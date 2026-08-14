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Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™
Diseño Elegante en cada detalle
Control inteligente, vida inteligente
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* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
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* La forma y la claridad del hielo se verán afectadas cuando se active Craft Ice™; puede variar con los ajustes, el uso doméstico y el suministro de agua.
* Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
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* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
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* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.* DoorCooling ™ se supone que se detiene cuando se abre la puerta.
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*UVnano es un compuesto de las palabras UV(ultravioleta) y nanómetro(unidad de longitud).
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*Confirmado por Intertek en todos los procesos y resultados, protocolo de prueba ISO 27447.
*El número de bacterias se contó antes y después de una reacción de cuatro horas realizada mediante la inyección de la solución bacteriana de 0,2 ml en el filtro antibacteriano.
*El rendimiento de la eliminación de bacterias es el resultado de la prueba de laboratorio en la que se contaron las bacterias inyectadas directamente en el filtro.
*Los resultados pueden variar en condiciones de uso real.
*La luz azul en la imagen de arriba es sólo para fines de ilustración.
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*27 pies cúbicos: Basado en el estándar de Norteamérica, 27 pies cúbicos es la capacidad del modelo LGE LRS*2706.
* Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
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* El uso de componentes metálicos no mantiene por sí mismo la frescura de los alimentos en el refrigerador.
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
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* ThinQ App está disponible para Android y IOS
* Google Assistant no está disponible en determinados idiomas y países.
* Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
* Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
* LG SmartThinQ pasa a llamarse ThinQ.
* Las funciones inteligentes y el asistente de voz del producto pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
* El dispositivo de altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
* Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
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* No incluye mano de obra
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
Control sencillo con el asistente de voz
Conectar para un control más fácil
Controlar desde cualquier lugar
Conectar para facilitar el control
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Grado de Consumo de Energía
B
Tipo de producto
Side by Side
Estándar/Profundidad del Estante
Profundidad estándar
CAPACIDAD
Total Capacidad de almacenamiento de congelador (L)
495
Total capacidad de almacenamiento (L)
768
CONTROL Y PANTALLA
Express Freeze
Sí
Pantalla LED externa
Sí [LED Externo]
Pantalla Interna LED
Si [Pantalla LED]
DIMENSIONES Y PESO
Peso de paquete (kg)
146
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
912 x 1 790 x 850
Peso del producto (kg)
137
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
InstaView Door-in-Door (Ventana Polarizada)
InstaView
Sí
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Puerta de cesta_Transparente
2
Cajón_de_congelador
2 transparentes
Luz del Congelador
Luz LED superior
Estante_Vidrio Templado
3
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Máquina de hielo automática
Sí (Spaceplus)
Producción diaria de hielo (lb.)
3.0 / 3.5 (IcePlus)
Luz del dispensador
Sí
Máquina de hielo doble
Sí (Hielo esferico)
Manual_Ice Maker
No
Capacidad de almacenaje (lb.)
3,0
Dispensador de hielo y agua
Hielo en esferas y cubos
Nombre de Modelo del Filtro de Agua
LT1000P
Dispensador solo de agua
Externo
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
PET
Acabado (puerta)
Negro mate PCM
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
F/R Metal
Tipo de manija
Bolsillo horizontal
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta de cesta_Transparente
4
Hygiene Fresh+
Sí
Luz del refrigerador
Luz LED superior
Estante_Vidrio Templado
3
Caja de las verduras
Sí (2)
Cajón de vegetales (Fresh Converter)
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
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