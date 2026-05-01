VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas de la marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de mayo de 2026 hasta las 23:59 horas del 31 de mayo de 2026 (En adelante, el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de dar por terminada la actividad, lo que primero ocurra.

Unidades disponibles de referencias seleccionadas: mil ochocientas (1.800) unidades, correspondientes al total global de las referencias seleccionadas (no por cada referencia), disponibles en LG.com/co.

DETALLE DE LA PROMOCIÓN: Descuentos de hasta el quince por ciento (15%) de descuento adicional por la compra de referencias seleccionadas según se indica en la siguiente tabla. Aplica única y exclusivamente para compras realizadas a través de www.lg.com/co.

El cupón de descuento se aplicará automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago y no será acumulable con otros cupones de descuento.

LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL ES VALIDA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS.

Tipo de producto Referencia % Dcto Televisor 43LM6370PDB.AWC 10% Televisor 43NANO80ASA.AWC 10% Televisor 43QNED70BSA.AWC 5% Televisor 50NU850BPSA.AWC 8% Televisor 50NU855BPSA.AWC 8% Televisor 50QNED70BSA.AWC 5% Televisor 50QNED80BSG.AWC 8% Televisor 50UA8055PSA.AWC 10% Televisor 55QNED70BSA.AWC 5% Televisor 55QNED82ASG.AWC 15% Televisor 55UA7300PSB.AWCQ 10% Televisor 60UA8050PSA.AWC 5% Televisor 65NU850BPSA.AWC 5% Televisor 65QNED70BSA.AWC 8% Televisor OLED55C5ESA.AWC 15% Televisor OLED55G6PSA.AWC 10% Televisor OLED77C5ESA.AWC 15% Televisor 65UA8055PSA.AWC 10% Televisor 43QNED82ASG.AWC 5% Televisor 50NANO80ASA.AWC 10% Televisor 55MRGB85BSC.AWC 5% Televisor 55NU850BPSA.AWC 5% Televisor 55QNED70ASA.AWC 5% Televisor 55QNED80ASA.AWC 10% Televisor 55QNED80BSG.AWC 10% Televisor 55UA8055PSA.AWC 8% Televisor 65MRGB85BSC.AWC 5% Televisor 65QNED70ASA.AWC 8% Televisor 65QNED73ASA.AWC 5% Televisor 65QNED80BSG.AWC 10% Televisor 65QNED82ASG.AWC 10% Televisor 65QNED85ASG.AWC 15% Televisor 65UA7300PSB.AWCQ 10% Televisor 65UA8000PSB.AWC 10% Televisor 75MRGB85BSC.AWC 5% Televisor 75NANO80ASA.AWC 10% Televisor 75QNED73ASC.AWC 8% Televisor 75QNED82ASG.AWC 8% Televisor 75QNED85ASG.AWC 10% Televisor 75QNED85BSG.AWC 10% Televisor 85NU850BPSA.AWC 5% Televisor 85NU855BPSA.AWC 5% Televisor 85QNED70BSA.AWC 10% Televisor OLED55B6PSA.AWC 5% Televisor OLED55C6PSA.AWC 10% Televisor OLED65B5PSA.AWC 15% Televisor OLED65G6PSA.AWC 10% Televisor OLED77G5PSA.AWC 10% Televisor OLED77G6PSA.AWC 5% Parlante Bluetooth BOUNCE.ACOLLBK 10% Parlante Bluetooth GRAB.ACOLLBK 5% Torre de Sonido RNC5.DCOLLLK 5% Torre de Sonido RNC7.DCOLLLK 10% Torre de Sonido RNC9.DCOLLLK 8% Barra de Sonido S20A.CCOLLLK 5% Barra de Sonido S40T.DCOLLLK 8% Barra de Sonido S60TR.ACOLLLK 10% Barra de Sonido S70TR.ACOLLLK 10% Barra de Sonido SH5A.DCOLLLK 10% Parlante Bluetooth STAGE301.ACOLLBK 5% Barra de Sonido S90TY.DCOLLLK 10% Parlante Bluetooth GRAB.ASCALWG 5% Monitor 22U401A-B.AWPQ 10% Monitor 24G411A-B.AWP 12% Monitor 24GS50F-B.AWPQ 12% Monitor 24GS65F-B.AWP 12% Monitor 24U411A-B.AWPQ 10% Monitor 24U421A-B.CWPQ 10% Monitor 27G411A-B.AWP 12% Monitor 27G610A-B.AWPQ 12% Monitor 27GS60QC-B.AWPQ 12% Monitor 27GS65F-B.AWP 15% Monitor 27U411A-B.AWPQ 10% Monitor 27U511SA-W.AWC 10% Monitor 27US500-W.AWP 15% Monitor 29U511A-B.AWP 15% Monitor 29U531A-W.AWP 15% Monitor 32MR50C-B.AWPQ 15% Monitor 32U720SA-W.AWC 15% Monitor 34U511A-B.AWP 15% Proyector PU600U.AWC 15% Lavadora WT23EGTX6.AEGECOL 10% Washtower WK14BS6R.APBECOL 12% Secadora DF22BFXS6BK.ABLECOL 10% Lavadora WM25BFXS.ABLECOL 10% Lavadora WD14BVC2S6.ABLECOL 12% Lavadora WD14VVC4S6.APTECOL 12% Lavadora WD20EGNTS6P.AEGECOL 10% Lavadora WD16EGNTS6P.AEGECOL 10% Washtower WK25VS6.ASSECOL 15% Lavadora WT19MVTB.ABMECOL 8% Lavadora WT20NBTX6T.ANBECOL 10% Lavadora WT13NVTB.DNBECOL 5% Nevera VT32KPM.AEPCCLM 12% Nevera VT22BPY.APYCCLM 10% Nevera VT40APM.AEPCCLM 10% Nevera GB34WPM.AEPCCLM 10% Nevera GB37SPV.AEVCCLM 10% Nevecón GM22SGT.AMCCCLM 12% Nevecón GS51BPP.AHSCCLM 12% Nevecón GM78SGP.APZCCLM 12% Nevecón GM92SXV.AEVCCLM 15% Nevecón GM95SXV.AEVCCLM 15% Estufa LRGL5843S.BSTFLGC 15% Estufa LRGL5847S.BSTFLGC 15% Lava vajillas LDTS5552S.ASSELAT 15% Lava vajillas LDFN3432T.ASTELAT 15% Nevecón GM57SXM.AEPCCLM 15% Nevecón GS66SXSC.ABSCCLM 15% Nevecón GS66SXTC.AMCCCLM 15% Nevecón LS77SXTC.AMCCCLM 15% Lavadora WP15BAR.DBMECOL 5% Lavadora WT9ELR.DESECOL 8% Lavadora WP8WMR.ABWPCOL 8% Nevera WT25EGTX6.AEGECOL 12% Nevera VT26KPM.AEPCCLM 10% Nevera VT34KPM.AEPCCLM 10% Estufa LRGZ5253S.CSTFLGC 15% Nevecón GS66SPM.AEPCCLM 12% Nevera VT40SPM.AEPCCLM 12% Nevera VT26BPY.APYCCLM 12% Nevera VT24BPM.AEPCCLM 12% Nevera VT24BPY.APYCCLM 12% Washtower WK25BS6.ABLECOL 12% Lavadora WM22VV26R.ASSECOL 12% Secadora DF22VV2R.ASSECOL 12% Lavadora WT22NBTX6P.ANBECOL 12% Lavadora WT23NBTX6P.ANBECOL 12% Aire Acondicionado VR182C7.PQT 5% Aire Acondicionado V09WIN.SJ0 10% Aire Acondicionado O122H1.SD1 5% Aire Acondicionado V121WIN.SJ0 5% Aire Acondicionado VA242C1.SS1 5% Aire Acondicionado VG122H5.SSEC 3% Aire Acondicionado V12WIN.SJ0 5% Aire Acondicionado V122WIN.SJ0 12% Aire Acondicionado O121H1.SD1 5%

