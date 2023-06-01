El monitor del televisor QNED muestra un lagarto muy colorido sobre unas hojas con mucho color. Debajo del televisor QNED, hay dos pequeñas imágenes de un primer plano de parte del lagarto con detalles de su piel. A la izquierda se muestra la versión en el LCD de 4K LCD y a la derecha la versión en el Mini LED de 8K. La imagen en el Mini LED de 8K es más vívida y clara.