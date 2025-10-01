Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Monitor LG UltraGear™ G4 FHD de 27" │ 240Hz, 1ms y colores sRGB 99%

Monitor LG UltraGear™ G4 FHD de 27" │ 240Hz, 1ms y colores sRGB 99%

Monitor LG UltraGear™ G4 FHD de 27" │ 240Hz, 1ms y colores sRGB 99%

27G440A-B
Características principales:

  • Pantalla IPS Full HD de 27" para imágenes nítidas y colores vivos
  • Fluidez total con tasa de refresco de 240Hz
  • Colores más reales con sRGB 99% (Typ.)
  • Precisión gamer con 1ms de respuesta (GtG)
  • Juego sin cortes con G-SYNC® y FreeSync™ Premium
  • Conexión flexible: 2x HDMI 2.0 y 1x DisplayPort 1.4 (DSC)
Más
Imagen frontal del monitor gamer UltraGear™ 27G440A.



27 นิ้ว Full HD 240Hz
จอมอนิเตอร์เกมมิ่ง IPS

Vista frontal del 27G440A en base hexagonal, con neones futuristas y logo UltraGear en pantalla.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

Gráfico con specs: 27” FHD, sRGB 99% (Typ.), 240Hz, 1ms (GtG) y HDMI 2.0.
Texto PANTALLA en degradado sobre fondo oscuro con caja delineada a la izquierda.

Vive la batalla con colores reales

Con una cobertura del 99% sRGB, el panel IPS reproduce una amplia gama de colores con precisión. Así, cada explosión, escenario o detalle en el campo de batalla se ve tal como lo pensaron los desarrolladores.

Batalla espacial con naves y sol brillante; destaca “sRGB 99%” e “IPS” para color real y ángulos amplios.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

Pantalla IPS™

El monitor IPS™ de LG ofrece una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.

sRGB 99 % (típico)

Con una cobertura del 99 % del espectro sRGB, es una solución ideal para una visualización precisa del color.

Texto PANTALLA en degradado sobre fondo oscuro con caja delineada a la izquierda.

Texto PANTALLA en degradado sobre fondo oscuro con caja delineada a la izquierda.

Moto futurista en carrera; titular: “Juego fluido con 240Hz”, resaltando velocidad y nitidez visual.

ภาพเคลื่อนไหวลื่นไหล ทุกจังหวะการเล่น

มอบอัตราการรีเฟรช 240Hz เพื่อภาพที่คมชัด ลื่นไหล พร้อมลดอาการเบลอของภาพ ดื่มด่ำกับการเล่นเกมที่สมจริงยิ่งขึ้นในทุกเฟรม

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

Velocidad que marca la diferencia

La respuesta ultrarrápida de 1ms (GtG) elimina el ghosting y asegura imágenes claras incluso en las jugadas más intensas, dándote ventaja competitiva en cada enfrentamiento.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*Seleccione «Modo más rápido» para obtener un «tiempo de respuesta de 1 ms». (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).

Texto TECNOLOGÍA en degradado sobre fondo oscuro con caja delineada a la izquierda.

Texto TECNOLOGÍA en degradado sobre fondo oscuro con caja delineada a la izquierda.

Certificado con las mejores tecnologías

Compatible con NVIDIA G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium, este monitor reduce cortes e interrupciones para ofrecer partidas fluidas, sin tearing ni stuttering, con baja latencia.

Comparación en cabina de jet: izquierda borrosa (Disabled), derecha nítida (Enabled).

Logos NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para juego fluido sin cortes.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Dynamic Action Sync

Reduce al mínimo el input lag, permitiéndote reaccionar en tiempo real y aprovechar cada momento crítico de la partida.

Black Stabilizer

Detecta enemigos ocultos en las zonas más oscuras y gana ventaja visual incluso en medio de explosiones brillantes.

Crosshair

Un punto de mira fijo en el centro de la pantalla que mejora tu precisión en juegos de disparos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Control inteligente con LG Switch

Optimiza el monitor para jugar o trabajar desde una sola app. Ajusta brillo e imagen, divide la pantalla en hasta 11 vistas, o cambia entre dispositivos con un hotkey, todo al instante.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 27G440A.

*LG Switch requiere la descarga de software y manuales desde LG.com para su correcto uso.

Diseño compacto y elegante

Un monitor sin bordes, con base ajustable en giro, inclinación, altura y pivote. Su diseño L-stand ahorra espacio, reduce el desorden y completa un setup gamer limpio y funcional.

Icono de ajuste Giratorio.

Giratorio

-30° ~ 30°

Icono de ajuste de Inclinación.

Inclinación

'-5° ~ 21°

Icono de ajuste de Altura.

Altura

130mm

Icono de ajuste Pivoteable.

Pivoteable

Bidireccional

Vista frontal y trasera del UltraGear™ 27G440A mostrando escena de carrera futurista.

Vista frontal y trasera del UltraGear™ 27G440A mostrando escena de carrera futurista.

Icono de HDMI.

HDMI™ 2.0 x2

Icono de DisplayPort.

DisplayPort 1.4 x1

con DSC

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

