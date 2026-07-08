LG gram 16" Copilot+ PC | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 32GO | 1TO

*Les images sont fournies à titre d’illustration, avec des séquences écourtées, qui peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.

*La fonction gram chat On-Device vous permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC, et ne traite pas les informations quotidiennes simples ou les questions nécessitant des recherches sur Internet. La « Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour à l’avenir.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du besoin de temps de pré-apprentissage de l’IA On-Device pour s’adapter à l’utilisateur. ① le gram chat On-Device nécessite une indexation pour combiner les mots avec les données du contenu de votre PC, ce qui peut prendre du temps pour donner les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de l’utilisation de la batterie.

*Cette fonctionnalité est disponible uniquement en anglais et coréen.

*Les résultats de recherche par IA peuvent varier en fonction des données au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie, une vérification de l’utilisateur est donc requise.

*Cette fonctionnalité est disponible uniquement en anglais et coréen.

**L’écran du PC est capturé environ une fois toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 GB. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres tels que l’utilisation de la fonctionnalité, la durée de stockage de l’écran et la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut du gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et sur acceptation, que vous pouvez activer si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonctionnalité : ① Peut avoir des difficultés à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur des correspondances de texte exactes, y compris l’espacement. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.

**Cette fonctionnalité ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide plutôt les utilisateurs à naviguer vers l’écran précédent en recherchant des mots clés. Les utilisateurs peuvent récupérer des fichiers à l’aide du copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Prolongement de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie IA / • Mode Lecture / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Chargement hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son