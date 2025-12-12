Lave-linge 20 kg | AI Direct Drive™

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Des solutions de lavage intelligentes
Simple et intuitif
Molette avec écran LCD pour un contrôle simplifié
Lavage intelligent
AI DD™ offre des cycles de lavage efficaces
Rapide et efficace
Des cycles de lavage rapide de 30 minutes ou moins
Nettoyez vos vêtements en profondeur
Un cycle anti-allergie pour nettoyer vos vêtements en profondeur
Des solutions simples pour optimiser votre espace
Profitez d'un contrôle simplifié
Accédez facilement à plus de 20 cycles de lavage et modifiez rapidement n'importe quel cycle. La molette avec écran LCD vous offre un contrôle total du lavage
AI Wash
Un lavage optimisé grâce à AI DD™
AI Wash optimise les mouvements de lavage en fonction du type de linge. Votre allié intelligent vous permettra de mieux prendre soin de vos tissus et de réaliser des économies d'énergie
*Testé par Intertek en Novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a permis d'améliorer le soin des tissus et de réduire la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus délicats (chemises mixtes, chemisiers, t-shirts d'entraînement, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.). (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids, du type de tissu et/ou d'autres facteurs.
**AI Sensing est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. AI Sensing n'est pas activée lorsque l'option Vapeur est sélectionnée. AI Wash ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté.
6 Motion™
Les 6 mouvements de tambour s'adaptent au type de tissu.
Notre moteur LG Inverter Direct Drive™ offre 6 mouvements de tambour différents au cours d'un cycle de lavage. La technologie 6 Motion Direct Drive™ garantit un nettoyage complet et efficace
Rotation
Rotation classique adaptée à vos besoins de lavage quotidiens
Friction
Un mouvement délicat, idéal pour vos vêtements
Aspersion
L'eau est répandue uniformément pour un nettoyage complet et homogène
Brassage immergé
Vos vêtements bénéficient d'un lavage en douceur
Bercement
Le bercement aide à éliminer les taches tenaces.
Défoulement
Le défoulement aide à préserver la qualité de vos vêtements
Le moteur Inverter Direct Drive™
Fiable, fluide and silencieux
Le moteur LG Inverter Direct Drive™ est en transmission directe sur le tambour, sans courroie ni poulie. Il dispose d'une garantie 20 ans.
*La garantie limitée ne couvre pas les réparations lorsque votre produit est utilisé à des fins autres que l'usage domestique normal et habituel (par exemple, usage commercial, dans des bureaux et des installations récréatives) ou contraires aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation du produit.
Améliorez votre pouvoir de nettoyage
*Testé par Intertek, programme Coton avec l’option TurboWash™ et une charge DOE de 3 kg (10 CFR 430, Sous-partie B, Annexe J1). Les résultats peuvent varier selon l’environnement.
*Le cycle anti-allergie certifié par la BAF (British Allergy Foundation) diminue les allergènes, acariens et pollens.
Simplifiez votre lessive
*Le Wi-fi ainsi que l'application ThinQ sont requis. Les caractéristiques peuvent être modifiées.
**Les résultats peuvent varier selon l'environnement.
Smart pairing™
Lavage et séchage synchronisés
Avec la fonction Smart Pairing™, votre lave-linge et votre sèche-linge se transmettent des informations pour offrir un soin optimal à vos vêtements.
**Les deux appareils sont connectés au Wi-Fi et à l’application LG ThinQ™ sur un appareil mobile compatible pour utiliser Smart Pairing™.
Optimisation des cycles & options
Des cycles de lavage adaptés à votre linge
Le lave-linge séléctionne automatiquement les cycles de lavage fréquents pour vous faire gagner du temps. Il suffit d'activer l'option de modification des cycles
LG ThinQ™
Simplifiez votre quotidien grâce à un contrôle simple et intuitif
Gérez votre linge à tout moment et où que vous soyez
Grâce à l’application ThinQ™, contrôlez votre lave-linge à distance d’un simple geste. Lancez un cycle en un clic, où que vous soyez.
Un entretien simplifié et un suivi en temps réel
L’application ThinQ™ vous permet de tout surveiller facilement, qu’il s’agisse de l’entretien quotidien ou du suivi énergétique.
Gérez votre linge sans vous déplacer grâce à l'assistant vocale
Dites à votre enceinte intelligente ce dont vous avez besoin et laissez votre lave-linge s’occuper du reste.
*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Alexa et Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.
Q.
Quelles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?
A.
'Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.
Q.
Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?
A.
LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante. Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille. N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.
Q.
Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?
A.
Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Q.
Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?
A.
En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.
Q.
Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?
A.
La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).
Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE.
2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014.
3)Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Q.
Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?
A.
Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.
Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.
Q.
À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?
A.
La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.
Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.
Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.
Q.
Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?
A.
Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.
Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.
Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.
*Testé par Intertek en janvier 2023.
Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.
* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.
Q.
Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?
A.
Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.
La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.
Q.
Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?
A.
'De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.
Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)
20
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
700 x 990 x 830
FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 000
CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense
Non
CARACTÉRISTIQUES - Vapeur
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Non
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
739 x 1 065 x 848
Dimensions (LxHxPmm)
700 x 990 x 830
Poids (kg)
94,0
Poids avec l’emballage (kg)
102,0
Profondeur incluant tout (P’ mm)
830
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1 460
FINITIONS
Couleur
Noir mat
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
Capacité de lavage (kg)
20
AFFICHAGE
Fin différée
3-19 heures
Type d’affichage
Molette + et écran LCD + LED
Indication de verrouillage de la porte
Oui
Affichage digital
LCD
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Oui
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Oui
Type
Lave-linge hublot
Signal de fin de cycle
Oui
Système anti-vibrations Centum
Non
Ajout de linge
Oui
Dosage automatique ezDispense
Non
Redémarrage automatique
Oui
Moteur induction Direct Drive
Oui
Système de détection de mousse
Oui
Détection de la charge
Oui
Vapeur
Oui
Eclairage du tambour
Oui
Steam+
Non
Pieds réglables
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash 360˚
Oui
Tambour
Oui
Capteur de vibration
Oui
Aubes de lavage
Aube en acier inoxydable
Arrivée d'eau chaude/froide
Froide uniquement
Niveau d’eau
Auto
Sélection de la vitesse d'essorage maximale
1000
ÉNERGIE
Classe d’efficacité énergétique lavage
A
PROGRAMMES
Couette
Oui
Coton
Oui
Baby care vapeur
Non
AI Wash
Non
Anti-allergie (lave-linge)
Oui
Lavage automatique
Non
Baby care
Oui
Spécial bébé
Non
Draps
Non
Basse température
Non
Couleurs
Non
Coton+
Non
Noir éclat
Non
Délicat
Non
Programme téléchargé
Oui
Duvet
Non
Synthétiques
Oui
Eco 40-60
Oui
Lavage à la main
Non
Hygiène
Oui
Lavage intensif 60
Non
Mix 40℃
Non
Vêtements d'extérieur
Non
Rapide 14
Non
Rapide 30
Non
Rapide
Non
Propre & sec
Non
Rafraîchissement
Non
Rinçage+Essorage
Oui
Ultra silence
Oui
Peaux sensibles
Non
Chemise
Non
Essorage
Non
Textiles sport
Oui
Anti-taches
Non
Défroissage vapeur
Non
Nettoyage de la cuve
Non
TurboWash 39
Non
TurboWash 49
Non
TurboWash 59
Non
Lavage+Séchage
Non
Laine (Main/Laine)
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Wifi
Oui
Ajout de linge
Oui
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
Oui
Eclairage du tambour
Oui
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Oui
Rinçage+
Non
Essorage
5 niveaux
Vapeur
Oui
Température
Robinet Froid/Froid/Chaud/Chaud/Extra chaud
Nettoyage de la cuve
Non
TurboWash
Oui
Anti-froissage
Non
ColdWash
Non
Niveau de détergent
Non
Nettoyage ezDispense
Non
Rinçage
5 fois
Rinçage+essorage
Non
Niveau d'adoucissant
Non
Lavage
Oui
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Démarrage à distance et suivi de cycle
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Suivi de la consommation énergétique
Oui
Rappel de nettoyage de la cuve
Oui
Smart Pairing
Oui
OPTIONS/ACCESSOIRES
Compatible LG TWINWash
Non
FICHE PRODUIT (LAVAGE)
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
56
Éco 40-60 pleine charge
2,550
Classe d’efficacité énergétique
A
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 000
Niveau sonore essorage (dBA)
80
Classe d’efficacité d’essorage
B
Temps (min)-pleine charge
240
Temps (min) -demi-charge
180
Temps (min)-quart de charge
180
Capacité de lavage (kg)
20
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Temps mise en veille avant arrêt (min)
10
Éco 40-60 demi-charge
1,600
Éco 40-60 quart de charge
0,590
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Humidité résiduelle (%)
53
Programme standard (lavage uniquement)
Éco 40-60 40°C
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
61
CODE EAN
Code EAN
8806096582558
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
Ce qu’ils en pensent
