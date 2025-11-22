About Cookies on This Site

Aire acondicionado LG Dual Inverter Winner Plus 22000 BTU - WIFI - 220V

VV242C5
Vista frontal del Aire Acondicionado LG Winner Dual Inverter 11.000 BTU - 220V V12WIN
vista frontal con coanda cerrada
Vista detallada del panel de visualización
vista superior con dedo tocado
parte superior vista en perspectiva
arriba vista en perspectiva con el interruptor de coanda cerrado
arriba izquierda vista en perspectiva
arriba izquierda vista en perspectiva con el rompedor de coanda cerrado
disección vista en detalle del filtro
lado derecho vista
Características principales:

  • Compresor DUAL Inverter
  • LG ThinQ
  • Control Activo de Energía
  • kW Manager
  • Auto Clean+
  • Garantía 10 años en el compresor
Más

Diseñado para tu espacio. Creado para tu estilo de vida.

  1. Compresor DUAL Inverte™

  2. Control activo de energía​

  3. kW Manager

  4. Auto Clean+

Imagen que explica el compresor Dual Inverter con 70 % de ahorro de energía y enfriamiento 40 % más rápido

Imagen que explica el compresor Dual Inverter con 70 % de ahorro de energía y enfriamiento 40 % más rápido

Compresor DUAL Inverter™

Máximo rendimiento con menor consumo

Rendimiento confiable y eficiente: ahorra hasta un 70 % de energía¹ y enfría hasta un 40 % más rápido².

10 años de garantía en el compresor

Respaldado por una garantía de 10 años³ en el compresor, garantiza un rendimiento estable y duradero a lo largo del tiempo.

Active Energy Control

Controla tu consumo y ahorra cuando lo necesites

Ajusta tu consumo con el control de 4 niveles y ahorra energía fácilmente desde el control remoto. Visualiza el uso de energía en cada nivel,del 40 % al 100 %.⁴

Imagen de un aire acondicionado Dual Inverter de pared que proyecta aire frío con un gráfico de eficiencia energética
Imagen que muestra AI kW Manager con una app móvil que permite gestionar filtros y monitorear el consumo energético

kW Manager

Ahorro de energía inteligente y proactivo

Controla tu enfriamiento y consumo energético con un sistema inteligente y proactivo que te permite fijar límites eficientes.⁵

Ilustración del intercambiador de calor del aire acondicionado con aletas visibles, condensación y circulación de aire

Ilustración del intercambiador de calor del aire acondicionado con aletas visibles, condensación y circulación de aire

Auto Clean+

Siempre fresco gracias al secado automático

Auto Clean+⁶ elimina la humedad hasta por 20 minutos después de cada uso, ajustando el flujo de aire para un secado más rápido o un funcionamiento más silencioso

Ilustración del filtro del aire acondicionado LG que muestra, en detalle ampliado, las partículas e impurezas retenidas

Ilustración del filtro del aire acondicionado LG que muestra, en detalle ampliado, las partículas e impurezas retenidas

Pre-Filtro

Captura el polvo para un aire más puro y un enfriamiento más limpio

Elimina las partículas de polvo grandes para brindar aire más limpio y fresco en cada uso

Video que explica cómo el aire acondicionado ofrece un enfriamiento silencioso para un sueño confortable

Ilustración del filtro del aire acondicionado LG que muestra, en detalle ampliado, las partículas e impurezas retenidas

Sleep Timer+

Enfriamiento personalizado para un descanso reparador.

Ajusta automáticamente la temperatura de enfriamiento según tu rutina, ofreciendo el equilibrio perfecto para noches de descanso.⁷

Imagen de enfriamiento silencioso del aire acondicionado a 29dB, similar al susurro de hojas o al silencio de una biblioteca

Imagen de enfriamiento silencioso del aire acondicionado a 29dB, similar al susurro de hojas o al silencio de una biblioteca

Menos ruido

Descansa en silencio con una brisa suave y tranquila

Con un funcionamiento silencioso, brinda el confort necesario para que duermas profundamente sin interrupciones

Gold Fin™

Rendimiento avanzado y duradero

Con tecnología avanzada anticorrosión y aletas mejoradas certificadas por TUV, protege contra daños para ofrecer un enfriamiento potente y duradero.⁸

