Nevera Congelador Superior LG 243L Plata Mate LinearCooling
Características principales:
- LinearCooling™: Reduce las fluctuaciones de temperatura
- Multi Air Flow: Alimentos frescos por más tiempo
- Bandeja de Vidrio Templado: Resistente y fácil de limpiar
- Filtro de carbon: Reduce los olores con doble sistema de filtrado
- Diseño plano
- Compressor Smart Inverter: Eficiencia energética
Beneficios de este producto
- LinearCooling™: Minimiza variaciones de temperatura.
- Smart Inverter Compressor: Mayor eficiencia energética.
- Multi Air Flow: Conserva la frescura por más tiempo.
- Filtro de carbono: Disminuye olores con doble filtrado.
Descubre más sobre este producto
Descubre la frescura que transforma tu hogar con la nevera LG, que mantiene tus alimentos y bebidas siempre frescos gracias a la tecnología LinearCooling, la cual reduce las fluctuaciones de temperatura para conservar la frescura del campo al hogar hasta por 7 días más. Su innovadora circulación Multi Air Flow distribuye aire frío en cada rincón del refrigerador, mientras el filtro de carbono neutraliza los olores no deseados, manteniendo un ambiente limpio y fresco en su interior. Además, su diseño elegante se adapta perfectamente a tu cocina, realzando el espacio y el estilo. Ahorra energía y disfruta de hasta 10 años de tranquilidad con su Smart Inverter Compressor. Haz que cada día sea más fresco y especial, ¡compra ahora!
Multi Air Flow
Temperaturas óptimas en todas partes
El sistema Multi-Air Flow fue diseñado para mantener niveles de temperatura ideales para ayudar a mantener sus alimentos frescos por más tiempo. Los sensores digitales monitorean constantemente las condiciones dentro del refrigerador, y las rejillas de ventilación están ubicadas estratégicamente para rodear los alimentos con aire fresco para mantenerlos frescos en todo momento.
Filtro de carbono
Reduce los olores con doble sistema de filtrado
La tecnología de filtración por carbono neutraliza olores, manteniéndolo fresco el interior.
Bandeja de vidrio templado
Resistente para soportar utensilios pesados, fácil de limpiar, sin manchas ni olores persistentes.
*Las imágenes y vídeos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
1)LinearCooling™
-Basado en los resultados de la prueba TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que se tarda en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.
-El resultado puede variar en el uso real.
-Sólo los modelos que aplica.
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
-
Grado de Consumo de Energía
B
-
Tipo de producto
Top Mount
CAPACIDAD
-
Volumen de almacenamiento del congelador (L) (Total)
58
-
Volumen de almacenamiento de refrigerador (Lts)
185
-
Total capacidad de almacenamiento (L)
243
CONTROL Y PANTALLA
-
Express Freeze
Sí
DIMENSIONES Y PESO
-
Peso de paquete (kg)
50
-
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
555 x 1 573 x 637
-
Peso del producto (kg)
46
CARACTERÍSTICAS
-
Cleaning Time
No
-
Door Cooling+
No
-
Door-in-Door
No
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
-
Puerta de cesta_Transparente
2
-
Estante_Vidrio Templado
1
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
-
Máquina de hielo automática
No
-
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
-
Manual_Ice Maker
Bandeja de hielo normal
-
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
-
Dispensador solo de agua
No
MATERIAL Y ACABADO
-
Puerta (Material)
PCM
-
Acabado (puerta)
Plata mate
-
Tipo de manija
Bolsillo horizontal
RENDIMIENTO
-
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
-
Puerta de cesta_Transparente
1 lleno + 1 grande
-
Hygiene Fresh
No
-
Hygiene Fresh+
No
-
Luz del refrigerador
Luz LED superior
-
Estante_Vidrio Templado
2
-
Caja de las verduras
Sí (1)
TECNOLOGÍA SMART
-
Smart Diagnosis
No
-
ThinQ (Wi-Fi)
No
Qué opina la gente
Busca localmente
Principales ofertas
