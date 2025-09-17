Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Monitor LG UltraGear™ GX7 OLED QHD de 27" con 240Hz y 0.03ms (GtG)

Monitor LG UltraGear™ GX7 OLED QHD de 27" con 240Hz y 0.03ms (GtG)

Monitor LG UltraGear™ GX7 OLED QHD de 27" con 240Hz y 0.03ms (GtG)

27GX704A-B
front view with spec
Rear perspective view

Características principales:

  • Pantalla OLED QHD de 27" (2560x1440) para máxima definición en cada partida.
  • Brillo y contraste intensos con DisplayHDR™ True Black 400.
  • Panel antirreflejo que reduce distracciones y mantiene la inmersión.
  • OLED con tasa de refresco de 240Hz para acción ultra fluida.
  • Respuesta ultrarrápida de 0.03ms (GtG) para precisión al instante.
  • Contraste 1.5M:1 que ofrece negros profundos y colores realistas.
UltraGear™ OLED gaming monitor.UltraGear™ OLED gaming monitor.

Pantalla

27" QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 típico 98,5 %**

Panel brillante

Velocidad

Frecuencia de actualización de 240 Hz.

Tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG).

QHD a 240 Hz desde HDMI 2.1.

Tecnología

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

AMD FreeSync™ Premium Pro

AdaptiveSync con certificación VESA

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*El brillo del monitor se compara con el del modelo anterior, LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 típico 98,5 %, mínimo 90 %.

Ancla de sección: Display.

OLED con MLA+

Hecho para juegos Brillo que transforma tu juego

El panel OLED lleva los colores a un nivel de realismo impactante. Con 275 nits de brillo estándar y hasta 1300 nits de brillo máximo, cada partida se ve más viva y sin perder detalle, incluso en escenas oscuras.

Bright OLED panel with MLA+

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

Matriz de Microlentes+

La evolución del OLED

La tecnología Micro Lens Array+ (MLA+) aumenta en un 37.5% el brillo en SDR frente a generaciones anteriores, ofreciendo imágenes más claras y envolventes para que cada movimiento cobre fuerza en pantalla.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98,5 %

Explosión de colores reales

Gracias a VESA DisplayHDR True Black 400 y una cobertura del 98.5% DCI-P3, los colores se muestran precisos, con negros profundos y contrastes impresionantes que sumergen al jugador en mundos más intensos y realistas.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*El negro verdadero 400 se encuentra en un nivel de imagen promedio del 10 % y 1,5 m:1 es la relación de contraste en un nivel de imagen promedio del 25 %.

Bajo nivel de luz azul    

Protección avanzada contra la luz azul

Juega más tiempo con menos fatiga visual. La tecnología WOLED de LG reduce los niveles de luz azul sin perder viveza de color, con certificación UL Low Blue Light Platinum, ideal para maratones de juego cómodas y seguras.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los paneles OLED de LG han sido certificados por UL como libres de parpadeos, libres de deslumbramiento molesto y con bajo nivel de luz azul.

*Número de certificado: Pantalla sin parpadeos (OLED) - A196009, Sin deslumbramiento molesto - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Solución de hardware con bajo nivel de luz azul Platino - V745051.

*La función anterior puede variar en función del entorno informático o las condiciones del usuario.

Configuraciones rápidas para mayor brillo OLED

[Opción 1] Desactiva Smart Energy Saving.

Configuraciones rápidas para mayor brillo OLED

[Opción 2] Selecciona Gamer 1 en Game Mode.

Configuraciones rápidas para mayor brillo OLED

[Opción 3] Ajusta el brillo al 100%.[Opción 3] Ajusta el brilloImagen GUI del ajuste de brillo.al 100%.

Configuraciones rápidas para mayor brillo OLED

[Opción 4] Configura Peak Brightness en High.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*El consumo de energía puede aumentar cuando se seleccionan las opciones anteriores.

*La pantalla puede sufrir quemaduras en el modo más brillante.

Ancla de sección: Speed.

Ancla de sección: Speed.

Pantalla OLED con 240Hz y tiempo de respuesta 0.03ms (GtG).

