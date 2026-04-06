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PROMOCIÓN PRE-VENTA NUEVOS PRODUCTOS TV LG

Aviso04/06/2026
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    Vigencia: Del 1 de abril hasta el 15 de abril del 2026

    VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:

    Aplica para los consumidores que realicen compras durante el periodo de Pre-Venta de las referencias seleccionadas de televisores marca LG a través del sitio web LG.com/co.

     

    • Para efectos de los presentes términos y condiciones, el periodo de preventa se entenderá comprendido entre las 00:00 horas (UTC-5) del 1 de abril de 2026 y las 23:59 horas del 15 de abril de 2026 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), y/o hasta agotar existencias de las unidades disponibles, y/o hasta cuando LG Electronics Colombia Ltda. (LGE) así lo determine de manera unilateral, lo que ocurra primero.

    Unidades disponibles: 207 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

    ENTREGA DE PRODUCTOS:

    Los productos comprados por el consumidor final serán entregados por LG Electronics Colombia Ltda., a partir del 19 de Abril de 2026, en la dirección y domicilio especificado por el cliente en los datos de entrega diligenciados durante el proceso de compra, siempre y cuando la ciudad de domicilio esté dentro del área de cobertura estipulado por LG (ver tabla de cobertura para las entregas), y de acuerdo a los tiempos de entrega contenidos en la tabla de cobertura para las entregas.

    REFERENCIAS SELECCIONADAS:

     

    Tipo de Producto

    Categoría

    Referencia

    Dcto promoción

    Unidades Disponibles

    Televisor

    OLED

    OLED77G6PSA.AWC

    10%

    15

    Televisor

    OLED

    OLED77C6PSA.AWC

    10%

    30

    Televisor

    OLED

    OLED77B6PSA.AWC

    10%

    5

    Televisor

    OLED

    OLED65C6PSA.AWC

    15%

    30

    Televisor

    OLED

    OLED65B6PSA.AWC

    10%

    30

    Televisor

    OLED

    OLED55G6PSA.AWC

    15%

    30

    Televisor

    OLED

    OLED55C6PSA.AWC

    15%

    30

    Televisor

    QNED

    75QNED85BSG.AWC

    15%

    17

    Televisor

    QNED

    55QNED85BSG.AWC

    15%

    20

     

    • BENEFICIO DE CUOTAS SIN INTERESES Válido para las compras de productos de la marca LG con un precio de venta al público desde tres millones de pesos ($3.000.000) que se adelanten durante periodo de la actividad y aplica para las diferentes categorías neveras, lavadoras, estufas, secadoras, lava vajillas, nevecones, televisores, monitores, equipos de audio, audífonos y aires acondicionados. El potencial consumidor deberá adquirir los productos teniendo en cuenta los montos y deberá diferir los pagos de la siguiente manera: productos con precio de venta al público igual a tres millones de pesos (COP$3.000.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) contarán con el beneficio de 3 cuotas sin interés y productos con precio de venta al público igual o superior a cinco millones de pesos (COP$5.000.000) contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés .

     

    Este beneficio de cuotas sin interés aplica únicamente para compras diferidas a 3 y 6, cuotas pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Nu Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Nu Compañía de Financiamiento, Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca) y Tarjeta Condesa, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado.

     

    VALOR DE COMPRA *REFERENCIAS SELECCIONADAS

    CUOTAS SIN INTERES

    Desde COP 3.000.000 y hasta COP 4.999.999

    3

    Desde COP 5.000.000 en adelante

    6

     

    Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados. 

    PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

    CUBRIMIENTO: La Actividad será válida para compras efectuadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre que el lugar de entrega se encuentre dentro de la cobertura logística de LG.

    ORIGEN

    DESTINO

    DEPARTAMENTO

    DIAS DE ENTREGA

    BOGOTA

    BOGOTA, D.C.

