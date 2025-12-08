El tamaño adecuado del refrigerador depende de tu hogar y de tus necesidades de almacenamiento. Como guía general:

- Los refrigeradores de dos puertas (de 6 a 20 pies cúbicos) son ideales para hogares de una o dos personas.

- Los modelos Side-by-Side (de 22 a 28 pies cúbicos) son adecuados para familias de tres a cuatro miembros.

- Los modelos de dos puertas en la parte superior y un cajón inferior (de 22 a 32 pies cúbicos) son aptos para hogares más grandes.

Ten en cuenta la frecuencia con la que haces las compras, la cantidad de alimentos frescos en comparación con los alimentos congelados que almacenas y el espacio disponible en tu cocina a la hora de seleccionar la capacidad adecuada.