Pantalla OLED con 240 Hz y 0,03 ms (GtG)

Velocidad relámpago en OLED

El monitor alcanza los 240Hz de refresco y 0.03ms (GtG), ofreciendo una fluidez extrema que permite reaccionar con precisión en las jugadas más exigentes.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

240Hz OLED para dominar cada frame

Con una tasa de 240Hz, cada cuadro aparece nítido y continuo. Esto permite movimientos más suaves y una ventaja competitiva para anticipar a los rivales.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

0.03ms para reacciones instantáneas

Un tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG) elimina el ghosting y aporta claridad total en cada transición, garantizando una experiencia de juego ultra fluida.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

QHD OLED@240Hz mediante HDMI 2.1.

QHD OLED a 240 Hz desde HDMI 2.1

Potencia máxima vía HDMI 2.1

Disfruta de QHD a 240Hz tanto por DisplayPort como por HDMI 2.1, con compatibilidad total para PC y consola, sin comprometer velocidad ni resolución.

*Admite una frecuencia de actualización rápida de hasta 240 Hz. Para que funcione correctamente, se necesita una tarjeta gráfica compatible con HDMI 2.1 y el cable HDMI 2.1 (incluido en el paquete).

*La tarjeta gráfica se vende por separado.

Ancla de sección: Technology.

Ancla de sección: Technology.

Tecnología enfocada en una experiencia de juego fluida.

Tecnología enfocada en una experiencia de juego fluida.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Diseño pensado para gamers

El diseño con iluminación Hexagon y bordes prácticamente invisibles en sus 4 lados crea un ambiente inmersivo y moderno. Además, su base ajustable en giro, altura, inclinación y pivote te brinda máxima comodidad.

Diseño centrado en el gamer.

Monitor con ajuste giratorio (swivel).

Giratorio

Monitor con ajuste de inclinación y altura.

Inclinación / Altura

Monitor con ajuste de pivote.

Pivoteable

Monitor con diseño sin bordes.

Diseño sin bordes

Salida de auriculares de 4 polos.

Salida de audífonos de 4 polos

Sonido envolvente con DTS Headphone:X

La salida de auriculares de 4 polos permite integrar chat de voz y sumergirse en un sonido 3D realista, una ventaja clave en títulos FPS donde cada paso y disparo cuentan.

*Los audífonos se venden por separado.

*Para descargar la última versión de OnScreen Control, visite LG.COM.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Gaming GUI

Interfaz premiada para gamers

Con On-Screen Display y OnScreen Control puedes personalizar tu experiencia, desde ajustes básicos hasta configurar teclas rápidas para un acceso inmediato en medio de la acción.

Cuidado de la pantalla OLED    

Protección OLED Care

La función OLED Care previene el burn-in y alarga la vida útil del panel, manteniendo la calidad de imagen impecable por más tiempo.

*Esta función solo está disponible como control remoto incluido en el paquete.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada para reaccionar en tiempo real y responder de inmediato a cada situación de juego.

Black Stabilizer

Ilumina las zonas oscuras para detectar enemigos ocultos y ganar ventaja en escenas críticas.

Crosshair

The Crosshair feature helps enhance accuracy in first-person shooter games.

Un punto de mira fijo en el centro mejora la precisión de disparo, ideal para shooters competitivos.

Contador de FPS en pantalla

The FPS Counter will let you see how well everything is loading. Whether you're editing, playing games, or watching a movie, every frame matters, and with the FPS Counter, you'll have real-time data.

Muestra en tiempo real la tasa de cuadros, permitiendo ajustar y optimizar el rendimiento para mantener fluidez total en cada partida.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*La función Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.

*El contador de FPS puede mostrar un valor que supere la frecuencia de actualización máxima del monitor.

LG Calibration Studio para calibración de color precisa.

LG Calibration Studio

Colores precisos siempre

Con LG Calibration Studio puedes calibrar el monitor y mantener colores consistentes y fieles a la realidad, optimizando todo el espectro del panel OLED.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real. 

*El software y el sensor de calibración NO están incluidos en el paquete. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio, visite LG.COM.

*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.

