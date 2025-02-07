Como diseñadora, Ana siempre ha sido muy creativa pero últimamente se está sientiendo un poco baja de inspiración. Tal vez sumergirse en el trabajo de otros artistas sea justo lo que necesita para inspirarse con nuevas ideas. Esta es una de las razones por las que a Ana le encanta el LG CineBean Q, y es que con una rápida conexión a WebOS, puede acceder a una amplia gama de contenido en vídeo, sumergíendose en la inspiración qe tanto necesita.

Tan pronto como proyecta la imagen en la pared, LG CineBeam Q alinea instantáneamente la pantalla y el enfoque, gracias a su Ajuste Automático de Pantalla, sin necesidad de ajustes manuales. Con un tamaño de pantalla que se extiende hasta 120 pulgadas, la sala de estar de Ana se convierte en un gran teatro, permitiéndole sumergirse en una inspiración interminable.

Con su calidad de imagen 4K UHD, Anna experimenta visuales de nivel cinematográfico directamente en su propio dormitorio. Ya sea un documental de la naturaleza para relajarse o una película de su director favorito para terminar el día con una sonrisa, las imágenes vívidas y nítidas ofrecen una escapatoria realmente envolvente.

Aunque su espacio en el dormitorio sea pequeño, no es un problema. El proyector es tan ligero y tiene un diseño compacto que puede llevarlo con una sola mano. Incluso con el soporte, configurarlo en cualquier habitación sin esfuerzo. Gracias al LG CineBeam Q, sus noches se han transformado de momentos de estrés a una tranquila y cinematográfica escapatoria.