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Términos y Condiciones – Actividad Promocional Campaña Mundial LG

Aviso05/01/2026
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    Vigencia: Del 1 de mayo de 2026 hasta el 31 de mayo 2026.

     

    VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas de la marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de mayo de 2026 hasta las 23:59 horas del 31 de mayo de 2026 (En adelante, el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de dar por terminada la actividad, lo que primero ocurra.

    Unidades disponibles de referencias seleccionadas: mil ochocientas (1.800) unidades, correspondientes al total global de las referencias seleccionadas (no por cada referencia), disponibles en LG.com/co.

    • DETALLE DE LA PROMOCIÓN: Descuentos de hasta el quince por ciento (15%) de descuento adicional por la compra de referencias seleccionadas según se indica en la siguiente tabla. Aplica única y exclusivamente para compras realizadas a través de www.lg.com/co.

     

    El cupón de descuento se aplicará automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago y no será acumulable con otros cupones de descuento.

    LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL ES VALIDA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS.

    Tipo de producto

    Referencia

    % Dcto

    Televisor

    43LM6370PDB.AWC

    10%

    Televisor

    43NANO80ASA.AWC

    10%

    Televisor

    43QNED70BSA.AWC

    5%

    Televisor

    50NU850BPSA.AWC

    8%

    Televisor

    50NU855BPSA.AWC

    8%

    Televisor

    50QNED70BSA.AWC

    5%

    Televisor

    50QNED80BSG.AWC

    8%

    Televisor

    50UA8055PSA.AWC

    10%

    Televisor

    55QNED70BSA.AWC

    5%

    Televisor

    55QNED82ASG.AWC

    15%

    Televisor

    55UA7300PSB.AWCQ

    10%

    Televisor

    60UA8050PSA.AWC

    5%

    Televisor

    65NU850BPSA.AWC

    5%

    Televisor

    65QNED70BSA.AWC

    8%

    Televisor

    OLED55C5ESA.AWC

    15%

    Televisor

    OLED55G6PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED77C5ESA.AWC

    15%

    Televisor

    65UA8055PSA.AWC

    10%

    Televisor

    43QNED82ASG.AWC

    5%

    Televisor

    50NANO80ASA.AWC

    10%

    Televisor

    55MRGB85BSC.AWC

    5%

    Televisor

    55NU850BPSA.AWC

    5%

    Televisor

    55QNED70ASA.AWC

    5%

    Televisor

    55QNED80ASA.AWC

    10%

    Televisor

    55QNED80BSG.AWC

    10%

    Televisor

    55UA8055PSA.AWC

    8%

    Televisor

    65MRGB85BSC.AWC

    5%

    Televisor

    65QNED70ASA.AWC

    8%

    Televisor

    65QNED73ASA.AWC

    5%

    Televisor

    65QNED80BSG.AWC

    10%

    Televisor

    65QNED82ASG.AWC

    10%

    Televisor

    65QNED85ASG.AWC

    15%

    Televisor

    65UA7300PSB.AWCQ

    10%

    Televisor

    65UA8000PSB.AWC

    10%

    Televisor

    75MRGB85BSC.AWC

    5%

    Televisor

    75NANO80ASA.AWC

    10%

    Televisor

    75QNED73ASC.AWC

    8%

    Televisor

    75QNED82ASG.AWC

    8%

    Televisor

    75QNED85ASG.AWC

    10%

    Televisor

    75QNED85BSG.AWC

    10%

    Televisor

    85NU850BPSA.AWC

    5%

    Televisor

    85NU855BPSA.AWC

    5%

    Televisor

    85QNED70BSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED55B6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED55C6PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED65B5PSA.AWC

    15%

    Televisor

    OLED65G6PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED77G5PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED77G6PSA.AWC

