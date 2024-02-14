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Nevera - 394 lts - VT40AGPN - Plata - Door Cooling - Auto Ice Maker

Nevera - 394 lts - VT40AGPN - Plata - Door Cooling - Auto Ice Maker

VT40AGPN
Vista frontal de Nevera - 394 lts - VT40AGPN - Plata - Door Cooling - Auto Ice Maker VT40AGPN
LG Refrigerador Top Mount, VT40AGPN, Door Open
Detalles del almacenamiento interior de la nevera LG VT40AGPN
Panel de control de la nevera LG VT40AGPN
Control de temperatura en la nevera LG VT40AGPN
Productos almacenados dentro de la nevera LG VT40AGPN
Puertas abiertas de la nevera LG VT40AGPN mostrando el interior
Productos almacenados dentro de la nevera
Puertas entreabiertas de la nevera LG VT40AGPN
Dispensador de agua en la nevera LG VT40AGPN
Nevera LG VT40AGPN con puertas abiertas
Vista frontal derecha de la nevera LG VT40AGPN
Vista lateral de la nevera LG VT40AGPN
Vista trasera de la nevera LG VT40AGPN
Tarjeta de consumo energético de la nevera LG VT40AGPN
Vista frontal de Nevera - 394 lts - VT40AGPN - Plata - Door Cooling - Auto Ice Maker VT40AGPN
LG Refrigerador Top Mount, VT40AGPN, Door Open
Detalles del almacenamiento interior de la nevera LG VT40AGPN
Panel de control de la nevera LG VT40AGPN
Control de temperatura en la nevera LG VT40AGPN
Productos almacenados dentro de la nevera LG VT40AGPN
Puertas abiertas de la nevera LG VT40AGPN mostrando el interior
Productos almacenados dentro de la nevera
Puertas entreabiertas de la nevera LG VT40AGPN
Dispensador de agua en la nevera LG VT40AGPN
Nevera LG VT40AGPN con puertas abiertas
Vista frontal derecha de la nevera LG VT40AGPN
Vista lateral de la nevera LG VT40AGPN
Vista trasera de la nevera LG VT40AGPN
Tarjeta de consumo energético de la nevera LG VT40AGPN

Características principales:

  • LinearCooling™: Conserva la frescura de tus alimentos
  • Door Cooling+™: Enfriamiento rapido y uniforme
  • Hygiene Fresh: Maximiza la frescura de tus alimentos
  • Spaceplus™ Ice System: Ahorra espacio y opten más hielo en tu congelador
  • Fresh 0 Zone: Ahorra tiempo de descongelación
  • LG ThinQ: Controle su nevera a distancia desde cualquier lugar
Más

RESUMEN

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DIMENSIONES

VT40AGPN
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 1 760 x 680
Door Cooling+
Capacidad
394 Litros.
Beneficio Adicional
Auto Ice Maker

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Grado de Consumo de Energía

    B

  • Tipo de producto

    Top Mount

CONTROL Y PANTALLA

  • Express Freeze

  • Pantalla LED externa

    Sí [LED Externo]

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    77

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    700 x 1 760 x 680

  • Peso del producto (kg)

    71

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    No

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Puerta de cesta_Transparente

    1 Repisa Completa + 1 Repisa Media

  • Estante_Vidrio Templado

    1

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Máquina de hielo automática

    Sí (Spaceplus)

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    N/A

  • Manual_Ice Maker

    No

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

  • Dispensador solo de agua

    Externo

MATERIAL Y ACABADO

  • Puerta (Material)

    PET

  • Acabado (puerta)

    P/S3

  • Tipo de manija

    Bolsillo horizontal

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Puerta de cesta_Transparente

    1 Tanque Agua + 3 Repisas

  • Hygiene Fresh

    No

  • Hygiene Fresh+

  • Luz del refrigerador

    Luz LED superior

  • Estante_Vidrio Templado

    2

  • Caja de las verduras

    Sí (1)

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

Qué opina la gente

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cuáles son los principales aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una refrigeradora?

A.

A la hora de elegir una refrigeradora, es importante tener en cuenta varios aspectos para asegurarse de hacer la mejor elección para sus necesidades y presupuesto. Estos son algunos de los principales puntos a tener en cuenta:

 1. Es importante evaluar las frecuencia de compra y la cantidad de alimentos que suele ingresar al refrigerador , asegurandose de que se adpate a sus necesidades de almacenamiento: Evalúe el espacio disponible en su cocina para la refrigeradora y elija un modelo que se adapte adecuadamente. Además, tenga en cuenta la capacidad interna de la refrigeradora, asegurándose de que se adapta a sus necesidades de almacenamiento.

