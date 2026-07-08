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LG gram 16" Copilot+ PC | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 32GO | 1TO

LG gram 16" Copilot+ PC | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 32GO | 1TO

16Z90TL-G
LG 16Z90TL-G.AU88F
Vue avant de LG gram 16" Copilot+ PC | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 32GO | 1TO 16Z90TL-G
LG 16Z90TL-G.AU88F vue de face
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LG 16Z90TL-G.AU88F vue de côté
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lifestyle
life style
Copilot+
LG 16Z90TL-G.AU88F
Vue avant de LG gram 16" Copilot+ PC | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 32GO | 1TO 16Z90TL-G
LG 16Z90TL-G.AU88F vue de face
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LG 16Z90TL-G.AU88F vue de face
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lifestyle
life style
Copilot+

Fonctionnalités principales

  • Poids ultra-léger de 1,24kg, design fin et compact
  • Win 11 Home NextGen Premium
  • Processeur Intel® Core™ Ultra7 258V
  • 32GO RAM & 1TO NVMe
  • Écran IPS 16" format 16:10 aspect mat
  • Résolution QHD+ (2560 x 1600), DCI-P3 99%
Plus
Logo LG gram AI.
L’image montre un ordinateur portable LG Gram, mis en valeur pour son design ultraléger. À droite, le texte indique : « La puissance de Hybrid AI ».

L’image montre un ordinateur portable LG Gram, mis en valeur pour son design ultraléger. À droite, le texte indique : « La puissance de Hybrid AI ».

La puissance de Dual AI

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

L’image montre un ordinateur portable fin avec le texte : « Léger mais résistant » en haut. Les spécifications clés, « Léger 1 239 g » et « Fin 15,7 mm », sont mises en évidence au centre. Un badge de durabilité MIL-STD, soulignant sa robustesse, est affiché dans le coin supérieur droit.

Léger mais résistant

L’image présente un ordinateur portable avec du contenu dynamique affiché à l’écran, mettant l’accent sur des couleurs éclatantes et des visuels détaillés. Le texte en haut indique : « Écran premium IPS », mettant en valeur la technologie d’écran de haute qualité.

Écran WQXGA IPS de 16 pouces

Une image à écran divisé présentant « gram AI » avec deux modes distincts : « gram chat On-Device » à gauche, représenté par une icône rose, et « gram chat Cloud » à droite, représenté par une icône bleue. L’écran affiche une interface IA qui symbolise une fonctionnalité IA fluide dans les deux modes.

Dual AI

Gros plan d’un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte de circuit imprimé de haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes avec des lumières bleues brillantes, créant une esthétique futuriste et hautement performante.

Processeur IA Intel

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur portable affiche une fenêtre avec la progression du transfert de fichiers, tandis que l’écran du smartphone affiche une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier flou et coloré apparaît au milieu du transfert, illustrant le processus de partage sans fil.

LG gram Link- Soyez tous connectés

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*L’appareil mobile ci-dessus n’est pas inclus dans le colis (vendu séparément).

*L'image montre les produits LG gram à des fins d'illustration. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.

IA Dual

IA Dual : synergie cloud et On-Device

Alimentée par l'IA sur l'appareil et dans le cloud, l'IA Dual offre des performances optimales et des informations personnalisées, où que vous soyez. Travaillez plus efficacement, restez en sécurité et réalisez plus de choses, que vous soyez connecté à internet ou non.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des demandes simples et uniques.

Toujours activé, même hors ligne grâce à l’IA On-Device

A timeline graphic displaying tasks and documents associated with specific timestamps between 3:00 PM and 4:00 PM on 22.04.2024. The visual highlights key moments with icons and thumbnails of documents along the timeline.

Voyage temporel**

Récupérer les fichiers perdus

Cherchez des indices dont vous vous souvenez ou parcourez vos écrans précédents (documents et sites Web inclus).

A side view of a laptop with a person typing, showcasing a search bar with an AI-inspired icon and additional functional icons. The laptop screen displays data charts, emphasising productivity and AI-driven tools.

Recherche

Obtenez des réponses adaptées en fonction de vos fichiers

Fournit des réponses personnalisées en fonction des données locales des documents et des images,

This image shows a search bar at the top with the text 'Summarize this document,' accompanied by a red PDF icon and a cursor pointing to it. Below, a preview of a PDF document is partially visible, and a summary of the document's content is displayed in a chat window labeled 'gram chat On-Device.' The interface suggests an AI-driven feature for summarizing documents.