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    MOSQUERA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    FUNZA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    CHIA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    MADRID

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    SOACHA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    CAJICA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    COTA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    TENJO

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    GIRARDOTA

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    ARMENIA

    QUINDIO

    5

    BOGOTA

    DUITAMA

    BOYACA

    5

    BOGOTA

    ESPINAL

    TOLIMA

    5

    BOGOTA

    IBAGUE

    TOLIMA

    5

    BOGOTA

    MANIZALES

    CALDAS

    5

    BOGOTA

    SOGAMOSO

    BOYACA

    5

    BOGOTA

    TUNJA

    BOYACA

    5

    BOGOTA

    VILLAVICENCIO

    META

    5

    BOGOTA

    BELLO

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    CALI

    VALLE DEL CAUCA

    5

    BOGOTA

    DOSQUEBRADAS

    RISARALDA

    5

    BOGOTA

    ENVIGADO

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    GUARNE

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    ITAGUI

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    MEDELLIN

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    PALMIRA

    VALLE DEL CAUCA

    5

    BOGOTA

    PEREIRA

    RISARALDA

    5

    BOGOTA

    RIONEGRO

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    SABANETA

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    YUMBO

    VALLE DEL CAUCA

    5

    BOGOTA

    JAMUNDI

    VALLE DEL CAUCA

    5

    BOGOTA

    CALDAS

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    LA ESTRELLA

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    BARBOSA

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    ACACIAS

    META

    5

    BOGOTA

    GIRARDOT

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    FACATATIVA

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    TOCANCIPA

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    MARIQUITA

    TOLIMA

    5

    BOGOTA

    ZIPAQUIRA

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    LA CALERA

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    EL COLEGIO

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    SOPO

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    VILLAMARIA

    CALDAS

    5

    BOGOTA

    MELGAR

    TOLIMA

    5

    BOGOTA

    AGUA DE DIOS

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    MARINILLA

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    RETIRO

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    LA DORADA

    CALDAS

    7

    BOGOTA

    GUADALAJARA DE BUGA

    VALLE DEL CAUCA

    7

    BOGOTA

    TULUA

    VALLE DEL CAUCA

    7

    BOGOTA

    LORICA

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    MONTERIA

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    PASTO

    NARIÑO

    10

    BOGOTA

    SAHAGUN

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    VALLEDUPAR

    CESAR

    10

    BOGOTA

    BARRANCABERMEJA

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    BARRANQUILLA

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    CARTAGENA

    BOLIVAR

    10

    BOGOTA

    GALAPA

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    MAGANGUE

    BOLIVAR

    10

    BOGOTA

    PUERTO COLOMBIA

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    RIOHACHA

    LA GUAJIRA

    10

    BOGOTA

    SANTA MARTA

    MAGDALENA

    10

    BOGOTA

    SINCELEJO

    SUCRE

    10

    BOGOTA

    SOLEDAD

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    CERETE

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    BUCARAMANGA

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    FLORIDABLANCA

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    GIRON

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    NEIVA

    HUILA

    10

    BOGOTA

    PIEDECUESTA

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    PITALITO

    HUILA

    10

    BOGOTA

    YOPAL

    CASANARE

    10

    BOGOTA

    LORICA

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    SABANALARGA

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    GUATAVITA

    CUNDINAMARCA

    10

    BOGOTA

    ANAPOIMA

    CUNDINAMARCA

    10

    BOGOTA

    EL CERRITO

    VALLE DEL CAUCA

    10

    BOGOTA

    GRANADA

    META

    10

    BOGOTA

    BARBOSA

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    ROVIRA

    TOLIMA

    10

    BOGOTA

    BOYACA

    BOYACA

    10

    BOGOTA

    GRANADA

    META

    10

    BOGOTA

    AGUAZUL

    CASANARE

    10

    BOGOTA

    GARZON

    HUILA

    10

    BOGOTA

    RIVERA

    HUILA

    10

    BOGOTA

    EL CERRITO

    VALLE DEL CAUCA

    10

    BOGOTA

    ROLDANILLO

    VALLE DEL CAUCA

    10

    BOGOTA

    PALERMO

    HUILA

    10

    BOGOTA

    SAN GIL

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    BOSCONIA

    CESAR

    10

    BOGOTA

    SAN MARCOS

    SUCRE

    10

    BOGOTA

    PLANETA RICA

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    MALAMBO

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    JUAN DE ACOSTA

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    EL BANCO

    MAGDALENA

    10

    BOGOTA

    FUNDACION

    MAGDALENA

    10

    BOGOTA

    SANTO TOMAS

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    POPAYAN

    VALLE DEL CAUCA

    10

    6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

     

    6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

     

    6.3. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

    6.4. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

    6.5. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

    6.6. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

    6.7. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

    7. REGISTRO BASE DE DATOS.

     

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

    Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

    Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

    De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

     

     

     

     

     

     

     

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