Protección contra variaciones de voltaje

Protección contra variaciones de voltaje

Disfruta de un aire acondicionado duradero que ayuda a proteger la unidad exterior de las fluctuaciones de voltaje.⁹

Cuidado inteligente del aire

La vida inteligente comienza con la app LG ThinQ™

Administra tu aire acondicionado y recibe notificaciones en tiempo real desde la app LG ThinQ™, de forma rápida y sencilla.¹⁰

Operación simple mediante asistente de voz

Dile a tu altavoz con IA lo que necesitas. Solo di ‘Encender’ o ‘Apagar’, y tu altavoz inteligente escuchará mientras el aire acondicionado responde

Conéctate y controla desde cualquier lugar

LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque

Mantenimiento eficiente del producto

Con LG ThinQ™ puedes controlar el consumo de energía y mantener tu aire acondicionado al día de forma fácil y eficiente.

Ícono que representa el control de aires acondicionados LG mediante asistente de voz con inteligencia artificial
Ícono para controlar aires acondicionados LG desde fuera de casa con la app LG ThinQ
Ícono que muestra cómo la app ThinQ mantiene datos de los aires acondicionados LG para una gestión eficiente
Imagen del funcionamiento de un aire acondicionado LG mediante el asistente de voz de un altavoz con IA.
magen de una persona controlando aires acondicionados LG al aire libre con la aplicación ThinQ
Imagen que muestra cómo la app ThinQ mantiene datos de los aires acondicionados LG para una gestión eficiente
Imagen del funcionamiento de un aire acondicionado LG mediante el asistente de voz de un altavoz con IA.

Operación simple mediante asistente de voz

Dile a tu altavoz con IA lo que necesitas. Solo di ‘Encender’ o ‘Apagar’, y tu altavoz inteligente escuchará mientras el aire acondicionado responde

magen de una persona controlando aires acondicionados LG al aire libre con la aplicación ThinQ

Conéctate y controla desde cualquier lugar

LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque

Imagen que muestra cómo la app ThinQ mantiene datos de los aires acondicionados LG para una gestión eficiente

Mantenimiento eficiente del producto

Con LG ThinQ™ puedes controlar el consumo de energía y mantener tu aire acondicionado al día de forma fácil y eficiente.

* Las imágenes y videos anteriores son escenificados y creados con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Pueden existir variaciones según el entorno real de instalación del producto.

 

1)Ahorro de Energía

 

TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) ahorran hasta un 70 % más de energía que los aires acondicionados LG no Inverter (TS-H2465DAO).

 

Fecha de prueba: 2016.12, Condiciones de prueba: Tamaño de la sala de prueba: 4.3 m × 7.0 m × 2.3 m, Temperatura interior 33 °C, Temperatura exterior 35 °C, Humedad relativa 60 %, Temperatura ajustada 26 °C, Método de prueba: Comparación de tiempo para alcanzar 26.5 °C.

 

Modelos de prueba: TS-H2465DAO (Convencional), US-Q242Ky0 (DUAL Inverter).

 

2)Enfriamiento Rápido

 

TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) enfrían hasta un 40 % más rápido que los aires acondicionados no Inverter (TS-H2465DAO).

 

Fecha de prueba: 2016.12, Condiciones de prueba: Tamaño de la sala: 4.3 m × 7.0 m × 2.3 m, Temperatura interior 33 °C, Temperatura exterior 35 °C, Humedad relativa 60 %, Temperatura ajustada 26 °C, Método de prueba: Consumo de energía medido durante 8 h.

 

Modelos de prueba: TS-H2465DAO (TS-12Y2DA) (Convencional), US-Q242Ky0, US-Q122Ky0.

 

3)Garantía de 10 Años en el Compresor

 

La garantía de 10 años del compresor puede variar según el producto y el país, por lo que se recomienda verificar antes de la compra.

 

4)Control Activo de Energía

 

Esta función está disponible únicamente en modo de enfriamiento.

 

La operación limita el consumo máximo de energía al 80 %, 60 % y 40 % en etapas, lo que puede reducir el rendimiento de enfriamiento. Para un enfriamiento más potente, use el modo normal o el modo Jet.

 

Esta función se puede acceder mediante el control remoto o la aplicación ThinQ.

 

La imagen del control remoto puede cambiar sin previo aviso.

 

5)KW Manager

 

Esta función puede variar según el producto y el país.

