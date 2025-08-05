We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sumérgete en la batalla con colores reales
Gracias al soporte para HDR10, cobertura sRGB del 99% y panel IPS, este monitor reproduce cada escenario con fidelidad, permitiéndote vivir el combate como fue diseñado por los desarrolladores: lleno de dramatismo, intensidad y realismo visual.
Escena de combate espacial que resalta los colores intensos gracias al panel IPS con HDR y sRGB 99%.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Pantalla IPS™
La tecnología LG IPS™ te ofrece una reproducción precisa del color, incluso desde ángulos amplios. Perfecto para juegos cooperativos y setups compartidos sin pérdida de calidad visual.
HDR 10
Con HDR10, los niveles de brillo y color alcanzan una nueva dimensión. Prepárate para descubrir detalles ocultos en sombras profundas y luces vibrantes, elevando cada partida.