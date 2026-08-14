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Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™

Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™

LS77SXTC
Vista frontal de Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
Vista frontal de Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC
LG Nevecon LG Side by Side 768L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ , LS77SXTC

Características principales:

  • InstaView™ ThinQ
  • Craft Ice™
  • LinearCooling™
  • DoorCooling+
  • UVnano™
  • Hygiene Fresh+
Más
Un vídeo muestra a una mujer acercándose a su refrigerador InstaView y golpeando dos veces. El interior se ilumina y ella puede ver el contenido de su nevera sin abrir la puerta. La vista se acerca para enfocar las bebidas en la puerta y luego se aleja para ver a la mujer desde atrás mientras abre la puerta y toma una bebida.
InstaView™ ThinQ

Toca dos veces y mira el interior

Toca dos veces y mira un 23% más de lo que hay dentro con la última generación de InstaView™ Door-in-Door™.

Varios vasos de distintos tamaños que contienen diferentes bebidas con cubitos de hielo redondos están sobre una encimera de cocina.
Craft Ice™

Craft Ice™ de larga duración, sin esfuerzo.

Mejora la calidad de tus bebidas con las esferas de hielo de fusión lenta con la tecnología Craft Ice™, exclusiva de LG.

Un vídeo de primer plano del agua que gotea de una lechuga verde y crujiente está al lado de un vídeo de primer plano del agua que cae sobre tomates rojos frescos, está al lado de un vídeo de arándanos húmedos y brillantes moviéndose.
LinearCooling™

Conserva la frescura del campo durante más tiempo

LinearCooling™ reduce las alteraciones de temperatura, conservando el sabor de lo fresco hasta 7 días.
Vista frontal de un refrigerador InstaView negro con la luz encendida en el interior. El contenido del frigorífico puede verse a través de la puerta InstaView. Los rayos azules de luz brillan sobre el contenido desde la función DoorCooling.
DoorCooling™

Proporciona frescura de manera uniforme y más rápida

Las bebidas están más frías y los alimentos se mantienen más frescos con el rendimiento uniforme y más rápido de DoorCooling™.
El vídeo comienza con un zoom sobre el dispensador de agua. El exterior del frigorífico se aclara y ahora se puede ver el interior de la puerta y las partes mecánicas de la boquilla del dispensador. El vídeo se amplía para mostrar las gotas de agua que caen a través de la parte UVnano de la boquilla que reduce las bacterias. La vista se aleja de nuevo para ver el exterior del frigorífico mientras se dispensa agua en un vaso.
UVnano™

Limpia la boquilla del dispensador todos los días

Reduce automáticamente el *99,99% de las bacterias de la boquilla de agua con luz UV.
El vídeo comienza con un primer plano del panel "Hygiene Fresh " del frigorífico. Varias bacterias vuelan alrededor y luego todo es absorbido por el panel "Hygiene Fresh " y una luz ilumina el panel.
Hygiene Fresh

Minimiza las bacterias y los olores, maximiza la frescura

Mantén tu nevera limpia con Higiene Fresh, que desodoriza y elimina hasta el 99,999% de las bacterias.
Un vídeo comienza con la vista frontal del frigorífico con las dos puertas abiertas de par en par. Los espacios interiores se perfilan con líneas de neón y las flechas comienzan a empujar las líneas hacia fuera para mostrar que ahora hay más espacio en el interior. El cuadrado de neón que rodea los espacios interiores parpadea para mostrar la diferencia entre el nuevo espacio y el antiguo, más pequeño, que ahora está delineado con una línea blanca punteada.
Gran capacidad

Almacene más con más espacio en el interior

Disfruta de mucho espacio para almacenar todos tus alimentos y bebidas que no saturen tu cocina.
La garantía de 10 años del logotipo del compresor lineal Inverter se encuentra junto al logotipo de Inverter Linear.

Manténgase fresco, enfríe más rápido, ahorre más

LG Inverter Linear Compressor™ mantiene los alimentos al máximo de su frescura con un menor consumo de energía.

Diseño Elegante en cada detalle

Los detalles plateados y la pared metálica dan al diseño una sensación de calidad desde el interior.
ThinQ