 

Durante el período establecido, la electricidad acumulada se monitorea y se ejecutan operaciones de limitación del consumo de energía durante el período restante.

 

Si el uso diario de electricidad excede el objetivo del período configurado, el uso restante se recalcula automáticamente para mantener la cantidad objetivo.

 

Esta función solo está disponible a través de la aplicación inteligente LG ThinQ™.

 

Si la electricidad total utilizada durante el período establecido supera la cantidad objetivo, la función kW Manager se desactiva y el equipo volverá al modo de operación general. La aplicación LG ThinQ™ notificará este cambio.

 

6)Auto Clean+

 

Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado después de que finaliza la operación de enfriamiento, lo que se indica mediante el residuo restante en el producto.

 

Auto Clean+ puede operar en modo ventilador hasta por 20 minutos automáticamente, dependiendo del patrón de uso anterior del modo de enfriamiento, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.

 

La condición de secado interno puede variar según la temperatura y la humedad del aire interior.

 

Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para añadir flujo de aire adicional durante el secado.

 

Auto Clean+ se activa al momento del envío del producto y puede usarse sin configuraciones adicionales.

 

7)Sleep Timer+

 

El Temporizador de Sueño ajusta automáticamente la temperatura analizando los patrones de uso mientras opera en modo de sueño.

 

Para usar la función de Temporizador de Sueño, debe configurarla por primera vez a través de LG ThinQ.

 

El Temporizador de Sueño solo puede usarse en modo de enfriamiento.

 

La intensidad del flujo de aire se ajusta automáticamente mediante el análisis de patrones de uso y puede modificarse a través de LG ThinQ.

 

El rango de temperatura establecido para el Temporizador de Sueño es de 22 °C–28 °C.

 

8)Gold Fin™

 

TÜV ha verificado que el área de corrosión de Gold Fin no supera el 0.05 % (por encima de RN 9.5).

 

Fecha de prueba: 2019.06–2022.02

 

Norma de prueba: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B117 Salt Spray Test

 

Muestra de prueba: Lámina de aleta de aluminio (100 μm, 70 × 150 mm), revestimiento orgánico (15 g/5 m²).

 

Condiciones de ajuste: (35 ± 2) °C, pH 6.5–7.2, (5 ± 1) % niebla salina NaCl, 5000 h.

 

Resultado de prueba: No más de 0.05 % de área de corrosión (superior a RN 9.5).

 

9)Protección de voltaje

 

Fecha de prueba: 2006-06-08, laboratorio de aires acondicionados LG.

 

Condiciones de prueba: Interior 26 °C / 32 °C, exterior 48 °C / HE 29 °C, configuración en modo de enfriamiento. Esta condición se probó aplicando alto y bajo voltaje (187 / 276 V) para operar el producto.

 

Método de prueba: Basado en los estándares de prueba LG (LG/CT/F-60:637), el intercambiador de calor exterior fue cubierto en un 30 % bajo las condiciones de temperatura mencionadas, y el producto se probó en operación continua durante 4 horas cambiando el voltaje y los modos de operación.

 

Modelos de prueba: S3-Q09AA32, S3-Q12JA32, S3-Q18KL332, S3-Q24K232.

 

Resultado de prueba: Se confirmó que todos los productos probados bajo las condiciones propuestas funcionaron normalmente y de forma continua.

 

Los resultados de rendimiento pueden variar según las condiciones reales de uso.

 

La operación continua es posible dentro del rango de voltaje probado, pero el rendimiento del producto puede degradarse.

 

10)ThinQ

 

LG SmartThinQ ahora se denomina LG ThinQ.

 

Las funciones inteligentes y los productos con asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Verifique con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

 

El dispositivo de altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Qué capacidad en BTU necesito de acuerdo con el tamaño de mi habitación?

A.

La capacidad de un aire acondicionado LG Dual Inverter depende de los metros cuadrados de la habitación, el número de personas y los dispositivos electrónicos presentes. En promedio, se recomienda contar con entre 600 y 800 BTU por metro cuadrado.

 

Por ejemplo, una habitación de 15 m² suele requerir alrededor de 9,000 BTU, mientras que un espacio de 20 m² con varias personas y equipos electrónicos puede necesitar entre 12,000 y 18,000 BTU.

