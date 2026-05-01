*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para funcionar correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles. Se requieren iOS 16.4 o superior y Android 9 o superior.

*La velocidad y calidad de la transferencia de archivos pueden variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y las condiciones de la red.

*La disponibilidad de funciones, funciones y el momento de la aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Estas funciones están disponibles solo en webOS y son compatibles con modelos de LG Smart Monitor que ejecuten webOS 26 o posterior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*Para instalar la aplicación LG gram Link, utilice el programa LG Update para encontrar e instalar automáticamente la versión que coincida con su sistema (aplica a modelos lanzados en 2024 o posteriores).

*La función de compartir archivos se puede usar sin conexión a la red mediante Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que la computadora portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

*El soporte para Monitores Inteligentes se ampliará con el tiempo. Algunos modelos de Smart TVs y monitores pueden no ser compatibles.

*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc., Google LLC y LG Electronics Inc., respectivamente.

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de transmisión y las funciones de webOS. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (p. ej., a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una Cuenta LG.