Monitor LG Full HD de 21.5" con 100Hz y 1ms MBR
Características principales:
- Resolución Full HD para imágenes nítidas y colores precisos
- Tasa de refresco de 100Hz para visuales más fluidos y estables
- 1ms Motion Blur Reduction que reduce el desenfoque en cada partida
- HDR10 y sRGB 99% (Típ.) para colores vivos y realistas
- Diseño ergonómico con inclinación ajustable de -5° a 20°
- Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para juegos más precisos
21.5" Full HD
Compacto pero potente
Nuestra pantalla FHD (1920x1080) ofrece imágenes claras con gama de color sRGB 99% (Típ.), brillo de 250 nits y una relación de contraste 3000:1 para una experiencia visual nítida y realista.
Un escritorio moderno con un monitor LG mostrando un portafolio fotográfico vibrante. El monitor está centrado en un escritorio de madera con teclado, mouse, taza de café, audífonos y una planta. Al fondo, un hombre trabaja cerca de una gran ventana en una oficina contemporánea.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón no se incluyen en el paquete.
*La frecuencia de actualización puede variar en función de las condiciones del PC del usuario.
*La Reducción del Desenfoque de Movimiento de 1ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada : Sincronización adaptativa / DAS (Dynamic Action Sync)
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1ms MBR.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.
Acción en tiempo real
Dynamic Action Sync reduce el retraso de entrada, permitiéndote reaccionar de inmediato y aprovechar cada momento clave del juego.
Diseño ergonómico y funcional
El soporte en forma de “L” con base cuadrada ahorra espacio y mantiene tu escritorio ordenado. Su diseño estable permite ajustar la inclinación de -5° a 20° para mayor comodidad y alineación visual.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
