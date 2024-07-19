Nevera LG Top Freezer, DoorCooling+™, ThinQ, Platinum Silver3 Capacidad Total Almacenamiento 394 Litros

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Nevera - 394 lts - VT40SGPN - Plata - Door Cooling

Nevera - 394 lts - VT40SGPN - Plata - Door Cooling

VT40SGPN
Vista frontal de Nevera - 394 lts - VT40SGPN - Plata - Door Cooling VT40SGPN
LG Nevera VT40SGPN puertas abiertas con productos
LG Nevera VT40SGPN vista almacenamiento interno
LG Nevera VT40SGPN panel de control cercano
LG Nevera VT40SGPN control de temperatura
LG Nevera VT40SGPN congelador puertas abiertas
LG Nevera VT40SGPN interior amplio
LG Nevera VT40SGPN almacenamiento con productos
LG Nevera VT40SGPN puertas entreabiertas
LG Nevera VT40SGPN dispensador de agua cercano
LG Nevera VT40SGPN puertas abiertas completas
LG Nevera VT40SGPN vista frontal derecha
LG Nevera VT40SGPN vista lateral elegante
LG Nevera VT40SGPN vista trasera funcional
LG Nevera VT40SGPN tarjeta de consumo energético
Vista frontal de Nevera - 394 lts - VT40SGPN - Plata - Door Cooling VT40SGPN
LG Nevera VT40SGPN puertas abiertas con productos
LG Nevera VT40SGPN vista almacenamiento interno
LG Nevera VT40SGPN panel de control cercano
LG Nevera VT40SGPN control de temperatura
LG Nevera VT40SGPN congelador puertas abiertas
LG Nevera VT40SGPN interior amplio
LG Nevera VT40SGPN almacenamiento con productos
LG Nevera VT40SGPN puertas entreabiertas
LG Nevera VT40SGPN dispensador de agua cercano
LG Nevera VT40SGPN puertas abiertas completas
LG Nevera VT40SGPN vista frontal derecha
LG Nevera VT40SGPN vista lateral elegante
LG Nevera VT40SGPN vista trasera funcional
LG Nevera VT40SGPN tarjeta de consumo energético

Características principales:

  • LinearCooling™: Conserva la frescura de tus alimentos
  • Door Cooling+™: Enfriamiento rapido y uniforme
  • Hygiene Fresh: Maximiza la frescura de tus alimentos
  • Fresh 0 Zone: Ahorra tiempo de descongelación
  • LG ThinQ: Controle su nevera a distancia desde cualquier lugar
Más

RESUMEN

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DIMENSIONES

VT40SGPN
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 1 760 x 680
Door Cooling+
Capacidad
394 Litros.
Beneficio Adicional
Smart Inverter con 10 años de garantía

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Grado de Consumo de Energía

    B

  • Tipo de producto

    Top Mount

CONTROL Y PANTALLA

  • Express Freeze

  • Pantalla LED externa

    Sí [LED Externo]

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    72

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    700 x 1 760 x 680

  • Peso del producto (kg)

    66

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    No

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Puerta de cesta_Transparente

    2

  • Estante_Vidrio Templado

    1

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Máquina de hielo automática

    No

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    N/A

  • Manual_Ice Maker

    1 palanca 1 bandeja

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

  • Dispensador solo de agua

    Externo

MATERIAL Y ACABADO

  • Puerta (Material)

    PET

  • Acabado (puerta)

    P/S3

  • Tipo de manija

    Bolsillo horizontal

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Puerta de cesta_Transparente

    1 Tanque Agua + 3 Repisas

  • Hygiene Fresh

    No

  • Hygiene Fresh+

  • Luz del refrigerador

    Luz LED superior

  • Estante_Vidrio Templado

    2

  • Caja de las verduras

    Sí (1)

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

Qué opina la gente

FAQ

Q.

¿Qué tamaño de refrigerador-congelador necesito?

A.

Aunque depende de su estilo de vida, como buena regla general: el refrigerador congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) es suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door proporcionan una anchura extra para almacenar bandejas, fuentes, etc. Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el refrigerador Congelador que más le convenga, ofrecemos una selección de tamaños por gama.

Q.

¿Es útil un refrigerador de doble puerta?

A.

También conocidos como refrigeradores congeladores Combi, los refrigeradores de doble puerta ofrecen la comodidad de tener una sección de congelador separada para todos sus alimentos congelados. Los refrigeradores Combi LG tienen un 70% de espacio de refrigerador y un 30% de espacio de congelador, lo que te permite acceder fácilmente a las secciones de uso más frecuente.

Q.

¿Cómo puedo cambiar la temperatura de mi refrigerador LG?

A.

Utilice el panel de control de la puerta o del interior del refrigerador para ajustar la temperatura deseada para su refrigerador o congelador. En los modelos compatibles, también puede utilizar la aplicación LG ThinQ™ en su smartphone para cambiar el ajuste de temperatura a distancia.

Q.

¿Qué significa que un refrigerador esté libre de escarcha?

A.

La escarcha se forma cuando el vapor de agua golpea las bobinas de refrigeración heladas y se condensa en agua, que se congela inmediatamente. Un refrigerador sin escarcha utiliza un temporizador para encender periódicamente una bobina de calefacción alrededor de la bobina de refrigeración para derretir el hielo, evitando automáticamente la acumulación de escarcha.

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un refrigerador con y sin tuberías?

A.

LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su refrigerador congelador, ofreciéndole modelos con y sin tuberías. Un refrigerador con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un refrigerador sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría.

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