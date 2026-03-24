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Parlante LG Xboom Mini - Diseño compacto - IP67 - batería 10h - Gris

Parlante LG Xboom Mini - Diseño compacto - IP67 - batería 10h - Gris

MINI
Vista frontal de Parlante LG Xboom Mini - Diseño compacto - IP67 - batería 10h - Gris MINI
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Vista frontal de Parlante LG Xboom Mini - Diseño compacto - IP67 - batería 10h - Gris MINI
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Características principales:

  • Diseño compacto portátil
  • Resistencia al polvo y agua IP68
  • Bartería con hasta 10 horas de duración
  • Conecta más parlantes: Bluetooth con Auracast share
  • Sonido claro y balanceado
Más
LG xboom mini by will.i.am, un parlante bluetooth portátil y compacto con un diseño que se adapta a tu estilo de vida y un sonido potente que llena cualquier espacio

LG xboom mini by will.i.am, un parlante bluetooth portátil y compacto con un diseño que se adapta a tu estilo de vida y un sonido potente que llena cualquier espacio

Sonido Signature xboom by will.i.am, ahora en formato compacto

1) Parlante Bluetooth portátil compacto LG xboom mini con sonido característico de will.i.am 2) Parlantes Bluetooth colgables LG xboom mini, con una correa conveniente para colgar fácilmente en cualquier espacio 3) Parlante Bluetooth LG xboom mini con protección impermeable y a prueba de polvo IP67 para uso diario 4) LG xboom mini conectado a un teléfono inteligente, mostrando una interfaz ajutada por IA con música y noticias personalizadas

1) Parlante Bluetooth portátil compacto LG xboom mini con sonido característico de will.i.am 2) Parlantes Bluetooth colgables LG xboom mini, con una correa conveniente para colgar fácilmente en cualquier espacio 3) Parlante Bluetooth LG xboom mini con protección impermeable y a prueba de polvo IP67 para uso diario 4) LG xboom mini conectado a un teléfono inteligente, mostrando una interfaz ajutada por IA con música y noticias personalizadas

Sonido Signature xboom by will.i.am, ahora en formato compacto

xboom Mini ofrece un sonido claro y potente desde un diseño compacto, brindando una experiencia de escucha impactante en un tamaño más pequeño y portátil.

LG xboom mini, un parlante bluetooth compacto y portátil que entrega un audio potente y un sonido nítido

*Imagen simulada para fines ilustrativos

Protección IP67 contra agua y polvo para cada momento del día

El diseño sellado resiste el polvo y protege contra el contacto temporal con agua, soportando inmersión de hasta 1 metro durante 30 minutos. Esto lo hace ideal para el uso cotidiano en espacios donde hay salpicaduras, como baños, zonas de piscina o cocinas.

*Imagen simulada para fines ilustrativos

Correa práctica para colgar en cualquier espacio

La correa permite colgarlo fácilmente en cualquier espacio. Simplemente colócalo o cuélgalo en ganchos, manijas o perillas para que encaje perfectamente en cocinas, habitaciones o cualquier espacio que elijas.

1) LG xboom mini en color negro, un parlante bluetooth portátil con una resistente correa colgante en un riel de cocina 2) LG xboom mini en color beige, un parlante bluetooth de diseño mini y cúbico con correa colgante en un perchero con ganchos 3) LG xboom mini en color negro, un parlante bluetooth portátil colgado de una ducha en un baño.

*Escenas simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar dependiendo del entorno de uso. 

Sonido diseñado para tu espacio

1) LG xboom mini en color gris, sobre un escritorio junto a un portátil, mostrando un parlante bluetooth compacto con diseño que se adapta al estilo de vida en interiores 2) LG xboom mini en color gris sobre una mesa de centro, un parlante bluetooth compacto con sonido que llena el espacio, para uso en interiores y exteriores 3) LG xboom mini en color negro entre libros y objetos, un pequeño parlante bluetooth diseñado para el uso cómodo en el día a día.

*Escenas simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar dependiendo del entorno de uso. 

Hasta 10 h de reproducción para tu rutina diaria

La gestión de energía optimizada ofrece hasta 10 h de reproducción con una sola carga, diseñada para mantener tu música sonando como parte de tu rutina diaria.

*Hasta 10 horas de reproducción basadas en pruebas internas realizadas al 50% de volumen con Bluetooth activado, modo Play Time Enhance encendido y luz apagada. La duración real de la batería y el rendimiento pueden variar según la conectividad de red, el uso de aplicaciones y otras condiciones de uso.

Modo Sound Field Enhance optimizado para escuchar al aire libre

Al potenciar las frecuencias medias y altas, mejora la claridad y ayuda a que el sonido se mantenga nítido y fácil de escuchar incluso en entornos exteriores donde el audio se dispersa rápidamente.

AI Sound para mayor claridad en música y voz

El algoritmo de IA analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los bajos durante la reproducción de música y mejorando la claridad en podcasts o noticias.

Parlante bluetooth portátil LG xboom mini adaptado con modos de sonido IA (refuerzo de bajos, análisis IA, mejora de voz) para mejorar el balance musical y la claridad del sonido

*Imagen simulada para fines ilustrativos

Gráfico titular de streaming de música y noticias seleccionadas con IA con will.i.am, destacando estaciones personalizadas potenciadas por IA generativa.

FYI RAiDiO usa IA generativa para analizar tus preferencias y crear estaciones personalizadas, ofreciendo una mezcla continua de música y noticias en tiempo real sin necesidad de búsquedas manuales.

Descubre los Personajes de IA: DJs diversos con trasfondos culturales y personalidades únicas

Vive la experiencia de elegir un DJ de IA que se adapte a tu estado de ánimo, el momento o el ambiente que te gusta. Cada personaje trae su propia perspectiva cultural y personalidad únicas, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la diversión de descubrir distintos matices culturales a través de su estilo y expresión.

