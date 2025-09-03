Una mujer está sentada en el reposA woman is sitting on an armrest of a sofa, holding a laptop and watching TV. Inside the TV on the big screen, you can see four characters and a video conference.abrazos de un sofá, con un ordenador portátil en la mano y viendo la televisión. Dentro del televisor, en la gran pantalla, se ven cuatro personajes y una videoconferencia.