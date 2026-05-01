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Excelencia Galardonada
Digital Trends 2025
Readers’ Choice best monitor según la elección de los lectores para jugadores y aquellos que exigen un rendimiento de alta calidad
*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al cual se otorgó el premion.
Una pantalla infinitas posibilidades
Experimenta una calidad de imagen impresionante para trabajar y entretenerte, con posibilidades que se adaptan a tu día. Impulsado por webOS, puedes gestionar tareas de oficina en casa sin necesidad de un PC y disfrutar de una amplia variedad de contenido, equilibrando sin esfuerzo productividad y entretenimiento en una sola pantalla.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El teclado y el ratón mostrados arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La disponibilidad de funciones, funciones y el momento de la aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.
Pantalla 27” Full HD IPS
Una pantalla versátil que equilibra trabajo y diversión.
La pantalla IPS ofrece una experiencia visual inmersiva, tanto para trabajar como para disfrutar contenido.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 250 nits (Típ.), Gama de colores: sRGB 99 % (Típ.)
Home Office sin PC.
Con webOS, tus aplicaciones de oficina llegan directo a tu Home Office, sin usar un PC. Crea documentos, gestiona archivos y trabaja con apps en la nube desde la pantalla. Y cuando lo requieras, accede a tu PC a distancia mediante Remote PC..
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, ratón, auriculares, control de juegos y cámara web (tipo Pogo) mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Remote PC solo está disponible en PCs con Windows 11 Pro o sistema operativo posterior.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de transmisión relacionados. Algunos servicios de transmisión pueden requerir un pago de suscripción y no están incluidos (se compran por separado).
*La funcionalidad de Remote PC es compatible con Windows 11 Pro o versiones posteriores y es compatible con PCs de terceros que permiten la conexión de Remote PC, incluyendo gram.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones relevantes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidos aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún cargo por crear una cuenta de LG.
Entretenimiento
Cambio de Canales sin interrupciones
Con webOS, disfruta acceso fluido a tus apps favoritas,Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV, además de LG Channels.
LG Channels reúne contenido en vivo y bajo demanda en un solo hub, facilitando descubrir lo que amas.
Recomendaciones personalizadas y apps como Sports, Gaming y LG Fitness, junto a un control remoto intuitivo, hacen tu experiencia más fluida.
Su diseño blanco, delgado y sin bordes en tres lados, con altavoces integrados, eleva la inmersión visual y la calidad de sonido
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Los servicios de streaming y aplicaciones incorporados pueden variar según el país.
*Se requiere una conexión a internet y suscripciones a servicios de streaming. Pueden aplicarse tarifas adicionales para algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones separadas.
*Proporciona una variedad de aplicaciones y servicios personalizados, incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.
*El soporte para ciertos Canales LG varía según la región.
*Se requiere una cuenta LG y conexión a internet para los servicios inteligentes. Se requiere consentimiento a la política de privacidad y a los términos de servicio.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay costo para crear una cuenta LG.
El portal Gamingya esta abierto
El Gaming Portal es una plataforma diseñada para jugadores, con una experiencia personalizada que te permite navegar con gamepad o control remoto y disfrutar funciones de gamificación. Sigue rankings y puntos entre jugadores y accede a juegos que van desde títulos AAA hasta experiencias sociales.
Con la integración de servicios de juego en la nube como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos para webOS, puedes jugar sin consolas ni equipos adicionales, disfrutando la experiencia gamer definitiva.
*El soporte para el Portal de Juegos puede variar según el país.
*El soporte para los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Portal de Juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un controlador de juegos.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate en LG Gaming Portal
Disfruta franquicias legendarias y juega nuevos títulos desde el día uno con la app de Xbox en el Gaming Portal de LG. Empieza a hacer streaming hoy y eleva tu nivel de juego
Musica
Adptado a tus gustos musicales
Disfruta música personalizada de manera inmersiva con los altavoces integrados. Puedes buscar canciones fácilmente y acceder rápidamente a las que has reproducido recientemente desde tus servicios de streaming. Además, el sistema recomienda canciones populares basadas en tus preferencias.
