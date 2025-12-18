



Magic Remote IA de LG: el control que entiende lo que necesitas





Si alguna vez te has frustrado buscando botones en tu control remoto, el nuevo control remoto LG Magic Remote está aquí para cambiar eso. Es como tener un control que entiende lo que quieres sin complicarte la vida. Solo tienes que apuntar, hablar ¡y listo! Cambias de canal, buscas tu serie favorita o subes el volumen sin esfuerzo; es como si leyera tu mente. Además, tiene una tecla especial de IA que, al mantenerla presionada, entiende los comandos de voz y reconoce el lenguaje colombiano. Con solo presionar ese botón, te da recomendaciones de contenido según tus gustos o lo que consumes. Pero no solo eso, también puede reconocer y diferenciar tu voz.

La sensación más increíble es lo natural que se siente usarlo. No necesitas ser un experto en tecnología para manejarlo, porque responde a tu voz y a tus movimientos como si fuera una extensión de tu mano. Además, con sus botones de acceso rápido, tienes tus apps favoritas al alcance de un solo toque, sin tener que buscarlas, es rápido y directo. Esta nueva versión del control remoto LG ha sido rediseñada para ser más ligera y cómoda adaptándose a tu día a día.

En resumen, el Magic Remote no es solo un control más, es una herramienta que hace que ver televisión sea mucho más cómodo y divertido. Si tienes un televisor LG, te recomiendo probarlo para que disfrutes de una experiencia mucho más sencilla y agradable. Puedes usarlo para poner tu imaginación a volar.

¡Nos vemos en el próximo blog!