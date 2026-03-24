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Parlante LG Xboom Mini - Diseño compacto - IP67 - batería 10h - Gris
Sonido Signature xboom by will.i.am, ahora en formato compacto
xboom Mini ofrece un sonido claro y potente desde un diseño compacto, brindando una experiencia de escucha impactante en un tamaño más pequeño y portátil.
LG xboom mini, un parlante bluetooth compacto y portátil que entrega un audio potente y un sonido nítido
*Imagen simulada para fines ilustrativos
Protección IP67 contra agua y polvo para cada momento del día
El diseño sellado resiste el polvo y protege contra el contacto temporal con agua, soportando inmersión de hasta 1 metro durante 30 minutos. Esto lo hace ideal para el uso cotidiano en espacios donde hay salpicaduras, como baños, zonas de piscina o cocinas.
*Imagen simulada para fines ilustrativos
Correa práctica para colgar en cualquier espacio
La correa permite colgarlo fácilmente en cualquier espacio. Simplemente colócalo o cuélgalo en ganchos, manijas o perillas para que encaje perfectamente en cocinas, habitaciones o cualquier espacio que elijas.
1) LG xboom mini en color negro, un parlante bluetooth portátil con una resistente correa colgante en un riel de cocina 2) LG xboom mini en color beige, un parlante bluetooth de diseño mini y cúbico con correa colgante en un perchero con ganchos 3) LG xboom mini en color negro, un parlante bluetooth portátil colgado de una ducha en un baño.
*Escenas simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar dependiendo del entorno de uso.
Sonido diseñado para tu espacio
1) LG xboom mini en color gris, sobre un escritorio junto a un portátil, mostrando un parlante bluetooth compacto con diseño que se adapta al estilo de vida en interiores 2) LG xboom mini en color gris sobre una mesa de centro, un parlante bluetooth compacto con sonido que llena el espacio, para uso en interiores y exteriores 3) LG xboom mini en color negro entre libros y objetos, un pequeño parlante bluetooth diseñado para el uso cómodo en el día a día.
*Escenas simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar dependiendo del entorno de uso.
Hasta 10 h de reproducción para tu rutina diaria
La gestión de energía optimizada ofrece hasta 10 h de reproducción con una sola carga, diseñada para mantener tu música sonando como parte de tu rutina diaria.
*Hasta 10 horas de reproducción basadas en pruebas internas realizadas al 50% de volumen con Bluetooth activado, modo Play Time Enhance encendido y luz apagada. La duración real de la batería y el rendimiento pueden variar según la conectividad de red, el uso de aplicaciones y otras condiciones de uso.
Modo Sound Field Enhance optimizado para escuchar al aire libre
Al potenciar las frecuencias medias y altas, mejora la claridad y ayuda a que el sonido se mantenga nítido y fácil de escuchar incluso en entornos exteriores donde el audio se dispersa rápidamente.
AI Sound para mayor claridad en música y voz
El algoritmo de IA analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los bajos durante la reproducción de música y mejorando la claridad en podcasts o noticias.
Parlante bluetooth portátil LG xboom mini adaptado con modos de sonido IA (refuerzo de bajos, análisis IA, mejora de voz) para mejorar el balance musical y la claridad del sonido
*Imagen simulada para fines ilustrativos
FYI RAiDiO usa IA generativa para analizar tus preferencias y crear estaciones personalizadas, ofreciendo una mezcla continua de música y noticias en tiempo real sin necesidad de búsquedas manuales.
Descubre los Personajes de IA: DJs diversos con trasfondos culturales y personalidades únicas
Vive la experiencia de elegir un DJ de IA que se adapte a tu estado de ánimo, el momento o el ambiente que te gusta. Cada personaje trae su propia perspectiva cultural y personalidad únicas, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la diversión de descubrir distintos matices culturales a través de su estilo y expresión.
Noticias seleccionadas y música sin parar con sonido de alto nivel
Selecciona una estación según tus intereses para disfrutar de noticias seleccionadas junto con música ilimitada, todo en una experiencia fluida e integrada. Escúchalo con claridad gracias al sonido Signature xboom, que da vida a cada nota y cada palabra.
*La pantalla es simulada para demostración y puede diferir de su uso real.
Acceso instantáneo a noticias, música y tu DJ de IA
Con un solo toque accedes a un mundo de audio. Sumérgete en las últimas noticias, explora los temas más populares y chatea con tu DJ de IA inteligente. Sin más scroll interminable, solo lo que quieres
*Para usar el 'My Button', tanto la app LG ThinQ como la app FYI deben estar instaladas en tu smartphone.
1) Configura el My Button en la app LG ThinQ.
2) Completa la activación en la app FYI para comenzar a usar la función.
*Disponible cuando el botón MY está configurado en el menú 'Smart Button' de la app ThinQ.
Perilla giratoria física para control inmediato
Gira la perilla en sentido del reloj para subir el volumen, o presiónala una vez para reproducir y nuevamente para pausar. El control físico ofrece una operación intuitiva y ágil para un control inmediato y sin esfuerzo.
Ubicación estable para los espacios del día a día
Diseñado para colocarse de forma segura en un trípode o soporte, el parlante encaja de manera natural en ambientes del hogar como escritorios o mesas de noche, combinando sonido y estilo sin desorden visual.
*This feature is available when Party Link is set in the Smart Button menu within the LG ThinQ app.
My Button
Acceso con un toque a tu contenido preconfigurado
Configura tus preferencias en la app LG ThinQ y reproduce contenido al instante con un solo botón. Disfruta de LG Radio+, contenido relajante seleccionado, listas de reproducción de Apple Music o tu música local, lista para sonar cuando quieras
Las pantallas de la app Apple Music se muestran a la izquierda y las pantallas de la app LG ThinQ a la derecha, destacando la reproducción con un toque mediante el My Button del parlante LG xboom mini.
Audio sin pérdidas mediante conexión USB-C
Conecta el xboom Mini a tu portátil o tableta con un cable USB-C para usarlo como parlante con cable. Disfruta de audio claro y sin pérdidas para reproducción de música, y escucha las voces con mayor claridad durante videollamadas o reuniones virtuales con una configuración sencilla de plug-and-play.
*Escenas simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar dependiendo del entorno de uso.
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
1ch
Potencia de salida
5W
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Yes (1)
Unidad Woofer
1.75 inch x 1
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
EQ
AI Sound
Sí
Bass Boost
Sí
Clear Voice
Sí
EQ personalizado(App)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
CONVENIENTE
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67
Auracast
Sí
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Conexión rápida de Google
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
USB Audio (USB-C)
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
113 x 109 x 66 mm
Altavoz
89,5 x 85,8 x 47,2 mm
PESO
Peso bruto
0,31 kg
Peso Neto
0,22 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Correa
Sí
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096734162
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
Max 10h
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
5W
Modo de espera
0.3W↓
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
MODOS DE SONIDO
Play Time Enhance
Sí
Mejora del campo sonoro
Sí
Qué opina la gente
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