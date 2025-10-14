We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo TV 55" OLED B5 + 55" UHD – La experiencia OLED en tu sala + TV UHD 55" con Inteligencia Artificial.
OLED55B5.55UA800
Características principales:
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
- Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
- Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
2 Productos en este paquete
El procesador alpha 8 AI Gen2, que es más inteligente y rápido, es el resultado de una década de innovación
El motor de IA del procesador puede reconocer el contenido por género. Con base en esta información, ofrece las configuraciones de calidad de imagen óptimas para mayor profundidad y detalle.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.
Negro perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros
Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad a tu alrededor.
*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).
*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.
Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente
Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.
El superescalamiento de 4K le da vida a cada cuadro
El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K.
*La calidad de la imagen del contenido mejorado variará según la resolución de origen.
- 55" LG UHD AI 4K Smart TV 2025 - UA8000 + de 160 canales gratis
- TV 55” LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025 – Incluye Magic remote IA
Especificaciones clave
Tipo de Pantalla
4K UHD
Tasa de Refresco
60Hz
Procesador de Imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
Salida de Audio
20W
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 236 x 718 x 67,9
Peso del televisor sin soporte
11,5
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 236 x 718 x 67,9
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 360 x 845 x 142
Peso del embalaje
15,8
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 236 x 780 x 230
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1 086 x 230
Peso del televisor sin soporte
11,5
Peso del televisor con soporte
11,6
Montaje VESA (ancho x alto, mm)
300 x 200
ACCESIBILIDAD
Escala de Grises
Si
Contraste Alto
Si
Colores invertidos
Si
SONIDO
AI Sound
IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Afinación acústica IA
Listo (requiere Magic Remote)
Codificador de audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Salida de Audio
20W
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Clear Voice Pro
Si (Nivelación automática de volumen)
LG Sonido Sync
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Modo audio Compartido
Si
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
CONECTIVIDAD
Canal HDMI de retorno de audio
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Sí (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporte eARC, ALLM)
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sí (Wi-Fi 5)
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Retroiluminación
Directa
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de Pantalla
4K UHD
Tasa de Refresco
60Hz
VIDEOJUEGOS
Optimizador de Juegos
Sí (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
Modo HGIG
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Sí (Hasta 60Hz)
IMAGEN (PROCESANDO)
Mapeo Dinámico de Tonos
Si
Escalador AI
Superescalado 4K
Calibración Automática
Si
FILMMAKER MODE™
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
Modo Imagen
10 modos
Procesador de Imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
TRANSMISIÓN
Recepción de televisión analoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de televisión digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
SMART TV
AI Chatbot
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Listo (requiere Magic Remote)
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Listo (requiere Magic Remote)
Vista múltiple
Si
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Aplicación remota para smartphone
Sí (LG ThinQ)
Cámara USB Compatible
Si
Voice ID
Listo (requiere Magic Remote)
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable de alimentación
Sí (Desmontable)
Remoto
Control remoto estándar
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
Todas las especificaciones
Manual y software
Descarga los manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Solucionar problemas
Encuentra vídeos prácticos y útiles sobre tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Pieza& Accesorio
Descubre accesorios para tu producto.
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
Soporte de pedidos
Realiza un seguimiento de tu pedido y consulta las preguntas frecuentes sobre pedidos.
Petición de reparación
Pide el servicio de reparación cómodamente en línea.
Chatea con nosotros
Habla ahora con un asesor de Soporte LG
Soporte de producto
Encuentra información de garantía, resolución de problemas, descarga tu manual y mucho más.
Soporte de pedidos
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
Solicitar servicio técnico
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea
Busca localmente
