIRA
|
EXITO
|
EXITO PARQUE ARBOLEDA
|
PEREIRA
|
EXITO
|
EXITO PEREIRA
|
PEREIRA
|
FALABELLA
|
ARBOLEDA
|
PEREIRA
|
JUMBO
|
JUMBO UNICENTRO
|
PEREIRA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER PEREIRA
|
PEREIRA
|
EXITO
|
EXITO PITALITO
|
PITALITO
|
JUMBO
|
METRO PITALITO
|
PITALITO
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR BARRANCABERMEJA
|
BARRANCABERMEJA
|
JUMBO
|
JUMBO SAN SILVESTRE
|
BARRANCABERMEJA
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX BUCARAMANGA
|
BUCARAMANGA
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR BUCARAMANGA
|
BUCARAMANGA
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR ELECTRO BUCARAMANGA
|
BUCARAMANGA
|
EXITO
|
EXITO BUCARAMANGA
|
BUCARAMANGA
|
EXITO
|
EXITO ORIENTAL BUCARAMANGA CV
|
BUCARAMANGA
|
JUMBO
|
JUMBO CABECERA
|
BUCARAMANGA
|
JUMBO
|
JUMBO CANAVERALL
|
BUCARAMANGA
|
JUMBO
|
JUMBO MEGA MALL
|
BUCARAMANGA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER BUCARAMANGA LA ROSITA
|
BUCARAMANGA
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR UNICO
|
CALI
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO CALI
|
CALI
|
ALKOSTO
|
K-TRONIX CALI CHIPICHAPE
|
CALI
|
ALKOSTO
|
ALKOMPRAR CALI #6
|
CALI
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO CALI NORTE
|
CALI
|
EXITO
|
EXITO CHIPICHAPE
|
CALI
|
EXITO
|
EXITO LA FLORA
|
CALI
|
EXITO
|
EXITO SAN FERNANDO
|
CALI
|
EXITO
|
EXITO UNICALI
|
CALI
|
EXITO
|
EXITO VALLE DEL LILI
|
CALI
|
FALABELLA
|
JAR PLZ
|
CALI
|
FALABELLA
|
WTC CALI
|
CALI
|
JUMBO
|
JUMBO CHIPICHAPE
|
CALI
|
JUMBO
|
JUMBO LIMONAR PREMIER
|
CALI
|
JUMBO
|
JUMBO VALLE DE LILI
|
CALI
|
JUMBO
|
METRO LA 70
|
CALI
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER CALI NORTE
|
CALI
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER CALI SUR
|
CALI
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO BOLIVAR PASTO
|
PASTO
|
ALKOSTO
|
ALKOSTO PASTO
|
PASTO
|
EXITO
|
EXITO PASTO
|
PASTO
|
EXITO
|
EXITO BARRANCABERMEJA
|
BARRANCABERMEJA
|
EXITO
|
EXITO FONTIBON
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO NUEVO KENNEDY (CAF)
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO OCCIDENTE
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO USME
|
BOGOTA
|
EXITO
|
EXITO SIMON BOLIVAR
|
CALI
|
EXITO
|
EXITO EJECUTIVOS
|
CARTAGENA
|
EXITO
|
EXITO ROBLEDO
|
MEDELLIN
|
EXITO
|
EXITO UNICENTRO NEIVA
|
NEIVA
|
EXITO
|
EXITO PASTO CENTRO
|
PASTO
|
EXITO
|
EXITO PEREIRA CUBA
|
PEREIRA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER TINTAL
|
BOGOTA
|
HOMECENTER
|
HOMECENTER CARTAGENA SAN FERNANDO
|
CARTAGENA
|
JUMBO
|
METRO LA 30
|
BARRANQUILLA
|
JUMBO
|
METRO FONTIBON
|
BOGOTA
|
JUMBO
|
METRO FATELARES
|
MEDELLIN
|
JUMBO
|
JUMBO PASTO
|
PASTO
|
OLIMPICA
|
SAO 640 CENTRO
|
BOGOTA
|
OLIMPICA
|
STO 576 PASO ANCHO
|
CALI
|
OLIMPICA
|
STO 385 POPULAR JARDIN
|
PITALITO
4. TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:
-
4.1 COMPRA: Adquirir dentro del Periodo de la Actividad una WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG de las *Referencias establecidas y en los **Establecimiento de Comercio Autorizados.
4.2. INSTALACIÓN:
-
-
4.3 CONDICIONES NORMALES PARA LA INSTALACIÓN: El lugar de instalación de las *Referencias establecidas, deberá corresponder a un sitio donde se encuentre conexión eléctrica con voltaje a 120V +-10% y punto de gas previamente certificado. “Punto de gas aplica para lavadoras WashTower”
4.4 CANTIDADES: Por compra de las *Referencias establecidas, se destinaran un total de 220 Kits de Instalación, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización aquí establecida, o hasta agotar existencias, o por decisión unilateral de LGE, lo que primero ocurra.