 2. Eficiencia energética: Opta por una refrigeradora con una clasificación de eficiencia energética alta (A) (A+++) para ahorrar energía y reducir los costes de electricidad a largo plazo.

 3. Tecnologías y características: Considere qué tecnologías y características son importantes para usted. Esto podría incluir características como la tecnología inverter para el ahorro de energía, sistemas avanzados de refrigeración como DoorCooling Plus, Hygiene Fresh,  o Linear Cooling, dispensadores de agua y hielo, estantes ajustables, entre otros.

 4. Presupuesto: Fije un presupuesto claro para su compra y elija una refrigeradora que se ajuste a él. Recuerda tener en cuenta no sólo el precio inicial, sino también el gasto energético a lo largo del tiempo.

 5. Distribución interna: Analice la distribución interna de la refrigeradora, incluyendo el número y la disposición de los estantes, cajones y compartimentos. Asegúrate de que es adecuada para organizar tus alimentos de forma eficiente y cómoda.

 6. Estilo y diseño: Considera el estilo y el diseño del frigorífico para asegurarte de que encaja con el aspecto de tu cocina y con tus preferencias estéticas.

 Sopesando estos puntos, podrá elegir una refrigeradora que satisfaga sus necesidades de almacenamiento, eficiencia energética y presupuesto, y que le proporcione años de uso fiable y cómodo.

Q.

¿Qué importancia tiene un compresor inverter en una refrigeradora?

A.

El compresor inverter es fundamental en las refrigeradoras por su eficiencia energética, estabilidad de temperatura, funcionamiento más silencioso y mayor vida útil. Al ajustar continuamente la velocidad de rotación en función de la demanda de refrigeración, consume menos energía que los compresores tradicionales, manteniendo una temperatura más estable, proporcionando una experiencia más silenciosa en el hogar y reduciendo la tensión mecánica de los componentes, lo que se traduce en una mayor vida útil del aparato.

Q.

¿Por qué los consumidores deben buscar siempre una refrigeradora con la máxima clasificación de eficiencia A+++?

A.

Los consumidores deberían buscar una refrigeradora con el nivel más alto de clasificación de eficiencia energética, como A+++, por varias razones importantes. En primer lugar, una refrigeradora con una clasificación de eficiencia energética alta consume menos electricidad para funcionar, lo que se traduce en facturas de energía más bajas a lo largo del tiempo. Además, al reducir el consumo de energía, contribuyes a la conservación de los recursos naturales y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ayudando a combatir el cambio climático. Además, las refrigeradoras más eficientes suelen contar con tecnologías avanzadas, como compresores inverter, que ofrecen ventajas adicionales como una temperatura más estable y un funcionamiento más silencioso. En definitiva, elegir una refrigeradora con un alto índice de eficiencia energética es una opción económica y responsable con el medio ambiente, que ofrece un ahorro de costes a largo plazo y ayuda a proteger el medio ambiente.

Q.

¿Cuáles son las ventajas de la tecnología DoorCooling de LG?

A.

La tecnología DoorCooling + de las refrigeradoras LG ofrece varias ventajas significativas. En primer lugar, proporciona un enfriamiento más rápido y uniforme de los alimentos, especialmente los almacenados en los estantes de la puerta. Esto es posible gracias a la disposición estratégica de las rejillas de ventilación en la parte frontal de la refrigeradora, que permiten distribuir el aire frío de forma más eficiente en comparación con los sistemas de refrigeración convencionales. Como resultado, los alimentos de la puerta se enfrían más rápida y eficazmente, manteniendo su frescura durante más tiempo. Además, la tecnología DoorCooling de LG ayuda a reducir las fluctuaciones de temperatura en el interior de la refrigeradora, proporcionando una temperatura más estable en todas las zonas de almacenamiento. Esto es importante para preservar la calidad y frescura de los alimentos, garantizando que se mantengan frescos durante más tiempo. Otra ventaja de la tecnología DoorCooling es el ahorro de energía. Como la refrigeración es más eficiente y rápida, la refrigeradora no tiene que trabajar tanto para mantener la temperatura interna deseada, lo que se traduce en un menor consumo de energía a lo largo del tiempo. Esto no sólo reduce los costes energéticos para el consumidor, sino que también contribuye a la sostenibilidad medioambiental al reducir el impacto ambiental de las refrigeradoras. Además, la tecnología DoorCooling de LG se combina a menudo con funciones adicionales, como Fresh Balancer, que ayuda a mantener una humedad óptima en diferentes secciones de la refrigeradora, prolongando aún más la frescura de los alimentos.

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