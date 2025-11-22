Aire acondicionado LG Dual Inverter Winner Plus 18000 BTU - WIFI - 220V

* Las imágenes y videos anteriores son escenificados y creados con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Pueden existir variaciones según el entorno real de instalación del producto.

1)Ahorro de Energía

TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) ahorran hasta un 70 % más de energía que los aires acondicionados LG no Inverter (TS-H2465DAO).

Fecha de prueba: 2016.12, Condiciones de prueba: Tamaño de la sala de prueba: 4.3 m × 7.0 m × 2.3 m, Temperatura interior 33 °C, Temperatura exterior 35 °C, Humedad relativa 60 %, Temperatura ajustada 26 °C, Método de prueba: Comparación de tiempo para alcanzar 26.5 °C.

Modelos de prueba: TS-H2465DAO (Convencional), US-Q242Ky0 (DUAL Inverter).

2)Enfriamiento Rápido

TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) enfrían hasta un 40 % más rápido que los aires acondicionados no Inverter (TS-H2465DAO).

Fecha de prueba: 2016.12, Condiciones de prueba: Tamaño de la sala: 4.3 m × 7.0 m × 2.3 m, Temperatura interior 33 °C, Temperatura exterior 35 °C, Humedad relativa 60 %, Temperatura ajustada 26 °C, Método de prueba: Consumo de energía medido durante 8 h.

Modelos de prueba: TS-H2465DAO (TS-12Y2DA) (Convencional), US-Q242Ky0, US-Q122Ky0.

3)Garantía de 10 Años en el Compresor

La garantía de 10 años del compresor puede variar según el producto y el país, por lo que se recomienda verificar antes de la compra.

4)Control Activo de Energía

Esta función está disponible únicamente en modo de enfriamiento.

La operación limita el consumo máximo de energía al 80 %, 60 % y 40 % en etapas, lo que puede reducir el rendimiento de enfriamiento. Para un enfriamiento más potente, use el modo normal o el modo Jet.

Esta función se puede acceder mediante el control remoto o la aplicación ThinQ.

La imagen del control remoto puede cambiar sin previo aviso.

5)KW Manager

Esta función puede variar según el producto y el país.

Durante el período establecido, la electricidad acumulada se monitorea y se ejecutan operaciones de limitación del consumo de energía durante el período restante.

Si el uso diario de electricidad excede el objetivo del período configurado, el uso restante se recalcula automáticamente para mantener la cantidad objetivo.

Esta función solo está disponible a través de la aplicación inteligente LG ThinQ™.

Si la electricidad total utilizada durante el período establecido supera la cantidad objetivo, la función kW Manager se desactiva y el equipo volverá al modo de operación general. La aplicación LG ThinQ™ notificará este cambio.

6)Auto Clean+

Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado después de que finaliza la operación de enfriamiento, lo que se indica mediante el residuo restante en el producto.

Auto Clean+ puede operar en modo ventilador hasta por 20 minutos automáticamente, dependiendo del patrón de uso anterior del modo de enfriamiento, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.

La condición de secado interno puede variar según la temperatura y la humedad del aire interior.

Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para añadir flujo de aire adicional durante el secado.

Auto Clean+ se activa al momento del envío del producto y puede usarse sin configuraciones adicionales.

7)Sleep Timer+

El Temporizador de Sueño ajusta automáticamente la temperatura analizando los patrones de uso mientras opera en modo de sueño.

Para usar la función de Temporizador de Sueño, debe configurarla por primera vez a través de LG ThinQ.

El Temporizador de Sueño solo puede usarse en modo de enfriamiento.

La intensidad del flujo de aire se ajusta automáticamente mediante el análisis de patrones de uso y puede modificarse a través de LG ThinQ.

El rango de temperatura establecido para el Temporizador de Sueño es de 22 °C–28 °C.

8)Gold Fin™

TÜV ha verificado que el área de corrosión de Gold Fin no supera el 0.05 % (por encima de RN 9.5).

Fecha de prueba: 2019.06–2022.02

Norma de prueba: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B117 Salt Spray Test

Muestra de prueba: Lámina de aleta de aluminio (100 μm, 70 × 150 mm), revestimiento orgánico (15 g/5 m²).

Condiciones de ajuste: (35 ± 2) °C, pH 6.5–7.2, (5 ± 1) % niebla salina NaCl, 5000 h.

Resultado de prueba: No más de 0.05 % de área de corrosión (superior a RN 9.5).

9)Protección de voltaje

Fecha de prueba: 2006-06-08, laboratorio de aires acondicionados LG.

Condiciones de prueba: Interior 26 °C / 32 °C, exterior 48 °C / HE 29 °C, configuración en modo de enfriamiento. Esta condición se probó aplicando alto y bajo voltaje (187 / 276 V) para operar el producto.

Método de prueba: Basado en los estándares de prueba LG (LG/CT/F-60:637), el intercambiador de calor exterior fue cubierto en un 30 % bajo las condiciones de temperatura mencionadas, y el producto se probó en operación continua durante 4 horas cambiando el voltaje y los modos de operación.

Modelos de prueba: S3-Q09AA32, S3-Q12JA32, S3-Q18KL332, S3-Q24K232.

Resultado de prueba: Se confirmó que todos los productos probados bajo las condiciones propuestas funcionaron normalmente y de forma continua.

Los resultados de rendimiento pueden variar según las condiciones reales de uso.

La operación continua es posible dentro del rango de voltaje probado, pero el rendimiento del producto puede degradarse.

10)ThinQ

LG SmartThinQ ahora se denomina LG ThinQ.

Las funciones inteligentes y los productos con asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Verifique con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

El dispositivo de altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.