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Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata

Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata

DF22VV2R
Vista frontal de Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
Vista frontal de Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R
LG Secadora LG Carga Fronta 22Kg a Gas - FlowSense ThinQ - Plata, DF22VV2R

Características principales:

  • Gran Capacidad
  • Flow Sense™
  • Sensor de Secado
  • Puerta de Vdrio Templado: Mayor Durabilidad
  • Instalación Flexible / A Gas
  • Tecnología ThinQ™
Más
Gran Capacidad

Hazlo todo en menos tiempo

Gran Capacidad para secar más prendas en menos cargas.
Sensor de Secado

Prendas bien secas

El Sensor de Secado mide el nivel de humedad durante el ciclo y optimiza automáticamente el tiempo de secado. ¡Asegurando que tus prendas estén completamente secas!
Flow Sense™

Mantiene su secadora siempre funcionando

Flow Sense™ detecta y alerta sobre bloqueos en los conductos que reducen el flujo de escape de la secadora. Mantener el sistema de escape limpio ayuda a mejorar la eficiencia del secado, reduce el tiempo de secado y minimiza las llamadas a servicio técnico.
Puerta de Cristal Templado*

La Puerta de cristal templado asegura Mayor Durabilidad

La nueva y elegante puerta de cristal templado es mucho más resistente que el vidrio normal, lo que significa que resistirá un uso intenso durante un largo período de tiempo.

Gran cuidado

¡Elige la mejor opción que conecte con tu estilo de vida!
ThinQ™

La vida inteligente comienza con ThinQ™

Desde operar su secadora de forma remota hasta descargar ciclos adicionales, su secadora se ha vuelto más inteligente.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ soluciona rápidamente cualquier problema menor antes de que se convierta en un problema mayor.
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* Comparado con la tecnología de vapor convencional de LG
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

* Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden diferir de los productos reales.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

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* LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS

RESUMEN

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DIMENSIONES

DF22VV2R-SPEC-M
Capacidad de secado
22kg/48lbs
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
99 x 68.6 x 76.5
Tecnología SmartThinQ
Tipo de lavadora
Carga Frontal

Todas las especificaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Color

    VCM Tipo Acero Inox

  • Panel LED

PROGRAMAS

  • Programas

    10 Programas

  • Sistema de sensor de secado

  • Sistema de sensor de bloqueo Flow Sense™

  • Bajo nivel de ruido

  • Tecnología SmartThinQ

DIMENSIONES

  • Alto (cm)

    99

  • Profundo (cm)

    76.5

  • Ancho (cm)

    68.6

CAPACIDAD&LT;SUP&GT;&LT;/SUP&GT;

  • Capacidad de secado

    22kg/48lbs

RESUMEN&LT;/BR&GT;

  • Tipo de lavadora

    Carga Frontal

PESO&LT;/BR&GT;

  • Neto (kg)

    61.18

GARANTÍA

  • Garantía Limitada

    1 año general

  • Garantía motor

    1 año

NIVELES

  • Niveles de temperatura

    5

  • Niveles de secado

    5

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