 

Para mayor comodidad, la aplicación LG ThinQ te permite calcular fácilmente la capacidad adecuada y monitorear el rendimiento en tiempo real.

Q.

¿Qué es un aire acondicionado Inverter y cómo funciona?

A.

Un aire acondicionado Inverter utiliza un compresor de velocidad variable que ajusta su funcionamiento según las necesidades de enfriamiento. El LG Dual Inverter va un paso más allá gracias a su avanzada tecnología de doble rotor, que ofrece mayor eficiencia energética, rendimiento estable y durabilidad mejorada para un confort duradero.

Q.

¿Cómo puedo ahorrar electricidad al usar un aire acondicionado?

A.

El aire acondicionado LG Dual Inverter cuenta con la función Active Energy Control, que te permite ajustar la potencia de enfriamiento en cuatro niveles —100 %, 80 %, 60 % o 40 %— según el tamaño de la habitación y la cantidad de personas presentes. En días más frescos o durante la noche, reducir el nivel disminuye el consumo eléctrico sin necesidad de apagar el equipo.

Por ejemplo, al 80 % consume aproximadamente 880 W, al 60 % unos 660 W, y al 40 % solo 440 W, lo que te permite mantener el confort mientras reduces los costos mensuales de energía.

 

Además, con el AI kW Manager disponible en la aplicación LG ThinQ, los usuarios pueden monitorear su consumo energético en tiempo real y recibir alertas personalizadas para optimizar el uso de electricidad.

Q.

What maintenance features help keep an air conditioner long-lasting?

A.

LG Dual Inverter AC is designed for easier maintenance and long-lasting performance. The Auto Clean+ function prevents bacteria and mold from forming on the heat exchanger, creating a more pleasant and comfortable indoor environment. For added durability, the Gold Fin™ anti-corrosion coating makes the heat exchanger surface more resistant to corrosion, helping maintain performance for a much longer period. 

For added assurance, LG offers a 10-year warranty on the inverter compressor and a 3-year warranty on parts, providing reliable performance and long-term value.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

Assigned
Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h)
22 000
Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm)
998x345x210
Aire Confort
Modo de ventilador

Todas las especificaciones

CONVENIENCIA

  • Reinicio automático

  • Modo sueño profundo

    N / A

  • Modo de ventilador

  • Filtro de alarma

  • Operación de interruptor forzado

  • Ruido bajo

  • Reserva On/Off (24 horas)

  • Control remoto

  • Reserva

  • Temporizador+

  • Diagnóstico inteligente

  • ThinQ (Wi-Fi)

PURIFICADOR DE AIRE

  • Pantalla de purificación de aire

    N / A

  • ionizador

    N / A

  • Sensor PM 1.0

    N / A

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    8806096580455

ENFRIAMIENTO

  • 4 maneras

    Arriba abajo

  • Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)

    Sí (6 pasos)

  • AI Air

    N / A

  • Aire Confort

  • Velocidad del ventilador

    6 pasos

  • Enfriamiento de energía

DESHUMIDIFICACIÓN

  • Deshumidificación

DISEÑO

  • Color (Cuerpo)

    Blanco

  • Color (descarga)

    Negro

  • Pantalla

    88 oculto

AHORRO DE ENERGÍA

  • Grado energético

    C

  • Control de energía activo

  • AI kW Manager

  • Pantalla de energía

  • Monitoreo de energía

  • Ahorro de energía (enfriamiento)

    N / A

  • sensor de radar

    N / A

FILTRAR

  • Filtro de polvo fino

    N / A

  • Prefiltro

  • Filtro micropolvo

    N / A

GENERAL

  • Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h)

    22 000

  • Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W)

    1 980

  • tipo de HVAC

    Solo Frio

  • Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm)

    998x345x210

  • Peso de la unidad interior (kg)

    10,5

  • Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm)

    1 041x703x456

  • Peso de la unidad exterior (kg)

    33,0

  • tipo de producto

    Montado en la pared

  • tipo de producto II

    Inverter

  • Volataje nominal de entrada (V, Hz)

    220, 50 / 60

  • Tipo de refrigerante

    R32

  • Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    47 / 42 / 38

HIGIENE

  • Auto limpieza +

  • Limpieza de intercambiador de calor

    N / A

  • UV Nano

    N / A

FUNCIÓN B2B DE RAC

  • Contacto seco

    N / A