El beneficio aplicará, incluso cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre que realice la compra por un valor igual o superior a dos millones quinientos mil pesos (COP$2.500.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra previamente establecidos.

Las cuotas con 0% de interés aplica para las compras de productos de la marca LG con un precio de venta al público con las siguientes condiciones: para compras por un valor mínimo, igual o superior a dos millones quinientos mil de pesos (COP$2.500.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) contarán con el beneficio de 3 cuotas sin intereses; para compras por un valor mínimo, igual o superior a cinco millones de pesos (COP$5.000.000) y hasta nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$9.999.999) contarán con el beneficio de 3 o 6 cuotas sin intereses a elección del consumidor y para compras por valor igual o superior a diez millones de pesos (COP$10.000.000) contarán con el beneficio de 3, 6 o 12 cuotas sin interés a elección del consumidor.

Este beneficio de cuotas sin interés aplica únicamente para compras diferidas a 3, 6, y 12 cuotas pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Nu Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca), Lulo Banck y Tarjeta Condesa, que sean procesadas a través de la plataforma Mercadopago según el banco seleccionado.

VALOR DE COMPRA *REFERENCIAS SELECCIONADAS CUOTAS SIN INTERES Desde COP 2.500.000 y hasta COP 4.999.999 3 Desde COP 5.000.000 y hasta COP$9.999.9993 3 o 6 Desde COP 10.000.000 y en adelante 3, 6 o 12

En consecuencia, las compras realizadas a un número diferente de cuotas no serán elegibles para este beneficio.

Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados.

CATEGORÍAS QUE APLICAN:

Neveras y nevecones

Lavadoras y secadoras

Equipos de audio

Lava vajillas

Televisores

Estufas .

. Washtower .

. Monitores .

. Equipos de audio

PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

CUBRIMIENTO: La Actividad será válida para compras efectuadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre que el lugar de entrega se encuentre dentro de la cobertura logística de LG.

La Actividad será válida para compras efectuadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre que el lugar de entrega se encuentre dentro de la cobertura logística de LG.

