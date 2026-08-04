Secadora Carga Frontal con Sensor Dry y Smart Diagnosis™ 20 Kg color VCM Tipo Acero Inox

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Secadora LG Carga Fronta 20Kg - a Gas - FlowSense ThinQ - Plata

Secadora LG Carga Fronta 20Kg - a Gas - FlowSense ThinQ - Plata

DF20VV2W
Vista frontal de Secadora LG Carga Fronta 20Kg - a Gas - FlowSense ThinQ - Plata DF20VV2W
Secadora LG DF20VV2W vista frontal izquierda
Secadora LG DF20VV2W vista frontal derecha
Secadora LG DF20VV2W vista frontal derecha desde abajo
Secadora LG DF20VV2W vista frontal izquierda desde arriba
Secadora LG DF20VV2W vista frontal desde arriba
Secadora LG DF20VV2W vista frontal puerta abierta
Secadora LG DF20VV2W vista frontal izquierda puerta abierta
Secadora LG DF20VV2W acercamiento tanque
Secadora LG DF20VV2W acercamiento tanque
Secadora LG DF20VV2W vista frontal derecha acercamiento
Secadora LG DF20VV2W vista derecha frontal panel de control
Secadora LG DF20VV2W vista lateral
Secadora LG DF20VV2W vista trasera
Vista frontal de Secadora LG Carga Fronta 20Kg - a Gas - FlowSense ThinQ - Plata DF20VV2W
Secadora LG DF20VV2W vista frontal izquierda
Secadora LG DF20VV2W vista frontal derecha
Secadora LG DF20VV2W vista frontal derecha desde abajo
Secadora LG DF20VV2W vista frontal izquierda desde arriba
Secadora LG DF20VV2W vista frontal desde arriba
Secadora LG DF20VV2W vista frontal puerta abierta
Secadora LG DF20VV2W vista frontal izquierda puerta abierta
Secadora LG DF20VV2W acercamiento tanque
Secadora LG DF20VV2W acercamiento tanque
Secadora LG DF20VV2W vista frontal derecha acercamiento
Secadora LG DF20VV2W vista derecha frontal panel de control
Secadora LG DF20VV2W vista lateral
Secadora LG DF20VV2W vista trasera

Características principales:

  • ReduceStatic™
  • Gran Capacidad
  • Flow Sense™
  • Sensor de Secado / A Gas
  • Doble cuidado
  • Autodiagnóstico con Smart Diagnosis™
Más
Sin temor a la estática1
Reduce Static™

Sin temor a la estática

La opción Reduce Static™ utiliza calor y vapor para minimizar la electricidad estática que se acumula en su suéter de lana favorito
Hazlo todo en menos tiempo1
Gran Capacidad

Hazlo todo en menos tiempo

Gran Capacidad para secar más prendas en menos cargas.

*Las imágenes son para fines ilustrativos y pueden diferir de los productos reales.

Mantenga su Secadora Siempre Funcionando

Sensor de Secado

Prendas bien secas

El Sensor de Secado mide el nivel de humedad durante el ciclo y optimiza automáticamente el tiempo de secado. ¡Asegurando que tus prendas queden completamente secas!

Mantenga su Secadora Siempre Funcionando
Flow Sense™

Mantiene su secadora siempre funcionando

Flow Sense™ detecta y alerta sobre bloqueos en los conductos que reducen el flujo de escape de la secadora. Mantener el sistema de escape limpio ayuda a mejorar la eficiencia del secado, reduce el tiempo de secado y minimiza las llamadas a servicio técnico.

*Las imágenes son para fines ilustrativos y pueden diferir de los productos reales.

*Las imágenes son para fines ilustrativos y pueden diferir de los productos reales.

Doble Cuidado

TWINWash™ mini

 

Cuidado diario de las prendas

Algunas cargas no pueden esperar. La TWINWash™ mini es perfecta para lavar prendas de uso diario.

 

Más Opciones, Mayor Cuidado

Gran cuidado

¡Elige la mejor opción que conecte con tu estilo de vida!

*Las imágenes son para fines ilustrativos y pueden diferir de los productos reales.

SXFC

Smart Diagnosis™

La tecnología Smart Diagnosis™ ayuda a diagnosticar rápidamente cualquier problema menor del equipo antes de que se convierta en un problema mayor, evitando costos e inconvenientes visitas al centro de servicio.

*Las imágenes son para fines ilustrativos y pueden diferir de los productos reales.
* LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS

RESUMEN

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DIMENSIONES

DF20VV2W
Capacidad
Lavado 20kg/44lbs
Dimensiones: (AnchoxProfundoxAlto cm):
68.6 x 76.5 x 99
Tecnología ThinQ™
No
Color
VCM “Acabado Tipo Acero”

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES

  • Capacidad

    Lavado 20kg/44lbs

  • Dimensiones: (AnchoxProfundoxAlto cm):

    68.6 x 76.5 x 99

  • Peso Neto

    54.8 kg

  • Color

    VCM “Acabado Tipo Acero”

  • Garantía

    1 Año Motor, 1 año General

CARACTERÍSTICAS

  • Programas de secado

    8

  • Niveles de temperatura de agua

    3

  • Niveles de secado

    5

  • Sistema de sensor de secado

  • Sistema de sensor de bloqueo Flow Sense™

  • Gran Capacidad

  • Tecnología ThinQ™

    No

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