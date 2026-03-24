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TV LG 65" OLED evo AI C6 – Fútbol en gran formato y máximo brillo

TV LG 65" OLED evo AI C6 – Fútbol en gran formato y máximo brillo

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Vista frontal de TV LG 65" OLED evo AI C6 – Fútbol en gran formato y máximo brillo OLED65C6PSA
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Vista frontal de TV LG 65" OLED evo AI C6 – Fútbol en gran formato y máximo brillo OLED65C6PSA
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Características principales:

  • Imágenes más brillantes y llenas de detalle gracias a Brightness Booster, impulsado por el procesador alpha 11 AI Processor Gen3.
  • Negros perfectos y colores precisos, que ofrecen un contraste más profundo y tonos vibrantes en cualquier condición de luz.
  • Disfruta de hasta 165Hz en 4K, con compatibilidad con G-SYNC y FreeSync Premium, para una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.
  • WebOS premiado, que integra experiencias avanzadas de inteligencia artificial, potenciadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón AI permite acceder al AI Hub, brindando una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más
Insignia de Ganador en los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Ganador 2026 del CES Innovation Awards

Plataforma de sistema operativo para TV con LG Shield

Insignia de Ganador en los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-AI

Ganador 2026 del CES Innovation Awards

Arquitectura Multi-AI

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor's Choice – Mejor Sistema Smart TV 2025/26

"8 Años como el Mejor Sistema Smart TV"

*Los CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la precisión de ninguna postulación ni de las afirmaciones realizadas, y no evaluó el producto al que se otorgó el premio.

¿Por qué el LG OLED evo C6?

El LG OLED evo AI C6 con Brightness Booster muestra una escena oscura en la que un pavo real brillantemente iluminado despliega sus plumas resplandecientes, con luces más intensas, mayor detalle y contraste impactante.

Brightness Booster

El LG OLED evo AI C6, con Negro Perfecto y Color Perfecto, muestra una escena planetaria dividida: a la izquierda, negros menos profundos; a la derecha, mayor detalle, negros más intensos y colores más vivos.

Negro Perfecto y Color Perfecto

El LG OLED evo AI C6 para gaming inigualable en 4K 165Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un auto de ruedas abiertas en movimiento, y los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Gaming inigualable en 4K 165Hz

El LG OLED evo AI C6 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica compatibilidad con servicios de AI accesibles desde la interfaz del televisor.

Multi AI webOS galardonado

El LG OLED evo AI C6 cuenta con AI Hub para personalización: un símbolo de AI sobre el control remoto rodeado por etiquetas de Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección del webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo ofrece el LG OLED evo C6 una calidad de imagen superior?

Da el paso a la siguiente generación del OLED con el LG OLED evo C6. El Brightness Booster realza cada fotograma con mayor brillo, mientras el procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 garantiza detalle y precisión refinados. Disfruta imágenes más brillantes, respaldadas por el Negro Perfecto que mantiene la profundidad en cualquier condición de iluminación, y el Color Perfecto certificado con 100% de volumen y fidelidad de color. El OLED evo C6 está diseñado para ofrecer un rendimiento de imagen consistente y de alta calidad en la mayoría de condiciones de visualización, ya sean brillantes u oscuras.

Brightness Booster

Imágenes más brillantes con Brightness Booster

alpha 11 AI Processor Gen3’s new Light Boosting Algorithm delivers brighter highlights and improved detail.2)

 

El LG OLED evo AI C6 con Brightness Booster muestra una escena oscura en la que un pavo real brillantemente iluminado despliega sus plumas resplandecientes, con luces más intensas, mayor detalle y contraste impactante.

Negro Perfecto y Color Perfecto

Negro Perfecto y Color Perfecto en cualquier condición de luz, siempre

El LG OLED TV cuenta con Negro Perfecto y Color Perfecto verificados por UL, ofreciendo mayor contraste, brillo mejorado y color vívido y preciso. Ve cada estrella con claridad, incluso en una habitación iluminada.3)

 

Negro Perfecto y Color Perfecto en cualquier condición de luz, siempre

El LG OLED evo AI C6 cuenta con la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que acredita la reducción verificada de luz azul.

El LG OLED evo AI C6 cuenta con la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que acredita la reducción verificada de luz azul.

Certificación "Eyesafe" para reducción de luz azul: cada fotograma cuida tus ojos4)

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 con Dual AI Engine

Ultimate 4K picture quality with LG’s most advanced alpha 11 AI Processor with Dual AI Engine

El procesador alpha 11 AI Processor Gen3 lleva el rendimiento OLED más allá de sus límites, controlando con precisión 8,3 millones de píxeles autoluminosos, ahora aún más potente con el Dual AI Engine. Al superar el concepto de un único motor de AI, este procesamiento avanzado mejora simultáneamente la nitidez y la textura, ofreciendo una calidad de imagen 4K más nítida y natural.5)

 

LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

¿Por qué el LG AI TV?

El LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace tu día a día más inteligente con el AI Hub personalizado

Descubre más sobre el LG AI TV

AI HDR Remastering

Lleva cada fotograma a calidad HDR

La AI optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para imágenes más ricas y realistas.

Descubre 3 ventajas destacadas del AI Hub

Búsqueda avanzada Multi AI con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente diga lo que está buscando, luego seleccione el modelo de IA que más le convenga. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.9)

 

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizada

El asistente de IA sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a tus intereses. En Esta Escena proporciona recomendaciones e información relevantes según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.10)

 

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, personalizada exclusivamente para ti!

En My Page puedes verlo todo de un vistazo: clima, calendario, widgets y los marcadores de tus deportes favoritos.11)

 

La insignia de Ganador de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Ganador de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Multi AI webOS galardonado

El galardonado webOS ahora protegido por LG Shield

La insignia de Elección del Editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de TV Inteligente 2025/2026.

La insignia de Elección del Editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de TV Inteligente 2025/2026.

8 años como el Mejor Sistema Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección del webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de Ganador en los CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección del webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de Ganador en los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías clave de LG Shield mantienen tus datos seguros mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad de software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Actualiza tu TV hasta por 5 años de forma gratuita14)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo: Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo: Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como un mouse en el aire para disfrutar del AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta como si fuera un mouse en el aire, o simplemente habla para dar comandos de voz.15)

 

El LG OLED evo AI C6 cuenta con AI Hub para personalización: un ícono de AI sobre el control remoto rodeado por etiquetas de Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

¿Por qué el LG OLED evo Gaming TV?

Gaming ultra fluido y sin tearing

Juega en 4K 165Hz compatible con G-Sync y AMD FreeSync

Hasta 165Hz ofrece una acción más nítida y fluida en cada juego. G-Sync Compatible y AMD FreeSync Premium mantienen el movimiento estable y sin tearing, mientras que VRR y el latencia de entrada ultra baja garantizan que cada movimiento sea fluido y responsivo, dándote ventaja en cada partida.16)

 

LG OLED evo AI C6 para un juego inigualable en 4K 165Hz muestra un juego de carreras a alta velocidad con un coche amarillo de ruedas abiertas en movimiento, texto audaz "WIN" en la pantalla y los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

World’s first VESA DSC-certified visually lossless, low-latency gaming

Con la certificación VESA DSC, obtienes detalles visualmente sin pérdidas y respuesta en tiempo real para gaming a través de HDMI 2.1, ofreciendo gameplay fluido y en alta resolución con imágenes limpias y sin distorsión.36)

 

World’s first 4K 120Hz HDR cloud gaming

Juega títulos en 4K 120Hz HDR en tu TV sin necesidad de un dispositivo adicional a través de NVIDIA GeForce NOW. Con arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de cloud gaming de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.37)

 

Primer TV del mundo compatible con controladores Bluetooth Ultra Low Latency

Experimenta cloud gaming de alto rendimiento con latencia ultra baja gracias al soporte de controladores Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3,0 ms. Disfruta de un control fluido y responsivo que se siente igual que una conexión por cable, incluso jugando en la nube.38)

 

Tiempo de respuesta certificado de 0,1 ms: el OLED responde al instante sin ghosting

Con su tiempo de respuesta de píxel de 0,1 ms y ALLM para latencia ultra baja, cada comando se ejecuta con precisión inmediata. Esta alta capacidad de respuesta mantiene el gameplay rápido claro y controlado, ofreciendo una ventaja competitiva clara.17)

 

Sigue cada movimiento con total claridad, respaldado por la certificación VESA ClearMR 10000

Cuando la acción va rápido, mantener el detalle a la vista es esencial. El LG OLED evo, certificado ClearMR 10000, minimiza el motion blur entre fotogramas para mantener el movimiento nítido y legible en movimientos rápidos, mientras que HGiG preserva el mapeo de tonos HDR tal como lo concibió el creador del juego, manteniendo luces precisas, sombras profundas y color equilibrado. Juntos, la certificación ClearMR y HGiG garantizan que el movimiento se vea claro y el HDR permanezca preciso, para que cada escena se muestre exactamente como fue concebida.18)

 

El LG OLED evo AI C6 muestra el LG Gaming Portal en la pantalla webOS: un centro de gaming con interfaz de un solo paso que da acceso a múltiples apps de juegos a través de servicios de cloud gaming como NVIDIA GeForce NOW y apps de webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Tu centro de gaming todo en uno, sin necesidad de consola

Explora miles de juegos desde NVIDIA GeForce Now, apps nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad, y compite con otros jugadores en el Modo Desafío.21)

 

El LG OLED evo AI C6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como tasa de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

El LG OLED evo AI C6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como tasa de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

Game Dashboard y Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego según tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de gaming fácilmente con el Game Dashboard para control rápido en tiempo real y el Game Optimizer para ajustar tus configuraciones preferidas. Regula la tasa de refresco, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego.

¿Por qué el LG OLED evo es una excelente opción para los amantes del diseño?

Diseño Ultra Delgado que se adapta a tu estilo de vida moderno

Con sus biseles angostos y perfil ultra delgado, la pantalla ocupa el lugar principal, creando una apariencia más limpia y continua. De borde a borde, el diseño se siente ininterrumpido, integrándose elegantemente a tu espacio.22)

 

El LG OLED evo AI C6 está montado en la pared en un espacio de sala decorado, con un diseño ultra delgado y biseles angostos, y muestra en pantalla un paisaje urbano junto al río al atardecer.

El LG OLED evo AI C6 está montado en la pared en un espacio de sala decorado, con un diseño ultra delgado y biseles angostos, y muestra en pantalla un paisaje urbano junto al río al atardecer.

Descubre obras maestras sin límites con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una amplia variedad de contenidos

LG Gallery+ te da acceso a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para elevar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleje tu estilo.24)

 

La LG OLED evo AI C6 con LG Gallery+ de LG, junto con BGM y Music Lounge, muestra en pantalla la escena del lago del bosque “Forest Evening”, con un panel de interfaz visible de Music Lounge para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente ideal con música que combine con tus visuales. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

El LG OLED evo AI C6 muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum 'Viaje Familiar' activado.

El LG OLED evo AI C6 muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum 'Viaje Familiar' activado.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu TV solo con tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.27)

 

El LG OLED evo AI C6 está montado en una pared verde sobre una consola roja, mostrando un tablero de información con clima, marcadores deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Tablero de Información

Mantente al día con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de contenido y más.

Modo Galería

Cambia del TV a una obra de arte sin interrupciones

Con el Modo Galería activado, tu TV puede seguir ahorrando energía mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.39)

Control de Brillo Automático

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El Control de Brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.28)

 

Sensor de Movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.29)

 

LG Channels

Entretenimiento sin fin de forma gratuita

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te gusta.30)

 

El LG OLED evo AI C6 con Conectividad Inteligente muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, y paneles para TV, dispositivos y apps en un diseño de control unificado.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma todo en uno para el hogar inteligente

Home Hub integra todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin problemas con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.31)

 

Cine auténtico, preservado con total fidelidad

Dolby Vision y FILMMAKER Ambient MODE

Experimenta el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cercanas posible a su forma original.32)

 

Dolby Atmos

Al procesar el sonido como objetos de audio inmersivos en 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

Sumérgete en cada partido deportivo

La soundbar de LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo con LG TV y soundbar sincronizados

Al sincronizar el TV y la soundbar como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.35)

 

El LG OLED evo AI C6 con WOW Orchestra y WOWCAST muestra una escena de concierto con una soundbar debajo de la pantalla, mientras ondas de sonido gráficas se extienden por la sala para transmitir un sonido envolvente inalámbrico y sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos sentados juntos en un sofá en una sala luminosa, con el control remoto en mano mientras ven TV.

Una familia con niños y sus abuelos sentados juntos en un sofá en una sala luminosa, con el control remoto en mano mientras ven TV.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

Los LG TVs están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de Ajuste de Color, Guía de Lenguaje de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso Legal

 

*Las imágenes en esta página de detalle del producto son solo con fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere Cuenta LG y aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las apps de streaming. Sin Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (p. ej., a través de HDMI) y la TV terrestre/por antena (solo para TVs con sintonizador). La creación de una Cuenta LG es gratuita.

2)*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región del mercado.

*Brightness Booster aplica a los modelos de 65/55/48 pulgadas OLED C6

 

3)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek por su Fidelidad de Color al 100% medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color. 

*El Volumen de Gama de Color (CGV) de la pantalla es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según verificación independiente de Intertek. 

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de negro ≤0,24 nits hasta 500 lux, basado en la medición de reflejo de luz de anillo de la Sección 11.5 de IDMS. 

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, basado en la medición de reflejo de luz de anillo de las Secciones 11.5 de IDMS. 

*El rendimiento real puede variar dependiendo de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

 

4)*Las pantallas LG OLED TV han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

 

5)*En comparación con el procesador alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

 

6)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

*Mayor velocidad de procesamiento en comparación con el procesador alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

 

7)*Debe activarse desde el menú de modos de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

9)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados desde 2022.

