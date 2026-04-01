Parlante LG Xboom Rock - Sonido resistente con Estándar Militar - Rojo
*Superó 7 pruebas de durabilidad del estándar militar estadounidense MIL-STD 810H realizadas por un laboratorio independiente. Aprobar estas pruebas no implica aptitud para uso militar.
Durabilidad grado militar, reforzada para uso en exteriores
Tras superar 7 pruebas de durabilidad de grado militar, el parlante resiste golpes, altas temperaturas, lluvia y otras condiciones extremas. Diseñado para entornos exigentes, ofrece un rendimiento confiable en exteriores.
Infografía acerca de la durabilidad de grado militar del parlante LG XBOOM, mostrando protección contra calor, lluvia, caídas y polvo para un uso confiable en exteriores.
*Los resultados o el rendimiento real pueden variar según el entorno de uso.
*Detalles de pruebas militares
- Test Standard: MIL-STD-810H
- Estándar de prueba: MIL-STD-810H
- Parámetros: Alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, rocío salino, polvo y arena, e inundación.
- Resultado de certificación: APROBADO
Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024
***Aprobar estas pruebas no implica aptitud para uso militar.
Protección IP67 resistente al agua y al polvo
El diseño sellado evita la entrada de polvo y protege contra salpicaduras y exposición breve al agua, ideal para actividades al aire libre como senderismo bajo la lluvia, camping o aventuras cerca del agua.
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
Hasta 10 h de reproducción para uso exterior todo el día
Ofrece hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga, brindando energía confiable desde el inicio de tu caminata hasta la fogata en la noche.
*Basado en pruebas internas con volumen al 50 %, Bluetooth activado, modo Play Time Enhance activo y luces apagadas. El tiempo real de batería puede variar según conectividad y uso de aplicaciones.
Sonido exclusivo xboom diseñado por Will.i.am, hecho para exteriores
Afinado por will.i.am, el xboom Signature Sound está diseñado para entornos abiertos, ofreciendo audio claro y potente. Con xboom Rock, vive el sonido característico creado para rendir en condiciones exigentes.
Parlante portátil Bluetooth LG XBOOM Rock con sonido exclusivo de will.i.am, diseñado para escuchar música en exteriores.
Sound Field Enhance para mayor claridad en espacios abiertos
Al controlar la dispersión del sonido en espacios abiertos, voces y música se mantienen claras y definidas durante la escucha al aire libre, incluso en condiciones de viento.
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
AI Sound para mayor claridad en música y voz
El algoritmo de IA analiza el audio en tiempo real para ajustar perfiles de ecualización, equilibrar los graves en música y mejorar la claridad en podcasts o noticias.
Parlante portátil Bluetooth LG XBOOM Rock adapta modos de sonido con AI (Refuerzo de sonidos graves, análisis con AI y mejora de voz) para optimizar el balance y la claridad del audio.
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
Correa para todo tipo de montaje y sujeción segura
El cordón ajustable de alta resistencia se fija firmemente a mochilas, manubrios de bicicleta y otros equipos, manteniendo el parlante estable ante vibraciones y movimiento.
*Estas escenas son simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso.
FYI RAiDiO usa IA generativa para analizar tus preferencias y crear estaciones personalizadas, combinando música continua y noticias en tiempo real sin búsquedas manuales.
Descubre AI Personas: DJs diversos con culturas y personalidades únicas
Disfruta elegir un DJ con IA que combine con tu estado de ánimo o el momento. Cada persona aporta su estilo cultural y personalidad, ofreciendo música, noticias y nuevas perspectivas.
Noticias selccionadas y música sin parar con sonido superior
Selecciona una estaciòn segùn tus intereses para disfrutar noticias y mùsica ilimitada, todo en una experiencia fluida e integrada. Escúchalo claramente con el sonido característico de xboom, que da vida a cada nota y palabra.
*Esta pantalla es simulada para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso.
Acceso instantáneo a noticias, música y a tu DJ con IA
Un solo toque abre un mundo de audio. Explora noticias, descubre música y conversa con tu DJ inteligente. Sin búsquedas interminables: solo lo que quieres.
*Para usar “My Button”, tanto la app LG ThinQ como la app de FYI deben estar instaladas en tu celular.
1) Configura My Button en la plaicaciòn de LG ThinQ.
2) Completa la activación en la aplicación FYI para empezar a usar esta función.
*Disponible cuando MY button esté configurado en el Menú de “Smart Button” de la aplicación LG ThinQ.
*Esta función está disponible cuando "Party Link" esta configurada en el menú de Smart Button dentro de la aplicación LG ThinQ.
My Button
Acceso con un toque a tu contenido preconfigurado
Configura tus preferencias en la app LG ThinQ y reproduce contenido al instante con un solo botón. Disfruta LG Radio+, contenido de relajación, playlists de Apple Music o tu música local cuando quieras.
La Pantalla de Apple Music app en la izquierda y la pantalla de LG ThinQ app en la derecha, destacando la reproducción con un solo toque usando el botón My Button en el parlante LG xboom Rock.
Audio sin pérdidas mediante conexión USB-C
Conecta xboom Mini a tu laptop o tablet con un cable USB-C para usarlo como parlante con cable. Disfruta audio claro y sin pérdidas para música o llamadas, con configuración plug-and-play.
*Estas escenas son simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso.
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
1ch
Potencia de salida
6W
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Yes (1)
Unidad Woofer
1.5 inch x 1
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
EQ
AI Sound
Sí
Bass Boost
Sí
Clear Voice
Sí
EQ personalizado(App)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
CONVENIENTE
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67, Military Standard 810H
Auracast
Sí
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Conexión rápida de Google
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
USB Audio (USB-C)
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
120 x 121 x 61 mm
Altavoz
94 x 98 x 46 mm
PESO
Peso bruto
0,4 kg
Peso Neto
0,28 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096702031
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
Max 10h
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
5W
Modo de espera
0.5W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
MODOS DE SONIDO
Play Time Enhance
Sí
Mejora del campo sonoro
Sí