4.5 DISTRIBUCIÓN: Los 220 kits de instalación para TORRE DE LAVADO WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG serán distribuidos en las ciudades participantes de la siguiente manera:
-
|
CIUDAD
|
CANTIDAD
|
BOGOTA
|
63
|
MEDELLIN
|
30
|
CALI
|
30
|
BUCARAMANGA
|
20
|
BARRANQUILLA
|
20
|
CARTAGENA
|
10
|
VILLAVICENCIO
|
10
|
PEREIRA
|
10
|
PASTO
|
5
|
BARRANCABERMEJA
|
5
|
NEIVA
|
5
|
PITALITO
|
5
|
SANTA MARTA
|
5
|
IBAGUE
|
2
-
4.6 VALIDEZ: Únicamente se programarán las instalaciones por parte del personal autorizado de LG, durante los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de compra de la WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG dentro del Periodo de la Actividad de las *Referencias establecidas, para lo cual el comprador deberá validar la fecha de compra contenida en la factura de venta expedida por los **Establecimientos de comercio autorizados.
4.7 Si finalizado el plazo para solicitar el servicio de instalación señalado en el Subnumeral 3.6., el consumidor no ha solicitado programar el servicio de instalación gratuito, LGE no se hará responsable por los costos adicionales de instalación que se incurran por solicitarse de manera extemporánea.
4.8 La WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG solamente podrá ser instalado cuando esté en el domicilio del consumidor y en la ubicación definitiva dispuesta por el consumidor, teniendo en cuenta las adecuaciones correctas para dicha instalación y óptimo funcionamiento del producto, indicaciones que podrán ser constatadas por el consumidor en el manual de uso de los productos que se entregan de forma concomitante con el electrodoméstico al momento de la compra.
4.9 La asignación del servicio de instalación de la WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG, se hará únicamente cuando el consumidor solicite a través de la línea de atención al cliente de LG 018000910 683. Cuando el consumidor se comunique a esta línea, se asignará un Centro de Servicio Autorizado de la marca LG de acuerdo a las ciudades de cubrimiento señaladas en los presentes términos y condiciones, para programar el servicio de instalación, sujeto a términos y condiciones.
4.10 La instalación de la WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG será realizada en el lugar de ubicación definitivo, previa solicitud de visita con mínimo veinticuatro (24) horas de anterioridad a la fecha estimada de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683.
4.11 La fecha y la hora estimada en que se acercará un técnico de la marca LG al domicilio del consumidor, serán confirmadas por el Centro de Servicio Autorizado y estará sujeto a la disponibilidad de agenda técnica. La visita de instalación se efectuará solamente de lunes a sábado (días hábiles) y en horarios de oficina y acorde con la disponibilidad de los funcionarios del Centro de Servicio Autorizado de la marca LG.
4.12 Tener en cuenta que LG no se hará responsable de reprogramación del servicio de instalación gratuito, si en el lugar de ubicación del producto adquirido se presentan restricciones de ingreso al personal autorizado debido a pandemia o situaciones ajenas a LG.
4.13 Si el consumidor no solicita el servicio de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683, LG no se hace responsable por el ingreso al domicilio del consumidor, de personal no identificado y/o no autorizado.
4.14 La programación del servicio de instalación solo será exitosa si se entregan los siguientes datos: nombre completo del comprador o consumidor final del producto, dos (2) números de teléfono fijo o celular, dirección y la información contenida en la copia de la factura o la remisión del punto de venta (documentos que deberán ser exhibidos al técnico autorizado de la marca LG durante la realización de la visita).
4.15. El servicio que se prestará en virtud de ésta actividad promocional, implicará la instalación del siguiente kit que se compone de los accesorios o partes fabricados por LG y que se enumeran a continuación:
-
- Manguera flexo metálica reglamentada.
- Tarro secadora.
- Ducto flexo metálico y Abrazadera metálica para ducto
- Codo racor galvanizado.
- Gastop fuerza media.
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4.16 El técnico autorizado de la marca LG verificará, luego de realizada la instalación, el correcto funcionamiento de la WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG. De dicha gestión se dejará por escrito que la instalación se realizó correcta y exitosamente, que se entregaron las instrucciones de uso correspondientes y que producto funciona de acuerdo a sus parámetros de fabricación.
4.17 El costo del transporte para efectuar las instalaciones de WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG, será asumido por LG, siempre y cuando, las instalaciones se realicen dentro del perímetro urbano de las ciudades de Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá (Periferia Cercana), Bucaramanga, Cali (Periferia Cercana), Cartagena, Ibagué, Medellin (Periferia Cercana), Neiva, Pasto, Pereira, Pitalito, Santa Marta, Villavicencio. Cuando se realicen instalaciones fuera del perímetro urbano, el costo del desplazamiento será asumido por el consumidor, previo acuerdo con el Centro de Servicio Autorizado de la marca LG durante la programación de la visita.
4.18 En todos los casos, antes de iniciar la instalación, el técnico hará una revisión estética al producto marca LG para descartar averías, golpes, rayas ocasionadas en el traslado y ubicación del artefacto. De encontrarse éstas anomalías, se informará inmediatamente al consumidor y se dejará constancia de dicha situación en la Orden de Servicio correspondiente, Orden que deberá ser firmada por el consumidor antes de proceder con la instalación del electrodoméstico marca LG.
4.19 En caso de encontrar problemas de sobrepresión de agua, “gas aplica para modelos lavadoras WashTower” natural o propano y o voltajes no correctos, el técnico autorizado de la marca LG procederá a informar al consumidor sobre esta situación para que realice los correctivos necesarios. Una vez realice los correctivos, el consumidor deberá reprogramar la cita de instalación a través de la línea de atención al cliente 018000 910 683, dentro del plazo de la actividad promocional (30 días calendario a partir de la fecha de compra).
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5. LA INSTALACIÓN NO CUBRE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:
6. GENERALES:
/content/lge/co/es/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/not_sales_instalacion_gratuita_washtowerisCopied
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