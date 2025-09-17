We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraGear™ GX7 OLED QHD de 27" con 240Hz y 0.03ms (GtG)
27GX704A-B
()
Características principales:
- Pantalla OLED QHD de 27" (2560x1440) para máxima definición en cada partida.
- Brillo y contraste intensos con DisplayHDR™ True Black 400.
- Panel antirreflejo que reduce distracciones y mantiene la inmersión.
- OLED con tasa de refresco de 240Hz para acción ultra fluida.
- Respuesta ultrarrápida de 0.03ms (GtG) para precisión al instante.
- Contraste 1.5M:1 que ofrece negros profundos y colores realistas.
Pantalla
27" QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 típico 98,5 %**
Panel brillante
Velocidad
Frecuencia de actualización de 240 Hz.
Tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG).
QHD a 240 Hz desde HDMI 2.1.
Tecnología
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
AdaptiveSync con certificación VESA
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*El brillo del monitor se compara con el del modelo anterior, LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 típico 98,5 %, mínimo 90 %.
OLED con MLA+
Hecho para juegos Brillo que transforma tu juego
El panel OLED lleva los colores a un nivel de realismo impactante. Con 275 nits de brillo estándar y hasta 1300 nits de brillo máximo, cada partida se ve más viva y sin perder detalle, incluso en escenas oscuras.
Bright OLED panel with MLA+
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Matriz de Microlentes+
La evolución del OLED
La tecnología Micro Lens Array+ (MLA+) aumenta en un 37.5% el brillo en SDR frente a generaciones anteriores, ofreciendo imágenes más claras y envolventes para que cada movimiento cobre fuerza en pantalla.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98,5 %
Explosión de colores reales
Gracias a VESA DisplayHDR True Black 400 y una cobertura del 98.5% DCI-P3, los colores se muestran precisos, con negros profundos y contrastes impresionantes que sumergen al jugador en mundos más intensos y realistas.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*El negro verdadero 400 se encuentra en un nivel de imagen promedio del 10 % y 1,5 m:1 es la relación de contraste en un nivel de imagen promedio del 25 %.
Bajo nivel de luz azul
Protección avanzada contra la luz azul
Juega más tiempo con menos fatiga visual. La tecnología WOLED de LG reduce los niveles de luz azul sin perder viveza de color, con certificación UL Low Blue Light Platinum, ideal para maratones de juego cómodas y seguras.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los paneles OLED de LG han sido certificados por UL como libres de parpadeos, libres de deslumbramiento molesto y con bajo nivel de luz azul.
*Número de certificado: Pantalla sin parpadeos (OLED) - A196009, Sin deslumbramiento molesto - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Solución de hardware con bajo nivel de luz azul Platino - V745051.
*La función anterior puede variar en función del entorno informático o las condiciones del usuario.
Configuraciones rápidas para mayor brillo OLED
[Opción 1] Desactiva Smart Energy Saving.
Configuraciones rápidas para mayor brillo OLED
[Opción 2] Selecciona Gamer 1 en Game Mode.
Configuraciones rápidas para mayor brillo OLED
[Opción 3] Ajusta el brillo al 100%.[Opción 3] Ajusta el brilloImagen GUI del ajuste de brillo.al 100%.
Configuraciones rápidas para mayor brillo OLED
[Opción 4] Configura Peak Brightness en High.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*El consumo de energía puede aumentar cuando se seleccionan las opciones anteriores.
*La pantalla puede sufrir quemaduras en el modo más brillante.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
240Hz OLED para dominar cada frame
Con una tasa de 240Hz, cada cuadro aparece nítido y continuo. Esto permite movimientos más suaves y una ventaja competitiva para anticipar a los rivales.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
0.03ms para reacciones instantáneas
Un tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG) elimina el ghosting y aporta claridad total en cada transición, garantizando una experiencia de juego ultra fluida.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Admite una frecuencia de actualización rápida de hasta 240 Hz. Para que funcione correctamente, se necesita una tarjeta gráfica compatible con HDMI 2.1 y el cable HDMI 2.1 (incluido en el paquete).
*La tarjeta gráfica se vende por separado.
Tecnología enfocada en una experiencia de juego fluida.
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
Validado oficialmente por NVIDIA, reduce el tearing y el stuttering para garantizar partidas fluidas y estables en todo momento.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Reconocido por su bajo nivel de latencia y alta tasa de refresco, este monitor entrega imágenes suaves y sin interrupciones en juegos y videos.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Con esta tecnología, el movimiento en juegos de alta resolución y ritmo rápido se siente continuo y natural, reduciendo cortes y mejorando la experiencia visual.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Diseño pensado para gamers
El diseño con iluminación Hexagon y bordes prácticamente invisibles en sus 4 lados crea un ambiente inmersivo y moderno. Además, su base ajustable en giro, altura, inclinación y pivote te brinda máxima comodidad.
Diseño centrado en el gamer.
*Los audífonos se venden por separado.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, visite LG.COM.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Gaming GUI
Interfaz premiada para gamers
Con On-Screen Display y OnScreen Control puedes personalizar tu experiencia, desde ajustes básicos hasta configurar teclas rápidas para un acceso inmediato en medio de la acción.
Cuidado de la pantalla OLED
Protección OLED Care
La función OLED Care previene el burn-in y alarga la vida útil del panel, manteniendo la calidad de imagen impecable por más tiempo.
*Esta función solo está disponible como control remoto incluido en el paquete.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada para reaccionar en tiempo real y responder de inmediato a cada situación de juego.
Black Stabilizer
Ilumina las zonas oscuras para detectar enemigos ocultos y ganar ventaja en escenas críticas.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*La función Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.
*El contador de FPS puede mostrar un valor que supere la frecuencia de actualización máxima del monitor.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*El software y el sensor de calibración NO están incluidos en el paquete. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio, visite LG.COM.
*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.
Todas las especificaciones
Producto Recomendado