Deportes
Sigue a tus equipos favoritos
Apoya a tu equipo con un servicio hecho para ti. Recibe informaci[on actualizada de tu equipo favorito seg[un tu perfil
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El teclado, el ratón, los auriculares y el controlador de juego mencionados arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir un pago de suscripción, y no se incluyen (se compran por separado).
*La disponibilidad del Portal de Juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a Internet, suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un controlador de juegos compatible con Bluetooth. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere suscripción a Game Pass Ultimate y dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Regiones seleccionadas (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play). Disponible en monitores inteligentes LG selectos que soportan webOS 24 y versiones posteriores.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones relevantes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.
Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Conectividad inteligente para compartir dispositivos de forma fluida
Comparte contenido en el monitor con Google Cast*** como la forma más rápida y fluida de conectar. AirPlay 2* para dispositivos Apple y Screen Share** para dispositivos Android ofrecen opciones adicionales para duplicación y transferencia de medios flexibles. Disfruta de una visualización y audio fluidos en una pantalla más grande con pasos mínimos, en todos tus dispositivos favoritos.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según los países y regiones.
*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la versión más reciente de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. La insignia Works with Apple Home es una marca registrada de Apple Inc.
**Compartir pantalla: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.
**Conecte su dispositivo a la misma red que su monitor.
***Google Cast: Compatible con teléfonos o tabletas Android con Android 9.0 o posterior y con iPhone o iPad con iOS 16.0 o posterior.
***Google Cast es una marca registrada de Google LLC. Las funciones compatibles pueden variar según el país.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que utilicen webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de monitores inteligentes LG.
HDR10 Pro con sRGB 99%
Color vivido y contraste profunfo para viduales limpios e impactantes
HDR10 Pro mejora los reflejos y las sombras para ofrecer detalles más claros y una mayor profundidad visual al acceder a contenido a través de webOS. Con hasta un 99% de cobertura sRGB, la pantalla ofrece colores precisos y consistentes para una experiencia de visualización más equilibrada.
HDR10 Pro
SDR
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características, y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*HDR10 Pro no es un formato, sino el mapeo de tono dinámico propio de LG aplicado cuadro por cuadro para contenido HDR10.
*sRGB 99% es típico. La gama de colores puede variar según el modelo.
*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La disponibilidad de funciones y características, así como el momento de aplicación, pueden variar según el país, región y idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.
Dynaamic Tone Mapping
Brillo equilibrado para una calidad de imagen consistente
Dynamic Tone Mapping optimiza brillo y contraste para revelar más detalle y ofrecer una imagen más clara y equilibrada.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El Mapeo Dinámico de Tonos se aplica a los Monitores Inteligentes equipados con el procesador α5.
*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con modelos anteriores de Monitores Inteligentes LG.
*La disponibilidad de funciones, las características y el momento de la aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.
AI Sound Pro
AI Sound Pro optimiza el audio para ofrecer un sonido más potente y envolvente.
AI Surround Sound ofrece un audio envolvente que llena la habitación con Virtual 9.1.2 canales, creando una experiencia sonora multidimensional. Además, en webOS, AI Sound Pro equilibra el sonido de forma inteligente para brindar una escucha clara e inmersiva.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La disponibilidad de funciones, funcionalidades y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.
AI Magic Remote
desbloquea cada experiencia de AI con el boton AI
Controla tu Monitor LG Smart con total facilidad usando el AI Magic Remote. Su sensor de movimiento, rueda de desplazamiento y comandos de voz instantáneos ofrecen un manejo fluido e intuitivo en todas las funciones.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o superior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*El Magic Remote proporciona acceso rápido a las funciones de AI del Smart Monitor, pero no tiene procesamiento de AI incorporado.
*Los menús y aplicaciones compatibles con AI Concierge pueden variar según el país.
*Las pantallas de los menús de AI Concierge pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave de AI Concierge pueden variar según la aplicación y la hora del día.
**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, la inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo por crear una cuenta LG.
Busqueda de AI multiple
Busqueda avanzada de AI multiple con Google Gemini y Microsoft Copilot
Solo di lo que buscas y elige el agente de AI que mejor se adapte a ti. El sistema conecta múltiples AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La disponibilidad de funciones, funcionalidades y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo por crear una cuenta de LG.