Résumé

Résumés instantanés, même hors ligne

Résumez les fichiers texte ou document directement dans un environnement on-device.

Cette image montre une barre de recherche avec le texte « Activer le mode sombre » au-dessus de deux captures d’écran d’un bureau. La première capture d’écran affiche une interface en mode clair, tandis que la deuxième montre la même interface en mode sombre, connectée par une flèche incurvée indiquant la transition.

Réglages

Modifiez les paramètres avec vos mots

Définissez des options de système*** dans le gram chat On-Device avec des commandes de dialogue simples.

Cette image montre une barre de recherche avec la demande « Le Wi-Fi ne fonctionne pas, que dois-je faire ? » au-dessus d’un écran d’ordinateur portable. L’écran affiche une interface d’assistance client avec des options de dépannage et une barre de progression exécutant les diagnostics, accompagnée d’une icône de signal WiFi avec une barre oblique, indiquant un problème de connectivité.

Dépannage

Assistance 24 h/24, 7 j/7, toujours à portée

Offrez une assistance instantanée 24 h/24, 7 j/7 pour les demandes de produits, même sans Wi-Fi.

*Les images sont fournies à titre d’illustration, avec des séquences écourtées, qui peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.

*La fonction gram chat On-Device vous permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC, et ne traite pas les informations quotidiennes simples ou les questions nécessitant des recherches sur Internet. La « Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour à l’avenir.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du besoin de temps de pré-apprentissage de l’IA On-Device pour s’adapter à l’utilisateur. ① le gram chat On-Device nécessite une indexation pour combiner les mots avec les données du contenu de votre PC, ce qui peut prendre du temps pour donner les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de l’utilisation de la batterie.

*Cette fonctionnalité est disponible uniquement en anglais et coréen.

*Les résultats de recherche par IA peuvent varier en fonction des données au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie, une vérification de l’utilisateur est donc requise.

*Cette fonctionnalité est disponible uniquement en anglais et coréen.

**L’écran du PC est capturé environ une fois toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 GB. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres tels que l’utilisation de la fonctionnalité, la durée de stockage de l’écran et la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut du gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et sur acceptation, que vous pouvez activer si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonctionnalité : ① Peut avoir des difficultés à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur des correspondances de texte exactes, y compris l’espacement. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.

**Cette fonctionnalité ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide plutôt les utilisateurs à naviguer vers l’écran précédent en recherchant des mots clés. Les utilisateurs peuvent récupérer des fichiers à l’aide du copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Prolongement de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie IA / • Mode Lecture / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Chargement hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son

Assistant IA intelligent avec Cloud AI

Une interface de chat montrant un utilisateur demandant des recommandations pour des activités au lac de Bled, et une réponse IA énumère trois suggestions : 1. Visitez l’île de Bled et l’église, 2. Explorez le château de Bled, 3. Promenez-vous autour du lac de Bled.

Obtenez des réponses instantanées du AI Chatbot

Pour trouver réponse à vos devoirs ou satisfaire votre curiosité, l’assistant IA vous offre les informations dont vous avez besoin en quelques secondes.

Une infographie présentant trois fonctionnalités alimentées par l’IA : Résumé, représenté par une icône de document se transformant en fichier simplifié ; Extraction de texte, symbolisée par une image se convertissant en document ; et Traduction, représentée par un document changeant de format de langue.

Traduction et résumé simples

Laissez l’IA analyser et extraire les détails clés des documents, gagnez du temps et faites moins d’efforts.

An illustration featuring various productivity app icons, such as Google Drive, Gmail, Google Sheets, and Google Calendar, surrounding a central gram AI Cloud logo. The image represents seamless integration of gram AI Cloud with popular productivity tools.

Planification et e-mails sans effort

Parlez à votre assistant IA et regardez-le gérer vos tâches. De la rédaction d’e-mails à la planification de réunions, connectez-vous facilement aux outils de productivité.

Les clients qui achètent LG gram peuvent utiliser gram chat Cloud alimenté par OpenAI GPT-4o gratuitement pendant un an.

*Les images sont fournies à titre d’illustration, avec des séquences écourtées, qui peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.

*Ce service offre des fonctionnalités payantes de GPT4o, mais ne prend pas en charge l’intégration de la recherche ou la fonctionnalité de l’éditeur de codage. Le gram chat Cloud est gratuit pendant la première année suivant l’enregistrement de l’utilisateur, après quoi il devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément pendant cette période et pourront se désabonner s’ils le souhaitent.

