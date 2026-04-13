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Mises à jour des Conditions d'utilisation du Service et de la Politique de confidentialité de LG Electronics (29/04/2026)

04/13/2026
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Mises à jour du Service LG Electronics.

 

Nous remercions sincèrement nos clients d'utiliser le Service LG Electronics.

Nous mettons à jour nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité, à compter du [29/04/2026].

Vous pouvez lire la version actualisée de nos Conditions d’utilisation ici et de notre Politique de confidentialité ici.

 

 

Mises à jour essentielles :

 

- Mises à jour concernant les données personnelles que nous collectons via nos produits, le service LG Electronics et vos sites web locaux, ainsi que la manière dont nous utilisons ces informations

 

- Services basés sur l’AI

 

 

Prochaines étapes :

 

Vous allez être invités à accepter la version mise à jour de nos Conditions d'utilisation à compter du [29/04/2026].

Aucune autre action n’est nécessaire pour la politique de confidentialité actualisée.

Si vous n'acceptez pas les modifications, vous pourrez résilier votre compte LG à tout moment.

 

Merci de continuer à utiliser le Service LG Electronics.

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