    5%

    Parlante Bluetooth

    BOUNCE.ACOLLBK

    10%

    Parlante Bluetooth

    GRAB.ACOLLBK

    5%

    Torre de Sonido

    RNC5.DCOLLLK

    5%

    Torre de Sonido

    RNC7.DCOLLLK

    10%

    Torre de Sonido

    RNC9.DCOLLLK

    8%

    Barra de Sonido

    S20A.CCOLLLK

    5%

    Barra de Sonido

    S40T.DCOLLLK

    8%

    Barra de Sonido

    S60TR.ACOLLLK

    10%

    Barra de Sonido

    S70TR.ACOLLLK

    10%

    Barra de Sonido

    SH5A.DCOLLLK

    10%

    Parlante Bluetooth

    STAGE301.ACOLLBK

    5%

    Barra de Sonido

    S90TY.DCOLLLK

    10%

    Parlante Bluetooth

    GRAB.ASCALWG

    5%

    Monitor

    22U401A-B.AWPQ

    10%

    Monitor

    24G411A-B.AWP

    12%

    Monitor

    24GS50F-B.AWPQ

    12%

    Monitor

    24GS65F-B.AWP

    12%

    Monitor

    24U411A-B.AWPQ

    10%

    Monitor

    24U421A-B.CWPQ

    10%

    Monitor

    27G411A-B.AWP

    12%

    Monitor

    27G610A-B.AWPQ

    12%

    Monitor

    27GS60QC-B.AWPQ

    12%

    Monitor

    27GS65F-B.AWP

    15%

    Monitor

    27U411A-B.AWPQ

    10%

    Monitor

    27U511SA-W.AWC

    10%

    Monitor

    27US500-W.AWP

    15%

    Monitor

    29U511A-B.AWP

    15%

    Monitor

    29U531A-W.AWP

    15%

    Monitor

    32MR50C-B.AWPQ

    15%

    Monitor

    32U720SA-W.AWC

    15%

    Monitor

    34U511A-B.AWP

    15%

    Proyector

    PU600U.AWC

    15%

    Lavadora

    WT23EGTX6.AEGECOL

    10%

    Washtower

    WK14BS6R.APBECOL

    12%

    Secadora

    DF22BFXS6BK.ABLECOL

    10%

    Lavadora

    WM25BFXS.ABLECOL

    10%

    Lavadora

    WD14BVC2S6.ABLECOL

    12%

    Lavadora

    WD14VVC4S6.APTECOL

    12%

    Lavadora

    WD20EGNTS6P.AEGECOL

    10%

    Lavadora

    WD16EGNTS6P.AEGECOL

    10%

    Washtower

    WK25VS6.ASSECOL

    15%

    Lavadora

    WT19MVTB.ABMECOL

    8%

    Lavadora

    WT20NBTX6T.ANBECOL

    10%

    Lavadora

    WT13NVTB.DNBECOL

    5%

    Nevera

    VT32KPM.AEPCCLM

    12%

    Nevera

    VT22BPY.APYCCLM

    10%

    Nevera

    VT40APM.AEPCCLM

    10%

    Nevera

    GB34WPM.AEPCCLM

    10%

    Nevera

    GB37SPV.AEVCCLM

    10%

    Nevecón

    GM22SGT.AMCCCLM

    12%

    Nevecón

    GS51BPP.AHSCCLM

    12%

    Nevecón

    GM78SGP.APZCCLM

    12%

    Nevecón

    GM92SXV.AEVCCLM

    15%

    Nevecón

    GM95SXV.AEVCCLM

    15%

    Estufa

    LRGL5843S.BSTFLGC

    15%

    Estufa

    LRGL5847S.BSTFLGC

    15%

    Lava vajillas

    LDTS5552S.ASSELAT

    15%

    Lava vajillas

    LDFN3432T.ASTELAT

    15%

    Nevecón

    GM57SXM.AEPCCLM

    15%

    Nevecón

    GS66SXSC.ABSCCLM

    15%

    Nevecón

    GS66SXTC.AMCCCLM

    15%

    Nevecón

    LS77SXTC.AMCCCLM

    15%

    Lavadora

    WP15BAR.DBMECOL

    5%

    Lavadora

    WT9ELR.DESECOL

    8%

    Lavadora

    WP8WMR.ABWPCOL

    8%

    Nevera

    WT25EGTX6.AEGECOL

    12%

    Nevera

    VT26KPM.AEPCCLM

    10%

    Nevera

    VT34KPM.AEPCCLM

    10%

    Estufa

    LRGZ5253S.CSTFLGC

    15%

    Nevecón

    GS66SPM.AEPCCLM

    12%

    Nevera

    VT40SPM.AEPCCLM

    12%

    Nevera

    VT26BPY.APYCCLM

    12%

    Nevera

    VT24BPM.AEPCCLM

    12%

    Nevera

    VT24BPY.APYCCLM

    12%

    Washtower

    WK25BS6.ABLECOL

    12%

    Lavadora

    WM22VV26R.ASSECOL

    12%

    Secadora

    DF22VV2R.ASSECOL