Concierge AI
Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas para ti.
Concierge AI ofrece recomendaciones personalizadas e información contextual adaptada a lo que estás viendo. Descubre palabras clave de búsqueda relevantes, accede a información adicional sobre la escena actual y explora contenido relacionado basado en tus patrones de visualización, todo controlado de manera fluida con el AI Magic Remote.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, la inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
*La disponibilidad de funciones, sus características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.
Reconocimiento de Voz AI
LG AI Voice ID recognizes each user's unique voice signature and offers personalized recommendations the moment you speak.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Estas funciones están disponibles únicamente en webOS y son compatibles con los modelos de LG Smart Monitor que ejecuten webOS 26 o superior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*AI Voice ID funciona solo con aplicaciones compatibles, y las recomendaciones de palabras clave pueden variar según la aplicación y la hora del día.
*La disponibilidad de las funciones, el contenido compatible, los menús y las aplicaciones puede variar según el país, la región y la conectividad de la red.
*Se requiere conexión a Internet para las funciones mencionadas anteriormente.
*El Control Remoto Mágico proporciona acceso rápido a las funciones de AI del Monitor Inteligente, pero no realiza procesamiento de AI integrado.
*La disponibilidad del Control Remoto Mágico puede variar según el país. A partir de 2026, la inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay tarifa por crear una cuenta LG.
Disfruta nuestro sistema galardoniado WebOs
*La certificación LG Shield puede variar dependiendo del modelo.
*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la precisión de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.
Un centro de productividad con conectividad sencilla
Con múltiples puertos, incluyendo 2× HDMI 2.0 y 2× USB-A 2.0, el Smart Monitor es compatible con una amplia gama de dispositivos, asegurando una conectividad fluida y confiable en toda su configuración. Esta versátil configuración de puertos ayuda a mantener su espacio de trabajo organizado y libre de desorden para una utilización eficiente del espacio.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
LG Switch app
Facil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch
La aplicación LG Switch ayuda a optimizar su monitor para el trabajo y el uso diario en una PC. Administre ventanas y funciones inteligentes con su teclado y ratón, cambie entre PC y webOS con teclas de acceso rápido, y organice aplicaciones dentro de una sola entrada usando teclas de acceso rápido asignadas.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*La aplicación LG Switch es solo para PC.
*La disposición de ventanas y las funciones de multi-ventana están disponibles dentro de una sola entrada a través de la aplicación LG Switch.
*Este monitor no admite Picture by Picture (PBP) ni Picture in Picture (PIP) con múltiples entradas.
Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.
Impulsado por webOS
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para funcionar correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles. Se requieren iOS 16.4 o superior y Android 9 o superior.
*La velocidad y calidad de la transferencia de archivos pueden variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y las condiciones de la red.
*La disponibilidad de funciones, funciones y el momento de la aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Estas funciones están disponibles solo en webOS y son compatibles con modelos de LG Smart Monitor que ejecuten webOS 26 o posterior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*Para instalar la aplicación LG gram Link, utilice el programa LG Update para encontrar e instalar automáticamente la versión que coincida con su sistema (aplica a modelos lanzados en 2024 o posteriores).
*La función de compartir archivos se puede usar sin conexión a la red mediante Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que la computadora portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.
*El soporte para Monitores Inteligentes se ampliará con el tiempo. Algunos modelos de Smart TVs y monitores pueden no ser compatibles.
*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc., Google LLC y LG Electronics Inc., respectivamente.
*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de transmisión y las funciones de webOS. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (p. ej., a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una Cuenta LG.
Home Hub impulsado por ThinQ.
Controla múltiples dispositivos inteligentes fácilmente con ThinQ Home Hub
ThinQ brings all your smart devices together through the Home Hub on one intuitive platform.
Easily control and monitor devices with ThinQ integration, while enjoying compatibility with Apple Home, Apple AirPlay, and Google Cast for seamless viewing and control in one place.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante USB-C o HDMI). No hay ninguna tarifa para crear una cuenta LG.
Quick Control
Descubre la comodidad de Quick Control en el LG Smart Monitor, que proporciona un fácil acceso a los menús mediante acciones simples dentro de webOS.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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