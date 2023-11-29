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Aire Acondicionado ArtCool - 12000 BTU - 220V

Aire Acondicionado ArtCool - 12000 BTU - 220V

VR122C7
Vista frontal de Aire Acondicionado ArtCool - 12000 BTU - 220V VR122C7
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Vista frontal de Aire Acondicionado ArtCool - 12000 BTU - 220V VR122C7
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Características principales:

  • Acabado tipo espejo
  • Compresor Dual Inverter
  • Ahorro de energía
  • Enfriamiento rápido
  • Plasmaster Ionizer
  • ThinQ AI
Más

Beneficios de este producto

  • Control remoto intuitivo para una operación sencilla desde cualquier lugar.
  • Función de autolimpieza que mantiene el aire fresco y saludable.
  • Sensor de temperatura inteligente para un ajuste preciso.
  • Modo de ahorro de energía para reducir el consumo cuando no esté en uso.
  • Compatible con dispositivos inteligentes para una integración sin problemas.

Descubre más sobre este producto

Aire acondicionado ArtCool de LG, potente y eficiente con 12000 BTU- 220v y tecnología Dual Inverter. Con control por comandos de voz y un control remoto intuitivo, disfruta de una operación sencilla desde cualquier lugar. Su función de autolimpieza mantiene el aire fresco y saludable, mientras que el sensor de temperatura inteligente garantiza un ajuste preciso. Con un modo de ahorro de energía y compatibilidad con dispositivos inteligentes, ofrece una experiencia completa y conveniente para tu hogar.

Deja los espacios libres de bacterias

Deja los espacios libres de bacterias

Elimina el 99,99% de las bacterias adheridas en el aire y desodoriza

* Verificadopor por TUV - TUV ha certificado que elimina el 99,9% de 3 tipos de bacterias adheridas en el aire (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas). Los valores máximos de un 70% de ahorro de energía y hasta un 40% de enfriamiento más rápido se basan en las pruebas, verificadas por TÜV Rheinland, que se llevaron a cabo en el laboratorio de LG, utilizando las normas técnicas internas de LG, comparando un modelo LG Dual Inverter con un modelo convencional LG no inverter. Los valores reales de ahorro de energía y rendimiento de refrigeración varían según el modelo de equipo, las condiciones de uso, el mantenimiento y la instalación.

Elegante diseño

Elegante diseño
ArtCool

Mantega la estética de su hogar con el Vidrio tipo
espejo de LG ARTCOOL que refleja su entorno
Efriamento rápido. Máximo confort

Enfriamento rápido. Máximo confort

Consiga un confort más rápido con el compresor Dual Inverter de LG
Efriamento rápido. Máximo confort

Enfriamento rápido. Máximo confort

Consiga un confort más rápido con el compresor Dual Inverter de LG

* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra

Ahorre en las Facturas de Energía y Cuide el Planeta3

Ahorre en las Facturas de Energía y Cuide el Planeta

Reduzca su consumo de energía y el gasto en su consumo de electricidad con un enfriamiento más eficiente.

Ahorre en las Facturas de Energía y Cuide el Planeta5

Ahorre en las Facturas de Energía y Cuide el Planeta

Reduzca su consumo de energía y el gasto en su consumo de
electricidad con un enfriamiento más eficiente

El Trabajo Bien Hecho Pasa Desapercibido.

El Trabajo Bien Hecho Pasa Desapercibido.

No se preocupe y duerma tranquillo con un aire acondicionado que haga menos ruido

*De acuerdo a las pruebas internas de LG, el aire acondicionado LG Dual Inverter tiene menos de 19dBA (Modelo V10API).

SEGURO DE ALTO VOLTAJE

Eficiente, Más
Rápido, Duradero,
Más Silencioso

Con la Tecnologia Dual Inverter Compressor TM de LG

* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra

Atrapa el Polvo más Grande desde el Principio
Pre-filtro

Atrapa el Polvo más Grande desde el Principio

Atrapa grandes partículas de polvo y elimina 99,9%** de las bacterias desde el principio
DISEÑO SIMPLE Y LIGERO CON PANTALLA OCULTA

DISEÑO SIMPLE Y LIGERO CON PANTALLA OCULTA

Diseño Simple y Ligero con Pantalla Oculta

El diseño delgado y moderno del acondicionador del aire acondicionado LG hace fácil su instalación y limpieza con el filtro deslizante EZ. Además, la pantalla oculta es perfecta para comprobar la visualización del consumo de energía
Limpieza Interna Automática
Alto-Limpieza

