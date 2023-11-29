Aire Acondicionado ArtCool - 12000 BTU - 220V

* Verificadopor por TUV - TUV ha certificado que elimina el 99,9% de 3 tipos de bacterias adheridas en el aire (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas). Los valores máximos de un 70% de ahorro de energía y hasta un 40% de enfriamiento más rápido se basan en las pruebas, verificadas por TÜV Rheinland, que se llevaron a cabo en el laboratorio de LG, utilizando las normas técnicas internas de LG, comparando un modelo LG Dual Inverter con un modelo convencional LG no inverter. Los valores reales de ahorro de energía y rendimiento de refrigeración varían según el modelo de equipo, las condiciones de uso, el mantenimiento y la instalación.