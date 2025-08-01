We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 23.8-inch IPS Full HD 120Hz monitor with 4-side virtually borderless design, sRGB 99% (Typ.), HDR 10, 1ms MBR
LG 23.8-inch IPS Full HD 120Hz monitor with 4-side virtually borderless design, sRGB 99% (Typ.), HDR 10, 1ms MBR
Características principales:
- Resolución Full HD para imágenes nítidas y realistas en cada uso
- Tasa de 120Hz y 1ms MBR para transiciones más fluidas y rápidas
- Diseño sin bordes en 4 lados para mayor inmersión visual
- HDR10 y sRGB 99% (Típ.) para colores vivos y precisos
- Diseño ergonómico con inclinación ajustable de -5° a 20°
- Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para juegos sin límites
23.8" Full HD IPS
Diseño delgado. Colores reales
La pantalla Full HD (1920x1080) ofrece imágenes nítidas con sRGB 99% (Típ.), 250 nits de brillo y una relación de contraste 1500:1 para visuales claros y precisos
Un monitor IPS Full HD de 23.8" en un escritorio moderno muestra una galería de fotos colorida. La escena resalta su diseño delgado, la precisión de color sRGB 99% (Típ.) y la nitidez Full HD. Un teclado, mouse, taza de café y audífonos completan el espacio de trabajo.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.
Diseño sin bordes y base de soporte delgada
Diseño ultradelgado. Casi flotante
Disfruta más pantalla y menos bordes con su diseño de 4 lados casi sin marco y base mínima. La sensación flotante aporta una estética limpia e inmersiva, ideal para configuraciones dobles o escritorios minimalistas
Vista frontal de un monitor moderno con soporte minimalista. El monitor gira suavemente de izquierda a frente y se bloquea en su lugar. Un destello de luz blanca recorre los bordes destacando su diseño de bisel delgado. La pantalla muestra un degradado rosa a púrpura.
Vista en ángulo del borde superior derecho de un monitor, destacando el bisel ultra delgado y diseño sin uniones. El degradado rosa a azul refuerza una estética limpia y moderna.
Vista en primer plano de la base negra del monitor con diseño plano y rectangular, sobre un escritorio blanco con teclado y portalápices. El diseño minimalista enfatiza estabilidad y elegancia.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La frecuencia de actualización puede variar en función de las condiciones del PC del usuario.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La Reducción del Desenfoque de Movimiento de 1ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada : Sincronización adaptativa / DAS (Dynamic Action Sync)
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1ms MBR.
sRGB 99% (típ.) y HDR 10
Colores vivos que te sumergen en la acción
Con HDR10 y sRGB 99% (Típ.), ofrece colores precisos y vibrantes para juegos inmersivos, trabajo creativo y entretenimiento.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las funciones anteriores pueden variar en función de las condiciones de uso real que haga el usuario.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Busca localmente
Principales ofertas
-
Manual y software
Descarga los manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
-
Solucionar problemas
Encuentra vídeos prácticos y útiles sobre tu producto.
-
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
-
Pieza& Accesorio
Descubre accesorios para tu producto.
-
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
-
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
-
Soporte de pedidos
Realiza un seguimiento de tu pedido y consulta las preguntas frecuentes sobre pedidos.
-
Petición de reparación
Pide el servicio de reparación cómodamente en línea.
-
Chatea con nosotros
Habla ahora con un asesor de Soporte LG
-
Soporte de producto
Encuentra información de garantía, resolución de problemas, descarga tu manual y mucho más.
-
Soporte de pedidos
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
-
Solicitar servicio técnico
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea