About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

La Revue LG | Novembre

LG Redécouvert : À travers les yeux de vrais utilisateurs

Redécouvrez LG ce Black Friday grâce aux histoires authentiques de nos utilisateurs.

Le Black Friday, c'est le jour où vous pouvez enfin ajouter ce petit plaisir que vous convoitez depuis des lustres à votre panier.
Et si cette année, lors des soldes du Black Friday, vous vous concentriez sur des trouvailles technologiques qui pourraient vous simplifier la vie au quotidien?

Dans ce numéro de Monthly LG, nous avons rassemblé des avis sincères qui montrent comment les appareils LG s'intègrent dans la vie de tous les jours pour la rendre plus simple, plus intelligente et plus agréable.

Profitez de 5% de réduction sur les lave-linge et sèche-linge grâce aux offres exclusives de ce mois!

*Les images ont été créées par IA à des fins d'illustration.
*Les avis présentés dans ce contenu sont basés sur des commentaires clients vérifiés publiés sur LG.com/uk, LG.com/de et LG.com/es. Certains ont été raccourcis ou légèrement modifiés sans en altérer le sens. Les avis reflètent les opinions individuelles des consommateurs, et les performances des produits peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation, de l'environnement et du modèle.

 

 

 

 

 

LG OLED TV

Jours clairs, nuits sombres – Une visibilité toujours parfaite

"

★★★★★

Regarder une série après le travail, c'est mon rituel, et l'image de ce téléviseur est si profonde et si vive que cela change ma connexion à l'histoire.

"

"

★★★★★

Notre salon est très ensoleillé, mais l'ajustement automatique de la luminosité maintient l'image nette, même en pleine journée.

"

"

★★★★★

Avant, je perdais les visages des acteurs pendant les scènes sombres, mais avec l'OLED, je saisis toujours la moindre expression.

"

fond transparent

« Chaque scène est totalement différente et si réelle. Je n'ai même pas à me soucier de la luminosité ou de la balance des couleurs. »

Lorsque vous avez enfin le temps de vous installer pour regarder une série, transformez votre maison en un cinéma privé. Le processeur IA du TV LG OLED ajuste la luminosité et les couleurs scène par scène, éclaircissant les moments sombres pour révéler chaque détail et fluidifiant les coupes rapides. Il met même à niveau les clips plus anciens et de faible résolution pour qu'ils paraissent frais et nets à nouveau.

Le Conseil LG!
Passez en Mode Image IA et profitez d'ajustements automatiques de la luminosité et des couleurs, de jour comme de nuit.

Moniteur de Jeu LG UltraGear

Jouez plus grand. Réagissez plus vite.

"

★★★★★

Maintenant, je comprends ce que signifie vraiment l'immersion, et c'est toujours aussi confortable pour les yeux.

"

"

★★★★★

Le grand écran éclatant donne l'impression de regarder un film en jouant.

"

"

★★★★★

Les transitions sont fluides et rapides – mes réactions sont clairement plus nettes !

"

fond transparent

« La vitesse décide du vainqueur, et ce moniteur me donne l'avantage ! »

Dans le jeu vidéo, une fraction de seconde est primordiale. Le LG UltraGear est conçu pour assurer la victoire avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms et la clarté éclatante signature de l'OLED. Le moniteur de jeu s'incurve autour de votre champ de vision, vous plongeant au cœur de l'action, du premier mouvement à la victoire finale. Conçu pour une concentration totale, des décisions rapides et un triomphe ultime, notre écran est fait pour vous permettre de montrer vos véritables talents.

Le Conseil LG!
Utilisez le Mode Dual pour basculer entre les paramètres de jeu et de travail en un seul clic.

Sèche-linge LG

Détection des tissus, séchage délicat

"

★★★★★

Mes vêtements ressortent doux, pas raides.

"

"

★★★★★

Chaque brassée sort complètement sèche et fraîche, donc je peux la porter immédiatement.

"

"

★★★★★

Il s'adapte au tissu, donc il y a moins de plis, et le repassage est tellement moins fatiguant.

"

fond transparent

« Mes vêtements préférés sont séchés en fonction de leur tissu. Je constate moins de plis, et ils durent plus longtemps. »

Nous avons tous eu affaire à des pulls rêches ou des chemises froissées après le séchage. Des tissus différents nécessitent des soins différents, mais la plupart des sèche-linge ne peuvent pas s'adapter. Le système AI Dry du Sèche-linge LG sèche tout avec précision, en s'ajustant au tissu et à l'environnement. Cela signifie des jours de lessive plus faciles et des vêtements aussi frais que leur apparence!

Le Conseil LG!
Faites confiance même aux tissus délicats à AI Dry, qui détecte automatiquement les matériaux et s'ajuste pour un soin vraiment doux.

Lave-linge LG

Doux pour les tissus, plus doux pour vos oreilles

"

★★★★★

Les vibrations sont minimales, même sur les cycles forts, donc je peux l'utiliser n'importe où dans la maison sans aucune perturbation.

"

"

★★★★★

Le bruit me dérangeait le soir, mais il est nettement plus silencieux maintenant.

"

"

★★★★★

Avant, je devais planifier autour de la sieste, mais maintenant je peux lancer une lessive sans m'inquiéter.

"

fond transparent

« Fini de m'inquiéter de faire la lessive tard le soir. »

Fatigué du bruit sourd et lourd d'un cycle de lavage ? Vous évitez de faire la lessive pendant la sieste à cause des vibrations ? Grâce à la conception silencieuse de LG, vous pouvez laver en paix à tout moment de la journée. Les tissus sont traités en douceur avec la technologie AI DD™, et ce, sans compromettre la puissance de nettoyage.

Le Conseil LG!
Utilisez l'application LG ThinQ pour vérifier l'état actuel de votre lessive et recevoir des alertes lorsque votre chargement est terminé.

Ce Black Friday, face à d'innombrables options, fiez-vous aux avis authentiques pour découvrir la véritable valeur et la commodité des produits LG. Redécouvrez ce qui rend la vie plus facile, plus intelligente et plus agréable avec LG.

Una exhibición de electrodomésticos LG y cajas de regalo en un fondo oscuro.

Una exhibición de electrodomésticos LG y cajas de regalo en un fondo oscuro.

Préparez-vous pour le Black Friday LG

Des offres LG exceptionnelles arrivent. Soyez prêt à économiser!

Rendez votre vie plus facile et plus intelligente avec LG.

Plus de lectures La Revue LG

Miniature du contenu du mois de Octobre

Behind the Review: Finding Focus and Flow

En savoir plus
Miniature du contenu du mois de septembre

La cuisine de Londres, avec une âme coréenne

En savoir plus
Miniature du contenu du mois de juin

Une escapade hanok harmonieuse

En savoir plus