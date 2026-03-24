TV LG 65" OLED evo AI C6 – Fútbol en gran formato y máximo brillo

2)*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región del mercado.

*Brightness Booster aplica a los modelos de 65/55/48 pulgadas OLED C6

3)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek por su Fidelidad de Color al 100% medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El Volumen de Gama de Color (CGV) de la pantalla es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según verificación independiente de Intertek.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de negro ≤0,24 nits hasta 500 lux, basado en la medición de reflejo de luz de anillo de la Sección 11.5 de IDMS.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, basado en la medición de reflejo de luz de anillo de las Secciones 11.5 de IDMS.

*El rendimiento real puede variar dependiendo de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

4)*Las pantallas LG OLED TV han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

5)*En comparación con el procesador alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

6)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

*Mayor velocidad de procesamiento en comparación con el procesador alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

7)*Debe activarse desde el menú de modos de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

8)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

9)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados desde 2022.

*Se requiere conexión a internet. Los servicios de AI de terceros pueden cambiar o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

10)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En esta escena' está disponible en países que soportan EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

11)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país; está disponible en TVs OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona solo con aplicaciones que admitan la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar; si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o discontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

12)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no hay soporte de NLP, el acceso y uso de aplicaciones por voz puede no estar disponible.

14)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

15)*Proporciona acceso rápido a las funciones AI del TV, pero no cuenta con procesamiento AI integrado.

*El diseño, disponibilidad y funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz AI solo está disponible en países que soportan NLP en su idioma nativo.

16)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 165Hz.

*NVIDIA G-Sync es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-Sync.

17)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas con "tiempos de respuesta de 0,1 ms (Gris a Gris) y Rendimiento de Juego Cualificado" por Intertek.

18)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para definir y publicar directrices que mejoren las experiencias de gaming en HDR para los consumidores.

*El soporte de HGiG puede variar según el país.

*Solo los OLED C6 de 83/77/65/55/48/42 pulgadas tienen certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de motion blur de las pantallas.

21)*El soporte para servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

22)*Los requisitos de instalación pueden variar.

24)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y funciones completas.

27)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

28)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.

29)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

30)*El soporte para ciertos canales de LG Channels varía según la región.

31)*LG soporta dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la app móvil de ThinQ.

32)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se soporta FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

33)*‘In This Scene’ card is available in countries that support EPG.

*The scope of support may vary by country.

*Information provided by Asistente de AI is for general informational purposes only and may not be accurate. LG assumes no responsibility or liability for any actions or decisions made in reliance on such information.

35)*La soundbar puede adquirirse por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

36)*Los televisores LG OLED han sido certificados como DSC por VESA.

37)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi 5GHz.

38)*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi 5GHz.

39)*El ahorro de energía aplica solo cuando el Modo Galería y Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma energía que cuando el TV está encendido.