    12%

    Lavadora

    WT22NBTX6P.ANBECOL

    12%

    Lavadora

    WT23NBTX6P.ANBECOL

    12%

    Aire Acondicionado

    VR182C7.PQT

    5%

    Aire Acondicionado

    V09WIN.SJ0

    10%

    Aire Acondicionado

    O122H1.SD1

    5%

    Aire Acondicionado

    V121WIN.SJ0

    5%

    Aire Acondicionado

    VA242C1.SS1

    5%

    Aire Acondicionado

    VG122H5.SSEC

    3%

    Aire Acondicionado

    V12WIN.SJ0

    5%

    Aire Acondicionado

    V122WIN.SJ0

    12%

    Aire Acondicionado

    O121H1.SD1

    5%

     

     

    • El beneficio aplicará, incluso cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre que realice la compra por un valor igual o superior a dos millones quinientos mil pesos (COP$2.500.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra previamente establecidos.

     

    • Las cuotas con 0% de interés aplica para las compras de productos de la marca LG con un precio de venta al público con las siguientes condiciones: para compras por un valor mínimo, igual o superior a dos millones quinientos mil de pesos (COP$2.500.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) contarán con el beneficio de 3 cuotas sin intereses; para compras por un valor mínimo, igual o superior a cinco millones de pesos (COP$5.000.000) y hasta nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$9.999.999) contarán con el beneficio de 3 o 6 cuotas sin intereses a elección del consumidor y para compras por valor igual o superior a diez millones de pesos (COP$10.000.000) contarán con el beneficio de 3, 6 o 12 cuotas sin interés a elección del consumidor.

    Este beneficio de cuotas sin interés aplica únicamente para compras diferidas a 3, 6, y 12 cuotas pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Nu Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca), Lulo Banck y Tarjeta Condesa, que sean procesadas a través de la plataforma Mercadopago según el banco seleccionado.

     

    VALOR DE COMPRA *REFERENCIAS SELECCIONADAS

    CUOTAS SIN INTERES

    Desde COP 2.500.000 y hasta COP 4.999.999

    3

    Desde COP 5.000.000 y hasta COP$9.999.9993

    3 o 6

    Desde COP 10.000.000 y en adelante

    3, 6 o 12

     

    En consecuencia, las compras realizadas a un número diferente de cuotas no serán elegibles para este beneficio.

     

    Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados. 

    • CATEGORÍAS QUE APLICAN:
    • Neveras y nevecones
    • Lavadoras y secadoras
    • Equipos de audio
    • Lava vajillas
    • Televisores
    • Estufas.
    • Washtower.
    • Monitores.
    • Equipos de audio

     

    • PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

    • CUBRIMIENTO: La Actividad será válida para compras efectuadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre que el lugar de entrega se encuentre dentro de la cobertura logística de LG.

    ORIGEN

    DESTINO

    DEPARTAMENTO

    DIAS DE ENTREGA

    BOGOTA

    BOGOTA, D.C.

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    MOSQUERA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    FUNZA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    CHIA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    MADRID

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    SOACHA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    CAJICA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    COTA

