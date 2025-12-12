About Cookies on This Site

Lave-linge 20 kg | AI Direct Drive™
Fonctionnalités principales

  • Soin du linge intelligent AI Direct Drive™
  • Lavage rapide TurboWash™
  • Vapeur anti-allergie Steam™
  • Connectivité application LG ThinQ™
  • Moteur Inverter DirectDrive™
  • 6 Motion Direct Drive™
Plus
Vidéo du zoom sur le lave-linge LG dans la buanderie avec le sèche-linge LG

Des solutions de lavage intelligentes

La molette avec écran LCD du lave-linge LG

Simple et intuitif

Molette avec écran LCD pour un contrôle simplifié

La technologie "AI" de LG détectant le type de tissu

Lavage intelligent

AI DD™ offre des cycles de lavage efficaces

Les 5 jets puissants à l'intérieur du tambour

Rapide et efficace

Des cycles de lavage rapide de 30 minutes ou moins

Nettoyez vos vêtements en profondeur grâce à la vapeur à l'intérieur du tambour

Nettoyez vos vêtements en profondeur

Un cycle anti-allergie pour nettoyer vos vêtements en profondeur

Title mark

Title mark

Des solutions simples pour optimiser votre espace

Vidéo montrant le design ainsi que l'affichage de la molette avec écran LCD d'un lave-linge

Un contrôle simplifié

L'information au bout des doigts

Notre molette avec écran LCD facilite votre accès à l'information

*Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Profitez d'un contrôle simplifié

Accédez facilement à plus de 20 cycles de lavage et modifiez rapidement n'importe quel cycle. La molette avec écran LCD vous offre un contrôle total du lavage

AI Wash

Un lavage optimisé grâce à AI DD™

AI Wash optimise les mouvements de lavage en fonction du type de linge. Votre allié intelligent vous permettra de mieux prendre soin de vos tissus et de réaliser des économies d'énergie

Illustration de l'AI Wash détectant la charge ainsi que le type de tissu

*Testé par Intertek en Novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a permis d'améliorer le soin des tissus et de réduire la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus délicats (chemises mixtes, chemisiers, t-shirts d'entraînement, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.). (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids, du type de tissu et/ou d'autres facteurs.

**AI Sensing est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. AI Sensing n'est pas activée lorsque l'option Vapeur est sélectionnée. AI Wash ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté.

***Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

6 Motion™

Les 6 mouvements de tambour s'adaptent au type de tissu.

Notre moteur LG Inverter Direct Drive™ offre 6 mouvements de tambour différents au cours d'un cycle de lavage. La technologie 6 Motion Direct Drive™ garantit un nettoyage complet et efficace

La rotation

Rotation

Rotation classique adaptée à vos besoins de lavage quotidiens

La friction

Friction

Un mouvement délicat, idéal pour vos vêtements

L'aspersion

Aspersion

L'eau est répandue uniformément pour un nettoyage complet et homogène

Le brassage immergé

Brassage immergé

Vos vêtements bénéficient d'un lavage en douceur

Le bercement

Bercement

Le bercement aide à éliminer les taches tenaces.

Le défoulement

Défoulement

Le défoulement aide à préserver la qualité de vos vêtements

La rotation
La friction
L'aspersion
Le brassage immergé
Le bercement
Le défoulement

*Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
Le moteur Inverter Direct Drive™

Fiable, fluide and silencieux

Le moteur LG Inverter Direct Drive™ est en transmission directe sur le tambour, sans courroie ni poulie. Il dispose d'une garantie 20 ans.

Image du moteur LG Inverter Direct Drive™; d'une femme lisant un livre et d'une maman avec son enfant endormi

*La garantie limitée ne couvre pas les réparations lorsque votre produit est utilisé à des fins autres que l'usage domestique normal et habituel (par exemple, usage commercial, dans des bureaux et des installations récréatives) ou contraires aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation du produit.

**Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Title mark

Title mark

Améliorez votre pouvoir de nettoyage

Vidéo d'une femme lavant ses draps

Un nettoyage complet en 30 minutes

Nos cinq jets puissants nettoient vos vêtements sous plusieurs angles et en profondeur, vous offrant ainsi un nettoyage complet en moins de 30 minutes*.

*Testé par Intertek, programme Coton avec l’option TurboWash™ et une charge DOE de 3 kg (10 CFR 430, Sous-partie B, Annexe J1). Les résultats peuvent varier selon l’environnement.

Les images et vidéos du produit sont uniquement fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Video montrant le nettoyage en profondeur du tissu

Un nettoyage en profondeur grâce à Steam™

Portez sereinement vos vêtements grâce à Steam™. La vapeur anti-allergie élimine jusqu'à 99,9% des acariens et pollens.*

*Le cycle anti-allergie certifié par la BAF (British Allergy Foundation) diminue les allergènes, acariens et pollens.

**Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Title mark

Simplifiez votre lessive

*Le Wi-fi ainsi que l'application ThinQ sont requis. Les caractéristiques peuvent être modifiées.

**Les résultats peuvent varier selon l'environnement.

***Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Smart pairing™

Lavage et séchage synchronisés

Avec la fonction Smart Pairing™, votre lave-linge et votre sèche-linge se transmettent des informations pour offrir un soin optimal à vos vêtements.

**Les deux appareils sont connectés au Wi-Fi et à l’application LG ThinQ™ sur un appareil mobile compatible pour utiliser Smart Pairing™.

**Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Optimisation des cycles & options

Des cycles de lavage adaptés à votre linge

Le lave-linge séléctionne automatiquement les cycles de lavage fréquents pour vous faire gagner du temps. Il suffit d'activer l'option de modification des cycles

*Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel..

