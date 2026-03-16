LG THERMA V R290 Monobloc: Premiere der neuen Innengeräte auf der SHK+E 2026

LG Electronics (LG) präsentiert pünktlich zur SHK+E in Essen neue Innengeräte für die LG THERMA V R290 Monobloc. Anwender und Fachbetriebe können künftig je nach Anforderung zwischen drei Inneneinheiten wählen: Kontroll-Einheit, Hydro-Einheit und Kombi-Einheit. Damit lässt sich das System passgenau auf unterschiedliche Installations- und Nutzungsszenarien auslegen – vom reinen Steuerungskonzept bis zur All-in-One-Lösung mit Warmwasserspeicher.

Integration von Drittanbieter-Geräten möglich

Die Kontroll-Einheit ist als Stand-alone-Lösung konzipiert und kommt ohne Anschluss wasserführender Leitungen aus. Sie eignet sich damit als eigenständiges Steuerungskonzept und unterstützt die Integration mit Geräten von Drittanbietern. Wer hydronische Funktionen im Innengerät gebündelt integrieren möchte, setzt auf die Hydro-Einheit. Hier sind Zusatzheizung (9 kW), 3‑Wege‑Ventil und Ausdehnungsgefäß bereits integriert. Für die Installation ist entscheidend: Es müssen keine Kältemittelleitungen verlegt werden. Außen- und Innengerät sind ausschließlich über Wasserleitungen miteinander verbunden; das Kältemittel ist im Außengerät hermetisch versiegelt. Dadurch ist kein F‑Gas‑Zertifikat erforderlich.

Als dritte Variante bietet LG die Kombi-Einheit als All-in-One-Konzept an. Sie kombiniert einen integrierten Warmwasserspeicher mit elektrischer Zusatzheizung (9 kW) und Ausdehnungsgefäß. Der Warmwasserspeicher ist als 200‑Liter‑Edelstahltank ausgeführt (außer bei 7/9‑kW‑Modellen). Vorinstallierte Komponenten sind auf eine einfachere Installation und schnellere Montage ausgelegt. Zusätzlich ermöglicht die Kombi-Einheit eine präzisere Temperaturkontrolle.

Einheitliches Design, komfortable Bedienung

Neben der Variantenvielfalt setzt LG bei den neuen Innengeräten auf eine gemeinsame Linie bei Bedienung und Design. Alle drei Modelle erhalten eine neue, moderne und einheitliche Optik, die bereits mit dem iF Design Award 2026 ausgezeichnet wurde. Für die komfortable Steuerung hat LG ein 6,8‑Zoll‑Farbdisplay mit Touch-Funktion integriert, ein neues WiFi-Modem ist ebenfalls neuer Bestandteil des modernisierten Produktportfolios.

Darüber hinaus sind die neuen Innengeräte sowohl mit 1‑phasigen als auch mit 3‑phasigen Außengeräten kompatibel – bislang waren hierfür zwei unterschiedliche Modelle erforderlich. Auch bei der Montage wurden praktische Details überarbeitet: Eine Auffangwanne ist integriert und muss nicht mehr separat als Zubehör bestellt werden. Für die Hydro-Einheit garantiert LG zudem eine leichtere und schnellere Montage. Bei der Kombi-Einheit liegen die Anschlüsse künftig rückseitig statt oben, wodurch die Gesamthöhe sinkt und die Einheit auch für niedrige Kellerräume geeignet ist.

Besucher der SHK+E in Essen können sich vom 17. bis 20. März 2026 am LG-Messestand (Halle 3, Standnummer 3A02) von den neuen Innengeräten für die LG THERMA V R290 Monobloc überzeugen.