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Soluciones Más
Inteligentes
Mejor
Equilibrio
Formas de Vivir de Manera
Más Inteligente con LG
Equilibrio
Más Inteligente con LG
equilibrio entre vida laboral y personal con LG
MONTHLY LG | FEBREROOferta Especial 07.02.2025 ~ 14.03.2025
- * Beneficios aplicables exclusivamente durante el periodo de promoción LG Monthly de Febrero.
- * Copia y pega el código de promoción al realizar el pago. El descuento se aplicará al realizar el pago automáticamente.
5%
DESCUENTO
Código PromocionaLGMONTHLYFEB
Del caos diario
a la calma
organizada
¿Qué pasaría si las tareas del hogar puedieran ser cosa del pasado? Para los jóvenes profesionales ocupados como Ana, que necesitan simplificar las tareas diarias, LG tiene las soluciones que ayudan a minimizar la carga de tareas y el estrés. Vamos a ver como la Tecnología LG ayuda a mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida pertsonal.
Semanas ajetreadas
Como mantener el ritmo y la
inspiración de una diseñadora
con LG CineBeam Q
Semanas ajetreadas
inspiración de una diseñadora
con LG CineBeam Q
Como diseñadora, Ana siempre ha sido muy creativa pero últimamente se está sientiendo un poco baja de inspiración. Tal vez sumergirse en el trabajo de otros artistas sea justo lo que necesita para inspirarse con nuevas ideas. Esta es una de las razones por las que a Ana le encanta el LG CineBean Q, y es que con una rápida conexión a WebOS, puede acceder a una amplia gama de contenido en vídeo, sumergíendose en la inspiración qe tanto necesita.
Tan pronto como proyecta la imagen en la pared, LG CineBeam Q alinea instantáneamente la pantalla y el enfoque, gracias a su Ajuste Automático de Pantalla, sin necesidad de ajustes manuales. Con un tamaño de pantalla que se extiende hasta 120 pulgadas, la sala de estar de Ana se convierte en un gran teatro, permitiéndole sumergirse en una inspiración interminable.
Con su calidad de imagen 4K UHD, Anna experimenta visuales de nivel cinematográfico directamente en su propio dormitorio. Ya sea un documental de la naturaleza para relajarse o una película de su director favorito para terminar el día con una sonrisa, las imágenes vívidas y nítidas ofrecen una escapatoria realmente envolvente.
Aunque su espacio en el dormitorio sea pequeño, no es un problema. El proyector es tan ligero y tiene un diseño compacto que puede llevarlo con una sola mano. Incluso con el soporte, configurarlo en cualquier habitación sin esfuerzo. Gracias al LG CineBeam Q, sus noches se han transformado de momentos de estrés a una tranquila y cinematográfica escapatoria.
Vibras de Fin de Semana
Las tareas del hogar
un 200% más eficientes
con la Lavadora LG
Vibras de Fin de Semana
un 200% más eficientes
con la Lavadora LG
Después de un fin de semana de senderismo por caminos polvorientos con sus amigos, la chaqueta cortaviento favorita de Ana quedó cubierta de polvo, algo que normalmente requeriría lavados extra para quedar completamente limpia. Antes, tendría que lavarla a mano y luego pasarla por un ciclo adicional, pero desde que usa la Lavadora LG, ya no tiene que preocuparse por ese proceso tan molesto.
Ya sea para eliminar alérgenos o cuidar prendas delicadas, Ana sabe que la potente acción del vapor penetrará suavemente en cada fibra, eliminando bacterias y alérgenos, gracias a la tecnología LG SteamTM. Cuando termina el ciclo, su chaqueta queda impecable, fresca y lista para su próxima aventura, dejándola tranquila y sin esfuerzo.
Para Ana, la lavadora LG es ahora un electrodoméstico indispensable. Con la colada ya no siendo un problema, puede relajarse con la seguridad de que su ropa se cuida sin complicaciones, haciendo que su rutina de fin de semana sea más eficiente y saludable.
Equilibrio entre el trabajo
y la vida personal
con la Solución Smart Life de LG
Equilibrio entre
el trabajo
y la vida personal
con la Solución
Smart Life de LG
Ya sea durante los días laborales llenos de trabajo y reuniones o los fines de semana dedicados a inspirarse y relajarse, la Solución Smart Life de LG convierte el equilibrio entre el trabajo y la vida personal en una realidad sin estrés.
No se trata solo de gestionar tareas y hacer más; se trata de hacerlo de manera más inteligente, optimizando cada momento para ahorrar tiempo, energía y ganar tranquilidad. Con las funciones inteligentes de LG, cualquiera puede descubrir su propio camino hacia un día más inteligente, sencillo y gratificante
MONTHLY LG | FEBREROOferta Especial 07.02.2025 ~ 14.03.2025
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