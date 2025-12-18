About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
AHORA DISFRUTA DEL FÚTBOL CON DITU EN TU TV LG

Magic Remote IA de LG: el control que entiende lo que necesitas

12/18/2025



Magic Remote IA de LG: el control que entiende lo que necesitas

Si alguna vez te has frustrado buscando botones en tu control remoto, el nuevo control remoto LG Magic Remote está aquí para cambiar eso. Es como tener un control que entiende lo que quieres sin complicarte la vida. Solo tienes que apuntar, hablar ¡y listo! Cambias de canal, buscas tu serie favorita o subes el volumen sin esfuerzo; es como si leyera tu mente. Además, tiene una tecla especial de IA que, al mantenerla presionada, entiende los comandos de voz y reconoce el lenguaje colombiano. Con solo presionar ese botón, te da recomendaciones de contenido según tus gustos o lo que consumes. Pero no solo eso, también puede reconocer y diferenciar tu voz.

La sensación más increíble es lo natural que se siente usarlo. No necesitas ser un experto en tecnología para manejarlo, porque responde a tu voz y a tus movimientos como si fuera una extensión de tu mano. Además, con sus botones de acceso rápido, tienes tus apps favoritas al alcance de un solo toque, sin tener que buscarlas, es rápido y directo. Esta nueva versión del control remoto LG ha sido rediseñada para ser más ligera y cómoda adaptándose a tu día a día.

En resumen, el Magic Remote no es solo un control más, es una herramienta que hace que ver televisión sea mucho más cómodo y divertido. Si tienes un televisor LG, te recomiendo probarlo para que disfrutes de una experiencia mucho más sencilla y agradable. Puedes usarlo para poner tu imaginación a volar.

¡Nos vemos en el próximo blog!

Disfruta el color con nuestros TV LG