Combo TV 55" OLED B5 + 55" UHD – La experiencia OLED en tu sala + TV UHD 55" con Inteligencia Artificial.

OLED55B5.55UA800
front view
front view
front view
front view

Características principales:

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
  • Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
2 Productos en este paquete
Vista de frente de la Smart TV LG OLED AI B5 4K. El emblema de OLED de ser el n.º 1 del mundo durante 12 años y el logotipo de LG OLED AI 2025 aparecen en la pantalla.

OLED55B5PSA

TV 55” LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025 – Incluye Magic remote IA
Vista de frente de la UHD UA80 TV, logotipo de LG UHD Al en la esquina superior. En la LG UHD TV se muestran coloridas texturas como de pinturas que se combinan.

55UA8000PSB

55" LG UHD AI 4K Smart TV 2025 - UA8000 + de 160 canales gratis
En la pantalla de una TV LG OLED AI aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 8 AI Gen2. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED AI. También puede verse el texto: con la tecnología del procesador LG alpha 8 AI de 2.ª gen. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

Vea los detalles de la
luz y la oscuridad

El procesador alpha 8 AI Gen2, que es más inteligente y rápido, es el resultado de una década de innovación

El motor de IA del procesador puede reconocer el contenido por género. Con base en esta información, ofrece las configuraciones de calidad de imagen óptimas para mayor profundidad y detalle.

El procesador alpha 8 AI Gen2 se ilumina en color naranja y rosa, y de él salen rayos de luz de colores. El título habla sobre cómo el procesador ofrece una calidad 4K, con color y brillo sorprendentes. El texto en la imagen dice que el procesamiento neuronal de IA de NPU es aproximadamente 1.7 veces mayor y la operación de CPU es 1.4 veces más rápida.

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.

El título dice: Descubre OLED Negro Perfecto, solo con LG OLED.

Negro perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros

Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad a tu alrededor.

Sala de estar con una LG OLED TV montada en la pared. En la TV, se muestra una cadena montañosa bajo un cielo nocturno oscuro lleno de estrellas. Esta escena está dividida por la mitad. Una mitad muestra una versión más opaca y gris del paisaje, etiquetada como: Pantalla sin Perfect Black. La otra mitad muestra una imagen más atractiva con un mayor rango dinámico de negros y blancos. Esta mitad dice: Pantalla negro perfecto. También puede verse el logotipo de certificación: La tecnología Negro Perfecto ofrece niveles de negro inferiores o iguales a 0,24 nit y hasta 500 lux. A su lado, hay un globo de texto que dice: Verifica la marca de certificación Negro Perfecto.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).

*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.

La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

Ve los detalles con
total claridad

Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente

Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en color amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.

El superescalamiento de 4K le da vida a cada cuadro

El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K.

Comparación de antes y después de cómo el superescalamiento 4K de LG mejora la calidad de la imagen. Dos paneles muestran la misma imagen de un pájaro colorido posado en una rama en el bosque, el panel de la derecha está difuminado.

*La calidad de la imagen del contenido mejorado variará según la resolución de origen.

Especificaciones clave

Tipo de Pantalla

4K UHD

Tasa de Refresco

60Hz

Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

Salida de Audio

20W

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 236 x 718 x 67,9

Peso del televisor sin soporte

11,5

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 236 x 718 x 67,9

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 360 x 845 x 142

Peso del embalaje

15,8

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 236 x 780 x 230

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1 086 x 230

Peso del televisor sin soporte

11,5

Peso del televisor con soporte

11,6

Montaje VESA (ancho x alto, mm)

300 x 200

ACCESIBILIDAD

Escala de Grises

Si

Contraste Alto

Si

Colores invertidos

Si

SONIDO

AI Sound

IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Afinación acústica IA

Listo (requiere Magic Remote)

Codificador de audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Salida de Audio

20W

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Clear Voice Pro

Si (Nivelación automática de volumen)

LG Sonido Sync

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Modo audio Compartido

Si

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal HDMI de retorno de audio

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (V5.0)

Entrada Ethernet

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporte eARC, ALLM)

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sí (Wi-Fi 5)

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Retroiluminación

Directa

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de Pantalla

4K UHD

Tasa de Refresco

60Hz

VIDEOJUEGOS

Optimizador de Juegos

Sí (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

Modo HGIG

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Sí (Hasta 60Hz)

IMAGEN (PROCESANDO)

Mapeo Dinámico de Tonos

Si

Escalador AI

Superescalado 4K

Calibración Automática

Si

FILMMAKER MODE™

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

Modo Imagen

10 modos

Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

SMART TV

AI Chatbot

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Listo (requiere Magic Remote)

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Listo (requiere Magic Remote)

Vista múltiple

Si

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Aplicación remota para smartphone

Sí (LG ThinQ)

Cámara USB Compatible

Si

Voice ID

Listo (requiere Magic Remote)

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de alimentación

Sí (Desmontable)

Remoto

Control remoto estándar

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

