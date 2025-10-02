Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Promoción Campaña LG Hot Days

Aviso10/02/2025
Imprimir

    Vigencia: Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2025

     

     
    • VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:

    Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de octubre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 31 de octubre del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

     

    •  Unidades disponibles de referencias seleccionadas:

    700 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

     

    •  DETALLE DE LA PROMOCIÓN:

    El público en general podrá acceder a descuentos adicionales de hasta un 20% en referencias seleccionadas.  Sin embargo, para las categorías de Lavadoras, Secadoras, Neveras, Nevecones, Estufas, Lavavajillas, Hornos Microondas y Washtower, los descuentos aplicables serán de hasta un 15%. Algunos descuentos aplican exclusivamente para los clientes inscritos en el programa LG Member’s (revisar el cuadro adjunto).

    Estos descuentos pueden variar dependiendo de la referencia específica dentro de cada categoría y aplican exclusivamente para clientes registrados en el programa LG Member’s y publico en general, según el cuadro adjunto.

    El descuento se reflejará automáticamente al momento de realizar el pago, bajo el concepto 'Cupón de descuento'.

    El valor del descuento será aplicado directamente sobre el precio de venta al público, y se verá reflejado antes de confirmar el pago. El usuario es responsable de verificar las condiciones del medio de pago, transporte y entrega antes de finalizar la compra.

    El descuento no es acumulable con otras promociones. Las referencias establecidas no son canjeables por dinero, abonos, ni por otros productos. LG se reserva el derecho de modificar, suspender o terminar anticipadamente la actividad sin que esto implique indemnización alguna.

    Aplica para esta campaña el beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses  aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra  mencionados con anterioridad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Un Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Nu compañía de financiamiento, Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones

    •  CATEGORÍAS Y REFERENCIAS QUE APLICAN:


    PRODUCTO

    REFERENCIA

    HOT DAYS LG.
    OCT 01 -31

    Estufa

    LRGZ5253S.CSTFLGC

    10 Exclusivo LG Members

     

    Microondas

    MH7032JAS.BBKELAT

    7% Exclusivo LG Members

     

    Microondas

    MS2032GAS.BBKELAT

    7% Exclusivo LG Members

     

    Lava vajilla

    LDFN3432T.ASTELAT

    10% Exclusivo LG Members

     

    Nevera

    VT38KPM.AEPCCLM

    7% Exclusivo LG Members

     

    Nevecón

    GM92SXV.AEVCCLM

    10% Exclusivo LG Members

     

    Nevecón

    GM92SPV.AEVCCLM

    15% Exclusivo LG Members

     

    Nevecón

    GS51BPP.AHSCCLM

    10% Exclusivo LG Members

     

    Nevera

    VT40SPM.AEPCCLM

    7% Exclusivo LG Members

     

    Nevecón

    GS51MPD.AHBCCLM

    10% Exclusivo LG Members

     

    Nevera

    GB41WPP.APZCCLM

    10% Exclusivo LG Members

     

    Nevera

    GB45WPT.AMCCCLM

    10% Exclusivo LG Members

     

    Nevecón

    GM22SGT.AMCCCLM

    10% Exclusivo LG Members

     

    Nevera

    VT34KPM.AEPCCLM

    7% Exclusivo LG Members

     

    Nevecón

    GS66SXTC.AMCCCLM

    10% Exclusivo LG Members

     

    Nevera

    VT22BPY.APYCCLM

    7% Exclusivo LG Members

     

    Nevera

    GB37SPV.AEVCCLM

    10% Exclusivo LG Members

     

    Nevecón

    GS66SPM.AEPCCLM

    10% Exclusivo LG Members

     

    Lavadora

    WT16MVTB.ABMECOL

    7% Exclusivo LG Members

     

    Secadora

    DF22VV2R.ASSECOL

    10% Exclusivo LG Members

     

    Lavadora

    WM22VV26R.ASSECOL

    10% Exclusivo LG Members

     

    Centro de Lavado

    WK14BS6R.APBECOL

    10% Exclusivo LG Members

     

    Lavadora

    WD20VV2S6R.ASSECOL

    15% Exclusivo LG Members

     

    Lavadora

    WT23EGTX6.AEGECOL

    10% Exclusivo LG Members

     

    Lavadora

    WO20EGNTS6P.AEGECOL

    10% Exclusivo LG Members

     

    Lavadora

    WD14BVC2S6.ABLECOL

    10% Exclusivo LG Members

     

    Centro de Lavado

    WK25BS6.ABLECOL

    10% Exclusivo LG Members

     

    Lavadora

    WT19MVTB.ABMECOL

    15% Exclusivo LG Members

     

    Centro de Lavado

    WK22VS6P.ASSECOL

    10% Exclusivo LG Members

     

    Lavadora

    WM25VFXS.ASSECOL

    15% Exclusivo LG Members

     

    Secadora

    DF22SFXS6BK.ASSECOL

    15% Exclusivo LG Members

     

    Lavadora

    WD16EGNTS6P.AEGECOL

    10% Exclusivo LG Members

     

    Nevera

    VT26KPM.AEPCCLM

    7% Exclusivo LG Members

     