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    TENJO

    CUNDINAMARCA

    3

    BOGOTA

    GIRARDOTA

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    ARMENIA

    QUINDIO

    5

    BOGOTA

    DUITAMA

    BOYACA

    5

    BOGOTA

    ESPINAL

    TOLIMA

    5

    BOGOTA

    IBAGUE

    TOLIMA

    5

    BOGOTA

    MANIZALES

    CALDAS

    5

    BOGOTA

    SOGAMOSO

    BOYACA

    5

    BOGOTA

    TUNJA

    BOYACA

    5

    BOGOTA

    VILLAVICENCIO

    META

    5

    BOGOTA

    BELLO

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    CALI

    VALLE DEL CAUCA

    5

    BOGOTA

    DOSQUEBRADAS

    RISARALDA

    5

    BOGOTA

    ENVIGADO

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    GUARNE

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    ITAGUI

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    MEDELLIN

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    PALMIRA

    VALLE DEL CAUCA

    5

    BOGOTA

    PEREIRA

    RISARALDA

    5

    BOGOTA

    RIONEGRO

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    SABANETA

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    YUMBO

    VALLE DEL CAUCA

    5

    BOGOTA

    JAMUNDI

    VALLE DEL CAUCA

    5

    BOGOTA

    CALDAS

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    LA ESTRELLA

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    BARBOSA

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    ACACIAS

    META

    5

    BOGOTA

    GIRARDOT

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    FACATATIVA

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    TOCANCIPA

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    MARIQUITA

    TOLIMA

    5

    BOGOTA

    ZIPAQUIRA

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    LA CALERA

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    EL COLEGIO

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    SOPO

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    VILLAMARIA

    CALDAS

    5

    BOGOTA

    MELGAR

    TOLIMA

    5

    BOGOTA

    AGUA DE DIOS

    CUNDINAMARCA

    5

    BOGOTA

    MARINILLA

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    RETIRO

    ANTIOQUIA

    5

    BOGOTA

    LA DORADA

    CALDAS

    7

    BOGOTA

    GUADALAJARA DE BUGA

    VALLE DEL CAUCA

    7

    BOGOTA

    TULUA

    VALLE DEL CAUCA

    7

    BOGOTA

    LORICA

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    MONTERIA

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    PASTO

    NARIÑO

    10

    BOGOTA

    SAHAGUN

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    VALLEDUPAR

    CESAR

    10

    BOGOTA

    BARRANCABERMEJA

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    BARRANQUILLA

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    CARTAGENA

    BOLIVAR

    10

    BOGOTA

    GALAPA

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    MAGANGUE

    BOLIVAR

    10

    BOGOTA

    PUERTO COLOMBIA

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    RIOHACHA

    LA GUAJIRA

    10

    BOGOTA

    SANTA MARTA

    MAGDALENA

    10

    BOGOTA

    SINCELEJO

    SUCRE

    10

    BOGOTA

    SOLEDAD

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    CERETE

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    BUCARAMANGA

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    FLORIDABLANCA

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    GIRON

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    NEIVA

    HUILA

    10

    BOGOTA

    PIEDECUESTA

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    PITALITO

    HUILA

    10

    BOGOTA

    YOPAL

    CASANARE

    10

    BOGOTA

    LORICA

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    SABANALARGA

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    GUATAVITA

    CUNDINAMARCA

    10

    BOGOTA

    ANAPOIMA

    CUNDINAMARCA

    10

    BOGOTA

    EL CERRITO

    VALLE DEL CAUCA

    10

    BOGOTA

    GRANADA

    META

    10

    BOGOTA

    BARBOSA

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    ROVIRA

    TOLIMA

    10

    BOGOTA

    BOYACA

    BOYACA

    10

    BOGOTA

    GRANADA

    META

    10

    BOGOTA

    AGUAZUL

    CASANARE

    10

    BOGOTA

    GARZON

    HUILA

    10

    BOGOTA

    RIVERA

    HUILA

    10

    BOGOTA

    EL CERRITO

    VALLE DEL CAUCA

    10

    BOGOTA

    ROLDANILLO

    VALLE DEL CAUCA

    10

    BOGOTA

    PALERMO

    HUILA

    10

    BOGOTA

    SAN GIL

    SANTANDER

    10

    BOGOTA

    BOSCONIA

    CESAR

    10

    BOGOTA

    SAN MARCOS

    SUCRE

    10

    BOGOTA

    PLANETA RICA

    CORDOBA

    10

    BOGOTA

    MALAMBO

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    JUAN DE ACOSTA

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    EL BANCO

    MAGDALENA

    10

    BOGOTA

    FUNDACION

    MAGDALENA

    10

    BOGOTA

    SANTO TOMAS

    ATLANTICO

    10

    BOGOTA

    POPAYAN

    VALLE DEL CAUCA

    10

    • GENERALES:

    6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

     

    6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

     

    6.3.

    6.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

     

    6.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

    6.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

     

    6.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

    6.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

    1. REGISTRO BASE DE DATOS.

     

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

    Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

    Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

    De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

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