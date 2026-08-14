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Televisor LG 43'' Full HD - 43LM6370PDB - Más de 160 canales gratuitos

Televisor LG 43'' Full HD - 43LM6370PDB - Más de 160 canales gratuitos

43LM6370PDB
Vista frontal de Televisor LG 43'' Full HD - 43LM6370PDB - Más de 160 canales gratuitos 43LM6370PDB
LG Televisor LG 43'' Full HD - 43LM6370PDB - Más de 160 canales gratuitos, 43LM6370PDB
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Vista frontal de Televisor LG 43'' Full HD - 43LM6370PDB - Más de 160 canales gratuitos 43LM6370PDB
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Características principales:

  • Led Full HD
  • Procesador Quad Core
  • Active HDR
  • Sonido Virtual Surround Plus
  • LG ThinQ AI: Inteligencia Artificial
Más

Un nuevo nivel de Full HD

Los televisores LG Full HD ofrecen imágenes más precisas con una resolución sorprendente y colores vivos.

Esta imagen es un denso bosque natural donde un río fluye en medio de Top View. Esta es una imagen que describe FHD.

Calidad de imagen

Una vista que es claramente mejor

Los televisores LG FHD están hechos para impresionar con una calidad de imagen clara que es dos veces mejor que la HD. Y con Dynamic Color y Active HDR, todo su contenido favorito será más realista y vibrante.

Esta tarjeta describe la calidad de la imagen. Es una imagen de una colorida puesta de sol en un lago rodeado de bosques.

Dynamic Color

Color en su forma más natural

El procesamiento de imágenes avanzado ajusta el color para obtener imágenes más ricas y naturales. Disfruta de la belleza de los verdaderos colores de la naturaleza en la pantalla de su televisor.
Active HDR

Hasta el más mínimo detalle

LG FHD TV proporciona colores vibrantes y detalles precisos con Active HDR. Disfruta de tus películas favoritas con la misma calidad que la original con múltiples formatos HDR, incluidos HDR10 y HLG.

*LP50 no es compatible con Active HDR.

Calidad de sonido

Donde cada género suena mejor

Los televisores LG FHD están equipados con Virtual Surround Plus y Dolby Audio para sumergirlo en una experiencia de sonido más rica y realista con todos los géneros de películas y programas de televisión.

Esta tarjeta describe la calidad del sonido. Es una imagen de una niña sonriendo alegremente en celebración.

Virtual Surround Plus

Sonido hecho para llenar tu espacio

Puedes experimentar un sonido rico y multidimensional con los altavoces integrados en su televisor. Mejora tu experiencia visual con sonido proveniente de todas las direcciones.

*LP50 no es compatible con Virtual Surround Plus.
**Puede variar según los productos y los países .

Dolby Audio

Una experiencia de sonido cinematográfica

Experimenta un sonido con calidad de cine más nítido y envolvente en casa con Dolby Audio en tu televisor.

Diseño simple pero sofisticado

Un bisel delgado y un elegante acabado funcionan en armonía con su interior para crear una mejor experiencia visual.

Un televisor que muestra un río que fluye en el denso bosque de Top View desde una casa moderna y sencilla.

*El producto real puede diferir de la imagen mostrada.

Procesador Quad Core

Cómo las imágenes cobran vida

Cuatro procesadores rápidos y precisos eliminan el ruido y crean un color y contraste más dinámicos. Las imágenes de baja resolución se escalan y se reproducen como imágenes más nítidas y vívidas.

Esta tarjeta describe el procesador de cuatro núcleos. La imagen de un macizo de flores de colores alrededor de un castillo.

*LP50 no es compatible con el procesador de cuatro núcleos.

AI ThinQ

¿Crees que sabes todo sobre inteligencia?
Piénsalo dos veces.

LG ThinQ está aquí para maximizar tu experiencia televisiva. Elije tu asistente de voz favorito y controla tu televisor usando tu voz con una pantalla de inicio completamente nueva diseñada para brindar más comodidad y control.

Una pantalla de TV que muestra varios contenidos enumerados y recomendados por LG AI ThinQ

*LP50 no es compatible con AI ThinQ.
* LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS.
* Google Assistant no está disponible en determinados idiomas y países.

RESUMEN

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DIMENSIONES

Todas las especificaciones

ACCESORIOS

  • Cable de poder

  • Base

  • CONTROL REMOTO

  • Año de creación

    2021

DISPLAY

  • Tipo de display

    LCD (LED)

  • Tamaño de la pantalla en pulgadas

    43

  • Tamaño de la pantalla en cm

    108

  • Resolución

    FHD (1920 x 1080)

  • Refresh Rate

    Refresh Rate 60Hz

TIPO DE SEÑAL

  • COMPATIBLE CON TV ANÁLOGA

  • COMPATIBLE CON TELEVISIÓN TERRESTRE (TDT)

AUDIO

  • SALIDA DE AUDIO

    20W

  • CANALES

    2.0 ch (2 Ch= 10W pc)

  • DIRECCION

    Disparo inferior

  • Sonido

    Virtual Surround Plus

  • CLEAR VOICE

CALIDAD DE IMAGEN

  • HDR

    Active HDR

  • Procesador

    Quad Core Processor

  • Escalador (Resolución)

    Resolution Upscaler

SMART CONVENIENCE

  • Smart ThinQ App

  • Reconocimiento de voz

    Sí (Requiere Control Mágico)

  • AI Home

  • Home Dashboard

  • Numero de CPU´s

    Quad

  • Sistema Operativo

    webOS Smart TV (6.0)

  • LG TV Plus App

  • Búsqueda de contenido Relacionado

  • Navegador Web

  • Quick Access

ENTRADAS

  • HDMI

    3

  • Audio return channel

    ARC (HDMI)

  • USB

    2

  • LAN

  • Salida Audio Optico Digital

  • WiFi

  • Bluetooth

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