LG ThinQ™

Simplifiez votre quotidien grâce à un contrôle simple et intuitif

Gérez votre linge à tout moment et où que vous soyez

Grâce à l’application ThinQ™, contrôlez votre lave-linge à distance d’un simple geste. Lancez un cycle en un clic, où que vous soyez.

Un entretien simplifié et un suivi en temps réel

L’application ThinQ™ vous permet de tout surveiller facilement, qu’il s’agisse de l’entretien quotidien ou du suivi énergétique.

Gérez votre linge sans vous déplacer grâce à l'assistant vocale

Dites à votre enceinte intelligente ce dont vous avez besoin et laissez votre lave-linge s’occuper du reste.

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Alexa et Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.

**Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Lave-linge LG dans un salon

Un design élégant et minimaliste

Les aubes de lavage d'un lave-linge LG

Des aubes de lavage et un tambour en acier inoxydable

La molette avec écran LCD du lave-linge LG

Contrôle intuitif grâce à la molette avec écran LCD

Porte en verre trempé du lave-linge LG

Porte en verre trempé

*Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel..

Q.

Quelles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?

A.

'Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.

Q.

Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?

A.

LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante. Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille. N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.

Q.

Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?

A.

Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?

A.

En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.

Q.

Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?

A.

La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).
Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE.
2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014.
3)Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?

A.

Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.
Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.

Q.

À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?

A.

La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements. 

Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.

Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.

Q.

Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?

A.

Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.

Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.

Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.

 

*Testé par Intertek en janvier 2023.

Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.

Q.

Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?

A.

Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.

La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.

Q.

Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?

A.

'De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.

 

Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)

    20

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    700 x 990 x 830

  • FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1 000

  • CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Vapeur

    Oui

  • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    739 x 1 065 x 848

  • Dimensions (LxHxPmm)

    700 x 990 x 830

  • Poids (kg)

    94,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    102,0

  • Profondeur incluant tout (P’ mm)

    830

  • Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

    1 460

FINITIONS

  • Couleur

    Noir mat

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

  • Capacité de lavage (kg)

    20

AFFICHAGE

  • Fin différée

    3-19 heures

  • Type d’affichage

    Molette + et écran LCD + LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Oui

  • Affichage digital

    LCD

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Oui

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Oui

  • Type

    Lave-linge hublot

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Système anti-vibrations Centum

    Non

  • Ajout de linge

    Oui

  • Dosage automatique ezDispense

    Non

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Moteur induction Direct Drive

    Oui

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Vapeur

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Steam+

    Non

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash 360˚

    Oui

  • Tambour

    Oui

  • Capteur de vibration

    Oui

  • Aubes de lavage

    Aube en acier inoxydable

  • Arrivée d'eau chaude/froide

    Froide uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

  • Sélection de la vitesse d'essorage maximale

    1000

ÉNERGIE

  • Classe d’efficacité énergétique lavage

    A

PROGRAMMES

  • Couette

    Oui

  • Coton

    Oui

  • Baby care vapeur

    Non

  • AI Wash

    Non

  • Anti-allergie (lave-linge)

    Oui

  • Lavage automatique

    Non

  • Baby care

    Oui

  • Spécial bébé

    Non

  • Draps

    Non

  • Basse température

    Non

  • Couleurs

    Non

  • Coton+

    Non

  • Noir éclat

    Non

  • Délicat

    Non

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Duvet

    Non

  • Synthétiques

    Oui

  • Eco 40-60

    Oui

  • Lavage à la main

    Non

  • Hygiène

    Oui

  • Lavage intensif 60

    Non

  • Mix 40℃

    Non

  • Vêtements d'extérieur

    Non

  • Rapide 14

    Non

  • Rapide 30

    Non

  • Rapide

    Non

  • Propre & sec

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage+Essorage

    Oui

  • Ultra silence

    Oui

  • Peaux sensibles

    Non

  • Chemise

    Non

  • Essorage

    Non

  • Textiles sport

    Oui

  • Anti-taches

    Non

  • Défroissage vapeur

    Non

  • Nettoyage de la cuve

    Non

  • TurboWash 39

    Non

  • TurboWash 49

    Non

  • TurboWash 59

    Non

  • Lavage+Séchage

    Non

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Wifi

    Oui

  • Ajout de linge

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Rinçage+

    Non

  • Essorage

    5 niveaux

  • Vapeur

    Oui

  • Température

    Robinet Froid/Froid/Chaud/Chaud/Extra chaud

  • Nettoyage de la cuve

    Non

  • TurboWash

    Oui

  • Anti-froissage

    Non

  • ColdWash

    Non

  • Niveau de détergent

    Non

  • Nettoyage ezDispense

    Non

  • Rinçage

    5 fois

  • Rinçage+essorage

    Non

  • Niveau d'adoucissant

    Non

  • Lavage

    Oui

FONCTIONS THINQ

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

  • Suivi de la consommation énergétique

    Oui

  • Rappel de nettoyage de la cuve

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Compatible LG TWINWash

    Non

FICHE PRODUIT (LAVAGE)

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    56

  • Éco 40-60 pleine charge

    2,550

  • Classe d’efficacité énergétique

    A

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1 000

  • Niveau sonore essorage (dBA)

    80

  • Classe d’efficacité d’essorage

    B

  • Temps (min)-pleine charge

    240

  • Temps (min) -demi-charge

    180

  • Temps (min)-quart de charge

    180

  • Capacité de lavage (kg)

    20

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    10

  • Éco 40-60 demi-charge

    1,600

  • Éco 40-60 quart de charge

    0,590

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Humidité résiduelle (%)

    53

  • Programme standard (lavage uniquement)

    Éco 40-60 40°C

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    61

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096582558

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

