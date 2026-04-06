VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:

Aplica para los consumidores que realicen compras durante el periodo de Pre-Venta de las referencias seleccionadas de televisores marca LG a través del sitio web LG.com/co.

Para efectos de los presentes términos y condiciones, el periodo de preventa se entenderá comprendido entre las 00:00 horas (UTC-5) del 1 de abril de 2026 y las 23:59 horas del 15 de abril de 2026 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), y/o hasta agotar existencias de las unidades disponibles, y/o hasta cuando LG Electronics Colombia Ltda. (LGE) así lo determine de manera unilateral, lo que ocurra primero.





Unidades disponibles: 207 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.





ENTREGA DE PRODUCTOS:

Los productos comprados por el consumidor final serán entregados por LG Electronics Colombia Ltda., a partir del 19 de Abril de 2026, en la dirección y domicilio especificado por el cliente en los datos de entrega diligenciados durante el proceso de compra, siempre y cuando la ciudad de domicilio esté dentro del área de cobertura estipulado por LG (ver tabla de cobertura para las entregas), y de acuerdo a los tiempos de entrega contenidos en la tabla de cobertura para las entregas.





REFERENCIAS SELECCIONADAS:

Tipo de Producto Categoría Referencia Dcto promoción Unidades Disponibles Televisor OLED OLED77G6PSA.AWC 10% 15 Televisor OLED OLED77C6PSA.AWC 10% 30 Televisor OLED OLED77B6PSA.AWC 10% 5 Televisor OLED OLED65C6PSA.AWC 15% 30 Televisor OLED OLED65B6PSA.AWC 10% 30 Televisor OLED OLED55G6PSA.AWC 15% 30 Televisor OLED OLED55C6PSA.AWC 15% 30 Televisor QNED 75QNED85BSG.AWC 15% 17 Televisor QNED 55QNED85BSG.AWC 15% 20

BENEFICIO DE CUOTAS SIN INTERESES Válido para las compras de productos de la marca LG con un precio de venta al público desde tres millones de pesos ($3.000.000) que se adelanten durante periodo de la actividad y aplica para las diferentes categorías neveras, lavadoras, estufas, secadoras, lava vajillas, nevecones, televisores, monitores, equipos de audio, audífonos y aires acondicionados. El potencial consumidor deberá adquirir los productos teniendo en cuenta los montos y deberá diferir los pagos de la siguiente manera: productos con precio de venta al público igual a tres millones de pesos (COP$3.000.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) contarán con el beneficio de 3 cuotas sin interés y productos con precio de venta al público igual o superior a cinco millones de pesos (COP$5.000.000) contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés .

Este beneficio de cuotas sin interés aplica únicamente para compras diferidas a 3 y 6, cuotas pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Nu Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Nu Compañía de Financiamiento, Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca) y Tarjeta Condesa, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado.

VALOR DE COMPRA *REFERENCIAS SELECCIONADAS CUOTAS SIN INTERES Desde COP 3.000.000 y hasta COP 4.999.999 3 Desde COP 5.000.000 en adelante 6

Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados.

PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

CUBRIMIENTO: La Actividad será válida para compras efectuadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre que el lugar de entrega se encuentre dentro de la cobertura logística de LG.