Control inteligente, vida inteligente

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* Comparado con el Side by Side InstaView™ ThinQ convencional de LG (GSX971NEAE).
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
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* Comparación de la velocidad de fusión entre Craft Ice™ y Cube Ice. Basada en el tiempo medio de tres pruebas individuales para medir el tiempo que tardan los dos tipos de hielo en desaparecer completamente en el agua dispensada (48℉ / 9℃ ).
* La forma y la claridad del hielo se verán afectadas cuando se active Craft Ice™; puede variar con los ajustes, el uso doméstico y el suministro de agua.
* Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
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* Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling GSXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
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* Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo de descenso de la temperatura del recipiente de agua colocado en la cesta superior entre los modelos DoorCooling ™ y Non-DoorCooling ™. Sólo modelos aplicables.
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.* DoorCooling ™ se supone que se detiene cuando se abre la puerta.
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*El UVnano (nombre de la función: Self Care) fue evaluado mediante pruebas de laboratorio por TÜV Rheinland utilizando métodos de prueba internos de medición de la reducción de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en muestras de agua destilada tras la exposición al LED UV del producto durante 10 minutos cada hora, después de un total de 24 horas en uso doméstico normal. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales y del uso. El producto no trata ni cura afecciones relacionadas con la salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté libre de contaminantes, como partículas microbiológicas, que afecten a la salud de los usuarios.
*UVnano es un compuesto de las palabras UV(ultravioleta) y nanómetro(unidad de longitud).
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*Bacterias:Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae.
*Confirmado por Intertek en todos los procesos y resultados, protocolo de prueba ISO 27447.
*El número de bacterias se contó antes y después de una reacción de cuatro horas realizada mediante la inyección de la solución bacteriana de 0,2 ml en el filtro antibacteriano.
*El rendimiento de la eliminación de bacterias es el resultado de la prueba de laboratorio en la que se contaron las bacterias inyectadas directamente en el filtro.
*Los resultados pueden variar en condiciones de uso real.
*La luz azul en la imagen de arriba es sólo para fines de ilustración.
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* 635L:Basado en el estándar de la UE, 635L es la capacidad del modelo LGE GSXV91NSAE.
*27 pies cúbicos: Basado en el estándar de Norteamérica, 27 pies cúbicos es la capacidad del modelo LGE LRS*2706.
* Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
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* Metal Fresh™ es una frase compuesta derivada de las frases "diseño laminado de metal" aplicado en la salida de aire frío y "NatureFresh" de LinearCooling™ y DoorCooling™.
* El uso de componentes metálicos no mantiene por sí mismo la frescura de los alimentos en el refrigerador.
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
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* ThinQ App está disponible para Android y IOS
* Google Assistant no está disponible en determinados idiomas y países.
* Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
* Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
* LG SmartThinQ pasa a llamarse ThinQ.
* Las funciones inteligentes y el asistente de voz del producto pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
* El dispositivo de altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
* Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
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* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Smart Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

Control sencillo con el asistente de voz

Dile a tu refrigerador exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas. Di: "Activa la función "Express Freezer" y el altavoz de la IA te escuchará y se asegura de ejecutar tu orden

Conectar para un control más fácil

"¿Olvidó cerrar la puerta del refrigerador? No te preocupes. La aplicación LG ThinQ™ enviará una notificación directamente a tu teléfono para informarte."

Controlar desde cualquier lugar

La aplicación ThinQ te permite conectar fácilmente con tu refrigerador de una manera que nunca antes habías podido. Activa la función "Express Freeze" con solo tocar un botón.

Conectar para facilitar el control

¿Olvidó cerrar la puerta del refrigerador? No te preocupes. La aplicación LG ThinQ enviará una notificación directamente a tu teléfono para avisarte.

RESUMEN

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DIMENSIONES

LS77SXTC

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Grado de Consumo de Energía

    B

  • Tipo de producto

    Side by Side

  • Estándar/Profundidad del Estante

    Profundidad estándar

CAPACIDAD

  • Total Capacidad de almacenamiento de congelador (L)

    495

  • Total capacidad de almacenamiento (L)

    768

CONTROL Y PANTALLA

  • Express Freeze

  • Pantalla LED externa

    Sí [LED Externo]

  • Pantalla Interna LED

    Si [Pantalla LED]

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    146

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    912 x 1 790 x 850

  • Peso del producto (kg)

    137

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door (Ventana Polarizada)

  • InstaView

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Puerta de cesta_Transparente

    2

  • Cajón_de_congelador

    2 transparentes

  • Luz del Congelador

    Luz LED superior

  • Estante_Vidrio Templado

    3

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Máquina de hielo automática

    Sí (Spaceplus)

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    3.0 / 3.5 (IcePlus)

  • Luz del dispensador

  • Máquina de hielo doble

    Sí (Hielo esferico)

  • Manual_Ice Maker

    No

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    3,0

  • Dispensador de hielo y agua

    Hielo en esferas y cubos

  • Nombre de Modelo del Filtro de Agua

    LT1000P

  • Dispensador solo de agua

    Externo

MATERIAL Y ACABADO

  • Puerta (Material)

    PET

  • Acabado (puerta)

    Negro mate PCM

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    F/R Metal

  • Tipo de manija

    Bolsillo horizontal

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Puerta de cesta_Transparente

    4

  • Hygiene Fresh+

  • Luz del refrigerador

    Luz LED superior

  • Estante_Vidrio Templado

    3

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Cajón de vegetales (Fresh Converter)

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

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