Monitor LG UltraGear G4 de 24" FHD IPS con 144Hz (O/C) y NVIDIA G-SYNC Compatible

Monitor LG UltraGear G4 de 24" FHD IPS con 144Hz (O/C) y NVIDIA G-SYNC Compatible

Monitor LG UltraGear G4 de 24" FHD IPS con 144Hz (O/C) y NVIDIA G-SYNC Compatible

24G411A-B
Vista frontal
Características principales:

  • Pantalla IPS Full HD de 27” con colores intensos y amplio ángulo de visión
  • Tasa de refresco de 120Hz (O/C 144Hz) para fluidez total al jugar
  • Compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync™ Premium Pro
Vista frontal del monitor gamer LG UltraGear™ 24G411A.

Monitor Gamer IPS FHD de 24" y 144 Hz (O/C)

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Monitor IPS FHD de 24” (1920x1080), sRGB 99%, HDR10, 120Hz, 1ms MBR y diseño ultra delgado.
La palabra “Pantalla” escrita en mayúsculas.

Sumérgete en la batalla con colores reales

Gracias al soporte para HDR10, cobertura sRGB del 99% y panel IPS, este monitor reproduce cada escenario con fidelidad, permitiéndote vivir el combate como fue diseñado por los desarrolladores: lleno de dramatismo, intensidad y realismo visual.

Escena de combate espacial que resalta los colores intensos gracias al panel IPS con HDR y sRGB 99%.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Pantalla IPS™

La tecnología LG IPS™ te ofrece una reproducción precisa del color, incluso desde ángulos amplios. Perfecto para juegos cooperativos y setups compartidos sin pérdida de calidad visual.

HDR 10

Con HDR10, los niveles de brillo y color alcanzan una nueva dimensión. Prepárate para descubrir detalles ocultos en sombras profundas y luces vibrantes, elevando cada partida.

sRGB 99%

Con cobertura del 99% del espectro sRGB, este monitor garantiza una visualización precisa de los colores. Ideal para gamers, creadores y quienes no aceptan menos que la perfección.

La palabra “Velocidad” escrita en mayúsculas.
Escena de carrera que muestra una respuesta ultra rápida y una frecuencia de actualización de 120Hz.

Velocidad visual con 120Hz (Overclock 144Hz)

Disfruta una experiencia ultra fluida con una tasa de actualización de 120Hz (hasta 144Hz en Overclock).

Cada movimiento es nítido, sin desenfoques, para que estés siempre un paso adelante.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Un carro de carreras amarillo avanza velozmente en pantalla, mostrando el interior del recuadro claramente y el exterior desenfocado.

1ms MBR: Reacción sin retrasos

Con 1ms Motion Blur Reduction, reduce el desenfoque y mejora tu precisión en momentos críticos. El tiempo de respuesta se convierte en tu mejor aliado en la competencia.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*1ms Motion Blur Reduction provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes características no se pueden utilizar mientras está activado...": AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Pueden producirse parpadeos durante el funcionamiento de 1ms MBR.

