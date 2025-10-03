VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:

Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 14 de octubre del 2025 hasta las 23:59 horas del día 20 de octubre del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 200 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

DETALLE DE LA PROMOCIÓN:

El público en general podrá acceder a descuentos adicionales de hasta un 25% en referencias seleccionadas. Sin embargo, para las categorías de Lavadoras, Secadoras, Neveras, Nevecones, Estufas, Lavavajillas, Hornos Microondas y Washtower, los descuentos aplicables serán de hasta un 15% y aplican exclusivamente para los clientes inscritos en el programa LG Member’s (revisar el cuadro adjunto).

Estos descuentos pueden variar dependiendo de la referencia específica dentro de cada categoría y aplican exclusivamente para clientes registrados en el programa LG Member’s y público en general, según el cuadro adjunto.

El descuento se reflejará automáticamente al momento de realizar el pago, bajo el concepto 'Cupón de descuento'.

El valor del descuento será aplicado directamente sobre el precio de venta al público, y se verá reflejado antes de confirmar el pago. El usuario es responsable de verificar las condiciones del medio de pago, transporte y entrega antes de finalizar la compra.

El descuento no es acumulable con otras promociones. Las referencias establecidas no son canjeables por dinero, abonos, ni por otros productos. LG se reserva el derecho de modificar, suspender o terminar anticipadamente la actividad sin que esto implique indemnización alguna.

Aplica para esta campaña el beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra mencionados con anterioridad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Un Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Nu compañía de financiamiento, Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones







CATEGORÍAS Y REFERENCIAS QUE APLICAN:

PRODUCTO REFERENCIA BIG SALE.

OCT 14 AL 20 Aire Acondicionado VA092C1 3% Todos los clientes Aire Acondicionado VA122C1 5% Todos los clientes Aire Acondicionado VA242C1 10% Todos los clientes Aire Acondicionado VR122C7 8% Todos los clientes Aire Acondicionado VR182C7 8% Todos los clientes Aire Acondicionado VR242C7 8% Todos los clientes Microondas MS3032JAS.BBKELAT 5% Exclusivo LG Members Estufa LRGL5847S.BSTFLGC 10% Exclusivo LG Members Nevecón GM92SPV.AEVCCLM 15% Exclusivo LG Members Nevecón GM95SXV.AEVCCLM 10% Exclusivo LG Members Nevera VT40SPYC.APYCCLM 7% Exclusivo LG Members Nevecón LS77SXTC.AMCCCLM 10% Exclusivo LG Members Nevecón GS66SPY.APYCCLM 10% Exclusivo LG Members Nevecón GM78SGT.AMCCCLM 10% Exclusivo LG Members Nevera VT26BPY.APYCCLM 7% Exclusivo LG Members Centro de lavado WK25VS6.ASSECOL 10% Exclusivo LG Members Lavadora WT13DPBK.DSFECOL 7% Exclusivo LG Members Lavadora WD12MVC5S6.AMBECOL 10% Exclusivo LG Members Lavadora WT18DVTB.ASFECOL 8% Exclusivo LG Members Monitor 24GS65F-B.AWP 13% Todos los clientes Monitor 27GS65F-B.AWP 13% Todos los clientes Monitor 32MR50C-B.AWPQ 10% Todos los clientes Monitor 27US500-W.AWH 15% Todos los clientes Monitor 27US500-W.AWP 15% Todos los clientes Monitor 34WQ650-W.AWP 15% Todos los clientes Monitor 32GS60QC-B.AWPQ 15% Todos los clientes Monitor 32U720SA-W.AWC 18% Todos los clientes Monitor 34GS95QE-B.AWP 18% Todos los clientes Monitor 34WR55QC-B.AWP 18% Todos los clientes Monitor 34WR55QK-B.AWP 18% Todos los clientes Proyector PF610P.AWC 25% Todos los clientes Monitor 27GS60QC-B.AWPQ 15% Todos los clientes Monitor 27U511SA-W.AWC 15% Todos los clientes Monitor 49WQ95C-W.AWP 25% Todos los clientes Monitor 32UR550K-B.AWP 18% Todos los clientes Monitor 29U511A-B.AWP 13% Todos los clientes Monitor 34U530A-W.AWP 18% Todos los clientes Monitor 29U531A-W.AWP 15% Todos los clientes Monitor 34U511A-B.AWP 18% Todos los clientes Monitor 24U411A-B.AWPQ 15% Todos los clientes Monitor 34G600A-B.AWP 20% Todos los clientes Monitor 27U411A-B.AWPQ 15% Todos los clientes Monitor 22U401A-B.AWPQ 13% Todos los clientes Parlante Bluetooth XG8T.DCOLLLK 15% Todos los clientes Barra de sonido S70TR.ACOLLLK 10% Todos los clientes Parlante Bluetooth XL7T.DCOLLLK 15% Todos los clientes Torre de Sonido RNC7.DCOLLLK 8% Todos los clientes

PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.

GENERALES:

6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

6.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

6.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

6.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

6.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

6.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .







7. REGISTRO BASE DE DATOS

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

8. ACEPTACIÓN



La participación en la presente actividad implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones aquí establecidas.