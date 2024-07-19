Nevera LG Top Freezer, DoorCooling+™, ThinQ, Platinum Silver3 Capacidad Total Almacenamiento 394 Litros

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Nevera - 394 lts - VT40SGPN - Plata - Door Cooling
Nevera - 394 lts - VT40SGPN - Plata - Door Cooling
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Grado de Consumo de Energía
B
Tipo de producto
Top Mount
CONTROL Y PANTALLA
Express Freeze
Sí
Pantalla LED externa
Sí [LED Externo]
DIMENSIONES Y PESO
Peso de paquete (kg)
72
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 1 760 x 680
Peso del producto (kg)
66
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
No
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Puerta de cesta_Transparente
2
Estante_Vidrio Templado
1
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Máquina de hielo automática
No
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
Manual_Ice Maker
1 palanca 1 bandeja
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
Dispensador solo de agua
Externo
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
PET
Acabado (puerta)
P/S3
Tipo de manija
Bolsillo horizontal
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta de cesta_Transparente
1 Tanque Agua + 3 Repisas
Hygiene Fresh
No
Hygiene Fresh+
Sí
Luz del refrigerador
Luz LED superior
Estante_Vidrio Templado
2
Caja de las verduras
Sí (1)
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Qué opina la gente
FAQ
¿Qué tamaño de refrigerador-congelador necesito?
Aunque depende de su estilo de vida, como buena regla general: el refrigerador congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) es suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door proporcionan una anchura extra para almacenar bandejas, fuentes, etc. Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el refrigerador Congelador que más le convenga, ofrecemos una selección de tamaños por gama.
¿Es útil un refrigerador de doble puerta?
También conocidos como refrigeradores congeladores Combi, los refrigeradores de doble puerta ofrecen la comodidad de tener una sección de congelador separada para todos sus alimentos congelados. Los refrigeradores Combi LG tienen un 70% de espacio de refrigerador y un 30% de espacio de congelador, lo que te permite acceder fácilmente a las secciones de uso más frecuente.
¿Cómo puedo cambiar la temperatura de mi refrigerador LG?
Utilice el panel de control de la puerta o del interior del refrigerador para ajustar la temperatura deseada para su refrigerador o congelador. En los modelos compatibles, también puede utilizar la aplicación LG ThinQ™ en su smartphone para cambiar el ajuste de temperatura a distancia.
¿Qué significa que un refrigerador esté libre de escarcha?
La escarcha se forma cuando el vapor de agua golpea las bobinas de refrigeración heladas y se condensa en agua, que se congela inmediatamente. Un refrigerador sin escarcha utiliza un temporizador para encender periódicamente una bobina de calefacción alrededor de la bobina de refrigeración para derretir el hielo, evitando automáticamente la acumulación de escarcha.
¿Cuál es la diferencia entre un refrigerador con y sin tuberías?
LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su refrigerador congelador, ofreciéndole modelos con y sin tuberías. Un refrigerador con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un refrigerador sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría.
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