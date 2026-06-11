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Lave-vaisselle | TrueSteam™ | QuadWash™ | B | Inverter Direct Drive | Connecté WIFI
Quatre bras de lavage
Efficacité énergétique
Cycle Turbo
Un programme de lavage rapide. Le programme Turbo permet de nettoyer une vaisselle en moins d'une heure avec la technologie QuadWash™.
Lavage multi-jet
La fonction Lavage Multi-jet vous permet de varier l'intensité dans les paniers supérieur et inférieur.
Téléchargement de Cycles de lavage
Rappel de nettoyage du lave-vaisselle
Design extérieur minimaliste
Design intérieur élégant
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Type d’écran
LED
Type d’installation
Pose Libre
type de Panneau
Top Control
Total des couverts
14
DESIGN
Couleurs
Blanc
Indicateurs d’état
3 voyants lumineux
Indicateur de temps restant
Non
Matériau de la cuve
Acier inoxydable
CARACTÉRISTIQUES DES TIROIRS
Paniers à couverts
Non
Le tiroir à couverts intelligent
Oui (ajustable)
CYCLE/OPTION
Auto
Oui
Annuler
Oui
Contrôle verrouillé
Oui
Démarrage différé
Oui
Délicat
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Multi jet
Oui
Éco
Oui
Économies d’énergie
Oui
Express
Oui
Séchage extra
Oui
Demi-charge
Oui
Très intense
Non
Haute température
Oui
Intensif
Oui
Nettoyage machine
Nettoyage machine(Steam)_3 sec key
Normal
Non
Nombre d’options
8
Nombre de cycles de lavage (programme)
10
Rafraîchissement
Oui
Rinçage
Oui
Vapeur
Oui
Turbo
Oui
3-en-1
Non
Dry Plus
Non
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Smart Rack+™
Yes (Upper Rack_Partially Foldable / Lower Rack_Fully Foldable)
Traitement Anti-Bactérien
Oui
Aqua-Stop
Oui
Porte à ouverture automatique
Oui
Distributeur de liquide vaisselle et de produit de rinçage
Oui
DirectDrive Motor™
Oui
Moteur Inverter Direct Drive
Oui
Nombre de bras pulvérisateurs
3
QuadWash™
Oui
Système de lavage SenseClean
Oui
Capteur de saletés (turbidité)
Oui
TrueSteam™
Oui
Système de lavage Vario
Oui
Adoucisseur d’eau
Oui
FONCTIONS THINQ
NFC
Non
Service client proactif
Non
Contrôle à distance
Non
Surveillance à distance
Oui
Smart Diagnosis
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET D'EAU
Temps de lavage
299
Temps de lavage - Express
57
Classe de niveau sonore
B
NIveau sonore (dB)
43
Temps de lavage - Turbo
79
Consommation d'eau (L)
9,5
Efficacité énergétique
A
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS
Pied ajustable (mm)
30
Dimensions de l’emballage - l x H x P (mm)
680 x 890 x 665
Poids brut (kg)
52
Dimensions du produit - l x H x P (mm)
600 x 850 x 600
Poids du produit (kg)
48
PUISSANCE / ÉNERGIE
Fréquence (Hz)
50
Consommation électrique (W)
1 600 - 1 800
Alimentation électrique (en V)
220 - 240
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
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