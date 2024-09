Communiqué de presse

LG G3 ET GOOGLE CARDBOARD TRANSPOSENT

LA RÉALITÉ VIRTUELLE MOBILE DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Le VR for G3 LG permet à un nombre croissant de consommateurs l’accès

à une expérience de réalité virtuelle abordable et puissante



A Villepinte, le 10 février 2015 — LG Electronics (LG) et Google rendent la réalité virtuelle (RV) accessible au grand public. LG annonce en effet l’arrivée prochaine d’une offre promotionnelle « VR for G3[1] » aux clients qui achèteront le smartphone LG G3. VR for G3 de LG fonctionne avec Google Cardboard et permet aux détenteurs du G3 d’expérimenter une variété d’applications et de jeux compatibles avec la réalité virtuelle, disponibles en téléchargement sur le Google Play Store.

À la différence d’autres appareils de réalité virtuelle placés sur la tête et conçus avec leurs propres processeurs et écrans, VR for G3 tire parti des capacités visuelles et sonores du G3 afin de proposer une solution plus légère et plus pratique. Grâce à l’écran Quad HD - leader de sa catégorie - du LG G3, VR for G3 est capable de fournir aux utilisateurs une qualité d’image beaucoup plus nette pour une expérience de réalité virtuelle plus fluide et plus réaliste.

VR for G3 présente un design unique qui exploite la présence caractéristique du Rear Key, bouton de contrôle situé à l’arrière du G3, lorsque les autres smartphones disposent de touches de volume sur le côté. VR for G3 tire pleinement profit de ce design unique pour proposer une expérience inédite, avec un haut-parleur 1W Boost AMP, offrant un son plus riche et plus clair, qui vient compléter les effets visuels. Pour une expérience plus personnelle et sans fil, VR for G3 peut être associé à des écouteurs Bluetooth tels que LG Tone Infinim™.

Le design de VR for G3 est basé sur le modèle du Google Cardboard, disponible en ligne pour les amateurs de montage à domicile. L’anneau aimanté en néodyme sur le côté du VR for G3 fonctionne grâce au capteur gyroscopique magnétique du smartphone, et permet de choisir les applications et de naviguer dans les menus sans toucher l’écran. VR for G3 ne nécessite aucun montage autre que l’insertion du téléphone dans la visionneuse.

« Alors que la réalité virtuelle n’en est qu’à ses prémices, VR for G3 représente une étape importante dans la démocratisation de la réalité virtuelle, qui demeurait jusqu’ici chère et inaccessible pour le consommateur ordinaire » a déclaré Chris Yie, Vice-président et Chef des Communications Marketing chez LG Electronics Mobile Communications Company. « Grâce à Google Cardboard, nous permettons à chaque consommateur de prendre part à l’expérience de réalité virtuelle. Cette technologie est également présentée à des développeurs, qui pourront alors l’adapter pour développer des contenus et ainsi rendre notre vie meilleure. »

« Avec Google Cardboard, nous souhaitions créer des expériences plus immersives et divertissantes sur les appareils mobiles », a déclaré Andrew Nartket, Responsable Produits pour Google Cardboard. « Nous sommes très enthousiastes de cette association qui a vu naître le VR for G3, mais également du large réseau de développeurs et de fabricants qui innovent avec Google Cardboard pour faciliter l’accès à la réalité virtuelle. »

La promotion de VR for G3 débutera à compter de fin février sur certains marchés choisis. Les acheteurs de LG G3 pourront également télécharger gratuitement un jeu de réalité virtuelle, Robobliteration, en utilisant le QR code se trouvant à l’intérieur de la boîte.

[1] Réalité Virtuelle pour le LG G3, NDT