Monitor LG Full HD de 21.5" con 100Hz y 1ms MBR

Monitor LG Full HD de 21.5" con 100Hz y 1ms MBR

22U401A-B
  Vista frontal
  Vista lateral a -15 grados
  Vista lateral a +15 grados
  Vista en perspectiva
  Vista lateral
  Vista trasera
  Vista trasera en perspectiva
  Acercamiento a los puertos de conexión
  top view
  back view
  back side right view
  back side left view
  stand
  port
  adjust stand
Vista frontal
Vista lateral a -15 grados
Vista lateral a +15 grados
Vista en perspectiva
Vista lateral
Vista trasera
Vista trasera en perspectiva
Acercamiento a los puertos de conexión
top view
back view
back side right view
back side left view
stand
port
adjust stand

Características principales:

  • Resolución Full HD para imágenes nítidas y colores precisos
  • Tasa de refresco de 100Hz para visuales más fluidos y estables
  • 1ms Motion Blur Reduction que reduce el desenfoque en cada partida
  • HDR10 y sRGB 99% (Típ.) para colores vivos y realistas
  • Diseño ergonómico con inclinación ajustable de -5° a 20°
  • Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para juegos más precisos
Más

21.5" Full HD

Compacto pero potente

Nuestra pantalla FHD (1920x1080) ofrece imágenes claras con gama de color sRGB 99% (Típ.), brillo de 250 nits y una relación de contraste 3000:1 para una experiencia visual nítida y realista.

Un escritorio moderno con un monitor LG mostrando un portafolio fotográfico vibrante. El monitor está centrado en un escritorio de madera con teclado, mouse, taza de café, audífonos y una planta. Al fondo, un hombre trabaja cerca de una gran ventana en una oficina contemporánea.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón no se incluyen en el paquete.

Vista general de características del monitor mostrando cinco especificaciones: resolución Full HD, sRGB 99% (Típ.) con soporte HDR10, tasa de refresco de 100Hz, 1ms MBR y ajuste de inclinación. Incluye imágenes de escritorio moderno, gráfico de espectro de color, escena de juego de carreras y ángulo de inclinación.
Gráfico promocional de un monitor con 100Hz. A la izquierda, texto con beneficios como visuales fluidos y flujo de trabajo continuo. A la derecha, varias pantallas superpuestas muestran un juego de disparos futurista, gráficos y software de diseño, ilustrando el rendimiento fluido.

Tasa de refresco de 100 Hz

Imágenes fluidas.
Flujo continuo.

La rápida tasa de 100Hz brinda una carga decuadros fluida en

múltiples programas y juegos, reduciendo el stuttering y el

desenfoque para una experiencia más realista.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La frecuencia de actualización puede variar en función de las condiciones del PC del usuario.

Escena de juego de carreras para promocionar la función 1ms MBR. Un auto futurista amarillo avanza a toda velocidad con efectos de desenfoque. A la derecha, texto destaca beneficios como jugabilidad rápida, menos desenfoque y ventaja competitiva.

1ms MBR

Velocidad que te lleva a
la victoria

La función 1ms Motion Blur Reduction* suaviza la jugabilidad reduciendo el desenfoque y ghosting.
Los objetos rápidos se ven con mayor claridad, dándote ventaja competitiva.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La Reducción del Desenfoque de Movimiento de 1ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada : Sincronización adaptativa / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1ms MBR.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.

Acción en tiempo real

Dynamic Action Sync reduce el retraso de entrada, permitiéndote reaccionar de inmediato y aprovechar cada momento clave del juego.

Visión clara hasta en la oscuridad

Black Stabilizer revela enemigos ocultos en áreas oscuras y te ayuda a reaccionar rápido a destellos y explosiones.

Modo lectura para mayor comodidad

Ajusta la temperatura de color y el brillo para ofrecer una experiencia de lectura más cómoda y con menos fatiga visual

Pantalla sin parpadeos

Flicker Safe elimina el parpadeo invisible en pantalla, brindando una visualización más estable y cómoda

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

*Above feature may vary depending on real use conditions that the user is using.

Diseño ergonómico y funcional

El soporte en forma de “L” con base cuadrada ahorra espacio y mantiene tu escritorio ordenado. Su diseño estable permite ajustar la inclinación de -5° a 20° para mayor comodidad y alineación visual.