Noticias seleccionadas y música sin parar con sonido de alto nivel

Selecciona una estación según tus intereses para disfrutar de noticias seleccionadas junto con música ilimitada, todo en una experiencia fluida e integrada. Escúchalo con claridad gracias al sonido Signature xboom, que da vida a cada nota y cada palabra.

*La pantalla es simulada para demostración y puede diferir de su uso real. 

Acceso instantáneo a noticias, música y tu DJ de IA

Con un solo toque accedes a un mundo de audio. Sumérgete en las últimas noticias, explora los temas más populares y chatea con tu DJ de IA inteligente. Sin más scroll interminable, solo lo que quieres

*Para usar el 'My Button', tanto la app LG ThinQ como la app FYI deben estar instaladas en tu smartphone.

1) Configura el My Button en la app LG ThinQ.

2) Completa la activación en la app FYI para comenzar a usar la función.

*Disponible cuando el botón MY está configurado en el menú 'Smart Button' de la app ThinQ.

Perilla giratoria física para control inmediato

Gira la perilla en sentido del reloj para subir el volumen, o presiónala una vez para reproducir y nuevamente para pausar. El control físico ofrece una operación intuitiva y ágil para un control inmediato y sin esfuerzo.

Ubicación estable para los espacios del día a día

Diseñado para colocarse de forma segura en un trípode o soporte, el parlante encaja de manera natural en ambientes del hogar como escritorios o mesas de noche, combinando sonido y estilo sin desorden visual.

Parlante LG xboom mini ilustrando la conexión de audio entre múltiples parlantes mediante Party Link con Auracast en el hogar

Transmisión de audio Auracast™ para conexión de múltiples parlantes

Usando Bluetooth LE Audio, Auracast™ transmite audio a múltiples parlantes al mismo tiempo, ampliando la cobertura de sonido y creando una zona de escucha unificada para reuniones en grupo.

*This feature is available when Party Link is set in the Smart Button menu within the LG ThinQ app.

My Button

Acceso con un toque a tu contenido preconfigurado

Configura tus preferencias en la app LG ThinQ y reproduce contenido al instante con un solo botón. Disfruta de LG Radio+, contenido relajante seleccionado, listas de reproducción de Apple Music o tu música local, lista para sonar cuando quieras

Las pantallas de la app Apple Music se muestran a la izquierda y las pantallas de la app LG ThinQ a la derecha, destacando la reproducción con un toque mediante el My Button del parlante LG xboom mini.

Audio sin pérdidas mediante conexión USB-C

Conecta el xboom Mini a tu portátil o tableta con un cable USB-C para usarlo como parlante con cable. Disfruta de audio claro y sin pérdidas para reproducción de música, y escucha las voces con mayor claridad durante videollamadas o reuniones virtuales con una configuración sencilla de plug-and-play.

*Escenas simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar dependiendo del entorno de uso. 

Table Caption
Featuresxboom Minixboom Rockxboom Grabxboom Bounce
xboom Mini Negro y xboom Mini Gris
xboom Mini
xboom Rock Negro y xboom Rock Rojo
xboom Rock
xboom Grab Negro y xboom Grab Gris
xboom Grab
xboom Bounce
xboom Bounce
Potencia de Salida5W6W30W40W
AI SoundOOOO
EQEstandar / Aumento de graves / Aclarador de voz / PersonalizadoEstandar / Aumento de graves / Aclarador de voz / PersonalizadoEstandar / Aumento de graves / Aclarador de voz / PersonalizadoEstandar / Aumento de graves / Aclarador de voz / Personalizado
Duración de bateríaMax 10hrsMax 10hrsMax 20hrsMax 30hrs
A prueba de Agua y PolvoIP67IP67 y Estandar Militar 810HIP67 y Estandar Militar 810HIP67 y Estandar Militar 810H
CorreaOOOO
Dimensions (Ancho x Alto x Profundo)8.95 x 8.58 x 4.72 cm9.4 x 9.8 x 4.6 cm21.1 x 7.16 x 7.0 cm27.2 x 10.3 x 8.8 cm
Peso220g280g700g1,400g
ColorNegro / GrisNegro / RojoNegro / GrisNegro
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Todas las especificaciones

GENERAL

  • Número de Canales

    1ch

  • Potencia de salida

    5W

ALTAVOZ

  • Radiador pasivo

    Yes (1)

  • Unidad Woofer

    1.75 inch x 1

FORMATO DE AUDIO

  • AAC

  • SBC

EQ

  • AI Sound

  • Bass Boost

  • Clear Voice

  • EQ personalizado(App)

  • Estándar

CONECTIVIDAD

  • Versión Bluetooth

    5.4

CONVENIENTE

  • Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

  • Resistente al agua y a salpicaduras

    IP67

  • Auracast

  • Indicador de batería

  • Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

  • Conexión rápida de Google

  • Multipunto

  • Party Link (Modo Dual)

  • Party Link (Modo Multi)

  • Altavoz del teléfono

  • Gestor de actualizaciones (FOTA)

  • USB Audio (USB-C)

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Caja de cartón

    113 x 109 x 66 mm

  • Altavoz

    89,5 x 85,8 x 47,2 mm

PESO

  • Peso bruto

    0,31 kg

  • Peso Neto

    0,22 kg

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

  • Correa

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096734162

BATERÍA

  • Tiempo de carga de la batería (Hrs)

    3

  • Duración de la batería (Hrs)

    Max 10h

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Modo de encendido

    5W

  • Modo de espera

    0.3W↓

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

  • USB tipo C

MODOS DE SONIDO

  • Play Time Enhance

  • Mejora del campo sonoro

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