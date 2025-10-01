We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraGear™ G4 FHD de 27" │ 240Hz, 1ms y colores sRGB 99%
Características principales:
- Pantalla IPS Full HD de 27" para imágenes nítidas y colores vivos
- Fluidez total con tasa de refresco de 240Hz
- Colores más reales con sRGB 99% (Typ.)
- Precisión gamer con 1ms de respuesta (GtG)
- Juego sin cortes con G-SYNC® y FreeSync™ Premium
- Conexión flexible: 2x HDMI 2.0 y 1x DisplayPort 1.4 (DSC)
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Vive la batalla con colores reales
Con una cobertura del 99% sRGB, el panel IPS reproduce una amplia gama de colores con precisión. Así, cada explosión, escenario o detalle en el campo de batalla se ve tal como lo pensaron los desarrolladores.
Batalla espacial con naves y sol brillante; destaca “sRGB 99%” e “IPS” para color real y ángulos amplios.
Velocidad que marca la diferencia
La respuesta ultrarrápida de 1ms (GtG) elimina el ghosting y asegura imágenes claras incluso en las jugadas más intensas, dándote ventaja competitiva en cada enfrentamiento.
*Seleccione «Modo más rápido» para obtener un «tiempo de respuesta de 1 ms». (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).
Certificado con las mejores tecnologías
Compatible con NVIDIA G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium, este monitor reduce cortes e interrupciones para ofrecer partidas fluidas, sin tearing ni stuttering, con baja latencia.
Comparación en cabina de jet: izquierda borrosa (Disabled), derecha nítida (Enabled).
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Reduce al mínimo el input lag, permitiéndote reaccionar en tiempo real y aprovechar cada momento crítico de la partida.
Black Stabilizer
Detecta enemigos ocultos en las zonas más oscuras y gana ventaja visual incluso en medio de explosiones brillantes.
Control inteligente con LG Switch
Optimiza el monitor para jugar o trabajar desde una sola app. Ajusta brillo e imagen, divide la pantalla en hasta 11 vistas, o cambia entre dispositivos con un hotkey, todo al instante.
*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 27G440A.
*LG Switch requiere la descarga de software y manuales desde LG.com para su correcto uso.
Diseño compacto y elegante
Un monitor sin bordes, con base ajustable en giro, inclinación, altura y pivote. Su diseño L-stand ahorra espacio, reduce el desorden y completa un setup gamer limpio y funcional.
Todas las especificaciones
