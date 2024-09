LG EXPLORE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES EN DÉVELOPPANT SA GAMME DE ROBOTS

Les robots sont un facteur clé de la transformation de LG vers l'intelligence artificielle

VILLEPINTE, le 4 janvier 2018 — Après l'introduction de sa gamme de robots il y a un an, LG Electronics (LG) dévoile trois nouveaux robots de travail au CES 2018 spécialement développés pour une utilisation commerciale dans les hôtels, les aéroports et les supermarchés. Ces nouveaux robots renforcent la volonté de LG d’étendre ses activités à la technologie robotique, véritable moteur de croissance.

La nouvelle marque de robot CLOi (prononcer KLOH-ee) de LG propose des services inédits avec le Serving Robot, le Porter Robot et le Shopping Cart Robot. Ces trois nouveaux robots viennent s’ajouter à leurs prédécesseurs, le Airport Guide Robot et le Airport Cleaning Robot tous deux déployés avec succès à l'aéroport international d'Incheon en Corée pour leur essai final avant d'affronter les milliers de visiteurs qui devraient se rendre en Corée le mois prochain. Le Lawn Mowing Robot et le Hub Robot, ont récemment participé à un essai dans l'une des plus importantes institutions financières Coréenne en fournissant des informations et des services aux clients des succursales bancaires.

L'objectif du Serving Robot est de livrer des repas et des boissons aux clients d’hôtels et de salons d'aéroport de manière rapide et efficace. Le robot peut livrer de la nourriture ou des rafraîchissements 24h / 24. Son plateau coulissant intégré permet un retrait facile du produit par le client. Une fois la livraison confirmée, le Serving Robot revient seul à la cuisine.

Conçu pour transporter les bagages dans les chambres, le Porter Robot permet de réduire la lenteur du service ou les longues périodes d'attente pendant un séjour à l'hôtel. Le Porter Robot peut également, pour les clients pressés, gérer un service d'arrivée et de départ express, en prenant en charge le paiement, en enregistrant le départ ou l’arrivée et en effectuant le transfert de bagage vers un véhicule en attente et ce en un rien de temps.

LG applique son expertise en robotique et améliore l'expérience d'achat dans les chaînes de supermarchés premium. Avec l'aide du Shopping Cart Robot de LG, les acheteurs peuvent numériser leurs articles pour connaitre le prix et voir la liste complète de leurs achats sur l’écran. De plus, avec une application sur smartphone, les clients peuvent créer une liste de courses, que le robot lit, afin d’élaborer l'itinéraire d’achat le plus efficace à travers le magasin.

Les robots CLOi de LG seront développés en parallèle des produits ThinQ, marque d'intelligence artificielle de LG destinée aux appareils ménagers et à l'électronique grand public. CLOi est la marque de LG conçue pour offrir à la fois des innovations utiles et une interaction émotionnelle aux consommateurs qui utilisent l’intelligence artificielle.

« Les robots formeront certainement un futur moteur de croissance, l’objectif pour LG est d'élargir notre gamme de robots capables d’offrir des services réellement pratiques et innovants pour le quotidien de nos consommateurs », a déclaré Song Dae-hyun, Président de LG Home Appliance & Air Solutions Co. « Nous continuerons à développer une large gamme de produits grands publics et ménagers tout en cherchant de nouvelles opportunités pour contribuer à l’avancée de l’industrie de la robotique. »