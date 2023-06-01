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Presentamos Una Nueva Visión Del Color
Una fusión vibrante gracias a tecnologías más innovadoras en una pantalla LED, nuestro QNED aumenta tu experiencia visual llevando los colores al siguiente nivel en calidad de imagen, esta es la verdadera evolución de las pantallas LCD-LED.
Mini LED
Una Pequeña Luz Hace Una Gran Diferencia
LG QNED cuenta con Mini LED, una tecnología de retroiluminación más pequeña y sofisticada. Gracias a esto, el QNED de LG puede mostrar un alcance de brillo más alto, negros más profundos y mayor precisión y detalle que un televisor LCD-LED estándar.
*QNED99/95/90/85 cuentan con Mini LED.
*La cantidad de bloques de Mini LED está basada en el modelo del QNED99 de 86".
*El tamaño del Mini LED se calculó usando los estándares de medición internos de LG.
Precision Dimming Pro+
Maximiza el Poder de la Atenuación Profesional
Nuestra tecnología de atenuación más avanzada, Precision Dimming Pro+, utiliza miles de bloques de atenuación individuales para un control preciso de la retroiluminación. En combinación con los algoritmos de aprendizaje profundo del Procesador con α9 Gen5 AI Processor 8K's, que detectan y extraen la información de los objetos de manera exacta, esta tecnología ofrece una imagen bien definida con más brillo, y minimiza el efecto halo.
Hay dos pantallas de TV, una a la izquierda y otra a la derecha. Hay dos imágenes iguales en un cristal colorido en cada televisor. La imagen de la izquierda es un poco pálida, mientras que la imagen de la derecha es muy vívida. Hay una imagen a la derecha de un chip del procesador en la esquina inferior izquierda de un televisor.
*La cantidad de bloques está basada en el modelo del QNED99 de 86".
*QNED99/95/90(86") cuentan con atenuación precisa Pro+.
*QNED90(75", 65") cuenta con atenuación precisa Pro.
*QNED85 cuenta con atenuación precisa.
*QNED80 cuenta con atenuación precisa Pro.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la función.
Explora un Mundo Lleno de Color
Aunque el brillo se configure al máximo, el color no se verá desteñido en LG QNED, gracias al volumen de color al 100%. Certificada por Intertek, la pantalla puede mostrar todo el espectro DCI-P3 en un espacio de color en que abarca toda la gama de iluminación, por lo que puedes disfrutar de más tonos de colores ricos y precisos sin importar lo brillante o lo oscura que esté la pantalla.
Hay dos gráficos de distribución de colores RGB en una especie de poste triangular. A la derecha se muestra el volumen de color al 70 % y a la derecha el volumen de color al 100 % completamente distribuido. El texto entre los dos gráficos dice Brillante y Oscuro. Hay un logotipo del certificado de Intertek abajo.
*QNED99/95/90/85 cuentan con volumen de color al 100%.
*El volumen de la gama de colores (Color Gamut Volume, CGV) de la pantalla es equivalente al CGV del espacio de color DCI-P3, o lo supera, según una verificación independiente de Intertek.
*Volumen de color del 70 % se refiere a los televisores UHD de LG sin tecnología NanoCell.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la función.
Ultra contraste
Cuando se Trata de Contraste, no Hay Competencia
Gracias a su tecnología de retroiluminación más pequeña, los Mini LED, LG QNED puede lograr un contraste ultra definido a través del control preciso de múltiples bloques de atenuación. Como resultado, las imágenes son más claras y se minimiza el efecto halo para lograr una mejor experiencia de visualización.
Hay una imagen de una rueda de la fortuna dividida en dos monitores de televisor. La de la izquierda se ve más pálida y la de la derecha se ve más vívida y brillante.
*QNED99/95/90/85 cuentan con ultra contraste.
Consistencia de color 100%
Distintos Ángulos,
el Mismo Color Original
No necesitas ver televisión de frente para apreciar el color sensacional del LG QNED. Con el volumen de color al 100%, los colores se ven vívidos y precisos incluso cuando se visualizan desde ángulos de hasta 30°.
*QNED99/95/90 cuentan con volumen de color al 100 %.
*Certificado por Intertek que se logra una consistencia de color del 100 %, medido por CIE DE2000 según los 18 patrones de color Macbeth con un ángulo de visión ± 30 °.
*Todos los modelos que son compatibles con la consistencia de color del 100 % cuentan con la certificación de Intertek.
8K Real
La Diferencia Está en Los Detalles
LG QNED ofrece detalles reales incluso en las pantallas más grandes con 8K Real. Gracias a la combinación de la innovadora tecnología de la pantalla del QNED con los niveles de modulación del contraste casi perfecto y alrededor de 33 millones de píxeles, ofrece una impresionante experiencia vívida y realista.
El monitor del televisor QNED muestra un lagarto muy colorido sobre unas hojas con mucho color. Debajo del televisor QNED, hay dos pequeñas imágenes de un primer plano de parte del lagarto con detalles de su piel. A la izquierda se muestra la versión en el LCD de 4K LCD y a la derecha la versión en el Mini LED de 8K. La imagen en el Mini LED de 8K es más vívida y clara.
**Disponible solo en modelos 8K (QNED99/95).
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la función.
*Los modelos pueden variar según país y región.