*Se requiere conexión a internet. Los servicios de AI de terceros pueden cambiar o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

10)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En esta escena' está disponible en países que soportan EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

11)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país; está disponible en TVs OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona solo con aplicaciones que admitan la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar; si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o discontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

 

12)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no hay soporte de NLP, el acceso y uso de aplicaciones por voz puede no estar disponible.

 

14)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

15)*Proporciona acceso rápido a las funciones AI del TV, pero no cuenta con procesamiento AI integrado.

*El diseño, disponibilidad y funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz AI solo está disponible en países que soportan NLP en su idioma nativo.

 

16)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 165Hz.

*NVIDIA G-Sync es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-Sync.

 

17)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas con "tiempos de respuesta de 0,1 ms (Gris a Gris) y Rendimiento de Juego Cualificado" por Intertek.

 

18)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para definir y publicar directrices que mejoren las experiencias de gaming en HDR para los consumidores.

*El soporte de HGiG puede variar según el país.

*Solo los OLED C6 de 83/77/65/55/48/42 pulgadas tienen certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de motion blur de las pantallas.

 

21)*El soporte para servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

22)*Los requisitos de instalación pueden variar.

 

24)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y funciones completas.

 

27)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

 

28)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.

 

29)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

30)*El soporte para ciertos canales de LG Channels varía según la región.

 

31)*LG soporta dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la app móvil de ThinQ.

 

32)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se soporta FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

33)*‘In This Scene’ card is available in countries that support EPG.

*The scope of support may vary by country.

*Information provided by Asistente de AI is for general informational purposes only and may not be accurate. LG assumes no responsibility or liability for any actions or decisions made in reliance on such information.

 

35)*La soundbar puede adquirirse por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

 

36)*Los televisores LG OLED han sido certificados como DSC por VESA.

 

37)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi 5GHz.

 

38)*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi 5GHz.

 

39)*El ahorro de energía aplica solo cuando el Modo Galería y Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma energía que cuando el TV está encendido.

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165HZ)

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    Color Perfecto

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con doble motor de AI

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • VIDEOJUEGOS - Compatible G-Sync (Nvidia)

    Si

  • VIDEOJUEGOS - Compatible con FreeSync (AMD)

    Si

  • SONIDO - Salida de Audio

    40W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.2 Ch

  • SONIDO - Dolby Atmos

    Si

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 441 x 826 x 45,1

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    16,6

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165HZ)

  • Amplia Gama de Colores

    Color Perfecto

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con doble motor de AI

  • Escalador AI

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Sí (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • Selección de género AI

    Sí (SDR/HDR)

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • HFR (alta frecuencia de imagen)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • Tecnología Dimming

    Pixel Dimming

  • Motion

    OLED Motion

  • Modo Imagen

    9 modos

  • AI HDR Remastering

    Si

  • AI Picture Pro

    Si

  • Control de Brillo Auto

    Si

  • Calibración Automática

    Si

  • Brightness Booster

    Si

  • QFT (Transporte Rápido de Fotogramas)

    Si

  • QMS (Cambio Rápido de Medios)

    Si

VIDEOJUEGOS

  • Compatible G-Sync (Nvidia)

    Si

  • Compatible con FreeSync (AMD)

    Si

  • Modo HGIG

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Sí (Panel de Juego)

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Si (Hasta 165Hz)

  • Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

    Si

  • Tiempo de respuesta

    Menos que 0.1ms

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • AI Chatbot

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Picture/Sound Wizard

    Si

  • AI Voice ID

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Control por voz manos libres

    Si

  • Panel de Control

    Sí (Google Home, LG ThinQ)

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Canales LG

    Si

  • LG Gallery+

    Sí (La disponibilidad del servicio de pago varía según el país)

  • LG Shield

    Si

  • Vista múltiple

    Si

  • Mi página

    Si

  • Aplicación remota para smartphone

    Sí (LG ThinQ)

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

SONIDO

  • Dolby Atmos

    Si

  • AI Sound

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Afinación acústica adaptativo

    Si

  • AI Object Remastering

    Sí (AI Object Remastering Ultra)

  • Codificador de audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • Salida de Audio

    40W

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.2 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

ACCESIBILIDAD

  • Contraste Alto

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Colores invertidos

    Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 441 x 826 x 45,1

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    1 441 x 880 x 230

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 600 x 950 x 200

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    470 x 230

  • Peso del televisor sin soporte

    16,6

  • Peso del televisor con soporte

    18,4

  • Peso del embalaje

    26,3

  • Montaje VESA (ancho x alto, mm)

    300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096700587

CONECTIVIDAD

  • Canal HDMI de retorno de audio

    eARC (HDMI 2)

  • Soporte Bluetooth

    Si (v 5.1)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Entrada HDMI

    4ea (compatible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Entrada USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sí (Wi-Fi 6)

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de alimentación

    Sí (incluido)

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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