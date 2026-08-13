Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua

Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua

GB41WPP
Vista frontal de Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
Vista frontal de Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Plata Disp. agua , GB41WPP

Características principales:

  • NatureFRESH™
  • LINEARCooling™, Alimentos Frescos por Más Tiempo
  • DoorCooling+™, Enfriamiento uniforme
  • Smart Inverter, Ahorro de energía eficiente
  • Moist Balance Crisper™
Más
Deleita tus sentidos con NatureFRESH™3

Deleita tus sentidos con NatureFRESH™

Disfruta tus alimentos y productos frescos. Deleita tus sentidos para una experiencia alegre de comida.
Mantén la comida fresca durante más tiempo1
LINEAR Cooling™

Mantén la comida fresca durante más tiempo

El Inverter Linear Compressor de LG ayuda a mantener la apariencia y gusto de los productos frescos durante más tiempo al reducir las fluctuaciones de temperatura.

* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

LINEARCooling™

Mantén la comida fresca durante más tiempo

El Inverter Linear Compressor de LG ayuda a mantener la apariencia y gusto de los productos frescos durante más tiempo al reducir las fluctuaciones de temperatura.
24 horas de enfriamiento uniforme1

24 horas de enfriamiento uniforme

Control de temperatura preciso.

* Basado en los resultados de prueba UL al usar el método de pruebas interno de LG para medir la fluctuación de temperatura pico a pico promedio en el compartimiento de alimentos frescos entre los modelos LGE Bottom Freezer GBB72NSDFN (±0,5 ℃), French Door GF-L570PL (±0,5 ℃), Side by Side J811NS35 (±0,5 ℃), Top Freezer B607S (±0,5 ℃) y Top Freezer B606S (±1,0 ℃).
* Sin configuración de temperatura normal ni carga. El resultado puede varias según el uso actual.
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

Enfría hasta un 32%* más rápido y uniforme1
DoorCooling

Enfría hasta un 32%* más rápido y uniforme

Las rejillas de ventilación, ubicadas en la parte frontal del refrigerador, ayudan a mantener la temperatura para conservar frescos los alimentos.

* Basado en los resultados de prueba UL al usar el método de pruebas interno de LG al comparar el tiempo necesitado para que la temperatura del cajón de la puerta superior baje de 24,8 ℃ a 8 ℃ entre el modelo LGE's Non-DoorCooling+™ (GBB60NSZHE) y el modelo DoorCooling+™ (GBB72NSDFN).
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

Calificación Star 4½ Smart Inverter Compressor 1

Calificación Star 4½ Smart Inverter Compressor

Con menos vibración, piezas moviles y menor ruido en comparación con un sistema convencional, la nueva nevera bottom freezer, es primera en el mercado con una calificación star energy 4½ líder en su clase. Como el Smart Inverter Compressor es el corazon de su nevera, respaldamos esto con una garantía de 10 años* en el compresor.

* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Smart Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra

Moist Balance Crisper™1

Moist Balance Crisper™

Moist Balance Crisper™ es una innovadora tapa de caja con diseño de celosía que mantiene la humedad al nivel óptimo. Esto mantiene las frutas frescas y los vegetales crujientes por más tiempo.
Trae la comodidad a tu cocina1

Trae la comodidad a tu cocina

Esta excelente nevera bottom freezer cuenta con un Estante plegable de dos pasos para las botellas altas y un Compartimiento frío que ayuda a reducir la necesidad de congelar y descongelar ciertos elementos.
Compartimiento frío, facilita el descongelación1

Compartimiento frío, facilita el descongelación

El compartimiento ‘Chilled' cerrado permanece más frío que la cavidad de la nevera principal. Esto ayuda a reducir la necesidad de congelar y descongelar ciertos elementos.
Diseño exterior impecable1

Diseño exterior impecable

La nueva nevera elegante bottom freezer tiene 705 mm de ancho y le proporciona a la mayoría de las cocinas un diseño exterior premium que complementará tu propia cocina.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

LS65SXT
Capacidad
420 Litros
Dimensiones Ancho x Profundo x Alto
70 x 70 x 172
TECNOLOGÍA PRINCIPAL
NatureFRESH™
BENEFICIO ADICIONAL
Smart Inverter Compressor

Todas las especificaciones

COMMON SPEC

  • Tipo de refrigerador

    Nevera

  • Detalle de tipo de refrigerador

    Bottom Frezeer

PESO(KG)

  • Neto

    79

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Control de temperatura - Digital Sensors (RT Sensor)

  • Inverter Smart Compressor

    SI

  • Control de temperatura - Express Freezing

  • Sistema de enfriamiento

    No Frost

  • Dispensador de agua

  • Diagnóstico inteligente

  • Bio Shield

  • Bandejas - Vidrio templado

    4

  • Cajones en puerta - Transparente

  • Múltiple flujo de aire

COMPARTIMIENTO DEL REFRIGERADOR

  • Lámpara interior

    LED

DIMENSIONES

  • Ancho (cm)

    70

  • Profundidad (cm)

    70

  • Alto (cm)

    172

CAPACIDAD

  • Capacidad Total

    420 L

  • Refrigerador Neto

    287 L

  • Congelador Neto

    133 L

VOLUMEN DE EMBALAJE

  • Ancho (cm)

    74.7

  • Alto (cm)

    180.4

  • Profundidad (cm)

    77.2

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

  • Clasificación Energética (RETIQ)

    A

  • Consumo Energético

    31,1 kWh/mes

  • Refrigerante

    R600a

  • Cantidad Refrigerante

    63g

  • Clase de clima

    T

Qué opina la gente

Principales ofertas

Busca localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.