*gram chat Cloud nécessite une installation avant utilisation et la création d’un compte séparé.

*Des limites d’utilisation s’appliquent au gram chat Cloud. L’utilisation mensuelle maximale des jetons est de 200 K, avec une limite d’utilisation mensuelle de 450 demandes et une limite d’utilisation quotidienne de 30 demandes.

*Le dépassement de ces limites entraînera une rétrogradation du modèle GPT-4o mini et la désactivation des appels de fonction.

*Bien que le gram chat Cloud ne collecte pas d’invites personnelles, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft à des fins d’intégration des fonctionnalités.

**Linked Google Workspace, Microsoft 365.

Microsoft Copilot

Votre compagnon IA quotidien

Obtenez de vraies réponses basées sur Internet et générez facilement des images grâce à Copilot sous Windows. Ce puissant outil IA exploite les ressources en ligne pour vous fournir des informations précises et à jour adaptées à vos demandes. En quelques clics, vous pouvez obtenir les réponses dont vous avez besoin et créer des images personnalisées pour améliorer vos projets.

Un ordinateur portable avec le fond d’écran Windows 11 Bloom à l’écran, avec un gros plan mettant en valeur une touche Copilot dédiée sur le clavier. Le logo « Copilot+PC » est visible dans le coin supérieur gauche, mettant l’accent sur les fonctionnalités intégrées à l’IA.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité de l’application peuvent varier selon la région. Nécessite un compte Microsoft et une connexion à Internet pour fonctionner correctement.

*Copilot dans Windows 11 est progressivement déployé en prévisualisation dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le calendrier de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.

*Les fonctionnalités d’IA avec Copilot sous Windows 11 peuvent varier en termes de performances selon les besoins de l’utilisateur et les environnements d’utilisation, et peuvent ne pas fournir le même niveau de performance dans tous les cas d’utilisation.

*Certaines expériences Copilot+ PC nécessitent des mises à jour gratuites qui continuent à être déployées début 2025. Le calendrier varie en fonction de l’appareil et de la région. Voir l’adresse aka.ms/copilotpluspcs

Rappel instantané

Trouvez facilement le dossier dans lequel vous avez enregistré un fichier. Décrivez simplement quelque chose dont vous vous souvenez, et gram trouvera instantanément ce dont vous avez besoin.

Créez facilement vos propres images

Nous n’avons pas tous besoin des talents d’un artiste. Il suffit de dessiner vos pensées pour obtenir instantanément une image qui semble avoir été créée par un designer professionnel.

Traduction en direct avec légendes

Profitez d’une communication fluide avec la fonctionnalité Légende en direct. Obtenez une transcription à l’écran en temps réel à partir de n’importe quelle source audio dans la langue de votre choix, pour faciliter chaque conversation.

Effets visuels pour vos appels vidéo

Ne vous inquiétez pas des appels vidéo inattendus. Grâce à des filtres créatifs tels que l’amélioration de l’éclairage et le floutage, vous pouvez garantir une présentation impeccable à chaque fois.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité de l’application peuvent varier selon la région. Nécessite un compte Microsoft et une connexion à Internet pour fonctionner correctement.

*Copilot dans Windows 11 est progressivement déployé en prévisualisation dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le calendrier de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.

*Les fonctionnalités d’IA avec Copilot sous Windows 11 peuvent varier en termes de performances selon les besoins de l’utilisateur et les environnements d’utilisation, et peuvent ne pas fournir le même niveau de performance dans tous les cas d’utilisation.

*Certaines expériences Copilot+ PC nécessitent des mises à jour gratuites qui continuent à être déployées début 2025. Le calendrier varie en fonction de l’appareil et de la région. Voir l’adresse aka.ms/copilotpluspcs

*Le Rappel arrive bientôt via une mise à jour Windows après le lancement. Le calendrier variera en fonction de l’appareil et de la région. Optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Des limitations de stockage et de contenu s’appliquent. Voir [https://aka.ms/copilotpluspcs]

*Le cocréateur est optimisé pour les invites de texte en anglais. Nécessite un compte Microsoft et une connexion à Internet pour accéder aux services cloud qui permettent de garantir une utilisation responsable de l’IA. En savoir plus [https://aka.ms/copilotpluspcs]

*Le calendrier de disponibilité de certaines fonctionnalités de Windows Studio Effects variera selon l’appareil et la région. Voir [https://aka.ms/copilotpluspcs] 

*Les Légendes en direct prennent actuellement en charge la traduction des sous-titres vidéo et audio en anglais depuis plus de 40 langues. Et les expériences Copilot+ PC disponibles varient en fonction de l’appareil et de la région et au fil du temps. Voir [https://aka.ms/copilotpluspcs]

La vie tout en légèreté

La légèreté du LG gram, 1 239 g, dans un ordinateur fin de 15,7 mm qui s’adapte à tous les modes de vie. Conçu pour passer des tests rigoureux de qualité militaire, ce design est un parfait exemple d’alliance de la durabilité et de l’élégance.

