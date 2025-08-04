Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
37" (68.4cm) | Moniteur IPS | Résolution UHD 3840x2160
Fiche produit

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Où acheter

Assistance

37" (68.4cm) | Moniteur IPS | Résolution UHD 3840x2160

Fiche produit

37" (68.4cm) | Moniteur IPS | Résolution UHD 3840x2160

LG 37U730SA-W
  • vue avant
  • vue avant
  • vue de côté à -15 degrés
  • vue de côté de +15 degrés
  • vue de côté de +135 degrés
  • vue de dessus
  • vue de haut du moniteur incliné à -30 degrés
  • vue de haut du moniteur incliné à +30 degrés
  • vue arrière
  • vue E/S arrière de bas en haut
  • vue latérale droite
  • vue latérale gauche
  • vue arrière de +180 degrés
  • vue arrière directe de +180 degrés
vue avant
vue avant
vue de côté à -15 degrés
vue de côté de +15 degrés
vue de côté de +135 degrés
vue de dessus
vue de haut du moniteur incliné à -30 degrés
vue de haut du moniteur incliné à +30 degrés
vue arrière
vue E/S arrière de bas en haut
vue latérale droite
vue latérale gauche
vue arrière de +180 degrés
vue arrière directe de +180 degrés

Fonctionnalités principales

  • Smart Monitor webOS
  • Dalle IPS UHD 4K (3840x2160) de 37"
  • HDR10, Haut-parleurs 5Wx2
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
Plus

Logo LG Smart Monitor.

Un écran. Des possibilités infinies.

Adaptez-vous à n’importe quelle tâche ou environnement grâce à de nombreuses possibilités. Alimenté par webOS, vous pouvez gérer les tâches du bureau à domicile sans PC et profiter d’une multitude de contenus, en équilibrant parfaitement le travail et le divertissement. Profitez d’un grand écran de 36,5 pouces et d’une qualité d’image 4K époustouflante dans votre propre espace.

L’image montre un LG Smart Monitor sur le bureau, présentant du travail et des loisirs.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus (vendus séparément).

Il présente un astronaute et une image abstraite aux couleurs 4K UHD éclatantes.

Écran IPS 4K UHD 36,5 pouces

Une photo présentant la fonctionnalité d’effet miroir d’un moniteur intelligent.

Reflet de votre appareil

Une photo montrant un moniteur intelligent connecté à un ordinateur portable via USB-C, présentant le chargement et le transfert de données.

Maximisez la productivité

Une photo présentant les LG Smart Monitors dans un bureau et à la maison.

webOS Work & Play

Écran IPS 4K UHD 36,5 pouces

Grand écran pour travailler et jouer

L’écran IPS 4K UHD (3840x2160) avec HDR 10 et gamme de couleurs DCI-P3 jusqu’à 90 % offre un rapport de contraste élevé et des couleurs précises. Il vous permet d’expérimenter une immersion visuelle à la fois pour le divertissement et le travail.

Il présente un astronaute et une image abstraite aux couleurs 4K UHD éclatantes.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Luminosité : 300 nits (typique), Gamme de couleurs : Écran DCI-P3 90 % (typique)

webOS

Surfez sur les canaux facilement

Grâce à webOS, profitez d’un accès simplifié à une variété de contenus via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV et LG Channels gratuites. Obtenez des recommandations personnalisées, explorez des applications comme Sports, Jeux et LG Fitness, et contrôlez facilement tout à l’aide d’une télécommande. Le design sans bord sur 3 côtés du boîtier blanc et fin améliore l’immersion, tandis que les enceintes stéréo 5Wx2 offrent un son cristallin pour une expérience visuelle ultime.

Une photo présentant divers contenus sur WebOS.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les applications et services de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.

*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements séparés.

*Offre une variété d’applications et de services personnalisés, dont Musique, Sports, Bureau à domicile, et Cloud gaming pour chaque compte enregistré.

webOS

Prêt pour le télétravail sans PC

webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et votre Cloud PC via un PC à distance. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser divers services de télétravail, comme la visioconférence et les applications basées sur le cloud, le tout sans PC.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, la webcam (type Pogo), ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

*Les PC à distance sont uniquement disponibles sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou d’un système d’exploitation ultérieur.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).

*La fonctionnalité de PC à distance est prise en charge par Windows 10 Pro ou les versions ultérieures et compatible avec les PC tiers prenant en charge la connexion à un PC à distance, y compris gram.

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

Jeux

longez vous directement dans le jeu

Pas besoin de console de jeu - jouez à vos jeux avec le LG Smart Monitor. Accédez aux jeux cloud directement depuis Accueil et connectez-vous rapidement aux applis de streaming pour du contenu jeux.

Musique

Sélectionnés selon vos goûts musicaux

Vivez une immersion musicale personnalisée avec les enceintes 5 W x 2. Cherchez facilement de la musique et accédez aux derniers morceaux rapidement depuis vos services de streaming. et recommandations de chansons selon vos préférences.

Sport

Suivez vos équipes préférées

Supportez votre équipe avec un service personnalisé. Vous avez accès à des informations mises à jour sur votre équipe de sport préférée, selon votre profil.

