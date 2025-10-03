Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Promoción Campaña Big Sale LG

Aviso10/03/2025
Imprimir

    Vigencia: Del 14 de octubre al 20 de octubre de 2025

     

    • VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:
      Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 14 de octubre del 2025 hasta las 23:59 horas del día 20 de octubre del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

     

    • Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 200 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

     

    • DETALLE DE LA PROMOCIÓN:
      El público en general podrá acceder a descuentos adicionales de hasta un 25% en referencias seleccionadas. Sin embargo, para las categorías de Lavadoras, Secadoras, Neveras, Nevecones, Estufas, Lavavajillas, Hornos Microondas y Washtower, los descuentos aplicables serán de hasta un 15% y aplican exclusivamente para los clientes inscritos en el programa LG Member’s (revisar el cuadro adjunto).

     

    • Estos descuentos pueden variar dependiendo de la referencia específica dentro de cada categoría y aplican exclusivamente para clientes registrados en el programa LG Member’s y público en general, según el cuadro adjunto.

     

    • El descuento se reflejará automáticamente al momento de realizar el pago, bajo el concepto 'Cupón de descuento'.

     

    • El valor del descuento será aplicado directamente sobre el precio de venta al público, y se verá reflejado antes de confirmar el pago. El usuario es responsable de verificar las condiciones del medio de pago, transporte y entrega antes de finalizar la compra.

     

    • El descuento no es acumulable con otras promociones. Las referencias establecidas no son canjeables por dinero, abonos, ni por otros productos. LG se reserva el derecho de modificar, suspender o terminar anticipadamente la actividad sin que esto implique indemnización alguna.

     

     

    • Aplica para esta campaña el beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra  mencionados con anterioridad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Un Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Nu compañía de financiamiento, Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones


    •  CATEGORÍAS Y REFERENCIAS QUE APLICAN:

     

    PRODUCTO

    REFERENCIA

    BIG SALE.
    OCT 14 AL 20

    Aire Acondicionado

    VA092C1

    3% Todos los clientes

    Aire Acondicionado

    VA122C1

    5% Todos los clientes

    Aire Acondicionado

    VA242C1

    10% Todos los clientes

    Aire Acondicionado

    VR122C7

    8% Todos los clientes

    Aire Acondicionado

    VR182C7

    8% Todos los clientes

    Aire Acondicionado

    VR242C7

    8% Todos los clientes

    Microondas

    MS3032JAS.BBKELAT

    5% Exclusivo LG Members

    Estufa

    LRGL5847S.BSTFLGC

    10% Exclusivo LG Members

    Nevecón

    GM92SPV.AEVCCLM

    15% Exclusivo LG Members

    Nevecón

    GM95SXV.AEVCCLM

    10% Exclusivo LG Members

    Nevera

    VT40SPYC.APYCCLM

    7% Exclusivo LG Members

    Nevecón

    LS77SXTC.AMCCCLM

    10% Exclusivo LG Members

    Nevecón

    GS66SPY.APYCCLM

    10% Exclusivo LG Members

    Nevecón

    GM78SGT.AMCCCLM

    10% Exclusivo LG Members

    Nevera

    VT26BPY.APYCCLM

    7% Exclusivo LG Members

    Centro de lavado

    WK25VS6.ASSECOL

    10% Exclusivo LG Members

    Lavadora

    WT13DPBK.DSFECOL

    7% Exclusivo LG Members

    Lavadora

    WD12MVC5S6.AMBECOL

    10% Exclusivo LG Members

    Lavadora

    WT18DVTB.ASFECOL

    8% Exclusivo LG Members

    Monitor

    24GS65F-B.AWP

    13% Todos los clientes

    Monitor

    27GS65F-B.AWP

    13% Todos los clientes

    Monitor

    32MR50C-B.AWPQ

    10% Todos los clientes

    Monitor

    27US500-W.AWH

    15% Todos los clientes

    Monitor

    27US500-W.AWP

    15% Todos los clientes

    Monitor

    34WQ650-W.AWP

    15% Todos los clientes

    Monitor

    32GS60QC-B.AWPQ

    15% Todos los clientes

    Monitor

    32U720SA-W.AWC

    18% Todos los clientes

    Monitor

    34GS95QE-B.AWP

    18% Todos los clientes

    Monitor

    34WR55QC-B.AWP

    18% Todos los clientes

    Monitor

    34WR55QK-B.AWP

    18% Todos los clientes

    Proyector

    PF610P.AWC

    25% Todos los clientes

    Monitor

    27GS60QC-B.AWPQ

    15% Todos los clientes

    Monitor

    27U511SA-W.AWC

    15% Todos los clientes

    Monitor

    49WQ95C-W.AWP

    25% Todos los clientes

    Monitor

    32UR550K-B.AWP

    18% Todos los clientes

    Monitor

    29U511A-B.AWP

    13% Todos los clientes

    Monitor

    34U530A-W.AWP

    18% Todos los clientes

    Monitor

    29U531A-W.AWP

    15% Todos los clientes

    Monitor

    34U511A-B.AWP

    18% Todos los clientes

    Monitor

    24U411A-B.AWPQ

    15% Todos los clientes

    Monitor

    34G600A-B.AWP

    20% Todos los clientes

    Monitor

    27U411A-B.AWPQ

    15% Todos los clientes

    Monitor

    22U401A-B.AWPQ

    13% Todos los clientes

    Parlante Bluetooth

    XG8T.DCOLLLK

    15% Todos los clientes

    Barra de sonido

    S70TR.ACOLLLK

    10% Todos los clientes

    Parlante Bluetooth

    XL7T.DCOLLLK

    15% Todos los clientes

    Torre de Sonido

    RNC7.DCOLLLK

    8% Todos los clientes

     

     

    • PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

     

    • CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.

     

    • GENERALES:

    6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

     

    6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

     

    6.3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

     

    6.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

     

    6.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

    6.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

     

    6.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG  son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

    6.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .


    7. REGISTRO BASE DE DATOS

     

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

    Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

    Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

    De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

     

    8. ACEPTACIÓN
     

    La participación en la presente actividad implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones aquí establecidas.

     

     

     

     

     

     