1 239 g

Léger

15,7 mm

Fin

Une animation présentant un ordinateur portable léger avec « 1 239 g » affiché dans le premier cadre et « 15,7 mm » d’épaisseur dans le second cadre. Les deux cadres sont dotés du badge de durabilité MIL-STD, qui met l’accent sur la portabilité et la durabilité.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*L’épaisseur indiquée ci-dessus mesure la partie la plus fine du produit, et le poids est basé sur l’ordinateur portable uniquement. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.

*LG gram: Test certifié avec la norme MIL-STD-810H par les laboratoires KOLAS. A passé 7 tests différents MIL-STD 810H de durabilité menés par un laboratoire indépendant, conforme aux normes militaires américaines. Conforme aux méthodes suivantes pour la norme MIL-STD-810H: Méthode 500.6 Pression faible (Altitude) (Procédure I – Stockage et méthode et Procédure II - Opération); Méthode 501.7 Température élevée (Procédure I – Stockage et Procédure II - Opération); Méthode 502.7 Température basse (Procédure I – Stockage et Procédure II - Opération); Méthode 509.7 – Test brouillard salin; Méthode 510.7 - Poussière; Méthode 514.8 – Vibration; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure Ⅳ - Chute durant l’expédition). L’appareil est susceptible de ne pas offrir les mêmes performances que celles observées lors des tests dans toutes les conditions. Test effectué dans un environnement contrôlé. N’essayez pas chez vous.

*L’endommagement du gram, causé par l’expérience menée par le client, n’est pas couvert par la garantie.

*La réussite de ce test ne signifie pas qu’il correspond à un usage militaire.

WQXGA haute résolution et DCI-P3 99% (Typ). gamme de couleurs élargie

Des détails nets, des expériences éclatantes

Plongez-vous dans des couleurs riches et éclatantes grâce à la résolution WQXGA époustouflante et à la large gamme de couleurs DCI-P3 99% (Typ). Le LG gram donne vie à vos idées avec clarté, ajoutant précision et profondeur à chaque visuel.

16 pouces

Grand écran

WQXGA

Haute résolution

16:10

Rapport d’aspect

Écran DCI-P3 99 % (typique)

Gamme de couleurs élargie

L’image présente deux ordinateurs portables dos à dos, présentant des écrans éclatants et colorés avec des cadres fins, mettant l’accent sur des visuels éclatants et un design élégant.

L’image présente deux ordinateurs portables dos à dos, présentant des écrans éclatants et colorés avec des cadres fins, mettant l’accent sur des visuels éclatants et un design élégant.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Écran 16” 16:10

Élargissez chaque moment visuel

Boostez votre productivité avec une vue élargie. L’écran 16 pouces vous aide à voir plus à la fois, ce qui facilite les tâches. Le rapport d’aspect 16:10 vous offre plus d’espace, pour faire moins défiler et vous concentrer davantage. Avec la couverture des couleurs DCI-P3 99% (Typ.), profitez de détails éclatants et de couleurs riches et réalistes.

L’image représente une animation passant d’un rapport d’aspect de 16:9 sur l’écran supérieur à un rapport d’aspect de 16:10 plus élevé sur l’écran inférieur. Le logo DCI-P3 99% est visible dans le coin inférieur droit. Cette transformation met visuellement en valeur l’espace vertical supplémentaire fourni par le rapport d’aspect 16:10, idéal pour la productivité et le multitâche.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

*DCI-P3 typique 99%, Minimum 95%. (DCI-P3: la norme de couleur définie par Digital Cinema Initiatives (DCI))

Affichage antireflets

Restez concentré, voyez clairement

Profitez d’un écran net et dynamique sans vous soucier des reflets, même dans les environnements lumineux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*La luminosité est de 350 nits (Typ.)

