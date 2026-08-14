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Televisor LG 43'' Full HD - 43LM6370PDB - Más de 160 canales gratuitos
Un nuevo nivel de Full HD
Esta imagen es un denso bosque natural donde un río fluye en medio de Top View. Esta es una imagen que describe FHD.
Una vista que es claramente mejor
Esta tarjeta describe la calidad de la imagen. Es una imagen de una colorida puesta de sol en un lago rodeado de bosques.
Color en su forma más natural
Hasta el más mínimo detalle
*LP50 no es compatible con Active HDR.
Donde cada género suena mejor
Esta tarjeta describe la calidad del sonido. Es una imagen de una niña sonriendo alegremente en celebración.
Sonido hecho para llenar tu espacio
*LP50 no es compatible con Virtual Surround Plus.
**Puede variar según los productos y los países .
Una experiencia de sonido cinematográfica
Diseño simple pero sofisticado
Un televisor que muestra un río que fluye en el denso bosque de Top View desde una casa moderna y sencilla.
*El producto real puede diferir de la imagen mostrada.
Cómo las imágenes cobran vida
Esta tarjeta describe el procesador de cuatro núcleos. La imagen de un macizo de flores de colores alrededor de un castillo.
*LP50 no es compatible con el procesador de cuatro núcleos.
¿Crees que sabes todo sobre inteligencia?
Piénsalo dos veces.
Una pantalla de TV que muestra varios contenidos enumerados y recomendados por LG AI ThinQ
*LP50 no es compatible con AI ThinQ.
* LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS.
* Google Assistant no está disponible en determinados idiomas y países.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
ACCESORIOS
Cable de poder
Sí
Base
Sí
CONTROL REMOTO
Sí
Año de creación
2021
DISPLAY
Tipo de display
LCD (LED)
Tamaño de la pantalla en pulgadas
43
Tamaño de la pantalla en cm
108
Resolución
FHD (1920 x 1080)
Refresh Rate
Refresh Rate 60Hz
TIPO DE SEÑAL
COMPATIBLE CON TV ANÁLOGA
Sí
COMPATIBLE CON TELEVISIÓN TERRESTRE (TDT)
Sí
AUDIO
SALIDA DE AUDIO
20W
CANALES
2.0 ch (2 Ch= 10W pc)
DIRECCION
Disparo inferior
Sonido
Virtual Surround Plus
CLEAR VOICE
Sí
CALIDAD DE IMAGEN
HDR
Active HDR
Procesador
Quad Core Processor
Escalador (Resolución)
Resolution Upscaler
SMART CONVENIENCE
Smart ThinQ App
Sí
Reconocimiento de voz
Sí (Requiere Control Mágico)
AI Home
Sí
Home Dashboard
Sí
Numero de CPU´s
Quad
Sistema Operativo
webOS Smart TV (6.0)
LG TV Plus App
Sí
Búsqueda de contenido Relacionado
Sí
Navegador Web
Sí
Quick Access
Sí
ENTRADAS
HDMI
3
Audio return channel
ARC (HDMI)
USB
2
LAN
Sí
Salida Audio Optico Digital
Sí
WiFi
Sí
Bluetooth
Sí
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