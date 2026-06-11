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Lave-vaisselle | QuadWash™ | Inverter Direct Drive | EasyRack™

EU_DF273FV_MEZ00721725.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
EU_DF273FV_MEZ00721725.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Lave-vaisselle | QuadWash™ | Inverter Direct Drive | EasyRack™

DF273FV
Vue avant de Lave-vaisselle | QuadWash™ | Inverter Direct Drive | EasyRack™ DF273FV
LG DF242FP Vue de face
LG DF242FP Vue de face
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de face
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de derrière
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de face
Vue avant de Lave-vaisselle | QuadWash™ | Inverter Direct Drive | EasyRack™ DF273FV
LG DF242FP Vue de face
LG DF242FP Vue de face
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de face
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de derrière
LG DF242FP Vue de côté
LG DF242FP Vue de face

Fonctionnalités principales

  • QuadWash™ - Quatre bras de lavage, rotation multidirectionnelle
  • EasyRack Plus - Panier ajustable selon vos besoins
  • Moteur Inverter Direct Drive - Silence, performance et fiabilité
Intérieur du lave-vaisselle en action

Une vaisselle impeccable à 360°

Grâce aux bras de lavage multidirectionnels et aux jets à haute pression, QuadWash™ offre une couverture de lavage maximale pour des articles parfaitement propres dès le premier lavage.

Quatre bras de lavage

Avec quatre bras de lavage au lieu de deux, QuadWash™ offre une performance de nettoyage décuplée.

Rotation multidirectionnelle

Les bras rotatifs multidirectionnels offrent une couverture de lavage optimale en envoyant des jets d'eau sous différents angles afin d'atteindre tous les recoins de la vaisselle.

Lave-vaisselle porte ouverte en situation

Facilité de chargement et flexibilité maximale

Facilement ajustable ce système de panier se modifie pour répondre à vos besoins.

Tiges pliables

Avec les tiges pliables, placez la vaisselle à votre guise, relevez-les ou abaissez-les.

 

Hauteur ajustable

Modifiez la hauteur du panier supérieur de trois niveaux et placez-y des articles plus volumineux.

 

Lave-vaisselle intégré au plan de travail

Silencieux, performant et fiable

Grâce au moteur Inverter Direct Drive™ ultra silencieux, bénéficiez de performances de lavage optimales tout en réalisant des économies d'énergie et ce pendant longtemps.

Efficacité énergétique

Grâce à son moteur électromagnétique à transmission directe et en fonctionnant plus efficacement, le moteur Inverter Direct Drive™ consomme moins d'énergie.

Moteur Garanti 10 ans

Comptez sur votre lave-vaisselle LG pour les années à venir avec une garantie de 10 ans sur le moteur inverter Direct Drive.

 

Options disponibles sur la porte du lave-vaisselle

Utilisation simple et efficace

Des programmes spécifiques permettant d'améliorer les performances de nettoyage et de séchage tout en vous facilitant la vie.
Design élégant qui s'adapte à votre cuisine

Modernisez votre cuisine!

Les lave-vaisselles LG apportent une touche d'élégance et de modernité à votre cuisine. Son design et la qualité de ses finitions sont à la hauteur de sa grande fiabilité.



Design extérieur minimaliste

La ligne sobre mais élégante des lave-vaisselles LG s'intègrera à tous les styles de cuisines.

Design intérieur élégant

Un design élégant et un entretien facile et durable grâce à sa finition en acier.

Écran Micro-LED

Les boutons de commandes et l'affichage numérique facilitent le choix de vos paramètres.
Consignes de tri

Consigne tri

Consigne tri www.quefairedemesdechets.fr
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Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type d’écran

    LED

  • Type d’installation

    Pose Libre

  • type de Panneau

    Commande en façade

  • Total des couverts

    14

DESIGN

  • Couleurs

    Prime Silver

  • Indicateurs d’état

    Non

  • Indicateur de temps restant

    Non

  • Matériau de la cuve

    Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DES TIROIRS

  • Paniers à couverts

    Non

  • Le tiroir à couverts intelligent

    Oui (fixe)

CYCLE/OPTION

  • Auto

    Oui

  • Annuler

    Oui

  • Contrôle verrouillé

    Oui

  • Démarrage différé

    Oui

  • Délicat

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Non

  • Multi jet

    Oui

  • Éco

    Oui

  • Économies d’énergie

    Oui

  • Express

    Oui

  • Séchage extra

    Oui

  • Demi-charge

    Oui

  • Très intense

    Non

  • Haute température

    Oui

  • Intensif

    Oui

  • Nettoyage machine

    Nettoyage machine(Nonsteam)_3 sec key

  • Normal

    Non

  • Nombre d’options

    7

  • Nombre de cycles de lavage (programme)

    8

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage

    Oui

  • Vapeur

    Non

  • Turbo

    Oui

  • 3-en-1

    Non

  • Dry Plus

    Non

FONCTIONNALITÉS CLÉS

  • Smart Rack+™

    Yes (Upper Rack_Partially Foldable / Lower Rack_Partially Foldable)

  • Traitement Anti-Bactérien

    Oui

  • Aqua-Stop

    Oui

  • Porte à ouverture automatique

    Oui

  • Distributeur de liquide vaisselle et de produit de rinçage

    Oui

  • DirectDrive Motor™

    Oui

  • Moteur Inverter Direct Drive

    Oui

  • Nombre de bras pulvérisateurs

    3

  • QuadWash™

    Oui

  • Système de lavage SenseClean

    Oui

  • Capteur de saletés (turbidité)

    Oui

  • TrueSteam™

    Non

  • Système de lavage Vario

    Oui

  • Adoucisseur d’eau

    Oui

FONCTIONS THINQ

  • NFC

    Non

  • Service client proactif

    Non

  • Contrôle à distance

    Non

  • Surveillance à distance

    Non

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Non

CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET D'EAU

  • Temps de lavage

    299

  • Temps de lavage - Express

    57

  • Classe de niveau sonore

    B

  • NIveau sonore (dB)

    44

  • Temps de lavage - Turbo

    79

  • Consommation d'eau (L)

    9,5

  • Efficacité énergétique

    A

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

  • Pied ajustable (mm)

    30

  • Dimensions de l’emballage - l x H x P (mm)

    680 x 890 x 665

  • Poids brut (kg)

    51

  • Dimensions du produit - l x H x P (mm)

    600 x 850 x 600

  • Poids du produit (kg)

    46

PUISSANCE / ÉNERGIE

  • Fréquence (Hz)

    50

  • Consommation électrique (W)

    1 600 - 1 800

  • Alimentation électrique (en V)

    220 - 240

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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