Effectuez plusieurs tâches en toute liberté

Né pour l’IA, parfaitement alimenté par le processeur Intel® Core™ Ultra

Le dernier processeur Intel® Core™ Ultra, doté d’une unité de traitement neuronal (NPU) capable de gérer jusqu’à 47 opérations par seconde (Tera Operations per Second, TOPS) pour les tâches d’IA, est désormais intégré au LG gram, offrant des performances puissantes optimisées pour ordinateur portable. Grâce à son efficacité énergétique innovante et aux performances distinctes d’un processeur dédié à l’IA, il gère efficacement les tâches d’IA et d’apprentissage automatique.

47 TOPS
NPU

64 TOPS
GPU

Gros plan d’un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte de circuit imprimé de haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes avec des lumières bleues brillantes, créant une esthétique futuriste et hautement performante.

Choisissez le processeur qui vous convient !

Si vous recherchez un ordinateur portable haute performance, consultez notre modèle 16Z90T qui prend en charge jusqu’à 74GPU TOPS.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées de l’entreprise Intel ou ses filiales.

*Les performances du NPU et du GPU varient en fonction du processeur, et la valeur TOPS indiquée ci-dessus est indiquée comme « Jusqu’à ».

Multitâche fluide et rapide

Le meilleur des deux mondes grâce à la mémoire de canal LPDDR5 pour un traitement plus rapide des données et aux SSD Dual NVMe offrant un accès plus rapide à votre stockage.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

L’image présente un ordinateur portable avec plusieurs fenêtres d’application flottant vers l’extérieur, présentant ses capacités multitâche. Les applications affichées vont du montage vidéo aux présentations, mettant l’accent sur les performances de l’ordinateur portable pour diverses tâches.

L’image présente un ordinateur portable avec plusieurs fenêtres d’application flottant vers l’extérieur, présentant ses capacités multitâche. Les applications affichées vont du montage vidéo aux présentations, mettant l’accent sur les performances de l’ordinateur portable pour diverses tâches.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les options de Mémoire et SSD ci-dessus nécessitent un achat séparé et les prix peuvent varier en fonction du pays et du modèle.

*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

gram Link

Soyez tous connectés

Le LG gram connecte facilement jusqu’à 10 périphériques à la fois, même iOS et Android. Partagez, collaborez et créez en faisant de votre lieu de travail un ensemble technologique harmonieux.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur portable affiche une fenêtre avec la progression du transfert de fichiers, tandis que l’écran du smartphone affiche une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier flou et coloré apparaît au milieu du transfert, illustrant le processus de partage sans fil.
Transfert de données

Transfert de données facile entre gram et mobile (Android et iOS).

Cette image montre un ordinateur portable et une tablette côte à côte, tous deux affichant le même site Web de portefeuille. Les écrans sont dotés d’une grille d’images, incluant des photos de nature et d’architecture, mettant en évidence une synchronisation harmonieuse entre les appareils.
Extension et duplication de l’écran

Utilisez votre tablette ou votre smartphone comme second écran.

A laptop placed on a green table, displaying a gallery application interface with images of red fruits on the screen, suggesting navigation or photo management activities.
Classification des images IA

L’IA gère automatiquement la classification et l’étiquetage des images.

Cette image montre un ordinateur portable affichant une interface de recherche pour les photos avec le mot clé « anniversaire ». L’écran présente une grille de vignettes de photos colorées, chacune marquée d’icônes, indiquant les résultats de recherche catégorisés ou filtrés.
Phone as webcam

Use your smartphone's high-performance camera for video calls.

Un ordinateur portable affichant une visioconférence avec plusieurs participants à l’écran, accompagné d’un smartphone montrant un participant individuel au même appel. Cette configuration met l’accent sur une connectivité harmonieuse et le multitâche pour les réunions virtuelles.
Téléphone utilisé comme webcam

Utilisez l’appareil photo haute performance de votre smartphone pour les appels vidéo.    

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone connectés sans fil, tous deux lisant la même piste de musique intitulée « Bubble Gum ». L’écran de l’ordinateur portable affiche une interface de lecteur de musique et le smartphone reproduit la lecture. Les ondes environnantes illustrent une synchronisation audio harmonieuse.
Partage audio au téléphone

Partagez le son de votre smartphone directement avec les enceintes LG gram.

L’image montre une personne tenant un smartphone face à un ordinateur portable gris, affichant la même vidéo d’une femme qui fait une posture de yoga. La scène met en valeur une mise en miroir d’écran ou un partage de contenu entre appareils.
Affichage en miroir

Diffusez votre écran de tablette ou de smartphone sur le gram.