    Monitor

    24GS65F-B.AWP

    10% Todos los clientes

     

    Monitor

    27GS65F-B.AWP

    10% Todos los clientes

     

    Monitor

    32MR50C-B.AWPQ

    8% Todos los clientes

     

    Monitor

    27US500-W.AWH

    12% Todos los clientes

     

    Monitor

    27US500-W.AWP

    12% Todos los clientes

     

    Monitor

    34WQ650-W.AWP

    15% Todos los clientes

     

    Monitor

    32GS60QC-B.AWPQ

    12% Todos los clientes

     

    Monitor

    32U720SA-W.AWC

    15% Todos los clientes

     

    Monitor

    34GS95QE-B.AWP

    15% Todos los clientes

     

    Monitor

    34WR55QC-B.AWP

    15% Todos los clientes

     

    Monitor

    34WR55QK-B.AWP

    15% Todos los clientes

     

    Proyector

    PF610P.AWC

    20% Todos los clientes

     

    Monitor

    27GS60QC-B.AWPQ

    12% Todos los clientes

     

    Monitor

    27U511SA-W.AWC

    12% Todos los clientes

     

    Monitor

    49WQ95C-W.AWP

    20% Todos los clientes

     

    Monitor

    32UR550K-B.AWP

    15% Todos los clientes

     

    Monitor

    29U511A-B.AWP

    12% Todos los clientes

     

    Monitor

    34U530A-W.AWP

    15% Todos los clientes

     

    Monitor

    29U531A-W.AWP

    12% Todos los clientes

     

    Monitor

    34U511A-B.AWP

    15% Todos los clientes

     

    Monitor

    24U411A-B.AWPQ

    12% Todos los clientes

     

    Monitor

    34G600A-B.AWP

    15% Todos los clientes

     

    Monitor

    27U411A-B.AWPQ

    12% Todos los clientes

     

    Monitor

    22U401A-B.AWPQ

    10% Todos los clientes

     

    Televisor

    50UA7500PSA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    65QNED70ASA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    55NANO80ASA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    50UA8050PSA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    86UA8050PSA.AWCQ

    8% Todos los clientes

     

    Televisor

    OLED77B5PSA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    OLED55B5PSA.AWC

    10% Todos los clientes

     

    Televisor

    65NANO80ASA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    65QNED80ASA.AWC

    10% Todos los clientes

     

    Televisor

    OLED65B5PSA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    43NANO80ASA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    55QNED80ASA.AWC

    10% Todos los clientes

     

    Televisor

    43UA7300PSB.AWCQ

    8% Todos los clientes

     

    Televisor

    55UA7500PSA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    65UA7500PSA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    65UA8000PSB.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    75UA8050PSA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    55QNED70ASA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    50QNED70ASA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    60UA7500PSA.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    55UA8000PSB.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Televisor

    75UA8000PSB.AWC

    8% Todos los clientes

     

    Televisor

    50UA8000PSB.AWC

    5% Todos los clientes

     

    Parlante Bluetooth

    STAGE301.ACOLLBK

    10% Todos los clientes

     

    Torre de sonido

    RNC5.DCOLLLK

    5% Todos los clientes

     

    Parlante Bluetooth

    BOUNCE.ACOLLBK

    20% Todos los clientes

     

    Parlante Bluetooth

    GRAB.ACOLLBK

    10% Todos los clientes

     

    Parlante Bluetooth

    XG8T.DCOLLLK

    5% Todos los clientes

     

    Barra de sonido

    S70TR.ACOLLLK

    6% Todos los clientes

     

    Torre de sonido

    RNC9.DCOLLLK

    5% Todos los clientes

     

    Barra de sonido

    S60TR.ACOLLLK

    10% Todos los clientes

     

    Parlante Bluetooth

    XL7T.DCOLLLK

    10% Todos los clientes

     

    Torre de sonido

    RNC7.DCOLLLK

    5% Todos los clientes

     

    Barra de sonido

    SH5A.DCOLLLK

    10% Todos los clientes

     

    Barra de sonido

    S40T.DCOLLLK

    10% Todos los clientes

     

    Parlante Bluetooth

    XG2TBK.CCOLLLK

    15% Todos los clientes

     

    Barra de sonido

    S20A.CCOLLLK

    5% Todos los clientes

     

          

     

     

    Aire Acondicionado

    VA242C1

    5% Todos los clientes

    Aire Acondicionado

    VR122C7

    5% Todos los clientes

    Aire Acondicionado

    VR182C7

    5% Todos los clientes

    Aire Acondicionado

    VR242C7

    5% Todos los clientes

     

     

     

    • PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS:

    La tienda virtual de LG - lg.com/co

     

     

    • CUBRIMIENTO:

    La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.

     

     

    • GENERALES:

    6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

     

    6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

     

    6.3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

    6.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

     

    6.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

    6.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

     

    6.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG  son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

    6.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ 


    7. REGISTRO BASE DE DATOS

     

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

    Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

    Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

    De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

    8. ACEPTACIÓN

    La participación en la presente actividad implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones aquí establecidas.

     

     

     

     

     

    Volver a la lista