Aire Acondicionado ArtCool - 12000 BTU - 220V

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- Control remoto intuitivo para una operación sencilla desde cualquier lugar.
- Función de autolimpieza que mantiene el aire fresco y saludable.
- Sensor de temperatura inteligente para un ajuste preciso.
- Modo de ahorro de energía para reducir el consumo cuando no esté en uso.
- Compatible con dispositivos inteligentes para una integración sin problemas.