LG Fitness

Fitness personnalisé à domicile

Transformez votre salon en salle de sport personnelle avec LG Fitness. Profitez d’un large éventail d’entraînements, suivez vos progrès et atteignez vos objectifs, le tout depuis le confort de votre canapé.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).

*La disponibilité du portail de jeu peut varier selon la région. Dans les régions non prises en charge, les utilisateurs seront redirigés vers le portail de jeux existant.

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

Contrôle de la luminosité

Une intelligence éclatante quelle que soit la luminosité

Le contrôle de la luminosité détecte les sources de lumière dans votre espace et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour des visuels nets et éclatants, de jour comme de nuit.

L’image de gauche montre l’apparence de jour, avec la fonctionnalité de réglage de la luminosité, tandis que l’image de droite montre l’apparence de nuit avec la même fonctionnalité.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Dynamic Tone Mapping

Vos images prennent vie grâce à la luminosité et au contraste

Profitez de visuels tels qu’ils étaient censés être vus, avec Dynamic Tone Mapping (Cartographie dynamique des tons) ajustant la luminosité et le contraste pour un maximum de détails et de réalisme. Vos films et jeux prennent vie avec une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est entré.

Design simple

Optimisez votre espace, améliorez votre style

Le design sans bord sur 3 côtés du boîtier blanc fin associé au support plat se fond à votre bureau ou votre maison, occupant peu d’espace. Il offre une expérience visuelle parfaite grâce à un ajustement de l’inclinaison pratique.

Design élégant, peu encombrant.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Inclinaison : -5~15˚

USB-C

Centre de productivité avec une connectivité simple

Le port USB-C permet l’affichage et le transfert de données et le chargement du périphérique connecté (jusqu’à 65 W), pour tout faire avec votre ordinateur portable à l’aide d’un seul câble.

Un ordinateur portable est connecté à un LG Smart Monitor via USB-C. Il se charge via USB-C tout en affichant le même écran.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

L’écran du LG Smart Monitor montre l’interface du tableau de bord d’accueil ThinQ.

Tableau de bord Accueil ThinQ

Contrôlez facilement vos appareils

Le tableau de bord Accueil ThinQ vous facilite la vie. Gérez et contrôlez le statut de vos dispositifs et appareils LG sur un écran avec la télécommande.

*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions d’usage détaillées.

*L’accès Internet sans fil à domicile est requis pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.

*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du modèle.

*Ce produit est enregistré en tant que TV dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application LG ThinQ.

*Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle du volume, le curseur et les fonctions d’alimentation.

Contrôle vocal avec la télécommande Magic

Grâce à l’application ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle facile à distance à l’aide de commandes vocales via Alexa, garantissant que le moniteur intelligent ne sert pas seulement d’écran. Il devient un portail central pour tous vos besoins de divertissement et de productivité, pour une expérience multimédia globale améliorée. Vous avez seulement besoin de la télécommande Magic.

Une femme augmente le volume du LG Smart Monitor à l’aide d’une télécommande Magic.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour un fonctionnement correct, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’appli ThinQ.

*Les images affichées à l’écran peuvent varier par rapport à celles de l’application. Les services peuvent varier en fonction de la région/du pays ou des versions de l’appli.

*Vous pouvez modifier la langue et les paramètres de région parmi 22 langues, pour 146 pays : Anglais / Coréen / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Polonais / Turc / Japonais / Arabe (Arabie saoudite/EAU) / Vietnamien / Thaïlandais / Suédois / Taïwanais / Indonésien / Danois / Néerlandais / Norvégien / Grec / Israélien (par ex. États-Unis/Anglais).

*La télécommande du moniteur est incluse dans l’emballage.

**La télécommande Magic est vendue séparément et peut varier selon les pays. 

**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications détaillées du produit.

AirPlay 2 + Partage d’écran + Bluetooth

Partage direct depuis vos appareils

Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent sur votre moniteur avec AirPlay 2* (pour les appareils Apple) ou Partage d'écran** (pour les appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle et audio harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics.

*Apple, les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple In. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et régions.

*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. Apple AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque déposée d’Apple Inc.

*Partage d’écran : Pris en charge sur Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs.

*Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.

Appli LG Switch

Facile à optimiser avec LG Switch

L'appli LG Switch permet d'optimiser le moniteur en fonction de votre travail et de votre quotidien. Vous pouvez rapidement naviguer et sélectionner des fonctions intelligentes à l’aide du clavier et de la souris, tout en basculant facilement entre votre PC et webOS à l’aide des raccourcis clavier. En outre, vous pouvez facilement diviser l'écran en 6 sections, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo avec un raccourci mappé.

Contrôle rapide

Découvrez le contrôle rapide pratique du LG Smart Monitor, qui offre un accès facile aux menus grâce à des actions simples avec le clavier et la souris. Il permet également de basculer facilement entre PC et webOS à l’aide de raccourcis clavier.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*L’application LG Switch est une application PC uniquement.

*Pour télécharger l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.

 

Multi-ports

Un grand nombre d’interfaces

Le moniteur intelligent offre 2 ports HDMI, 2 ports USB et des ports HDMI compatibles avec divers appareils pour un affichage fluide. Il permet une installation de bureau sans encombrement pour une utilisation idéale de l’espace.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.

Notre sélection pour vous