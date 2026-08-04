Secadora Carga Frontal con Sensor Dry y Smart Diagnosis™ 20 Kg color VCM Tipo Acero Inox

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Secadora LG Carga Fronta 20Kg - a Gas - FlowSense ThinQ - Plata
*Las imágenes son para fines ilustrativos y pueden diferir de los productos reales.
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Smart Diagnosis™
La tecnología Smart Diagnosis™ ayuda a diagnosticar rápidamente cualquier problema menor del equipo antes de que se convierta en un problema mayor, evitando costos e inconvenientes visitas al centro de servicio.
*Las imágenes son para fines ilustrativos y pueden diferir de los productos reales.
* LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES
Capacidad
Lavado 20kg/44lbs
Dimensiones: (AnchoxProfundoxAlto cm):
68.6 x 76.5 x 99
Peso Neto
54.8 kg
Color
VCM “Acabado Tipo Acero”
Garantía
1 Año Motor, 1 año General
CARACTERÍSTICAS
Programas de secado
8
Niveles de temperatura de agua
3
Niveles de secado
5
Sistema de sensor de secado
Sí
Sistema de sensor de bloqueo Flow Sense™
Sí
Gran Capacidad
Sí
Tecnología ThinQ™
No
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