Limpieza Interna Automática

Seca automáticamente la humedad del aire acondicionado para que esté siempre limpio
Gold Fin1

Gold Fin1

Gold Fin

La unidad exterior del aire acondicionado está expuesta a la polución y agentes contaminantes que la pueden corroer causando fallas y reduciendo la vida útil del equipo.
La función Gold Fin de LG protege el aire acondicionado gracias al recubrimiento anticorrosivo que repele la humedad e incrementa la vida útil del equipo.
BAJO RUIDO3

BAJO RUIDO

Los aires acondicionados de LG funcionan a bajos niveles de ruido, gracias al exclusivo ventilador de inclinación de LG y al compreso Dual Inverter ™, que eliminan ruidos innecesarios y permiten un funcionamiento silencioso

Conéctate y Contrólalo

La app LG ThinQ te permite conectar fácilmente con tu aire acondicionado de una forma que nunca ante habías podido. Poner en funcionamiento tu aire acondicionado con solo tocar un botón.

Fácil de Controlar

Dígale a su aire acondicionado exactamente lo que necesita, cuando lo necesita. Diga “Enciende/Apaga el aire acondicionado”. T el speaker IA escuchará y encederá/apagará el aire acondicionado.

Mantenimiento Eficiente

La app LG ThinQ monitorea continuamente tu aire acondicionado. Tanto se si trata del seguimiento diario como de otra cosa, la app te permite controlar fácilmente el uso de la energia

* LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS

Consumo de energía fácil de monitorear

La pantalla le mantiene informado que pueda controlar y reducir fácilmente el consumo de energía durante el funcionamiento del aire acondicionado.

Controla el consumo de energía en 4 niveles

Controla el consumo de energía con 4 niveles de función de tus necesidades, ya sea solo o en familia.

Fácil y Rápida Instalación

Disfrute más pronto del aire fresco con un aire acondicionado cuya instalación requiere menos tiempo y esfuerzo.

Un Ambiente Más Confortable Para Descansar

Experimente el ambiente de sueño más confortable con las funciones de ajuste automático*.
*Cuando se activa la función de sueño confortable

Seguridad contra las Variaciones de Voltaje

Disfrute de un aire acondicionado duradero con capacidad de soportar variaciones de voltaje*.
*LG ha probado internamente la variación del voltaje nominal +- 30% y puede variar dependiendo del entorno

RESUMEN

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DIMENSIONES

Capacidad de Enfriamiento
12.000
Dimensiones (Ancho/Alto/Profundo) mm
Unidad Interior 837 × 308 × 192 - Unidad Exterior 717 × 483 × 230
Característica Principal 1
Ahorra hasta 70% de energía
Característica Principal 2
Ionizer

Todas las especificaciones

CONVENIENCIA

  • Reinicio automático

  • Modo de ventilador

  • Ruido bajo

  • Reserva On/Off (24 horas)

  • Control remoto

  • Diagnóstico inteligente

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    8806087537840

ENFRIAMIENTO

  • 4 maneras

    Arriba abajo/Izquierda derecha

  • Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)

    Sí (6 pasos)

  • Velocidad del ventilador

    6 pasos

  • Enfriamiento de energía

DESHUMIDIFICACIÓN

  • Deshumidificación

DISEÑO

  • Color (Cuerpo)

    Blanco

  • Color (descarga)

    Negro

  • Pantalla

    LED

AHORRO DE ENERGÍA

  • Grado energético

    C

  • Ahorro de energía (enfriamiento)

FILTRAR

  • Filtro de polvo fino

  • Prefiltro

GENERAL

  • Capacidad de enfriamiento máx. (W)

    4040

  • Capacidad de enfriamiento Nominal/Min (W)

    3520 / 700

  • Consumo de enfriamiento Potencia nominal/Min (W)

    1080 / 160

  • tipo de HVAC

    C/O

  • Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm)

    837 × 308 × 192

  • Peso de la unidad interior (kg)

    9,7

  • Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm)

    717 × 483 × 230

  • Peso de la unidad exterior (kg)

    24,6

  • Peso de la unidad exterior (lb.)

    54,2

  • tipo de producto

    Montado en la pared

  • tipo de producto II

    Inverter

  • Volataje nominal de entrada (V, Hz)

    220, 50/60

  • Tipo de refrigerante

    R410A

  • Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    47 / 41 / 36 / 28 / 21

HIGIENE

  • Limpieza automática

UNIDAD EXTERIOR

  • Nombre del modelo de la unidad exterior

    USUQ122JRP0.ANWBCOL

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