ORIGEN DESTINO DEPARTAMENTO DIAS DE ENTREGA BOGOTA BOGOTA, D.C. CUNDINAMARCA 3 BOGOTA MOSQUERA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA FUNZA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA CHIA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA MADRID CUNDINAMARCA 3 BOGOTA SOACHA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA CAJICA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA COTA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA TENJO CUNDINAMARCA 3 BOGOTA GIRARDOTA ANTIOQUIA 5 BOGOTA ARMENIA QUINDIO 5 BOGOTA DUITAMA BOYACA 5 BOGOTA ESPINAL TOLIMA 5 BOGOTA IBAGUE TOLIMA 5 BOGOTA MANIZALES CALDAS 5 BOGOTA SOGAMOSO BOYACA 5 BOGOTA TUNJA BOYACA 5 BOGOTA VILLAVICENCIO META 5 BOGOTA BELLO ANTIOQUIA 5 BOGOTA CALI VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA DOSQUEBRADAS RISARALDA 5 BOGOTA ENVIGADO ANTIOQUIA 5 BOGOTA GUARNE ANTIOQUIA 5 BOGOTA ITAGUI ANTIOQUIA 5 BOGOTA MEDELLIN ANTIOQUIA 5 BOGOTA PALMIRA VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA PEREIRA RISARALDA 5 BOGOTA RIONEGRO ANTIOQUIA 5 BOGOTA SABANETA ANTIOQUIA 5 BOGOTA YUMBO VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA JAMUNDI VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA CALDAS ANTIOQUIA 5 BOGOTA LA ESTRELLA ANTIOQUIA 5 BOGOTA BARBOSA ANTIOQUIA 5 BOGOTA ACACIAS META 5 BOGOTA GIRARDOT CUNDINAMARCA 5 BOGOTA FACATATIVA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA TOCANCIPA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA MARIQUITA TOLIMA 5 BOGOTA ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA LA CALERA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA EL COLEGIO CUNDINAMARCA 5 BOGOTA SOPO CUNDINAMARCA 5 BOGOTA VILLAMARIA CALDAS 5 BOGOTA MELGAR TOLIMA 5 BOGOTA AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 5 BOGOTA MARINILLA ANTIOQUIA 5 BOGOTA RETIRO ANTIOQUIA 5 BOGOTA LA DORADA CALDAS 7 BOGOTA GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA 7 BOGOTA TULUA VALLE DEL CAUCA 7 BOGOTA LORICA CORDOBA 10 BOGOTA MONTERIA CORDOBA 10 BOGOTA PASTO NARIÑO 10 BOGOTA SAHAGUN CORDOBA 10 BOGOTA VALLEDUPAR CESAR 10 BOGOTA BARRANCABERMEJA SANTANDER 10 BOGOTA BARRANQUILLA ATLANTICO 10 BOGOTA CARTAGENA BOLIVAR 10 BOGOTA GALAPA ATLANTICO 10 BOGOTA MAGANGUE BOLIVAR 10 BOGOTA PUERTO COLOMBIA ATLANTICO 10 BOGOTA RIOHACHA LA GUAJIRA 10 BOGOTA SANTA MARTA MAGDALENA 10 BOGOTA SINCELEJO SUCRE 10 BOGOTA SOLEDAD ATLANTICO 10 BOGOTA CERETE CORDOBA 10 BOGOTA BUCARAMANGA SANTANDER 10 BOGOTA FLORIDABLANCA SANTANDER 10 BOGOTA GIRON SANTANDER 10 BOGOTA NEIVA HUILA 10 BOGOTA PIEDECUESTA SANTANDER 10 BOGOTA PITALITO HUILA 10 BOGOTA YOPAL CASANARE 10 BOGOTA LORICA CORDOBA 10 BOGOTA SABANALARGA ATLANTICO 10 BOGOTA GUATAVITA CUNDINAMARCA 10 BOGOTA ANAPOIMA CUNDINAMARCA 10 BOGOTA EL CERRITO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA GRANADA META 10 BOGOTA BARBOSA SANTANDER 10 BOGOTA ROVIRA TOLIMA 10 BOGOTA BOYACA BOYACA 10 BOGOTA GRANADA META 10 BOGOTA AGUAZUL CASANARE 10 BOGOTA GARZON HUILA 10 BOGOTA RIVERA HUILA 10 BOGOTA EL CERRITO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA PALERMO HUILA 10 BOGOTA SAN GIL SANTANDER 10 BOGOTA BOSCONIA CESAR 10 BOGOTA SAN MARCOS SUCRE 10 BOGOTA PLANETA RICA CORDOBA 10 BOGOTA MALAMBO ATLANTICO 10 BOGOTA JUAN DE ACOSTA ATLANTICO 10 BOGOTA EL BANCO MAGDALENA 10 BOGOTA FUNDACION MAGDALENA 10 BOGOTA SANTO TOMAS ATLANTICO 10 BOGOTA POPAYAN VALLE DEL CAUCA 10

6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

6.3. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

6.4. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

6.5. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

6.6. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

6.7. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .





7. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/