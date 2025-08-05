Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Vista frontal
Vista lateral a -15°
Vista lateral a +15°
Vista lateral
Vista lateral Left
rear perspective view with lights off
Vista en primer plano del emblema trasero con luces apagadas
Vista en primer plano de los puertos
Vista superior
Vista en perspectiva trasera con luces apagadas
Tilted View
Características principales:

    Vista frontal del monitor gamer LG UltraGear™ 27G411A.

    Monitor Gamer IPS FHD de 27" y 144 Hz (O/C)

    *Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Monitor IPS FHD de 27” (1920x1080), sRGB 99%, HDR10, 120Hz, 1ms MBR y diseño ultra delgado.
    La palabra “Pantalla” escrita en mayúsculas.

    Sumérgete en la batalla con colores reales

    Gracias al soporte para HDR10, cobertura sRGB del 99% y panel IPS, este monitor reproduce cada escenario con fidelidad, permitiéndote vivir el combate como fue diseñado por los desarrolladores: lleno de dramatismo, intensidad y realismo visual.

    Escena de combate espacial que resalta los colores intensos gracias al panel IPS con HDR y sRGB 99%.

    *Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Pantalla IPS™

    La tecnología LG IPS™ te ofrece una reproducción precisa del color, incluso desde ángulos amplios. Perfecto para juegos cooperativos y setups compartidos sin pérdida de calidad visual.

    HDR 10

    Con HDR10, los niveles de brillo y color alcanzan una nueva dimensión. Prepárate para descubrir detalles ocultos en sombras profundas y luces vibrantes, elevando cada partida.

    sRGB 99%

    Con cobertura del 99% del espectro sRGB, este monitor garantiza una visualización precisa de los colores. Ideal para gamers, creadores y quienes no aceptan menos que la perfección.