Cette image montre un écran d’ordinateur portable affichant une interface d’appel. L’interface comprend une liste de contacts à gauche et un appel en cours avec « Dan » à droite, avec une image de profil et des commandes audio. Le design met en évidence la capacité de l’ordinateur portable à gérer les appels vocaux.
Partage de clavier et de souris

Contrôlez votre tablette ou votre smartphone avec le clavier et la souris de votre gram.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, avec iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou ultérieure requise.

*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme de mise à jour LG] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update qui correspond à votre système. (S’applique aux modèles sortis en 2024 et ultérieurs).

*La tablette ci-dessus et les périphériques portables ne sont pas inclus (vendus séparément).

*L'image montre les produits LG gram à des fins d'illustration. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.

*Le gram Link est prévu pour les mises à jour futures, et le calendrier de mise à jour de la version peut varier selon le pays.

Une personne assise sur un canapé, profitant d’un son immersif alors qu’elle utilise un ordinateur portable LG gram. Le texte met en avant la technologie Dolby Atmos, mettant l’accent sur une expérience d’écoute riche, étendue et à 360 degrés. Les ondes sonores environnantes en arrière-plan représentent visuellement le paysage sonore immersif.

Dolby Atmos

Stimulez vos sens

Des paysages sonores qui prennent vie. La technologie Dolby Atmos vous plonge dans une aventure auditive riche, détaillée, à 360 degrés.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Alimentation intelligente, branchez et pressez lecture

Alimenté par une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 28,5 heures de temps d’utilisation et équipé de notre assistant intelligent d’IA, le gram analyse les habitudes des utilisateurs pour optimiser l’efficacité de la batterie. Boostez votre productivité et profitez d’un jeu ininterrompu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*L’autonomie de la batterie ci-dessus représente la capacité maximale basée sur le temps de lecture vidéo dans les conditions suivantes : luminosité réglée à 150 nits, sans fil désactivé et lecture audio via des écouteurs (volume par défaut). 

*L’autonomie réelle de la batterie varie en fonction des spécifications du modèle, de la configuration, des applications et fonctionnalités utilisées et des paramètres de gestion de la batterie.

*Pour utiliser la fonctionnalité de notification de détection de l’utilisation de la batterie de l’assistant intelligent d’IA, au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont nécessaires.

L’image met en évidence les ports latéraux d’un ordinateur portable, notamment HDMI, USB 4 Type-C, HP/MIC et USB 3.2 gen2. Elle présente les options de connectivité polyvalentes de l’ordinateur portable.

Connectivité facile

Connectivité simple et
instantanée

Connectez-vous avec gram +view, stockage haute vitesse, grands écrans et d’autres appareils. Avec de

nombreux ports, c’est le paradis du plug-and-play, pour la productivité et le divertissement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Système - Système d’exploitation

    Win 11 Home NextGen Premium

  • Système - Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 258V (8 Cores: 4P + 4LPE, P: 2.2 up to 4.8 GHz / E: 2.2 up to 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, 47TOPS NPU, 32GB Memory)

  • Système - Mémoire

    32GB LPDDR5X (8533MHz)

  • Stockage - SSD

    1TO

  • Dimension / Poids - Poids (kg)

    1239 g

  • Ecran - Résolution

    WQXGA

  • Système - Graphique

    Intel® Arc™ graphics

Toutes les caractéristiques

BATTERIE

  • Batterie

    77 Wh Li-Ion

CERTIFIÉ

  • Certifié

    MIL-STD-810H

  • Copilot+ PC

    Oui

CONCEPTION

  • Matériaux du châssis

    Magnesium

  • Couleur

    Black

PÉRIPHÉRIQUE D’ENTRÉE

  • Clavier

    AZERTY rétroéclairé Pavé tactile de précision

SYSTÈME

  • Graphique

    Intel® Arc™ graphics

  • Mémoire

    32GB LPDDR5X (8533MHz)

  • Système d’exploitation

    Win 11 Home NextGen Premium

  • Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 258V (8 Cores: 4P + 4LPE, P: 2.2 up to 4.8 GHz / E: 2.2 up to 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, 47TOPS NPU, 32GB Memory)

PORT D’ENTRÉE/SORTIE

  • USB Type C

    Sortie casque (4 pôles), USB-A 3.2 Gen2x1 (x2), USB 4 Gen3x2 Type C (x2, avec Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    HDMI 2.1

DIMENSION / POIDS

  • Poids (kg)

    1239 g

STOCKAGE

  • SSD

    1TO

ECRAN

  • Résolution

    WQXGA

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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