ORIGEN DESTINO DEPARTAMENTO DIAS DE ENTREGA BOGOTA BOGOTA, D.C. CUNDINAMARCA 3 BOGOTA MOSQUERA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA FUNZA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA CHIA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA MADRID CUNDINAMARCA 3 BOGOTA SOACHA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA CAJICA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA COTA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA TENJO CUNDINAMARCA 3 BOGOTA GIRARDOTA ANTIOQUIA 5 BOGOTA ARMENIA QUINDIO 5 BOGOTA DUITAMA BOYACA 5 BOGOTA ESPINAL TOLIMA 5 BOGOTA IBAGUE TOLIMA 5 BOGOTA MANIZALES CALDAS 5 BOGOTA SOGAMOSO BOYACA 5 BOGOTA TUNJA BOYACA 5 BOGOTA VILLAVICENCIO META 5 BOGOTA BELLO ANTIOQUIA 5 BOGOTA CALI VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA DOSQUEBRADAS RISARALDA 5 BOGOTA ENVIGADO ANTIOQUIA 5 BOGOTA GUARNE ANTIOQUIA 5 BOGOTA ITAGUI ANTIOQUIA 5 BOGOTA MEDELLIN ANTIOQUIA 5 BOGOTA PALMIRA VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA PEREIRA RISARALDA 5 BOGOTA RIONEGRO ANTIOQUIA 5 BOGOTA SABANETA ANTIOQUIA 5 BOGOTA YUMBO VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA JAMUNDI VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA CALDAS ANTIOQUIA 5 BOGOTA LA ESTRELLA ANTIOQUIA 5 BOGOTA BARBOSA ANTIOQUIA 5 BOGOTA ACACIAS META 5 BOGOTA GIRARDOT CUNDINAMARCA 5 BOGOTA FACATATIVA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA TOCANCIPA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA MARIQUITA TOLIMA 5 BOGOTA ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA LA CALERA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA EL COLEGIO CUNDINAMARCA 5 BOGOTA SOPO CUNDINAMARCA 5 BOGOTA VILLAMARIA CALDAS 5 BOGOTA MELGAR TOLIMA 5 BOGOTA AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 5 BOGOTA MARINILLA ANTIOQUIA 5 BOGOTA RETIRO ANTIOQUIA 5 BOGOTA LA DORADA CALDAS 7 BOGOTA GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA 7 BOGOTA TULUA VALLE DEL CAUCA 7 BOGOTA LORICA CORDOBA 10 BOGOTA MONTERIA CORDOBA 10 BOGOTA PASTO NARIÑO 10 BOGOTA SAHAGUN CORDOBA 10 BOGOTA VALLEDUPAR CESAR 10 BOGOTA BARRANCABERMEJA SANTANDER 10 BOGOTA BARRANQUILLA ATLANTICO 10 BOGOTA CARTAGENA BOLIVAR 10 BOGOTA GALAPA ATLANTICO 10 BOGOTA MAGANGUE BOLIVAR 10 BOGOTA PUERTO COLOMBIA ATLANTICO 10 BOGOTA RIOHACHA LA GUAJIRA 10 BOGOTA SANTA MARTA MAGDALENA 10 BOGOTA SINCELEJO SUCRE 10 BOGOTA SOLEDAD ATLANTICO 10 BOGOTA CERETE CORDOBA 10 BOGOTA BUCARAMANGA SANTANDER 10 BOGOTA FLORIDABLANCA SANTANDER 10 BOGOTA GIRON SANTANDER 10 BOGOTA NEIVA HUILA 10 BOGOTA PIEDECUESTA SANTANDER 10 BOGOTA PITALITO HUILA 10 BOGOTA YOPAL CASANARE 10 BOGOTA LORICA CORDOBA 10 BOGOTA SABANALARGA ATLANTICO 10 BOGOTA GUATAVITA CUNDINAMARCA 10 BOGOTA ANAPOIMA CUNDINAMARCA 10 BOGOTA EL CERRITO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA GRANADA META 10 BOGOTA BARBOSA SANTANDER 10 BOGOTA ROVIRA TOLIMA 10 BOGOTA BOYACA BOYACA 10 BOGOTA GRANADA META 10 BOGOTA AGUAZUL CASANARE 10 BOGOTA GARZON HUILA 10 BOGOTA RIVERA HUILA 10 BOGOTA EL CERRITO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA PALERMO HUILA 10 BOGOTA SAN GIL SANTANDER 10 BOGOTA BOSCONIA CESAR 10 BOGOTA SAN MARCOS SUCRE 10 BOGOTA PLANETA RICA CORDOBA 10 BOGOTA MALAMBO ATLANTICO 10 BOGOTA JUAN DE ACOSTA ATLANTICO 10 BOGOTA EL BANCO MAGDALENA 10 BOGOTA FUNDACION MAGDALENA 10 BOGOTA SANTO TOMAS ATLANTICO 10 BOGOTA POPAYAN VALLE DEL CAUCA 10

GENERALES:

6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

6.3.

6.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

6.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

6.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

6.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

6.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/